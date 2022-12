Program Guide 11-02-2017

WCLV ALL-NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:37:59 Georges Bizet Symphony No. 1 in C major Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

00:43:00 00:37:46 Franz Schubert Piano Quintet in A major Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass; Rebecca Young, viola Sony 61964

01:24:00 00:35:56 Carl Nielsen Symphony No. 4 Op 29 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

02:04:00 01:02:00 Carl Orff Carmina burana Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Judith Blegen, soprano; Kenneth Riegel, tenor; Peter Binder, baritone; Cleve Orch Children's Chorus; Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

03:09:00 00:25:01 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 2 in G major Op 18 Cypress String Quartet Avie 2348

03:37:00 00:29:13 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 1 in F sharp minor Op 1 Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy Alexander Ghindin, piano Ondine 977

04:09:00 00:25:49 Johann Friedrich Fasch Suite for Winds & Strings in A minor Tempesta di Mare Chandos 783

04:38:00 00:20:06 Colin McPhee Tabuh-Tabuhan American Composers Orchestra Dennis Russell Davies Peter Basquin, piano; Christopher Oldfather, piano Argo 444560

05:01:00 00:15:07 Cécile Chaminade Concertstück Op 40 BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Danny Driver, piano Hyperion 68130

05:19:00 00:20:13 Karl Ditters von Dittersdorf Symphony in C major Concerto Cologne Capriccio 10280

05:42:00 00:07:01 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in D major Op 9 Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe; Catherine Latham, oboe Chandos 610

05:49:00 00:09:01 Thomas Tallis Tunes for Archbishop Parker's Psalter Stile Antico Harm Mundi 2908304

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:04:27 Felix Mendelssohn Scherzo from Octet for Strings Op 20 Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

06:15:00 00:08:48 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

06:25:00 00:02:10 Anthony Holborne Almaine 'The Night Watch' Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

06:27:00 00:05:01 Ludwig van Beethoven Rondo from Sextet for 2 Horns & Strings Op 81 Cleveland Orchestra Richard King, horn; Jesse McCormick, horn; Mari Sato, violin; Members of Albany 1325

06:33:00 00:02:33 Leroy Anderson Bugler's Holiday BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet; David McCallum, trumpet; John Blackshaw, trumpet Naxos 559313

06:40:00 00:08:38 Muzio Clementi Overture No. 2 in D major Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

06:50:00 00:02:20 Claude Debussy Children's Corner: Dr. Gradus ad Paul Crossley, piano Sony 53111

06:53:00 00:02:05 Anatoly Liadov The Musical Snuff Box Op 32 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

06:55:00 00:04:26 Sir Edward Elgar Imperial March Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

07:03:00 00:05:07 Johann Sebastian Bach Cantata No.207: Chorus 'Vereinigte Richard Kapp Philharmonia Virtuosi of NY CBS 44651

07:10:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 5 in E major Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

07:20:00 00:04:30 William Bolcom Graceful Ghost Rag Spencer Myer, piano Steinway 30041

07:25:00 00:03:19 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

07:30:00 00:05:09 Carl Orff Carmina burana: Fortune Empress of the London Philharmonic Franz Welser-Möst London Philharmonic Choir EMI 54054

07:40:00 00:07:48 Johann Strauss Jr A Night in Venice: Overture Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

07:50:00 00:02:22 Jean-Philippe Rameau Musette en rondeau Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

07:55:00 00:03:45 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Overture Op 112 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

07:57:00 00:02:22 Giuseppe Verdi Aïda: Sacred Dance of the Priestesses José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

BBC NEWS

08:07:00 00:06:02 Franz Joseph Haydn The Apothecary: Overture Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra EMI 56535

08:15:00 00:05:25 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

08:20:00 00:04:50 Antonín Dvorák Finale from Violin Sonata Op 57 Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano DeutGram 449820

08:30:00 00:03:54 Franz Liszt Harmonies poétiques: Miserere Roberto Plano, piano Decca 4812479

08:32:00 00:03:13 Richard Adler & Jerry Ross The Pajama Game: Hernando's Hideaway Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

08:40:00 00:09:13 Karl Ditters von Dittersdorf Divertimento for String Trio in D major Vienna String Trio Calig 50876

08:50:00 00:03:56 Frederick Delius Koanga: La Calinda Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

08:55:00 00:04:50 Richard Rodgers Carousel: Choruses Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Cleveland Pops Chorus ClevPops 2016

09:05:00 00:15:53 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

09:27:00 00:06:13 Alexander Borodin Finale from Symphony No. 2 Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

09:36:00 00:03:16 Manuel de Falla Seven Spanish Popular Songs: Jota Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

09:41:00 00:06:59 Anton Reicha Finale from Wind Quintet No. 23 Op 100 Aulos Wind Quintet Schwann 310011

09:51:00 00:06:48 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quintet No. 2 Dover Quartet Michael Tree, viola Cedille 167

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:02:56 Federico García Lorca El café de Chinitas Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

10:04:00 00:03:04 Agustín Lara Granada Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

10:08:00 00:11:32 Sergei Prokofiev War and Peace: The Ball Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

10:20:00 00:05:17 Dmitri Shostakovich Allegro from Symphony No. 9 Op 70 Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

10:27:00 00:02:51 André Campra Idoménée: Rigaudon Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

10:31:00 00:03:46 Antonio Salieri Angiolina: Overture Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

10:38:00 00:05:49 Wolfgang Amadeus Mozart Andante No. 2 from Symphony No. 31 Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

10:46:00 00:03:36 Jacob Gade Jealousy Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

10:51:00 00:23:44 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 2 in G minor Op 22 Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

11:15:00 00:04:03 Adolphe Adam Giselle: Grand Pas de Deux Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

11:21:00 00:07:04 Richard Wagner Tannhäuser: Entry of the Guests Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

11:30:00 00:08:57 Michael Haydn Symphony No. 34 in E flat major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

11:41:00 00:09:03 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

11:52:00 00:06:47 Jacques Offenbach Die Rheinnixen: Grand Valse Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

BBC NEWS

12:06:00 00:06:35 Ludwig van Beethoven Overture 'Name Day' Op 115 Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

12:14:00 00:10:02 Franz Joseph Haydn Divertimento for Winds in B flat major Quintett.Wien Nimbus 5479

12:27:00 00:04:48 Julius Fucik Uncle Teddy March Op 239 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

12:33:00 00:04:19 Federico García Lorca Nana de Sevilla Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

12:41:00 00:04:09 Isaac Albéniz Suite Española: Sevilla Op 47 Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

12:47:00 00:12:21 John Rutter Suite for Strings John Rutter Royal Philharmonic Decca 1821

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:35:28 Alexander Borodin Symphony No. 1 in E flat major Valéry Gergiev Rotterdam Philharmonic Philips 422996

13:37:00 00:15:05 Franz Liszt Symphonic Poem No. 11 'Battle of the Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10490

13:53:00 00:06:40 Jean Sibelius Cortège Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

14:01:00 00:02:05 Federico García Lorca Las morillas de Jaén Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

14:04:00 00:02:37 Xavier Montsalvatge Canción de cuna para dormir a un negrito Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

14:09:00 00:13:31 Robert Volkmann Serenade No. 3 for Strings in D minor Op 69 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki Catherine Tunnell, cello CPO 999159

14:24:00 00:10:55 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto pastoral Royal Philharmonic Enrique Bátiz Lisa Hansen, flute EMI 67435

14:38:00 00:07:29 Sir Arthur Sullivan Iolanthe: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

14:47:00 00:09:30 Friedrich Witt Minuet & Finale from 'Jena' Symphony Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572089

14:58:00 00:01:19 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Scherzino Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

15:01:00 00:18:54 Karl Ditters von Dittersdorf Harp Concerto in A Paul Kuentz Chamber Orchestra Paul Kuentz Nicanor Zabaleta, harp DeutGram 439693

15:23:00 00:08:32 Johann Stamitz Symphony for Strings in B flat major Donald Armstrong New Zealand Chamber Orch Naxos 553194

15:34:00 00:03:22 Igor Stravinsky Circus Polka Michael Tilson Thomas London Symphony RCA 68865

15:41:00 00:04:47 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2: Dança Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

15:51:00 00:08:23 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

15:58:00 00:05:33 Enrique Granados Spanish Dance No. 5 in E minor Op 5 Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:07:00 00:02:41 Federico García Lorca Sevillanas del siglo XVIII Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

16:13:00 00:08:58 Ludwig van Beethoven Fidelio: Prisoners' Chorus Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

16:26:00 00:07:32 Vincenzo Bellini Norma: Casta diva London Philharmonic Sir Charles Mackerras Renée Fleming, soprano; London Voices Decca 467049

16:37:00 00:02:06 Frédéric Chopin Mazurka No. 2 in C sharp minor Op 6 Vassily Primakov, piano Bridge 9289

16:41:00 00:07:46 Sir Arthur Sullivan The Mikado: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

16:52:00 00:03:17 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 16 Empire Brass Telarc 80204

16:55:00 00:04:06 Stanislaw Moniuszko Jawnuta: Overture Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

17:04:00 00:05:54 Franz Schubert Scherzo No. 2 in D flat major Maria João Pires, piano DeutGram 427769

17:13:00 00:11:10 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Quartet No. 2 Op 18 Cypress String Quartet Avie 2348

17:27:00 00:08:07 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 1 Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 448898

17:40:00 00:06:52 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B flat major Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

17:48:00 00:01:25 Franz Schubert Der Schmetterling Elly Ameling, soprano; Dalton Baldwin, piano Philips 4788977

17:53:00 00:06:21 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 12 Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano Sony 743505

17:58:00 00:01:17 John Williams Great Performances: Theme John Williams Symphony Orchestra WCLV 1

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:13:11 Samuel Wesley Symphony No. 4 in D major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

18:24:00 00:06:27 Joaquín Rodrigo Aranjuez ma pensée Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

18:32:00 00:05:51 Francisco Tárrega Capricho árabe Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

18:40:00 00:12:18 Charles Avison Concerto Grosso No. 9 after Scarlatti in C major Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

18:55:00 00:03:41 Anonymous Lute Duet 'Le rossignol' Sharon Isbin, guitar Sony 745456

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:21:57 Robert Fuchs Serenade No. 3 for Strings in E minor Op 21 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

19:26:00 00:29:05 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 26 in D major Cleveland Orchestra George Szell Robert Casadesus, piano Sony 780837

19:57:00 00:02:11 Frédéric Chopin Mazurka No. 15 in C major Op 24 Vassily Primakov, piano Bridge 9289

ESSENTIAL CLASSICS WITH ROB GRIER

20:02:00 00:15:35 Franz Liszt Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

20:20:00 00:16:25 Richard Strauss Don Juan Op 20 Lorin Maazel Cleveland Orchestra CBS 44909

20:38:00 00:19:12 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56 Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557430

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:27:23 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 25 in G minor Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

21:33:00 00:05:36 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Serenade No. 10 for 13 Winds Jack Brymer London Wind Soloists Decca 4785437

21:41:00 00:04:36 Ola Gjeilo Sacred Heart (Ubi caritas III) Chamber Ensemble Barnaby Smith Voces8 Decca 24646

21:48:00 00:03:43 Sir Granville Bantock The Sea Reivers Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

21:53:00 00:36:34 Hans Gál Symphony No. 4 Op 105 Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

22:32:00 00:14:57 Karl Ditters von Dittersdorf String Quartet No. 6 in A major Gewandhaus Quartet BerlinClas 9261

22:49:00 00:09:17 Julius Fucik Winter Storms Waltz Op 184 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:04:09 George Gershwin Prelude No. 2 'Blue Lullaby' Burning River Brass BurnRiver 2013

23:06:00 00:08:28 Richard Strauss Improvisation from Violin Sonata Op 18 Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 46742

23:14:00 00:05:31 Claude Bolling Suite No. 2 for Flute & Jazz Piano: Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

23:22:00 00:04:19 Federico García Lorca Nana de Sevilla Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

23:26:00 00:11:14 César Franck Sleep of Psyché Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

23:39:00 00:08:56 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Flute Concerto in A major Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

23:47:00 00:06:28 Arthur Foote A Night Piece for Flute & Strings Cleveland Sinfonietta Louis Lane Maurice Sharp, flute Epic 1116

23:56:00 00:02:04 Johannes Brahms Sapphische Ode Op 94 Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664