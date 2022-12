Program Guide 10-16-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:33:01 Aaron Copland Billy the Kid

David Zinman Baltimore Symphony Argo 440639

00:38:00 00:38:22 Sir Edward Elgar Piano Quintet in A minor Op 84

Kenneth Woods English Symphony Orchestra Avie 2362

01:20:00 00:41:33 Antonín Dvorák Symphony No. 9 in E minor Op 95

Marin Alsop Baltimore Symphony Naxos 503293

02:05:00 00:23:48 Édouard Lalo Piano Concerto in F minor

Frankfurt State Orchestra Nikos Athinäos David Gross, piano Signum 6600

02:31:00 00:23:45 Zoltán Kodály Háry János: Suite Op 35

London Symphony István Kertész John Leach, cimbalom Decca 4785437

02:57:00 00:38:26 Maurice Duruflé Requiem Op 9

St Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Cecilia Bartoli, mezzo-soprano; Bryn Terfel, baritone; St Cecilia Academy Chorus DeutGram 459365

03:39:00 00:34:06 Dmitri Shostakovich Symphony No. 1 in F minor Op 10

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 68

04:16:00 00:36:31 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557430

04:56:00 00:24:38 Aaron Copland Rodeo

Leonard Slatkin Detroit Symphony Naxos 503293

05:24:00 00:17:47 Béla Bartók Dance Suite

Pierre Boulez New York Philharmonic Sony 64100

05:44:00 00:05:02 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Overture

Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

05:46:00 00:08:37 Ludwig van Beethoven Shepherd's Song from Symphony No. 6 Op 68

Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

05:56:00 00:03:34 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 8 in G minor Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:01 Georg Philipp Telemann Bourrée alla Polacca

John Williams, guitar CBS 44518

06:12:00 00:08:49 Joseph Lanner Schönbrunn Waltz Op 200

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

06:22:00 00:07:22 Ludwig van Beethoven Finale from Piano Trio No. 2 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

06:30:00 00:02:47 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Mazurka

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

06:32:00 00:02:07 Leonard Bernstein Divertimento for Orchestra: Waltz

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

06:40:00 00:09:38 Deems Taylor Through the Looking Glass: Jabberwocky

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3099

06:50:00 00:03:56 Samuel Barber Souvenirs Suite: Waltz Op 28

Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80441

06:55:00 00:04:05 Pascual Marquina March "España Cañí"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

07:03:00 00:06:53 Jean Sibelius Lemminkäinen's Return Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

07:10:00 00:10:43 Aaron Copland Billy the Kid: Three Dances

Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

07:25:00 00:03:24 Federico Mompou Canción y Danza No. 3

Stephen Hough, piano Hyperion 66963

07:30:00 00:04:09 Edvard Grieg Holberg Suite: Rigaudon Op 40

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

07:40:00 00:09:25 Thomas Arne Symphony No. 2 in F major

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

07:50:00 00:03:17 Thomas Tallis Te lucis ante terminum à 5

Voces8 Christian Forshaw, saxophone Decca 4785703

07:55:00 00:02:53 Johann Sebastian Bach Partita for solo flute: Bourrée anglaise

Joshua Smith, flute Delos 3402

08:07:00 00:06:10 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Waltz Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

08:15:00 00:11:13 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Guitars in G major

European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

08:25:00 00:04:08 Enrique Granados Danza lenta

Alicia de Larrocha, piano RCA 60408

08:40:00 00:04:56 Aaron Copland Rodeo: Buckaroo Holiday

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

08:45:00 00:05:56 Johann Sebastian Bach Cantata No. 156: Sinfonia in F major

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

08:52:00 00:02:28 Georg Philipp Telemann Two Pieces from 'Heroic Music'

Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

08:55:00 00:05:46 Richard Rodgers Babes in Arms: My Funny Valentine

Chamber Ensemble Kristin Chenoweth, vocal; Joshua Bell, violin Sony 52716

09:05:00 00:17:44 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 26 in E flat major Op 81

Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581

09:29:00 00:03:15 John Kander New York, New York

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 47235

09:35:00 00:07:14 Edward Burlingame Hill Finale from Symphony No. 4 Op 47

Peter Bay Austin Symphony Bridge 9443

09:45:00 00:08:35 Joachim Raff Allegro from Octet for Strings Op 176

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

09:55:00 00:03:58 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4: Preludio

David Russell, guitar Telarc 80584

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:03 Igor Stravinsky Pulcinella: Overture

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

10:03:00 00:03:47 Igor Stravinsky Fireworks Op 4

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra DeutGram 437850

10:09:00 00:12:24 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in B flat major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45471

10:22:00 00:04:42 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet No. 1 from Divertimento No. 17

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 86793

10:28:00 00:04:06 Mark O'Connor Americana Symphony: Open Plains Hoedown

Marin Alsop Baltimore Symphony OMAC 12

10:34:00 00:05:35 Sergei Prokofiev War and Peace: New Year's Eve Waltz

Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

10:42:00 00:07:04 Richard Wagner Tannhäuser: Entry of the Guests

Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

10:51:00 00:24:01 Igor Stravinsky Divertimento from 'The Fairy's Kiss'

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

11:15:00 00:03:10 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Goblet Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

11:20:00 00:09:31 Frédéric Chopin Ballade No. 1 in G minor Op 23

Cédric Tiberghien, piano Harm Mundi 2908375

11:32:00 00:08:11 Antonio Vivaldi Flute Concerto in D major

Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Janet See, flute Harm Mundi 905193

11:42:00 00:09:35 Franz Schubert Finale from String Quartet No. 14

Franz Welser-Möst Camerata Salzburg EMI 56813

11:53:00 00:06:00 Hector Berlioz Symphonie fantastique: Waltz Op 14

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

12:06:00 00:08:52 Aaron Copland An Outdoor Overture

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

12:18:00 00:08:56 George Gershwin Variations on 'I Got Rhythm'

Baltimore Symphony Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

12:29:00 00:03:03 Joseph Hellmesberger Jr Valse espagnole

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:33:00 00:02:45 Zoltán Kodály Háry János: Entrance of the Emperor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

12:38:00 00:03:35 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba

Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

12:44:00 00:12:17 Maurice Ravel Ouverture de féerie 'Shéhérazade'

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

12:57:00 00:02:15 Percy Grainger Shepherd's Hey!

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:33:01 Aaron Copland Billy the Kid

David Zinman Baltimore Symphony Argo 440639

13:35:00 00:22:09 Leonard Bernstein Symphonic Dances from 'West Side Story'

Keith Lockhart Utah Symphony Reference 105

13:58:00 00:02:01 Agustín Barrios Las Abejas

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:48 Richard Strauss Scherzo from Piano Sonata in B minor Op 5

David Golub, piano Arabesque 6664

14:04:00 00:02:33 Johannes Brahms Capriccio in D minor Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

14:08:00 00:10:47 Béla Bartók Hungarian Sketches

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra DeutGram 445825

14:21:00 00:09:38 Joachim Raff In the Twilight from Symphony No. 3 Op 153

Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

14:34:00 00:11:23 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 2 in G major

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

14:47:00 00:11:19 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 16 in C major

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80242

15:02:00 00:16:13 Arthur Foote Suite for Strings in E major Op 63

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

15:20:00 00:11:15 Sir Edward Elgar Finale from Piano Quintet Op 84

Kenneth Woods English Symphony Orchestra Avie 2362

15:33:00 00:02:49 Jan Pieterszoon Sweelinck Laudate Dominum

La Nuova Musica John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

15:40:00 00:06:14 Jan Pieterszoon Sweelinck Variations on 'Mein junges Leben hat ein End'

David Greilsammer, piano Sony 792969

15:48:00 00:09:11 Aram Khachaturian Finale from Violin Concerto

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 59

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: A Domestic Postscript from Richard Strauss

15:58:00 00:05:35 Sergei Prokofiev Cinderella: In the Palace

Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

16:07:00 00:01:46 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 10 in F major

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

16:12:00 00:12:01 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 3 Suite

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

16:28:00 00:04:23 Patrick Doyle Brave: Fate and Destiny

City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:35:00 00:03:21 Patrick Doyle Henry V: Non nobis Domine

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Brian Home, tenor; May Festival Chorus Telarc 80551

16:41:00 00:08:43 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 3 Op 79

Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Bernd Glemser, piano Naxos 550819

16:53:00 00:02:10 Zoltán Kodály Háry János: Viennese Musical Clock

István Kertész London Symphony Decca 4785437

16:56:00 00:02:50 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Miller's Dance

Vanessa Perez, piano Steinway 30036

17:04:00 00:05:59 Georges Bizet The Pearl Fishers: Au fond du temple

SWR Symphony Orch Marco Armiliato Ramón Vargas, tenor; Ludovic Tézier, baritone DeutGram 4777177

17:13:00 00:05:00 Aaron Copland Rodeo: Saturday Night Waltz

Leonard Slatkin Detroit Symphony Naxos 503293

17:18:00 00:04:40 Aaron Copland Rodeo: Hoedown

Leonard Slatkin Detroit Symphony Naxos 503293

17:26:00 00:08:54 Carl Philipp Emanuel Bach Trio Sonata for Flute, Violin & continuo in B minor

Emmanuel Pahud, flute; Lisa Batiashvili, violin; Sebastian Klinger, cello; Peter Kofler, harpsichord DeutGram 4792479

17:40:00 00:05:10 Frédéric Chopin Waltz No. 3 in A minor Op 34

Emanuel Ax, piano Sony 60771

17:47:00 00:02:51 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Music Box Waltz

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

17:52:00 00:03:08 John Lennon/Paul McCartney The Fool on the Hill

Chamber Ensemble Christopher Austin Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

17:56:00 00:03:09 Alexandre Tansman Foxtrot from 'Sonatine Transatlantique'

Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:56 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27

Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581

18:27:00 00:06:53 Ludwig van Beethoven Andante from Symphony No. 1 Op 21

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

18:36:00 00:03:28 Ludwig van Beethoven Entrata from Serenade Op 25

Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

18:41:00 00:12:13 Ludwig van Beethoven Thirty-two Variations in C minor

Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581

18:55:00 00:03:32 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:32 César Franck Symphonic Variations

Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano CBS 37812

19:19:00 00:36:31 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557430

19:57:00 00:02:24 Frédéric Chopin Mazurka No. 51 in F minor Op 68

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:17:07 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G major

Chamber Players of Canada Atma 2532

20:21:00 00:16:46 Franz Liszt Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes'

Sir Georg Solti London Philharmonic DeutGram 4779525

20:39:00 00:16:40 George Gershwin Rhapsody in Blue

Baltimore Symphony Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

20:57:00 00:01:54 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Remembrances Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: A Domestic Postscript from Richard Strauss

21:03:00 00:19:09 Alan Hovhaness Symphony No. 2 Op 132

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

21:24:00 00:04:19 Traditional All Through the Night

London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

21:30:00 00:10:28 Gian-Francesco Malipiero Four Inventions

Peter Maag Filarmonia Veneta MarcoPolo 223397

21:43:00 00:06:45 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 21

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

21:51:00 00:47:47 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557428

22:41:00 00:09:59 Georg Philipp Telemann Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon

European Baroque Soloists Denon 9614

22:54:00 00:04:43 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 1 in C sharp minor Op 3

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:03:53 Aaron Copland Rodeo: Corral Nocturne

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

23:05:00 00:06:07 Carl Busch Omaha Indian Love Song

Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

23:12:00 00:03:51 Aaron Copland Billy the Kid: Waltz

Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

23:18:00 00:09:10 Johannes Brahms Ballade No. 4 in B major Op 10

Alessio Bax, piano Signum 309

23:27:00 00:11:48 Antonín Dvorák Largo from Symphony No. 9 Op 95

Marin Alsop Baltimore Symphony Naxos 503293

23:41:00 00:03:44 Sir Edward Elgar Sospiri Op 70

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

23:44:00 00:10:06 Gerald Finzi Introit in F major Op 6

City of London Sinfonia Richard Hickox Tasmin Little, violin Chandos 9888

23:56:00 00:02:40 Gabriel Fauré Dolly Suite: Berceuse Op 56

Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

23:57:00 00:02:31 Antonín Dvorák Cypress No. 9

Cypress String Quartet Avie 2275