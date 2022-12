Program Guide 10-05-2017

WCLV ALL-NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:30:16 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante in E flat major Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Daniel Majeske, violin; Robert Vernon, viola Decca 443175

00:35:00 00:25:00 Claude Debussy String Quartet in G minor Op 10 Cleveland Quartet Telarc 80111

01:03:00 00:21:45 Carl Maria von Weber Clarinet Concerto No. 2 in E flat major Op 74 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

01:28:00 00:37:32 John Knowles Paine Symphony No. 1 in C minor Op 23 Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

02:09:00 00:42:19 Franz Schubert Piano Trio No. 1 in B flat major Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

02:54:00 00:42:20 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74 Lorin Maazel Cleveland Orchestra CBS 37834

03:39:00 00:33:13 Francesco Geminiani The Enchanted Forest CBC Radio Orchestra Sir John Eliot Gardiner Elizabeth Wilcock, violin; Stanley Ritchie, violin; Janet See, flute; Barbara Kallaur, flute; Susie Napper, cello CBC 5163

04:15:00 00:43:10 Richard Strauss Sinfonia domestica Op 53 David Zinman Zürich Tonhalle Orchestra ArteNova 98495

05:02:00 00:21:04 Carl Stamitz Cello Concerto No. 1 in G major Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

05:26:00 00:12:13 Claude Arrieu Dixtuor for Winds & Brass Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

05:41:00 00:07:21 Luigi Cherubini Eliza: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

05:49:00 00:08:26 Max Reger Fugue from Variations on a Mozart Theme Op 132 Kurt Masur New York Philharmonic Teldec 74007

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:04:06 Monty Python Cheese Shop Members of 'Monty Python' VirginClas 35550

06:15:00 00:08:47 Robert Schumann Finale from Symphony No. 1 Op 38 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

06:25:00 00:03:10 Anonymous Gigue-Duet from Concerto in D for Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

06:29:00 00:05:55 Claude Debussy Three Nocturnes: Festivals Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

06:40:00 00:05:54 Felix Mendelssohn Finale from Piano Concerto No. 1 Op 25 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

06:46:00 00:04:26 Aram Khachaturian Masquerade: Waltz Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

06:50:00 00:03:44 Camille Saint-Saëns Gavotte & Finale from Septet Op 65 Ensemble Vivant OpeningDay 9379

06:55:00 00:03:38 John Philip Sousa March 'The Liberty Bell' Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:03:00 00:04:27 Monty Python Bookshop Members of 'Monty Python' VirginClas 35550

07:07:00 00:02:20 Jean-Philippe Rameau Platée: Rigaudons Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

07:15:00 00:09:38 George Frideric Handel Concerto Grosso in D minor Op 3 Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

07:25:00 00:02:55 Brian Dykstra Mixon Hall Rag Katherine DeJongh, flute; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

07:30:00 00:04:06 Martin Berteau Allegro from Cello Sonata Op 1 Chamber Ensemble Juliana Soltis, cello Acis 72276

07:40:00 00:09:22 Arturo Márquez Danzon No. 2 Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

07:50:00 00:03:09 Aaron Copland Rodeo: Hoedown Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

07:55:00 00:02:19 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Polka Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

07:58:00 00:00:59 François Schubert The Bee Op 13 Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

BBC NEWS

08:07:00 00:02:39 Monty Python Galaxy Song Members of 'Monty Python' VirginClas 34191

08:10:00 00:00:52 Monty Python Money Song Members of 'Monty Python' VirginClas 34191

08:15:00 00:08:29 Wolfgang Amadeus Mozart Lucio Silla: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47014

08:29:00 00:04:30 Stephen Foster Hard Times Come Again No More Thomas Hampson, baritone; Craig Rutenberg, piano THM 5432

08:32:00 00:02:34 Luigi Boccherini Finale from String Quartet in C major Op 2 Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

08:40:00 00:08:27 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

08:53:00 00:03:09 Igor Stravinsky Pastorale Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

08:55:00 00:03:55 Miklós Rózsa Ben-Hur: Prelude Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:01:50 Monty Python Spanish Inquisition Members of 'Monty Python' VirginClas 35550

09:10:00 00:18:20 Richard Strauss Don Juan Op 20 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 707

09:35:00 00:04:50 François Devienne Rondo from Flute Concerto No. 7 Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

09:50:00 00:02:53 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Prelude Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:02:00 00:02:42 Traditional The Devil's Reel La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

10:05:00 00:02:32 Edward MacDowell Hexentanz Op 17 Alan Feinberg, piano Argo 436121

10:09:00 00:10:13 Georg Matthias Monn Symphony in G Michi Gaigg L'arpa festante CPO 999273

10:21:00 00:05:47 Ludwig van Beethoven Rondo a capriccio in G major Op 129 Russell Sherman, piano GM Records 2068

10:28:00 00:03:35 Duke Ellington A Single Petal of a Rose Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811

10:35:00 00:05:37 Bill Evans Your Story Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

10:45:00 00:03:39 Monty Python Argument Clinic Members of 'Monty Python' VirginClas 35550

10:53:00 00:25:20 Johann Nepomuk Hummel Piano Sonata No. 2 in E flat major Op 13 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3127

11:19:00 00:03:25 Francis Poulenc Les chemins de l'amour Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

11:25:00 00:10:48 Aaron Copland Prairie Journal JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

11:38:00 00:09:06 Franz Liszt Venezia e Napoli: Tarantella Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255

11:49:00 00:02:45 Monty Python Decomposing Composers Members of 'Monty Python' VirginClas 35550

11:53:00 00:04:55 Richard Wagner Tannhäuser: Pilgrims' Chorus Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Men of; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

BBC NEWS

12:07:00 00:06:45 Jacques Ibert Trois pièces brèves Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

12:13:00 00:07:00 Manuel de Falla La vida breve: Interlude & Spanish Dance Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80149

12:20:00 00:04:01 Friedrich Kuhlau The Robber's Castle: Overture Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

12:24:00 00:06:21 Franz von Suppé The Jolly Robbers: Overture Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:00:00 00:39:23 Sergei Prokofiev Cinderella: Act 2 Op 87 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

13:39:00 00:18:28 Francis Poulenc Concerto for 2 Pianos in D minor Philharmonia Orchestra Charles Dutoit Sylviane Deferne, piano; Pascal Rogé, piano Decca 436546

14:01:00 00:02:55 Frederick S. Converse Serenade Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

14:05:00 00:03:58 Ernest Schelling Suite Fantastique: Scherzo Op 7 BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

14:11:00 00:11:52 Johan Halvorsen Norwegian Rhapsody No. 2 Ole Kristian Ruud Trondheim Symphony Orchestra Simax 1085

14:24:00 00:08:13 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 16 in A flat major Op 72 Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

14:45:00 00:10:14 Domenico Cimarosa I due Baroni di Rocazzura: Overture Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

14:57:00 00:02:28 Monty Python Spam Members of 'Monty Python' VirginClas 35550

15:00:00 00:17:26 Frédéric Chopin Variations on 'Là ci darem la mano' Op 2 NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824

15:23:00 00:07:23 Robert Schumann March from Fantasie in C major Op 17 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

15:33:00 00:03:37 Percy Grainger Mock Morris Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

15:40:00 00:05:32 H. Balfour Gardiner Shepherd Fennel's Dance Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

15:48:00 00:02:06 Monty Python Nudge, Nudge Members of 'Monty Python' VirginClas 35550

15:52:00 00:05:18 Frédéric Chopin Fantaisie-Impromptu in C sharp minor Op 66 Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244

15:58:00 00:06:00 Franz Schubert Rosamunde: Ballet Music No. 2 in G major Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:08:00 00:04:04 Franz Schubert Rosamunde: Shepherds' Chorus Vienna Philharmonic Karl Münchinger Vienna State Opera Chorus Decca 4785437

16:15:00 00:09:01 Antonio Vivaldi Concerto for Oboe & Bassoon in G major European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

16:28:00 00:05:35 John Du Prez The Crimson Permanent Assurance Overture David Snell London Symphony Silva 3009

16:41:00 00:08:05 Hans Gál Scherzo from Symphony No. 4 Op 105 Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

16:52:00 00:02:39 Monty Python Galaxy Song Members of 'Monty Python' VirginClas 34191

16:57:00 00:02:32 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Champagne London Brass Teldec 46069

17:04:00 00:05:56 Edvard Grieg Symphonic Dance No. 3 Op 64 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

17:20:00 00:01:04 Monty Python Knights of the Round Table Members of 'Monty Python' VirginClas 34191

17:24:00 00:11:05 Franz Krommer Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 40 Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9275

17:40:00 00:04:33 Pablo Casals Song of the Birds St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

17:46:00 00:04:13 Monty Python Dead Parrot Members of 'Monty Python' VirginClas 34191

17:52:00 00:03:00 Jean-Baptiste Barrière Largo from Cello Sonata Book 3/5 Chamber Ensemble Juliana Soltis, cello Acis 72276

17:58:00 00:01:29 Johannes Brahms Intermezzo in C major Op 119 Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:04:06 Monty Python Cheese Shop Members of 'Monty Python' VirginClas 35550

18:16:00 00:01:50 Monty Python Spanish Inquisition Members of 'Monty Python' VirginClas 35550

18:19:00 00:14:04 Don Gillis Symphony No. 5 1/2 'A Symphony for Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

18:35:00 00:15:56 Jacques Ibert Divertissement Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

18:53:00 00:06:44 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 3 Op 18 Cypress String Quartet Avie 2348

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:22:49 Henryk Wieniawski Violin Concerto No. 2 in D minor Op 22 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Joshua Bell, violin Decca 421716

19:27:00 00:29:07 Franz Joseph Haydn Symphony No.103 in E flat major Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:08:48 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Stephen Geber, cello Decca 430201

20:13:00 00:23:20 Richard Wagner Tannhäuser: Overture & Venusberg Music Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 448155

20:38:00 00:19:21 Franz Joseph Haydn Symphony No. 93 in D Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

20:58:00 00:01:39 Domenico Scarlatti Sonata in G major Yuja Wang, piano DeutGram 16606

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:14:49 Josef Suk Fantastic Scherzo Op 25 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572323

21:20:00 00:09:49 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 15 in C major Daniel-Ben Pienaar, piano Avie 2209

21:31:00 00:04:27 Monty Python Bookshop Members of 'Monty Python' VirginClas 35550

21:39:00 00:08:57 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9 Sir Colin Davis London Symphony Philips 4788977

21:50:00 00:37:30 Max Bruch Serenade for Violin & Orchestra Op 75 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Salvatore Accardo, violin Philips 438748

22:30:00 00:22:35 Igor Stravinsky Pulcinella Suite Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419628

22:56:00 00:02:57 Anton Bruckner Ave Maria in F major Ralph Woodward Fairhaven Singers Guild 7380

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:06:24 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 471582

23:08:00 00:06:43 Michael Haydn Adagio from Notturno in F major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

23:17:00 00:06:19 Carl Busch Elegie Op 30 Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

23:23:00 00:09:15 George W. Chadwick Suite Symphonique: Romanza José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 2104

23:35:00 00:09:44 Gerald Finzi Eclogue for Piano & Strings Op 10 English String Orchestra William Boughton Martin Jones, piano Nimbus 5366

23:44:00 00:09:40 Sir Arnold Bax Elegiac Trio Maarika Järvi, flute; Paul Cortese, viola; Marie-Pierre Langlamet, harp Chandos 9395

23:56:00 00:03:06 Sir Edward Elgar In Moonlight from 'In the South' Op 50 Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

23:56:00 00:03:22 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Ich ruf' zu dir' José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050