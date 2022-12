Program Guide 08-29-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:25:18 Franz Joseph Haydn Symphony No. 7 in C

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

00:30:00 00:37:36 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 75

Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Bernd Glemser, piano Naxos 550819

01:11:00 01:06:34 Ludwig van Beethoven Symphony No. 9 in D minor Op 125

Cleveland Orchestra George Szell Adele Addison, soprano; Jane Hobson, mezzo-soprano; Richard Lewis, tenor; Donald Bell, baritone; Cleveland Orchestra Chorus Sony 373715

02:20:00 00:28:13 Ludwig Thuille Sextet for Piano & Winds in B flat major Op 6

Chantilly Quintet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

02:51:00 00:34:25 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 3 in C major

Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

03:28:00 00:20:20 Gustav Mahler Bach Suite for Organ, Harpsichord & Orchestra

Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 89012

03:51:00 00:30:27 Josef Suk Fairy Tale: Suite Op 16

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572323

04:24:00 00:29:39 Alan Hovhaness Symphony No. 48 Op 355

Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

04:56:00 00:20:01 Richard Strauss Burleske in D minor Op 11

Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Byron Janis, piano RCA 300350

05:19:00 00:17:18 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Suite

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

05:39:00 00:06:51 Antonín Dvorák Rondo in G minor Op 94

Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Decca 19765

05:52:00 00:06:03 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Chaconne

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:14 Frank Bridge Cherry Ripe

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

06:15:00 00:09:58 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

06:25:00 00:02:12 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Water Lily Op 51

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 43

06:30:00 00:03:51 Arvo Pärt Agnus Dei from 'Berlin Mass'

Chamber Ensemble Richard Stoltzman, clarinet; Bill Douglas, bassoon RCA 68416

06:31:00 00:03:28 John Dowland Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump & My Lady Hunsdon's Puffe

La Nef Atma 2650

06:40:00 00:07:29 Ludwig van Beethoven King Stephan: Overture Op 117

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

06:50:00 00:03:45 Lou Harrison Three Waltzes

Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465

06:52:00 00:02:38 Sergei Prokofiev Summer Night Suite: Minuet Op 123

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 469376

06:55:00 00:03:14 Frank H. Losey March 'Gloria'

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:06:54 Richard Rodgers South Pacific: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

07:10:00 00:08:29 Johann David Heinichen Movements from Concerto Grosso in G major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2005

07:20:00 00:03:34 Claude Debussy Suite bergamasque: Passepied

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

07:25:00 00:02:09 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gigue

Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

07:29:00 00:05:04 Robert Fuchs Finale from Serenade No. 5 Op 53

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

07:40:00 00:08:53 Gustav Mahler Scherzo from Symphony No. 1

Leonard Bernstein Royal Concertgebouw Orchestra DeutGram 4795448

07:50:00 00:03:57 Charles Tomlinson Griffes Bacchanale

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

07:55:00 00:02:08 Robert Schumann Carnaval: Pierrot Op 9

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

08:07:00 00:06:24 Clóvis Pereira Rondo agalopado

Royal Northern Sinfonia Antonio Meneses Antonio Meneses, cello Avie 2176

08:15:00 00:08:43 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Serenade No. 9

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

08:25:00 00:04:56 Franz Liszt Three Concert Etudes: Un sospiro

Gary Graffman, piano RCA 300350

08:30:00 00:03:20 Luigi Boccherini Minuet from String Quintet in E major Op 13

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

08:40:00 00:06:27 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 8 Op 7

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

08:45:00 00:05:56 Sergei Taneyev Scherzo from Piano Quintet Op 30

Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Ilya Gringolts, violin; Nobuko Imai, viola; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

08:55:00 00:06:29 Robert Wright & George Forrest Borodin's Music from 'Kismet' Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

09:05:00 00:19:11 Manuel Rosenthal Gaîté parisienne: Suite

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 423698

09:35:00 00:04:38 Gustav Holst I Vow to Thee, My Country

BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth Royal Choral Society; Della Jones, mezzo-soprano DeutGram 457196

09:50:00 00:04:16 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 1 in C sharp minor Op 3

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:45 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

10:04:00 00:02:18 Antonio Vivaldi Largo from "Winter" Concerto in F minor

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

10:08:00 00:11:12 Robert Schumann Three Fantasy Pieces Op 73

Peter Landgren, horn; Ann Schein, piano Elan 82260

10:20:00 00:03:45 Johann Sebastian Bach Fantasia & Fugue in D minor

Canadian Brass Steinway 30008

10:25:00 00:04:08 Alexander Glazunov Raymonda: Valse fantastique

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

10:32:00 00:04:05 Igor Stravinsky Mavra: Chanson russe

Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

10:39:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

10:46:00 00:02:35 Peter Tchaikovsky Un poco di Chopin in C sharp minor Op 72

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

10:50:00 00:24:10 Jacques Offenbach Le Papillon: Act 2

London Symphony Richard Bonynge John Georgiadis, violin Decca 4785437

11:15:00 00:02:44 Gabriel Fauré Papillon Op 77

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

11:20:00 00:07:42 Camille Saint-Saëns Omphale's Spinning Wheel Op 31

Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

11:29:00 00:08:19 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in C

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

11:39:00 00:08:30 Joaquín Turina La procesión del rocio Op 9

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

11:50:00 00:09:19 Emmanuel Chabrier Gwendoline: Overture

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:07:00 00:07:16 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

12:15:00 00:10:12 Camille Saint-Saëns Havanaise Op 83

London Symphony Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

12:27:00 00:04:06 Percy Grainger Spoon River

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

12:33:00 00:03:45 Gian Carlo Menotti Sebastian: Barcarolle

Andrew Schenck New Zealand Symphony Koch Intl 7005

12:40:00 00:05:20 Peter Tchaikovsky The Seasons: June 'Barcarolle' Op 37

Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4796922

12:47:00 00:09:22 Arturo Márquez Danzon No. 2

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

12:58:00 00:02:31 Julius Fucik Entry of the Gladiators Op 68

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:41:32 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

13:45:00 00:13:09 Robert Schumann Fantasie in C major Op 131

New York Philharmonic Kurt Masur Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 457075

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:45 Ottokar Novácek Perpetual Motion Op 5 Virtuosi

Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

14:03:00 00:03:19 Clarice Assad Impressions: Perpetual Motion

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

14:08:00 00:12:36 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G major

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

14:22:00 00:09:07 Karl Goldmark In the Garden from 'Rustic Wedding'

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

14:36:00 00:09:50 Carl Maria von Weber Polonaise brillante Op 72

Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

14:48:00 00:10:22 George W. Chadwick Rip Van Winkle Overture

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9439

15:01:00 00:15:31 Anatoly Liadov Eight Russian Folk Songs Op 58

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

15:17:00 00:02:55 Igor Stravinsky The Firebird: Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

15:21:00 00:06:34 Nikolai Rimsky-Korsakov Scherzo-Finale from Sinfonietta Op 31

André Anichanov St Petersburg State Symphony Naxos 550812

15:29:00 00:04:07 Johann Pachelbel Canon in D major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390

15:37:00 00:04:41 Marin Marais The Bells of St. Genevieve 'La Sonnerie'

Guildhall Strings RCA 61275

15:43:00 00:10:18 Benjamin Britten Gloriana: Courtly Dances

André Previn Royal Philharmonic Telarc 80126

15:54:00 00:03:16 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Saariaho at the Proms

15:58:00 00:04:13 Anatoly Liadov Barcarolle Op 44

Kotaro Fukuma, piano EDP 2

16:06:00 00:03:16 Franz Liszt Schubert Song 'Die Forelle'

Kotaro Fukuma, piano EDP 2

16:13:00 00:10:00 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 36

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

16:27:00 00:04:36 Anton Arensky Suite No. 1 for 2 Pianos: Waltz Op 15

Stephen Coombs, piano; Ian Munro, piano Hyperion 66755

16:34:00 00:05:03 Hans Gál Burlesque from Symphony No. 1 Op 30

Thomas Zehetmair Royal Northern Sinfonia Avie 2224

16:41:00 00:07:42 Sir Malcolm Arnold Four Irish Dances Op 126

Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

16:52:00 00:02:55 Brian Dykstra Mixon Hall Rag

Katherine DeJongh, flute; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

16:56:00 00:03:38 Dmitri Kabalevsky Finale from Piano Concerto No. 4 Op 99

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

17:04:00 00:05:52 Gabriel Fauré Pavane Op 50 Academy St. Martin in Fields

Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe d'amore Decca 4782564

17:13:00 00:09:34 Ludwig van Beethoven Minuet & Finale from Symphony No. 1 Op 21

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

17:25:00 00:09:18 Louis Moreau Gottschalk Bamboula Op 2

Cecile Licad, piano Naxos 559145

17:40:00 00:06:45 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 21

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

17:48:00 00:01:26 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Champagne Aria 'Finch' han del vino'

Orch of Valencian Community Riccardo Frizza Erwin Schrott, baritone Decca 11838

17:52:00 00:02:58 Frédéric Chopin Waltz No.13 in D flat major Op 70

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

17:56:00 00:03:02 Leos Janácek Moravian Dances: Fur Coat Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:51 Ottorino Respighi The Fountains of Rome

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

18:27:00 00:03:46 Sir Edward Elgar Lux aeterna ["Nimrod"]

Voces8 Decca 22601

18:32:00 00:03:22 Franz Biebl Ave Maria

Voces8 Decca 4785703

18:38:00 00:14:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 8 in D major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

18:55:00 00:04:22 Morten Lauridsen Lux Aeterna: O nata lux

Voces8 Decca 22601

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:16 Édouard Lalo Cello Concerto in D minor

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

19:29:00 00:25:50 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

19:57:00 00:02:16 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: Wild Bears

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:44 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

20:15:00 00:15:35 Franz Liszt Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes'

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

20:33:00 00:25:02 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 21 in C major Op 53

Emil Gilels, piano DeutGram 4795448

20:58:00 00:01:50 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Ensemble

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Saariaho at the Proms

21:03:00 00:16:17 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 4 in C major

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

21:21:00 00:05:24 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

21:28:00 00:16:15 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: Suite Op 33

Walter Weller London Philharmonic Decca 4785437

21:46:00 00:04:35 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance

Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

21:52:00 00:31:47 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

22:26:00 00:18:39 Franz Krommer Wind Octet in F major Op 57

Sabine Meyer Wind Ensemble EMI 54383

22:47:00 00:11:42 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 12 in D minor

Concerto Cologne Archiv 4794481

22:57:00 00:02:12 Antonín Dvorák Romantic Pieces: Allegro appassionato Op 75

Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:21 Peteris Vasks Cantabile for String Orchestra

Rudolf Werthen I Fiamminghi Telarc 80457

23:08:00 00:10:50 William Alwyn Autumn Legend

Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Rachael Pankhurst, Eng. horn Naxos 570704

23:21:00 00:07:13 Domenico Scarlatti Sonata in D minor

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

23:28:00 00:06:44 Johann Sebastian Bach Andante from Violin Concerto No. 1

Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Hilary Hahn, violin DeutGram 4795448

23:37:00 00:06:56 Ludwig van Beethoven Romance No. 1 in G major Op 40

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

23:43:00 00:10:34 Peter Tchaikovsky Sérénade mélancolique Op 26

Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

23:56:00 00:02:35 Richard Strauss Träumerei Op 9

John O'Conor, piano Telarc 80391

23:56:00 00:03:04 Armas Järnefelt Berceuse

Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Mats Zetterqvist, violin; Mats Rondin, cello Sony 46668