Program Guide 08-28-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:25:05 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in G major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

00:30:00 00:26:56 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

01:00:00 00:42:10 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 2 in G major Op 44

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

01:45:00 00:42:14 Antonín Dvorák Symphony No. 4 in D minor Op 13

Libor Pesek Czech Philharmonic VirginClas 91144

02:30:00 00:17:32 Ivor Gurney A Gloucestershire Rhapsody

David Parry BBC Scottish Symphony BBC 371

02:50:00 00:37:11 Franz Schubert Piano Sonata No. 17 in D major

Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

03:30:00 00:44:16 Sir William Walton Symphony No. 1 in B flat minor

Leonard Slatkin London Philharmonic VirginClas 61146

04:17:00 00:30:17 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 26 in D major

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

04:50:00 00:30:13 Felix Mendelssohn String Quartet No. 5 in E flat major Op 44

Pacifica Quartet Cedille 82

05:23:00 00:13:02 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Suite

George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

05:39:00 00:08:01 Julius Fucik Little Ballerinas Waltz Op 226

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

05:46:00 00:05:00 Zoltán Kodály Háry János: Intermezzo

London Symphony István Kertész John Leach, cimbalom Decca 4785437

05:53:00 00:06:07 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for String Trio

Albers Trio Tre Sorell 2010

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:37 Manuel de Falla Four Spanish Pieces: Cubana

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

06:15:00 00:10:12 John Field Rondo from Piano Concerto No. 2 Scottish Chamber Orchestra

Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370

06:25:00 00:03:09 William Boyce Allegro from Symphony No. 4 Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

06:30:00 00:05:53 Ludwig van Beethoven Minuet from Symphony No. 4 Op 60

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

06:40:00 00:08:39 Jacques Offenbach La belle Hélène: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

06:50:00 00:03:30 Ola Gjeilo Tundra Chamber Ensemble

Nigel Short Tenebrae; Ola Gjeilo, piano Decca 24646

06:54:00 00:03:44 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 22

Dover Quartet Cedille 167

06:58:00 00:02:01 John N. Klohr Billboard March

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:03:00 00:06:21 Maurice Ravel Scherzo from String Quartet in F major

Melos Quartet DeutGram 4796018

07:10:00 00:06:30 Alan Hovhaness Let the Living and The Celestial Sing Op 344

Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Greg Banaszak, saxophone Naxos 559755

07:20:00 00:03:10 Thomas Tallis Salvator mundi

Stile Antico Harm Mundi 807572

07:25:00 00:01:54 William Byrd Jig in A minor

Canadian Brass CBS 45792

07:30:00 00:04:30 Jan Dismas Zelenka Allemande from Capriccio No. 3

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

07:33:00 00:02:07 Felix Mendelssohn Song without Words No. 3 in A major Op 19

Daniel Barenboim, piano DeutGram 469376

07:40:00 00:09:56 John Knowles Paine Scherzo from Symphony No. 2 Op 34

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

07:50:00 00:02:05 Remo Pignone Como queriendo

Mirian Conti, piano Steinway 30010

07:55:00 00:03:45 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Chaconne in G

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

08:07:00 00:05:39 Léo Delibes Sylvia: Cortège de Bacchus

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

08:15:00 00:05:33 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

08:20:00 00:04:13 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: Aria in G major

Myron Lutzke, cello; Arthur Haas, harpsichord Centaur 3068

08:25:00 00:08:43 Franz Schubert Andante from Symphony No. 2

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

08:40:00 00:04:03 Sir Arthur Sullivan HMS Pinafore: Overture

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Telarc 80374

08:45:00 00:07:53 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 15

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Alfred Brendel, piano Philips 4788977

08:55:00 00:07:13 Miklós Rózsa Spellbound: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

09:05:00 00:16:50 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 3

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

09:27:00 00:06:26 Erich Wolfgang Korngold The Sea Hawk: Suite

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3009

09:35:00 00:06:06 Peter Tchaikovsky Scherzo-fantaisie in E flat minor Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

09:45:00 00:09:05 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in C major Op 9

American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

09:55:00 00:02:56 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Samba

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:19 Umberto Giordano Fedora: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

10:04:00 00:04:25 Umberto Giordano Siberia: Act 2 Prelude

Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

10:10:00 00:10:31 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Four Seasons Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

10:21:00 00:05:05 Nicolas Chédeville Saisons Amusantes: Allegro from 'Autumn'

Les Délices Délices 2013

10:26:00 00:05:42 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Aria

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

10:28:00 00:03:06 Ralph Vaughan Williams Songs of Travel: The Vagabond

Bryn Terfel, baritone; Malcolm Martineau, piano DeutGram 4795448

10:41:00 00:04:08 Alexander Glazunov Novelette No. 3 for Strings Op 15

St. Petersburg String Quartet Delos 3262

10:51:00 00:24:03 Ludwig van Beethoven Ode to Joy from Symphony No. 9 Op 125

Cleveland Orchestra George Szell Adele Addison, soprano; Jane Hobson, mezzo-soprano; Richard Lewis, tenor; Donald Bell, baritone; Cleveland Orchestra Chorus Sony 373715

11:18:00 00:07:54 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 16 in A flat major Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

11:28:00 00:08:58 Camille Saint-Saëns Phaëthon Op 39

Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

11:38:00 00:10:37 Felix Mendelssohn Overture 'The Fair Melusina' Op 32

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

11:50:00 00:08:20 Johann Strauss Jr Waltz 'A Thousand and One Nights' Op 346

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:06:00 00:07:29 Ludwig van Beethoven King Stephan: Overture Op 117

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

12:15:00 00:08:13 Franz von Suppé The Queen of Spades: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

12:26:00 00:06:16 Camille Saint-Saëns Caprice-Waltz 'Wedding Cake' Op 76

Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

12:33:00 00:04:25 Umberto Giordano Siberia: Act 2 Prelude

Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

12:40:00 00:03:44 Nikolai Rimsky-Korsakov Dubinushka Op 62

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

12:45:00 00:09:16 Hershy Kay Cakewalk: Three Dances

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80144

12:56:00 00:03:34 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 8 in G minor Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:29:19 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 18 in B flat major

Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 57803

13:31:00 00:16:08 Antonio Rosetti Symphony in G minor

Concerto Cologne Teldec 98420

13:49:00 00:10:58 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in F major Op 9

La Serenissima Adrian Chandler Gail Hennessey, oboe; Rachel Chaplin, oboe Avie 2371

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:14 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

14:05:00 00:04:43 Richard Wagner Lohengrin: Bridal Chorus 'Treulich geführt'

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

14:11:00 00:13:19 Stanislaw Moniuszko Overture 'The Fairy Tale'

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

14:26:00 00:06:53 Ludwig van Beethoven Andante from Symphony No. 1 Op 21

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

14:36:00 00:11:58 Johann Joachim Quantz Flute Concerto No. 29 in G major

Brandenburg Consort Roy Goodman Rachel Brown, flute Hyperion 66927

14:50:00 00:08:08 Camille Saint-Saëns Finale from Piano Concerto No. 3 Op 29

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

15:00:00 00:15:13 Hans Gál Serenade for Strings

Georg Tintner Symphony Nova Scotia CBC 5167

15:18:00 00:10:21 Arthur Honegger Concertino for Piano & Orchestra

Montreal Symphony Charles Dutoit Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 452448

15:30:00 00:05:13 Giuseppe Verdi I Lombardi: Gerusalem!

Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

15:39:00 00:06:23 Giuseppe Verdi Don Carlos: Auto-da-fé Scene

Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

15:46:00 00:09:11 Sir Charles Hubert H. Parry Finale from Symphony No. 4

Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Gershwin's Operatic Flop

15:58:00 00:04:23 Antonín Dvorák Legend No. 5 in A flat major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

16:06:00 00:03:26 Antonín Dvorák Cypress No. 1

Cypress String Quartet Avie 2275

16:12:00 00:11:48 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 9 in C major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

16:27:00 00:05:51 Howard Shore The Lord of the Rings: The Fellowship

Nic Raine City of Prague Philharmonic Silva 1160

16:35:00 00:04:28 Felix Mendelssohn Scherzo from Symphony No. 3 Op 56

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

16:41:00 00:07:10 Umberto Giordano Andrea Chenier: Final Duet

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Eva-Maria Westbroek, soprano; Jonas Kaufmann, tenor Decca 15463

16:52:00 00:02:58 Irving Fine Blue Towers

Joel Spiegelman Tchaikovsky Symphony Orchestra Delos 3139

16:56:00 00:03:35 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Horn Concerto No. 4

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

17:04:00 00:05:55 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 4 Op 60

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

17:13:00 00:11:23 Felix Mendelssohn String Symphony No. 6 in E flat major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

17:27:00 00:07:57 Otto Klemperer Das Ziel: Merry Waltz

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

17:40:00 00:03:09 Manuel Ponce Por ti mi corazon

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

17:45:00 00:05:07 Francisco Tárrega Capricho árabe

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

17:52:00 00:03:10 Maurice Ravel Mother Goose: The Fairy Garden

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

17:56:00 00:03:00 Eubie Blake The Baltimore Todolo

Richard Dowling, piano Klavier 77035

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:10:08 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 2 Op 36

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

18:21:00 00:05:07 Johann Sebastian Bach Cantata No.207: Chorus 'Vereinigte Zwietracht'

Richard Kapp Philharmonia Virtuosi of NY CBS 44651

18:28:00 00:03:28 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Wir glauben all'

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

18:33:00 00:19:54 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Suite Op 59

Lorin Maazel New York Philharmonic DeutGram 7890

18:55:00 00:03:22 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Ich ruf' zu dir'

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:06 Carl Maria von Weber Piano Concerto No. 2 in E flat major Op 32

Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis Gerhard Oppitz, piano RCA 68219

19:25:00 00:30:17 Felix Mendelssohn Symphony No. 1 in C minor Op 11

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98275

19:57:00 00:01:50 Ernesto Halffter Danza de la pastora

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:08:10 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 1 in D major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

20:12:00 00:09:12 Peter Warlock Capriol Suite

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

20:23:00 00:33:59 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

20:57:00 00:02:10 Antonín Dvorák Cypress No. 3

Cypress String Quartet Avie 2275

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Gershwin's Operatic Flop

21:03:00 00:14:27 Wolfgang Amadeus Mozart Oboe Quartet in F major

Boston Sym Chamber Players BSO Clas 601

21:20:00 00:03:09 Roman Hoffstetter Serenade from String Quartet in F major Op 3

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

21:24:00 00:19:28 Lou Harrison Seven Pastorales

Dennis Russell Davies Brooklyn Philharmonic MusicMast 67089

21:46:00 00:03:40 Frédéric Chopin Etude No. 3 in E major Op 10

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4795448

21:51:00 00:31:40 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

22:25:00 00:11:04 Ivor Gurney War Elegy

David Lloyd-Jones BBC Symphony Orchestra BBC 371

22:38:00 00:20:11 Antonín Kraft Cello Concerto in C major Op 4

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Anner Bylsma, cello DHM 7757

22:47:00 00:02:01 Franz Schubert Moment Musical No. 3 in F minor

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

22:57:00 00:02:02 Frédéric Chopin Waltz No. 4 in F major Op 34

Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:20 Frederick Delius Romance

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

23:08:00 00:10:06 Gerald Finzi Introit in F major Op 6

City of London Sinfonia Richard Hickox Tasmin Little, violin Chandos 9888

23:20:00 00:03:54 Ludwig Schwab Berceuse écossaise

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:23:00 00:04:07 Traditional Hector the Hero

Caroline Goulding, violin; Janine Randall, piano Telarc 80744

23:28:00 00:08:22 Max Bruch Adagio from Scottish Fantasy Op 46

BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

23:38:00 00:06:07 Lou Harrison Pastorale No. 7 "For My Brother"

Dennis Russell Davies Brooklyn Philharmonic MusicMast 67089

23:44:00 00:09:15 Béla Bartók Andante tranquillo from Violin Concerto

Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

23:55:00 00:02:48 Antonín Dvorák Cypress No. 5

Cypress String Quartet Avie 2275

23:55:00 00:04:16 Claude Debussy Preludes Book 2: La terrasse des audiences du clair de lune

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181