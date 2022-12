Program Guide 08-08-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:33:01 Aaron Copland Billy the Kid

David Zinman Baltimore Symphony Argo 440639

00:38:00 00:34:03 Claude Debussy La boîte à joujoux

Michael Tilson Thomas London Symphony Sony 48231

01:15:00 00:49:17 Sir Edward Elgar Violin Concerto in B minor Op 61

Dresden State Orchestra Sir Colin Davis Nikolaj Znaider, violin RCA 60588

02:07:00 00:46:50 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Ballet Music

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Ursula Connors, soprano; Ambrosian Singers EMI 65732

02:56:00 00:16:40 Cécile Chaminade Piano Sonata in C minor Op 21

Joanne Polk, piano Steinway 30037

03:16:00 00:35:09 Louise Farrenc Symphony No. 1 in C minor Op 32

Johannes Goritzki NDR Radio Philharmonic CPO 999603

03:54:00 00:27:12 Johann Sebastian Bach Magnificat in D major

Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Julia Doyle, soprano; Rosa Lamoreaux, soprano; Daniel Taylor, countertenor; Benjamin Butterfield, tenor; Daniel Lichti, bass Analekta 9873

04:24:00 00:41:06 Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 in F minor Op 36

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

05:08:00 00:09:16 André Jolivet Concertino for Trumpet, Strings & Piano

Philharmonia Orchestra Esa-Pekka Salonen Wynton Marsalis, trumpet; Craig Sheppard, piano CBS 42096

05:20:00 00:19:30 Alan Hovhaness Symphony No. 2 Op 132

Gerard Schwarz Royal Liverpool Philharmonic Telarc 80604

05:42:00 00:05:31 Claude Debussy Images, Book 2: Et la lune descend sur

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

05:51:00 00:06:37 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from String Quartet No. 22

Dover Quartet Cedille 167

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:01 Gioacchino Rossini La scala di seta: Overture

Piero Gamba London Symphony Decca 4785437

06:15:00 00:05:50 Francis Poulenc Mouvements perpétuels

Paul Crossley, piano CBS 44921

06:26:00 00:09:25 Thomas Arne Symphony No. 2 in F major

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

06:40:00 00:09:04 Samuel Barber Andante from Violin Concerto Op 14

St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

06:48:00 00:02:59 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Minuet

Ayako Uehara, piano EMI 17852

06:50:00 00:02:02 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Sarabande

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

06:55:00 00:03:03 Henry Fillmore March 'His Honor'

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

07:03:00 00:07:19 Alessandro Scarlatti Concerto Grosso No. 6 in E

Fabio Biondi Europa Galante VirginClas 45495

07:10:00 00:03:34 Ruggero Leoncavallo Pagliacci: Vesti la giubba

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor Decca 15463

07:15:00 00:05:03 Blonde Redhead Melody

Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

07:20:00 00:07:23 Johann Nepomuk Hummel Allegro from Piano Trio No. 4 Op 65

Beaux Arts Trio Philips 446077

07:25:00 00:03:35 William Byrd Mass for Five Voices: Sanctus

Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

07:27:00 00:07:12 George Gershwin Three Preludes

Michael Tilson Thomas, piano CBS 44798

07:40:00 00:11:15 Sir Edward Elgar Finale from Piano Quintet Op 84

Kenneth Woods English Symphony Orchestra Avie 2362

07:50:00 00:03:03 William Grant Still Afro-American Symphony: Humor

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9154

07:55:00 00:03:37 Fritz Kreisler Tambourin chinois Op 3

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

08:07:00 00:06:25 Franz Joseph Haydn Finale from Cello Concerto No. 1

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

08:15:00 00:03:17 Brian Dykstra Lancashire Rag

Barrick Stees, bassoon; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

08:20:00 00:07:39 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

08:25:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Bassoon Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi David McGill, bassoon Decca 443176

08:30:00 00:03:09 Ernesto Lecuona Danza lucumi

Kathryn Stott, piano EMI 56803

08:33:00 00:01:49 Traditional The British Grenadiers

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

08:40:00 00:09:59 Georg Philipp Telemann Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon & Continuo

European Baroque Soloists Denon 9614

08:48:00 00:01:46 Leroy Anderson The Typewriter

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

08:55:00 00:07:24 Charles Strouse Annie: Overture Cleveland Pops Orchestra

Carl Topilow Ryan Anthony, trumpet; Paul Ferguson, trombone Azica 72216

09:28:00 00:05:20 Hector Berlioz The Trojans: Trojan March

David Zinman Baltimore Symphony Telarc 80164

09:35:00 00:09:21 Jean Sibelius Allegretto from Symphony No. 2 Op 43

George Szell Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

09:45:00 00:02:53 Scott Joplin Stoptime Rag

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

09:50:00 00:08:03 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in E major

John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

09:53:00 00:05:04 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Waltz

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:03:08 Cécile Chaminade Etudes de concert: Scherzo Op 35

Joanne Polk, piano Steinway 30037

10:04:00 00:03:11 Cécile Chaminade Autrefois Op 87

Joanne Polk, piano Steinway 30037

10:10:00 00:12:37 Sir Charles Hubert H. Parry Symphonic Variations

Andrew Penny Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553469

10:24:00 00:06:50 Sir Edward Elgar Scherzo from Symphony No. 1 Op 55

Daniel Barenboim Berlin State Orchestra Decca 4789353

10:32:00 00:04:25 André Grétry Céphale et Procris: Menuetto

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

10:40:00 00:06:20 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in D major

Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448

10:48:00 00:02:00 Carl Nielsen Gone Are the Days

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

11:13:00 00:07:59 Sergei Prokofiev Two Pushkin Waltzes Op 120

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553624

11:22:00 00:09:16 André Jolivet Concertino for Trumpet, Strings & Piano

Philharmonia Orchestra Esa-Pekka Salonen Wynton Marsalis, trumpet; Craig Sheppard, piano CBS 42096

11:34:00 00:08:07 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 1

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 448898

11:45:00 00:10:31 Alexander Borodin Prince Igor: Overture

Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80039

11:57:00 00:03:20 Alfred Schnittke Musica Nostalgica

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

12:07:00 00:06:17 Georges Bizet The Fair Maid of Perth: March & Gypsy

Daniel Barenboim Orchestra of Paris EMI 64869

12:13:00 00:07:43 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Treasure Waltz Op 418

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:21:00 00:03:26 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: A Spin through Moscow

Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

12:24:00 00:05:04 Cécile Chaminade Etudes de concert: Fileuse Op 35

Joanne Polk, piano Steinway 30037

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:25:40 Charles Gounod Symphony No. 1 in D major

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 462125

13:25:00 00:16:02 Ernest Chausson Poème Op 25 Monte Carlo Philharmonic

Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin Decca 15535

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:02:30 Francis Poulenc Pastourelle

Paul Crossley, piano CBS 44921

14:05:00 00:03:46 Muzio Clementi Minuetto Pastorale

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 802

14:11:00 00:11:38 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 58 in C major

Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527

14:24:00 00:12:31 George Gershwin Adagio from Piano Concerto in F major

Rochester Philharmonic Jeff Tyzik Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 807441

14:39:00 00:11:29 Nikolai Rimsky-Korsakov Overture on Russian Themes Op 28

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

14:53:00 00:06:02 Johann Sebastian Bach Fugue on a Theme by Tomaso Albinoni in B minor

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

15:01:00 00:15:07 Cécile Chaminade Concertstück Op 40

BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Danny Driver, piano Hyperion 68130

15:18:00 00:05:00 Lili Boulanger Of a Spring Morning

JoAnn Falletta Women's Philharmonic Koch Intl 7169

15:24:00 00:06:45 Frédéric Chopin Nocturne No. 3 in B major Op 9

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

15:33:00 00:03:46 Antonio Salieri Angiolina: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

15:39:00 00:05:09 Jan Václav Vorísek Impromptu No. 3 in D Op 7

Artur Pizarro, piano Collins 14582

15:47:00 00:07:23 Zoltán Kodály Finale from Symphony in C major

Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

15:55:00 00:01:37 Vince Guaraldi Skating

Canadian Brass Steinway 30027

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Morning Revisited by Raksin

15:58:00 00:03:45 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 66

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

16:04:00 00:02:28 Georg Philipp Telemann Two Pieces from 'Heroic Music'

Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

16:08:00 00:09:54 Ludwig van Beethoven Allegro from Sonata No. 23 Op 57

Vladimir Horowitz, piano RCA 300350

16:20:00 00:04:56 Moritz Moszkowski Habanera Op 65

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

16:30:00 00:08:39 Dimitri Tiomkin Strangers on a Train: Suite

John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

16:41:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Caractacus: Triumphal March Op 35

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

16:51:00 00:04:52 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

16:57:00 00:02:58 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Main Title

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

17:04:00 00:03:45 Claude Debussy Petite Suite: En bateau

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

17:09:00 00:03:17 Peter Tchaikovsky Danse caractéristique in D major Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

17:23:00 00:06:52 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Fête

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

17:31:00 00:03:45 Richard Wagner The Flying Dutchman: Spinning Chorus

Dresden State Orchestra Silvio Varviso Dagmar Pecková, soprano; Women of the Leipzig Radio Chorus Philips 422410

17:40:00 00:06:40 Percy Grainger Ramble on the Last Love Duet in Strauss

Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527

17:40:00 00:07:31 Ludwig Spohr Finale from Nonet Op 31 Vienna-Berlin Ensemble

Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

17:48:00 00:02:49 Gustav Holst First Suite for Military Band: March Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

17:53:00 00:03:34 George Frideric Handel Allegro from Concerto No. 2 in F

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 63073

17:57:00 00:01:31 Mario Broeders Vals criollo No. 3

Mirian Conti, piano Steinway 30010

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:10:00 00:16:13 Jean Sibelius En saga Op 9

Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

18:26:00 00:06:01 Cécile Chaminade Etude romantique Op 132

Joanne Polk, piano Steinway 30037

18:32:00 00:04:14 Cécile Chaminade La Lisonjera Op 50

Joanne Polk, piano Steinway 30037

18:36:00 00:14:23 Lodewijk Mortelmans Morning Mood

Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:40 Georges Bizet Jeux d'enfants Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

19:28:00 00:28:17 Franz Schubert Symphony No. 5 in B flat major

Karl Böhm Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:12:21 Aram Khachaturian Gayaneh: Suite

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

20:16:00 00:13:06 Antonín Dvorák Scherzo capriccioso Op 66

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

20:31:00 00:25:48 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

20:57:00 00:02:31 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Summer Evening Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Poulenc's "Model Animals"

21:03:00 00:15:07 Cécile Chaminade Concertstück Op 40

BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Danny Driver, piano Hyperion 68130

21:20:00 00:14:22 Dag Wirén Serenade for Strings Op 11

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

21:36:00 00:05:39 Karl-Birger Blomdahl Adagio from 'The Wakeful Night'

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

21:44:00 00:04:53 Arvo Pärt Da pacem Domine Tallinn Chamber Orchestra

Tonu Kaljuste Estonian Phil. Chamber Choir ECM 12599

21:50:00 00:39:49 Vasily Kalinnikov Symphony No. 2 in A major

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553417

22:56:00 00:02:31 Franz Schubert Die schöne Müllerin: Das Wandern

Thomas Quasthoff, baritone; Justus Zeyen, piano DeutGram 4795448

22:58:00 00:01:42 George Enescu Wedding Dance

Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4795305

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:59 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Concerto No. 5 Op 73

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 305886

23:08:00 00:09:37 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Violin Concerto No. 5

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

23:21:00 00:05:01 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 3 Prelude 'Ase's Death'

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

23:26:00 00:11:10 César Franck Allegretto from Symphony in D minor

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

23:39:00 00:05:05 Henry Cowell Hymn for String Orchestra

David Amos City of London Sinfonia Harm Mundi 906011

23:44:00 00:09:43 John Cage In a Landscape

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

23:55:00 00:04:12 Edvard Grieg Holberg Suite: Sarabande Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

23:56:00 00:03:37 André Jolivet Allant from Petite Suite

Maarika Järvi, flute; Paul Cortese, viola; Marie-Pierre Langlamet, harp Chandos 9395