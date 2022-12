Program Guide 06-09-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:12:10 Johann Sebastian Bach Italian Concerto in F major Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

00:17:00 00:20:27 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Suite Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

00:40:00 00:44:00 Sir Arnold Bax Symphony No. 7 Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

01:26:00 00:16:00 Johan Helmich Roman Oboe d'amore Concerto in D major Stockholm Sinfonietta Jan-Olav Wedin Alf Nilsson, oboe d'amore Bis 165

01:44:00 00:20:08 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 28 in A major Op 101 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

02:07:00 01:46:00 Gustav Mahler Symphony No. 3 in D minor San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Michelle DeYoung, mezzo; Pacific Boychoir; San Francisco Girls' Chorus; Women of the; San Francisco Sym Chorus SF Sym 3

03:56:00 00:23:28 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in A minor Zagreb Soloists Antonio Janigro Julius Baker, flute Vanguard 42

04:22:00 00:19:05 Sir Edward German Welsh Rhapsody Andrew Penny National Symphony of Ireland MarcoPolo 223726

04:44:00 00:34:59 Albéric Magnard Quintet for Piano & Winds in D minor Op 8 Montreal Wind Society CBC 1097

05:22:00 00:15:01 Brian Easdale Red Shoes Ballet Kenneth Alwyn Philharmonia Orchestra Silva 1094

05:40:00 00:06:30 Emmanuel Chabrier Bourrée fantasque Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

05:54:00 00:03:25 Percy Grainger Irish Tune from County Derry Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:01 Leroy Anderson A Trumpeter's Lullaby BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet Naxos 559357

06:12:00 00:10:30 Johann Strauss Jr Waltz 'Wine, Women and Song' Op 333 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

06:25:00 00:03:05 William Byrd Earl of Oxford's March Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

06:30:00 00:05:10 Antonio Vivaldi Allegro from 'Autumn' Concerto in F major Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

06:40:00 00:08:59 Aaron Copland Our Town: Suite Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 61699

06:50:00 00:02:55 Sergei Prokofiev War and Peace: Fanfare & Polonaise Op 96 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

06:55:00 00:02:20 John Philip Sousa March 'Jack Tar' Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:05:00 00:05:50 Ottorino Respighi Suite for Strings: Siciliana Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

07:10:00 00:08:24 Ludwig van Beethoven Allegretto from Symphony No. 7 Op 92 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

07:20:00 00:03:17 Francis Poulenc Finale from Flute Sonata The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

07:25:00 00:02:58 Kenneth J. Alford Colonel Bogey March John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:30:00 00:04:22 Nicola Porpora Carlo il calvo: Overture Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

07:40:00 00:07:57 Antonín Dvorák Scherzo from String Quintet No. 2 Op 77 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

07:50:00 00:03:33 Michael Praetorius Terpsichore: Passameze & Galliard New London Consort l'Oiseau 4759101

07:55:00 00:02:22 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Oriental Procession Op 51 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

07:57:00 00:02:34 Jean-Baptiste Barrière Allegro prestissimo from Sonata for 2 Yo-Yo Ma, cello; Bobby McFerrin, voice Sony 48177

08:07:00 00:05:53 Gustav Holst Brook Green Suite Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

08:15:00 00:03:06 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Soave sia il vento Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

08:18:00 00:07:25 Carl Nielsen Allegro sanguineo from Symphony No. 2 Op 16 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

08:30:00 00:04:39 Johann Sebastian Bach Partita No. 1: Sarabande Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

08:40:00 00:09:00 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 417184

08:50:00 00:04:03 Andrea Falconieri Folias I Furiosi Baroque Ensemble Dorian 90802

08:55:00 00:04:34 Francis Lai Love Story: Theme Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:05:00 00:14:35 Jacques Ibert Escales 'Ports of Call' Charles Dutoit Montreal Symphony Decca 440332

09:26:00 00:05:08 Miklós Rózsa Spellbound: Dream Sequence & Mountain John Williams London Symphony Sony 62788

09:35:00 00:08:49 Richard Addinsell Suicide Squadron: Warsaw Concerto BBC Symphony Orchestra Hugh Wolff Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460503

09:45:00 00:04:56 Moritz Moszkowski Habanera Op 65 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

09:52:00 00:04:26 Johann Joachim Quantz Finale from Flute Concerto in G major CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

09:57:00 00:01:30 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Galop Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:22 Carl Nielsen The Danish Song is a Fair Young Maiden Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

10:03:00 00:03:12 Carl Nielsen Aladdin Suite: Oriental March Op 34 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

10:08:00 00:11:34 Hector Berlioz The Trojans: Ballet Music London Symphony Sir Colin Davis Chorus LSO Live 40

10:22:00 00:07:13 Giuseppe Verdi Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

10:31:00 00:04:57 Camargo Guàrnieri Dansa negra Maximiano Valdés Simón Bolívar Symphony Dorian 90227

10:39:00 00:05:48 Manuel Ponce Finale from Concierto del sur Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Pablo Sáinz Villegas, guitar Sony 75555

10:47:00 00:02:08 Johann Strauss Jr Polka 'At the Hunt' Op 373 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

10:51:00 00:18:24 Johann Sebastian Bach Partita No. 3 in A minor Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

11:11:00 00:09:18 Johann Sebastian Bach Violin Concerto in G minor Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

11:23:00 00:09:59 Carl Nielsen Helios Overture Op 17 Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony CBS 42093

11:36:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Piano & Orchestra in A major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80285

11:45:00 00:08:25 Richard Strauss Ariadne auf Naxos: Overture & Dance Richard Hickox Royal Northern Sinfonia Chandos 9354

11:55:00 00:03:32 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: Overture Waltz André Kostelanetz André Kostelanetz Orchestra Sony 62642

12:06:00 00:08:17 Otto Nicolai The Merry Wives of Windsor: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

12:17:00 00:10:09 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Suite Op 18 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

12:29:00 00:02:26 Jacques Offenbach La vie Parisienne: Cancan István Bogár Budapest Strauss Ensemble Naxos 550900

12:34:00 00:04:15 Cole Porter Can-Can: Overture John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

12:41:00 00:13:31 Sir Henry Wood Fantasia on British Sea Songs Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

12:55:00 00:04:29 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Festa Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:33:14 Carl Nielsen Symphony No. 5 Op 50 New York Philharmonic Leonard Bernstein Stanley Drucker, clarinet CBS 44708

13:35:00 00:11:35 Zoltán Kodály Dances of Marosszék Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

13:48:00 00:11:12 Knudage Riisager Concertino for Trumpet & Strings Op 29 Helsingborg Symphony Thomas Dausgaard Hakan Hardenberger, trumpet DaCapo 224082

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:21 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: March of the Priests Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

14:03:00 00:01:45 Wolfgang Amadeus Mozart The Abduction from the Seraglio: Ha! Netherlands Wind Ensemble Members of Philips 4788977

14:06:00 00:12:37 Sir Charles Hubert H. Parry Symphonic Variations Andrew Penny Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553469

14:21:00 00:07:38 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B flat major Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

14:31:00 00:10:51 Otto Nicolai Christmas Overture Bamberg Symphony Karl Anton Rickenbacher Bamberg Symphony Chorus VirginClas 91079

14:44:00 00:11:15 Antonio Vivaldi Chamber Concerto in F major Ars Antigua Rachel Barton Pine, viola Cedille 159

14:56:00 00:02:31 Julius Fucik The Merry Blacksmiths March Op 218 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

15:01:00 00:15:22 Franz Liszt Réminiscences de Don Juan Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

15:19:00 00:09:13 Carl Maria von Weber Andante & Hungarian Rondo Op 35 Solistes de Montpellier-Moscou Gerard Caussé Gérard Caussé, viola EMI 54817

15:31:00 00:04:54 Carl Nielsen Saul and David: Act 2 Prelude Op 25 Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 53276

15:39:00 00:05:45 Carl Nielsen Humoresque-Bagatelles Op 11 Leif Ove Andsnes, piano VirginClas 45129

15:47:00 00:08:55 Leos Janácek Moravian Dances Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

15:58:00 00:04:12 John Williams The Phantom Menace: Duel of the Fates London Symphony John Williams London Voices Sony 51333

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: The London Symphony on Stage (and Screen)

16:06:00 00:03:40 James Horner Titanic: My Heart Will Go On Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

16:13:00 00:09:07 John Ireland Epic March Richard Hickox London Symphony Chandos 8879

16:26:00 00:03:09 Alan Menken Beauty and the Beast: Theme John Williams London Symphony Sony 62788

16:29:00 00:03:47 John Barry Out of Africa: Main Title John Williams London Symphony Sony 62788

16:35:00 00:04:02 Bernard Herrmann The Devil and Daniel Webster: Mr. John Williams London Symphony Sony 62788

16:41:00 00:08:58 Carl Nielsen Finale from Symphony No. 4 Op 29 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

16:52:00 00:03:36 BJ Ward Plot of Korngold's 'Die tote Stadt' BJ Ward Dorchester 1005

16:57:00 00:02:26 George Gershwin Gershwin Song-book: Liza Peter Donohoe, piano EMI 54280

17:04:00 00:06:10 Cole Porter Kiss Me, Kate: Overture John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

17:13:00 00:10:14 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 5 in E minor Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

17:26:00 00:08:56 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 30 Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

17:40:00 00:03:47 Otto Nicolai The Merry Wives of Windsor: Moon Chorus Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Vienna Singverein DeutGram 4763793

17:45:00 00:03:57 Franz Joseph Haydn Il mondo della luna: Overture Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

17:52:00 00:03:42 Cole Porter DuBarry Was a Lady: Gavotte John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

17:56:00 00:03:25 Leroy Anderson Song of the Bells Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:04 Erich Wolfgang Korngold The Sea Hawk: Suite André Previn London Symphony DeutGram 471347

18:26:00 00:02:49 Alberto Ginastera Estancia: The Farm Workers Gisèle Ben-Dor London Symphony Naxos 570999

18:30:00 00:04:10 Jack Gallagher Intermezzo from Sinfonietta for Strings JoAnn Falletta London Symphony Naxos 559652

18:36:00 00:15:35 Johann Sebastian Bach Partita No. 1 in B flat major Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

18:55:00 00:03:55 Igor Stravinsky Scherzo à la russe Michael Tilson Thomas London Symphony RCA 68865

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:08:59 Aaron Copland Our Town: Suite Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 61699

19:13:00 00:41:58 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

19:58:00 00:01:34 Anthony Holborne Galliard "The Fairie Round" Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:12:57 Georges Bizet Carmen Suite No. 1 Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

20:17:00 00:13:06 Antonín Dvorák Scherzo capriccioso Op 66 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

20:32:00 00:25:21 Robert Schumann Cello Concerto in A minor Op 129 Bamberg Symphony Dennis Russell Davies János Starker, cello RCA 68027

20:57:00 00:01:59 Vincenzo Galilei Saltarello Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: The London Symphony on Stage (and Screen)

21:03:00 00:15:07 Sir Arnold Bax Tintagel Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

21:20:00 00:17:44 Franz Liszt Venezia e Napoli Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255

21:39:00 00:03:01 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37 Voces8 Decca 22601

21:44:00 00:04:50 Somei Satoh Bifu Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

21:51:00 00:33:21 Carl Nielsen Symphony No. 1 in G minor Op 7 Theodore Kuchar Janácek Philharmonic Brilliant 92885

22:26:00 00:21:25 Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

22:50:00 00:07:59 Sergei Prokofiev Two Pushkin Waltzes Op 120 Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553624

QUIET HOUR

23:02:00 00:06:06 Felix Mendelssohn Andante from String Quartet No. 4 Op 44 American String Project MSR 1386

23:08:00 00:09:01 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 19 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

23:19:00 00:07:57 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 1: Prelúdio Nashville Symphony Andrew Mogrelia Members of Naxos 557460

23:26:00 00:09:47 Keith Jarrett Adagio for Oboe & Strings Fairfield Orchestra Thomas Crawford Marcia Butler, oboe ECM 1450

23:39:00 00:05:31 Claude Debussy Images, Book 2: Et la lune descend sur Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

23:44:00 00:09:38 Jean Sibelius Adagio from String Quartet Op 56 Daedalus Quartet Bridge 9202

23:55:00 00:03:59 Sergei Rachmaninoff Moment Musical No. 5 in D flat Op 16 Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4200

23:56:00 00:03:11 Alexander Glazunov Reverie in D flat major Op 24 Russian National Orchestra José Serebrier Alexey Serov, horn Warner 67946