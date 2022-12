Program Guide 05-30-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:19:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture & Dances

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

00:24:00 00:43:29 Richard Strauss Ein Heldenleben Op 40

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Daniel Majeske, violin Decca 414292

01:10:00 00:25:25 Johann Nepomuk Hummel String Quartet No. 2 in G major Op 30

Delmé String Quartet Hyperion 66568

01:38:00 00:23:49 Béla Bartók Rhapsody for Piano & Orchestra Op 1

Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Zoltán Kocsis, piano Philips 416831

02:04:00 00:45:12 Enrique Granados Goyescas

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

02:52:00 00:25:31 Franz Berwald Symphony No. 4 in E flat major

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 415502

03:20:00 00:45:18 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits

New Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks Elizabeth Bainbridge, alto; John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

04:08:00 00:47:07 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Garrick Ohlsson, piano MAA 1032

04:58:00 00:20:24 Sir Edward Elgar Overture 'In the South' Op 50

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

05:21:00 00:16:20 Anton Stamitz Concerto for 2 Flutes in G

Camerata Salzburg Jean-Pierre Rampal Jean-Pierre Rampal, flute; Shigenori Kudo, flute Sony 45930

05:40:00 00:04:44 Claude Champagne Danse villageoise

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Analekta 3156

05:52:00 00:04:29 Stephen Sondheim A Little Night Music: Send in the Clowns

Don Sebesky London Symphony EMI 54285

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:06:00 00:02:58 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11

Gothenburg Symphony Edward Gardner Alison Balsom, trumpet EMI 53255

06:12:00 00:08:39 Franz Schubert Rondo from Piano Trio No. 1

Beaux Arts Trio Philips 4788977

06:21:00 00:04:03 Jean-Philippe Rameau The Gathering of Birds

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

06:26:00 00:05:51 Franz Joseph Haydn Andante from Symphony No. 94

Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 4785437

06:32:00 00:03:03 Fritz Kreisler Liebesfreud Orpheus Chamber Orchestra

Gil Shaham, violin DeutGram 449923

06:40:00 00:07:40 Robert Volkmann Serenade No. 1 for Strings in C Op 62

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

06:49:00 00:04:53 Arvo Pärt Da pacem Domine Tallinn Chamber Orchestra

Tonu Kaljuste Estonian Phil. Chamber Choir ECM 12599

06:53:00 00:01:53 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in C major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

06:56:00 00:02:08 John Philip Sousa March 'El Capitán'

Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60983

07:03:00 00:06:52 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Violin & Orchestra in B flat major

Philharmonia Orchestra Thomas Zehetmair Thomas Zehetmair, violin Teldec 46448

07:12:00 00:02:54 George Frideric Handel Messiah: Lift up your heads

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80344

07:16:00 00:10:00 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in A major

English Chamber Orchestra George Malcolm Eduardo Fernández, guitar Decca 417617

07:28:00 00:02:34 John Dowland Sleep, wayward thoughts

La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

07:32:00 00:04:41 Marin Marais The Bells of St. Genevieve 'La Sonnerie'

Guildhall Strings RCA 61275

07:41:00 00:07:22 Ludwig van Beethoven Finale from Piano Trio No. 2 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

07:50:00 00:03:28 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Wir glauben all' an einem Gott'

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

07:55:00 00:03:55 Johann Strauss Jr Annen Polka Op 117

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

08:07:00 00:06:21 Franz von Suppé The Jolly Robbers: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

08:15:00 00:03:37 Leroy Anderson Fiddle-Faddle

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

08:18:00 00:07:51 Josef Strauss Waltz 'Water Colors' Op 258

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

08:30:00 00:03:46 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 2

Vanessa Perez, piano; Stephen Buck, piano Steinway 30036

08:40:00 00:08:40 Ferenc Farkas 18th Century Dances from Old Hungary

Quintett.Wien Nimbus 5479

08:48:00 00:04:40 Michael Jackson Billy Jean

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

08:54:00 00:04:38 Sir Richard Rodney Bennett Enchanted April: Theme

BBC Philharmonic Rumon Gamba Cynthia Millar, ondes martenot Chandos 9867

09:03:00 00:14:10 Maurice Ravel Boléro

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44945

09:18:00 00:04:01 Antonín Dvorák American Suite: Allegretto Op 98

Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

09:26:00 00:04:18 Herman Hupfeld As Time Goes By

Boston Pops Orchestra John Williams Itzhak Perlman, violin Sony 60773

09:34:00 00:06:07 William Boyce Solomon: Overture

Roy Goodman Parley of Instruments Hyperion 66378

09:41:00 00:09:00 Johannes Brahms Scherzo & Rondo from Serenade No. 1 Op 11

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

09:51:00 00:02:50 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Bolero

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

09:55:00 00:04:16 George Gershwin Girl Crazy: But Not For Me

London Symphony John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:03:38 Franz Schubert Marche militaire No. 2 in G major

Paul Badura-Skoda, piano; Jörg Demus, piano Valois 4622

10:05:00 00:02:49 Gustav Holst First Suite for Military Band: March Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

10:10:00 00:11:08 Claude Debussy Symphony in B minor

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

10:22:00 00:05:05 Claude Debussy Preludes Book 1: Voiles

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

10:30:00 00:03:38 Pietro Mascagni L'amico Fritz: Preludietto

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

10:37:00 00:05:50 Giuseppe Verdi Luisa Miller: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

10:44:00 00:04:30 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

11:11:00 00:04:54 Zdenek Fibich Poème

Václav Neumann Czech Philharmonic Orfeo 180891

11:18:00 00:08:18 Sir William Walton Scapino Comedy Overture

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

11:28:00 00:09:14 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 8 for Winds in F major

Quintett.Wien Nimbus 5479

11:39:00 00:09:53 Andrei Schulz-Evler Arabesques on the 'Blue Danube' Waltz

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

11:50:00 00:08:05 Wilhelm Stenhammar Finale from Serenade in F major Op 31

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

12:06:00 00:07:33 Lukas Foss Salomon Rossi Suite

Lukas Foss Brooklyn Philharmonic New World 375

12:16:00 00:08:20 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Arie di corte

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

12:25:00 00:04:30 Gabriel Fauré Impromptu No. 3 in A flat major Op 34

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

12:31:00 00:03:28 Claude Debussy Estampes: Jardins sous la pluie

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

12:38:00 00:04:56 Eric Coates London Suite: Covent Garden

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:45:00 00:10:34 Johann Strauss Jr Waltz 'Morning Papers' Op 279

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

12:57:00 00:02:31 John Philip Sousa March 'Homeward Bound'

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:28:30 Max Bruch Symphony No. 1 in E flat major Op 28

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

13:30:00 00:18:29 Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 1 in G minor Op 25

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

13:50:00 00:10:02 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:01 Georg Philipp Telemann Bourrée alla Polacca

John Williams, guitar CBS 44518

14:04:00 00:03:04 J. S. Bach & Silvius L. Weiss Bourrée BWV 996 & Gigue

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

14:09:00 00:11:46 Gabriel Pierné Divertissements on a Pastoral Theme

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

14:23:00 00:07:59 E. J. Moeran Lonely Waters

Ulster Orchestra JoAnn Falletta Rebekah Coffey, soprano Naxos 573034

14:33:00 00:04:37 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

14:48:00 00:12:35 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 9 in E major Op 14

Peter Takács, piano Cambria 1175

15:02:00 00:14:14 George Szell Variations on an Original Theme Op 4

Carl Topilow CIM Orchestra CIM 2152

15:19:00 00:07:57 Otto Klemperer Das Ziel: Merry Waltz

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

15:28:00 00:05:16 Wolfgang Amadeus Mozart The Abduction from the Seraglio:

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

15:38:00 00:03:59 Eric Coates By the Sleepy Lagoon

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

15:44:00 00:12:36 Leopold Mozart Symphony in C major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

15:58:00 00:04:41 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Polka

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

16:07:00 00:04:25 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Dance of the Villagers

Geoffrey Simon London Symphony Chandos 8412

16:14:00 00:09:58 Victor Herbert American Fantasy

Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60983

16:28:00 00:04:44 Leonard Rosenman East of Eden: Main title

John Adams London Sinfonietta Nonesuch 79402

16:34:00 00:05:39 Alexander Glazunov Finale from Violin Concerto Op 82

Russian National Orchestra José Serebrier Rachel Barton Pine, violin Warner 67946

16:41:00 00:07:50 Robert Schumann March from Fantasie in C major Op 17

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

16:52:00 00:03:01 George Harrison Something

Milos Karadaglic, guitar; Chris Hill, double bass Mercury 24425

16:55:00 00:04:47 Louis Théodore Gouvy Scherzo from Symphony No. 4

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

17:04:00 00:05:49 Johann Sebastian Bach Cantata No. 209: Sinfonia

English Chamber Orchestra Simon Preston Philippe Racine, flute Novalis 150088

17:13:00 00:11:12 Sergei Prokofiev Finale from Symphony No. 6 Op 111

Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

17:27:00 00:07:53 Franz Schubert String Trio Movement in B flat major

Kodály Quartet Members of Naxos 557126

17:40:00 00:05:26 Frédéric Chopin Mazurka No. 13 in A minor Op 17

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

17:47:00 00:02:21 Felix Mendelssohn Song without Words No. 9 in E major Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

17:52:00 00:03:21 Alberto Ginastera Estancia: Malambo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

17:55:00 00:04:10 Carl Maria von Weber Finale from Piano Sonata No. 4 Op 70

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:48 Walter Piston The Incredible Flutist: Suite

Seattle Symphony Gerard Schwarz Scott Goff, flute Naxos 559160

18:28:00 00:02:52 Deems Taylor Looking Glass Insects

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

18:33:00 00:01:59 Charles Tomlinson Griffes The Night Winds Op 5

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

18:37:00 00:14:26 Aaron Copland A Lincoln Portrait

Seattle Symphony Gerard Schwarz James Earl Jones, narrator Delos 3140

18:54:00 00:04:45 William Bolcom The Brooklyn Dodge

Spencer Myer, piano Steinway 30041

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:19 Antonín Dvorák Czech Suite Op 39

Sir John Eliot Gardiner NDR Symphony Orchestra DeutGram 437506

19:26:00 00:29:20 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Concerto in A major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Franklin Cohen, clarinet Decca 443176

19:57:00 00:02:23 Antonín Dvorák Cypress No. 11

Cypress String Quartet Avie 2275

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:04:04 Richard Hayman Servicemen on Parade

Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60983

20:08:00 00:20:15 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

20:30:00 00:23:45 Zoltán Kodály Háry János: Suite Op 35

London Symphony István Kertész John Leach, cimbalom Decca 4785437

20:57:00 00:03:06 Claude Debussy Petite Suite: Ballet

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

21:03:00 00:19:20 Mario Castelnuovo-Tedesco Concerto for 2 Guitars Op 201

London Philharmonic Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar; Naoko Yamashita, guitar RCA 60355

21:24:00 00:10:14 Ludwig van Beethoven Consecration of the House Overture Op 124

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

21:36:00 00:10:39 Hector Berlioz Requiem: Sanctus Op 5 Atlanta Symphony Orchestra

Robert Spano Frank Lopardo, tenor; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80627

21:49:00 00:03:43 Gabriel Fauré Nocturne No. 3 in A flat major Op 33

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

21:54:00 00:31:18 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

22:27:00 00:26:20 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 6 in E flat major Op 70

Beaux Arts Trio Philips 4788977

22:56:00 00:03:14 Ludwig van Beethoven Für Elise

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

22:56:00 00:03:14 Frank Bridge Cherry Ripe

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:01 Ludwig van Beethoven Andante from Piano Quartet Op 16

Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

23:09:00 00:10:37 Frédéric Chopin Romance from Piano Concerto No. 1 Op 11

Royal Concertgebouw Orchestra Jerzy Semkow Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795448

23:22:00 00:08:44 George Frederick Bristow Nocturne from Symphony in F sharp minor Op 26

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9169

23:30:00 00:08:19 Gustav Mahler Blumine from Symphony No. 1 in D major

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:41:00 00:07:47 Edvard Grieg In Folk Style from "Nordic Melodies" Op 63

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

23:48:00 00:05:33 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande: Death of Mélisande Op 46

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

23:56:00 00:03:10 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 7 in E flat major Op 23

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

23:56:00 00:03:44 Manuel de Falla Homenaje 'Le tombeau de Claude Debussy'

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039