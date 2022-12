Program Guide 05-16-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:34:19 Camille Saint-Saëns Symphony No. 3 in C minor Op 78

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Gaston Litaize, organ DeutGram 4796018

00:39:00 00:38:17 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in D minor Op 30

Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton Stephen Hough, piano Hyperion 67501

01:20:00 00:31:42 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Quintet in A major

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

01:55:00 00:37:34 Sergei Prokofiev Symphony No. 6 in E flat minor Op 111

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

02:35:00 00:38:38 Moritz Moszkowski Piano Concerto in E major Op 59

Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Markus Pawlik, piano Naxos 553989

03:16:00 00:20:45 Jean Françaix Octet

Charis Ensemble MD+G 3300

03:40:00 00:31:08 Robert Schumann Fantasie in C major Op 17

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

04:14:00 00:33:11 Max Bruch Violin Concerto No. 3 in D minor Op 58

Bamberg Symphony Gilbert Varga Isabelle van Keulen, violin Koch Intl 6522

04:50:00 00:27:08 Niels Gade Symphony No. 8 in B minor Op 47

Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

05:20:00 00:18:02 Michael Easton Beasts of the Bush

State Orchestra of Victoria Brett Kelly Margaret Haggart, narrator Naxos 554368

05:40:00 00:06:12 Carl Maria von Weber Rondo brillante Op 52

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

05:52:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:32 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #24 Op 20

Angeles Quartet Decca 4783695

06:15:00 00:07:51 George Frideric Handel Samson: Act 1 Sinfonia

English Concert Trevor Pinnock Anthony Halstead, horn; Christian Rutherford, horn Archiv 419219

06:29:00 00:04:32 Ottorino Respighi The Birds: The Cuckoo

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

06:30:00 00:03:50 Johannes Brahms Intermezzo in B minor Op 119

Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

06:40:00 00:04:28 Felix Mendelssohn Scherzo from Symphony No. 3 Op 56

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

06:44:00 00:07:17 William Alwyn Suite of Scottish Dances

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

06:52:00 00:02:37 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet in D major

András Schiff, piano Decca 421369

06:55:00 00:02:37 Karl King March 'Sarasota'

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:05:40 Gabriel Yared The English Patient: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

07:10:00 00:07:56 André Grétry Le magnifique: Overture

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

07:20:00 00:02:48 Jeremiah Clarke Trumpet Voluntary 'Prince of Denmark's March'

Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

07:25:00 00:02:33 Carl Orff Carmina burana: O fortuna

Berlin German Opera Orchestra Eugen Jochum Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

07:30:00 00:04:31 Jacques Offenbach The Grand Duchess of Gérolstein:

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

07:40:00 00:10:04 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 9

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

07:53:00 00:02:39 Leroy Anderson Promenade

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

07:55:00 00:02:43 George Gershwin Shall We Dance: They All Laughed

London Symphony Gregor Bühl Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

08:07:00 00:04:06 Mark O'Connor Americana Symphony: Open Plains Hoedown

Marin Alsop Baltimore Symphony OMAC 12

08:15:00 00:03:44 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Preludio

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

08:18:00 00:05:57 Friedrich Witt Rondo from Flute Concerto Op 8

Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 572089

08:25:00 00:03:52 Claude Debussy Pour le piano: Toccata

Barry Douglas, piano RCA 68127

08:32:00 00:02:34 Giovanni Gabrieli Canzon in the 1st tone No. 2 à 8

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

08:40:00 00:07:23 Antonín Dvorák Finale from Piano Quintet Op 81 Concertante

Jeremy Denk, piano Meridian 84459

08:47:00 00:03:07 Ludwig van Beethoven Minuet in G major

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

08:55:00 00:04:22 John Williams Superman: March

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 2

09:05:00 00:16:49 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

09:25:00 00:04:06 Max Steiner A Summer Place: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80168

09:32:00 00:04:36 Edward MacDowell Scherzo from Piano Concerto No. 2 Op 23

Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton André Watts, piano Telarc 80429

09:42:00 00:06:15 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

09:55:00 00:04:56 Franz Joseph Haydn Armida: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437783

09:55:00 00:04:13 Leos Janácek Idyll for Strings: Andante

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:04:30 Johannes Brahms Rhapsody in E flat major Op 119

Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

10:06:00 00:01:52 Johannes Brahms Intermezzo in A minor Op 118

Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

10:10:00 00:11:17 Friedrich Kuhlau Elisa: Overture Op 29

Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

10:22:00 00:07:42 Niels Gade Scherzo from Symphony No. 1 Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

10:31:00 00:04:18 Camille Saint-Saëns Marche-Scherzo from Symphony No. 1 Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 157

10:39:00 00:06:56 Hector Berlioz Symphonie fantastique: March to the Scaffold

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

10:48:00 00:02:02 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: We sail the ocean blue

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

10:51:00 00:20:09 Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 2 in D minor Op 40

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

11:12:00 00:05:11 Frédéric Chopin Mazurka No. 32 in C sharp minor Op 50

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

11:19:00 00:08:28 Bedrich Smetana Libuse: Overture

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

11:30:00 00:06:51 Robert Schumann Abegg Variations Op 1

Kotaro Fukuma, piano Naxos 557668

11:39:00 00:08:55 Jean Françaix Concertino for Piano & Orchestra

Montreal Symphony Charles Dutoit Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 452448

11:50:00 00:08:21 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

12:06:00 00:09:26 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44944

12:18:00 00:07:44 Robert Schumann Arabeske in C Op 18

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

12:27:00 00:03:25 Abe Holzmann March "Blaze Away!"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

12:31:00 00:03:37 Reinhold Glière The Red Poppy: Russian Sailor's Dance

Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

12:39:00 00:05:53 Paul Gilson Sailors' Dances

Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

12:47:00 00:09:07 John Ireland Epic March

Richard Hickox London Symphony Chandos 8879

12:57:00 00:01:35 Jerry Gray PEnnsylvania 6-5000

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:29:10 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16

London Symphony Oivin Fjeldstad Sir Clifford Curzon, piano Decca 4785437

13:31:00 00:10:35 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances

George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

13:42:00 00:15:34 Richard Wagner Tannhäuser: Overture

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:34 Ole Bull Solitude on the Mountain

Andrew Penny Orchestra of the Mill Lydian 18132

14:03:00 00:02:51 Richard Rodgers Mountain Greenery

Richard Rodgers, piano Harbinger 2501

14:08:00 00:11:42 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 12 in D minor

Concerto Cologne Archiv 4794481

14:28:00 00:10:49 Leonard Bernstein On the Town: Three Dance Episodes

Leonard Slatkin St. Louis Symphony EMI 63905

14:42:00 00:09:24 César Franck Psyché and Eros

Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

14:53:00 00:07:39 Jacques Offenbach Voyage dans la lune: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

15:02:00 00:15:04 Michael Haydn Symphony No. 30 in D major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

15:19:00 00:09:55 Antonio Salieri Sinfonia Veneziana

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

15:31:00 00:03:57 Franz Schubert Scherzo from Piano Sonata No. 21

Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

15:38:00 00:05:47 Johannes Brahms Intermezzo in A major Op 118

Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

15:47:00 00:08:54 Samuel Barber Overture to 'The School for Scandal' Op 5

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Mozart Made to Order

15:58:00 00:03:50 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Non più andrai

Orch of Valencian Community Riccardo Frizza Erwin Schrott, baritone Decca 11838

16:06:00 00:02:45 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Non so più

Orch of Age of Enlightenment Harry Bicket Susan Graham, mezzo-soprano Erato 85768

16:12:00 00:10:25 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Concerto for Flute & Harp

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

16:27:00 00:10:39 Franz Waxman Fantasie on Wagner's 'Tristan und Isdolde'

London Symphony Andrew Litton Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Leslie Stifelman, piano Nonesuch 79464

16:39:00 00:00:54 Thomas Morley Though Philomela lost her love

King's Singers EMI 63052

16:41:00 00:07:06 Felix Mendelssohn Die Heimkehr aus der Fremde: Overture Op 89

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

16:51:00 00:04:05 Johannes Brahms Romance in F major Op 118

Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

16:58:00 00:01:22 Manuel de Falla El amor brujo: Canción del amor dolido

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777

17:04:00 00:05:33 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 5

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Lynn, flute; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

17:24:00 00:10:42 Franz Schubert Scherzo from String Quintet

Cypress String Quartet Gary Hoffman, cello Avie 2307

17:40:00 00:03:17 Johannes Brahms Intermezzo in A minor Op 116

Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

17:45:00 00:04:23 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Intermezzo

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

17:52:00 00:02:52 René Clausen Set Me as a Seal

Charles Bruffy Kansas City Chorale Chandos 5105

17:56:00 00:03:12 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Gavottes

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:03 Emmanuel Chabrier Suite pastorale

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

18:30:00 00:04:29 George Gershwin Of Thee I Sing: Overture

Michael Tilson Thomas Orchestra of St Luke's CBS 44798

18:36:00 00:04:16 George Gershwin Girl Crazy: Embraceable You

London Symphony John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

18:43:00 00:10:08 Franz Schubert Andante from Piano Sonata No. 21

Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

18:55:00 00:03:49 George Gershwin The Man I Love

Alan Feinberg, piano Argo 436121

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:51 Carl Maria von Weber Clarinet Concerto No. 1 in F minor Op 73

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

19:25:00 00:31:35 Vítezslav Novák Slovak Suite Op 32

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

19:57:00 00:02:08 Frédéric Chopin Waltz No.19 in A minor

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:08:48 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Stephen Geber, cello Decca 430201

20:13:00 00:19:52 Edvard Grieg Holberg Suite Op 40

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423060

20:35:00 00:22:51 Zoltán Kodály Háry János: Suite Op 35

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

20:57:00 00:02:05 Pietro Lappi Canzon "La Seraphina"

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Mozart Made to Order

21:03:00 00:17:40 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 24 in A major Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

21:22:00 00:03:41 Aaron Copland Rodeo: Corral Nocturne

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

21:27:00 00:04:04 Antonín Dvorák Scherzo from Piano Quintet Op 81

Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

21:34:00 00:14:24 Moritz Moszkowski Don Juan and Faust: Airs de ballet Op 56

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

21:50:00 00:29:10 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for Flute & Harp in C major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

22:21:00 00:24:09 Igor Stravinsky Divertimento from 'The Fairy's Kiss'

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

22:48:00 00:10:32 Franz Liszt Paraphrase on Wagner's Tannhäuser

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

22:58:00 00:01:15 Carlos López Buchardo Bailecito

Mirian Conti, piano Steinway 30010

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:06 Andrea Luchesi Piano Sonata in B-Flat [No. 1]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

23:09:00 00:09:33 Wolfgang Amadeus Mozart Romance from Piano Concerto No. 20

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 15498

23:20:00 00:05:51 Johannes Brahms Intermezzo in C sharp minor Op 117

Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

23:25:00 00:13:00 Antonín Dvorák Andante from Piano Quintet Op 81

Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

23:41:00 00:05:10 Joseph Joachim Romance in B flat Op 2

Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

23:46:00 00:08:22 Max Bruch Adagio from Scottish Fantasy Op 46

BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

23:56:00 00:02:10 Sir William Walton Henry V: Touch her soft lips and part

Andrew Litton Bournemouth Symphony Decca 4825281

23:56:00 00:03:16 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 4: Melody Op 47

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930