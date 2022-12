Program Guide 05-15-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:34:02 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 3 in C major Op 32

André Anichanov St Petersburg State Symphony Naxos 550812

00:39:00 00:29:53 Lars-Erik Larsson Symphony No. 1 in D major Op 2

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

01:12:00 00:31:03 Edvard Grieg Symphonic Dances Op 64

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

01:46:00 00:17:08 Claude Debussy Jeux

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

02:06:00 00:41:12 Franz Schubert Piano Sonata No. 21 in B flat major

Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

02:50:00 00:38:51 Igor Stravinsky Pulcinella - Ballet with Song

Chicago Symphony Orchestra Pierre Boulez Roxana Constantinescu, mezzo; Nicholas Phan, tenor; Kyle Ketelsen, bass CSO Res 901918

03:32:00 00:47:52 Dmitri Shostakovich Symphony No. 5 in D minor Op 47

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 2487

04:22:00 00:27:27 Ottorino Respighi Suite for Strings

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

04:53:00 00:24:33 Ludwig van Beethoven Serenade in D major Op 25

Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

05:20:00 00:17:31 William Wallace Villon

Martyn Brabbins BBC Scottish Symphony Hyperion 66848

05:40:00 00:07:20 Franz Schubert Overture in the Italian Style in C

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

05:49:00 00:07:19 Wolfgang Amadeus Mozart La finta semplice: Overture

Mario Bernardi Calgary Philharmonic CBC 5149

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:32 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Menuet

Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

06:15:00 00:08:42 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 5 Op 107

Sir John Eliot Gardiner London Symphony LSO Live 775

06:25:00 00:01:51 Claudio Monteverdi Cantate Domino

La Nuova Musica John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

06:28:00 00:05:35 Jean Sibelius Menuetto

Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

06:40:00 00:08:53 Gustav Mahler Scherzo from Symphony No. 1

Leonard Bernstein Royal Concertgebouw Orchestra DeutGram 4795448

06:47:00 00:02:50 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Balletto

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

06:52:00 00:03:10 Erik Satie Gnossienne No. 3

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

06:55:00 00:03:18 John Philip Sousa March 'Foshay Tower Washington Memorial'

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:02:00 00:07:49 Ludwig van Beethoven Scherzo & Rondo from Sonata No. 15 Op 28

Peter Takács, piano Cambria 1175

07:14:00 00:07:08 Edmund Rubbra Festival Overture Op 62

Vernon Handley New Philharmonia Orchestra Lyrita 235

07:22:00 00:02:01 Franz Schubert Moment Musical No. 3 in F minor

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

07:25:00 00:02:45 Zoltán Kodály Háry János: Entrance of the Emperor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

07:30:00 00:04:29 Johannes Brahms Intermezzo in E major Op 116

Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

07:40:00 00:01:52 Johannes Brahms Intermezzo in A minor Op 118

Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

07:42:00 00:05:26 Giovanni Battista Sammartini Sonata Notturna Op 7

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

07:54:00 00:04:15 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance

Bridget Reischl Oberlin Symphony Oberlin 61

07:55:00 00:02:42 Carl Philipp Emanuel Bach March for the Ark

Seattle Trumpet Consort Origin 33001

08:07:00 00:07:08 Sir William Walton Coronation March 'Orb and Sceptre'

André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

08:15:00 00:06:36 Antonín Dvorák Two Waltzes from Op 54

Chilingirian Quartet Duncan McTier, double bass Chandos 8874

08:25:00 00:03:59 William Bolcom Knockout: A Rag

Spencer Myer, piano Steinway 30041

08:30:00 00:03:24 Leonard Bernstein Slava! [A Political Overture]

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

08:40:00 00:07:25 Frédéric Chopin Scherzo from Piano Trio Op 8

Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 53112

08:47:00 00:05:27 Alexander Glazunov Scherzo from Symphony No. 7 Op 77

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

08:55:00 00:04:53 Harold Arlen The Wizard of Oz: Over the Rainbow

Joyce DiDonato, mezzo-soprano; Antonio Pappano, piano Erato 551696

09:05:00 00:16:43 George Frideric Handel Concerto Grosso in A major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

09:24:00 00:08:07 Erich Wolfgang Korngold Of Human Bondage: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81266

09:35:00 00:07:07 William Boyce Symphony No. 1 in B flat major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

09:45:00 00:06:30 Lars-Erik Larsson Scherzo from Symphony No. 1 Op 2

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

09:54:00 00:04:40 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 97

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:50 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Overture

Tempesta di Mare Chandos 805

10:03:00 00:03:00 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Contredanse

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

10:09:00 00:10:50 Lars-Erik Larsson Little Serenade Op 12

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

10:20:00 00:03:03 Dag Wirén Praeludium from Serenade for Strings Op 11

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

10:25:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

10:34:00 00:03:32 Léo Delibes Coppélia: Czárdás

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

10:40:00 00:05:39 Léo Delibes Sylvia: Cortège de Bacchus

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

10:47:00 00:03:03 Aram Khachaturian Masquerade: Romance

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

10:52:00 00:22:35 Igor Stravinsky Pulcinella Suite

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419628

11:15:00 00:04:43 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

11:23:00 00:08:30 Claudio Monteverdi Beatus vir

La Nuova Musica John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

11:34:00 00:07:46 Ferruccio Busoni Sonatina No. 6 'Chamber Fantasy after Carmen'

Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

11:43:00 00:09:36 Franz Schubert Minuet & Finale from Symphony No. 3

Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

11:54:00 00:04:41 Frederic Curzon Robin Hood Suite: March of the Bowmen

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

12:06:00 00:08:29 Michael W. Balfe The Bohemian Girl: Overture

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

12:16:00 00:11:24 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Three Dances

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 215

12:30:00 00:02:46 Sergei Rachmaninoff 18th Variation from Paganini Rhapsody Op 43

Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

12:36:00 00:04:30 Johannes Brahms Rhapsody in E flat major Op 119

Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

12:43:00 00:10:50 Johann Strauss Jr Waltz 'You Millions, I Embrace You' Op 443

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

12:54:00 00:03:15 John Philip Sousa March 'Sabre and Spurs'

Leonard B. Smith Detroit Concert Band WalkFrog 300

12:58:00 00:01:31 Henry Purcell Amphitrion: Air

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:25:13 Camille Saint-Saëns Symphony in A major

Jean Martinon Orchestre National de France Brilliant 94360

13:28:00 00:14:39 Gabriel Pierné Ramuntcho: Suite No. 2

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

13:43:00 00:16:15 Giuseppe Verdi Don Carlos: Ballet of the Queen

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:03:38 Lars-Erik Larsson Pastoral

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

14:05:00 00:01:25 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Intermezzo Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

14:08:00 00:11:45 Richard Strauss Sextet for Strings from 'Capriccio' Op 85

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

14:22:00 00:07:43 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Treasure Waltz Op 418

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

14:32:00 00:03:19 Johannes Brahms Ballade in G minor Op 118

Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

14:44:00 00:10:02 Franz Danzi Fantasy on Mozart's 'La ci darem la mano'

Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet Decca 4814711

14:55:00 00:03:33 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 1

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

15:00:00 00:16:09 Louis Moreau Gottschalk Symphony No.1 'A Night in the Tropics'

Richard Rosenberg Hot Springs Festival Orchestra Naxos 559320

15:18:00 00:07:05 Florence Price Fantasie Negre

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

15:27:00 00:03:07 Marin Marais Alcyone: Overture

Tempesta di Mare Chandos 805

15:33:00 00:04:03 Claudio Monteverdi Vespers of the Blessed Virgin: Lauda

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2206

15:40:00 00:06:25 Claudio Monteverdi Vespers of the Blessed Virgin: Laetatus

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2206

15:48:00 00:08:20 Ferdinand Hérold Zampa: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Stravinsky and Rochberg Start Trends

15:58:00 00:04:57 Claudio Monteverdi Madrigals, Book 5: Stabat Virgo Maria

Joseph Jennings Chanticleer Teldec 81829

16:07:00 00:02:14 Claudio Monteverdi L'Orfeo: Moresca

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

16:12:00 00:10:09 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Suite Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

16:26:00 00:04:46 Michael W. Balfe The Bohemian Girl: I dreamt I dwelt

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777

16:34:00 00:04:55 Luigi Boccherini Rondo from Cello Concerto No. 9

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

16:41:00 00:07:58 Johann David Heinichen Concerto Grosso in C

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

16:52:00 00:03:19 Johannes Brahms Ballade in G minor Op 118

Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

16:57:00 00:01:50 Leos Janácek Lachian Dances: Celadná Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

17:04:00 00:05:51 Frederick Delius Intermezzo from 'Fennimore and Gerda'

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

17:13:00 00:10:42 Alexander Glazunov Solemn Overture Op 73

Igor Golovschin Moscow Symphony Naxos 553839

17:27:00 00:08:11 Giovanni Gabrieli In ecclesiis

Vittorio Negri Gregg Smith Singers; Texas Boys' Choir; Edward Tarr Brass Ensemble; E. Power Biggs, organ CBS 42645

17:40:00 00:04:54 Johannes Brahms Intermezzo in E flat major Op 117

Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

17:46:00 00:03:21 Pietro Mascagni Cavalleria rusticana: Intermezzo

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

17:52:00 00:03:15 Ennio Morricone Cinema Paradiso: Theme

London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

17:56:00 00:02:49 Johannes Brahms Scherzo from Serenade No. 2 Op 16

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:04 Leonard Bernstein Candide: Suite

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

18:29:00 00:04:34 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Polonaise

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

18:35:00 00:03:55 Peter Tchaikovsky Nocturne Op 10

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

18:41:00 00:10:38 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in B minor

Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

18:54:00 00:04:40 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Gavotte Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:13:08 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite Op 19

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

19:17:00 00:37:33 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dances Op 45

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457598

19:56:00 00:03:41 Anonymous Lute Duet 'Le rossignol'

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:21:08 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Lynn, flute; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

20:25:00 00:06:22 Anatoly Liadov Polonaise No. 1 in C major Op 49

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

20:33:00 00:25:21 Robert Schumann Cello Concerto in A minor Op 129

Bamberg Symphony Dennis Russell Davies János Starker, cello RCA 68027

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Stravinsky and Rochberg Start Trends

21:03:00 00:19:28 Jean Sibelius Tapiola Op 112

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 433810

21:24:00 00:07:07 Claudio Monteverdi Vespers of the Blessed Virgin: Dixit

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2206

21:31:00 00:06:25 Claudio Monteverdi Vespers of the Blessed Virgin: Laetatus

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2206

21:39:00 00:04:04 Frédéric Chopin Nocturne No. 2 in E flat major Op 9

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

21:49:00 00:04:05 Michael Torke Iphigenia: The Transformation of Iphigenia

Richard Owen Camerata New York Ecstatic 92261

21:55:00 00:39:22 Ludwig van Beethoven Piano Concerto in D major Op 61

Tapiola Sinfonietta Olli Mustonen Olli Mustonen, piano Ondine 1123

22:36:00 00:13:49 Lars-Erik Larsson Divertimento 'Quattro tempi' Op 55

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

22:52:00 00:07:16 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

22:56:00 00:03:56 Frederick Delius Koanga: La Calinda

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:42 Stephen Feigenbaum Serenade for Strings

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80745

23:08:00 00:03:21 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Siciliana Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

23:12:00 00:03:15 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Epilogue Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

23:18:00 00:10:08 Franz Schubert Andante from Piano Sonata No. 21

Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

23:28:00 00:09:23 Ludwig van Beethoven Adagio cantabile from Septet Op 20

Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

23:40:00 00:05:25 John Field Nocturne No. 18 in F major

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

23:45:00 00:09:50 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 27 Op 20

Angeles Quartet Decca 4783695

23:55:00 00:03:47 Michelangelo Galilei Toccata for solo Lute

Lucas Harris, lute Tafelmusik 1001

23:56:00 00:03:15 Jascha Heifetz Contemplation after Brahms

London Symphony Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154