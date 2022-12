Program Guide 04-13-2017

CLASSICAL MUSIC WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:28:50 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Concerto in A major Seattle Symphony Gerard Schwarz Jon Manasse, clarinet Harm Mundi 907516

00:33:00 00:21:42 Joaquín Turina Sinfónia sevillana Op 23 Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

00:58:00 00:23:15 William Sterndale Bennett Piano Sonata in A flat major Op 46 Ian Hobson, piano Arabesque 6596

01:24:00 00:43:14 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 15 in A minor Op 132 Cypress String Quartet Cypress 2012

02:10:00 00:42:41 David Diamond Symphony No. 2 Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3093

02:55:00 00:34:02 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18 Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Van Cliburn, piano RCA 55912

03:31:00 00:59:42 Frederick Rzewski The People United Will Never be Ole Kiilerich, piano Bridge 9392

04:33:00 00:19:11 Morton Gould Symphony No. 4 "West Point" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Kosei 3311

04:55:00 00:20:27 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Suite Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

05:20:00 00:19:24 Franz Joseph Haydn Violin Concerto No. 1 in C major Orch of Age of Enlightenment Elizabeth Wallfisch Elizabeth Wallfisch, violin VirginClas 59266

05:42:00 00:05:32 H. Balfour Gardiner Shepherd Fennel's Dance Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

05:52:00 00:04:41 Ludwig van Beethoven Finale from Sonata No. 18 Op 31 Peter Takács, piano Cambria 1175

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:04:07 Alexander Glazunov Etude in E major Op 31 Jenny Lin, piano Hänssler 98037

06:15:00 00:04:23 Gian Carlo Menotti Amelia Goes to the Ball: Overture James Conlon Metropolitan Opera Orchestra RCA 61509

06:20:00 00:05:25 Johann Ernst Altenburg Concerto for 7 Trumpets & Timpani in C major Richard Kapp David Bilger, trumpet; Stephen Burns, trumpet; Edward Carroll, trumpet; Raymond Mase, trumpet; Ben Harms, timpani ESS.A.Y 1035

06:25:00 00:03:36 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 17 in A flat major Till Fellner, piano ECM 1853

06:30:00 00:03:46 Antonio Salieri Angiolina: Overture Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

06:40:00 00:11:55 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: Finale Op 35 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

06:51:00 00:02:54 Gabriel Fauré Dolly Suite: Kitty Waltz Op 56 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

06:55:00 00:03:03 Henry Fillmore March 'His Honor' Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

07:05:00 00:05:01 Ludwig van Beethoven Rondo from Sextet for 2 Horns & Strings Op 81 Cleveland Orchestra Richard King, horn; Jesse McCormick, horn; Mari Sato, violin; Members of Albany 1325

07:10:00 00:10:12 Claude Debussy Danses sacrée et profane Oberlin 21 Bridget Reischl Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

07:23:00 00:03:03 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Piano Sonata No. 15 John O'Conor, piano Telarc 80391

07:25:00 00:02:42 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Square Dance Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

07:30:00 00:04:27 William Alwyn Finale from Serenade David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

07:40:00 00:09:54 Ludwig Thuille Gavotte & Finale from Sextet for Piano & Chantilly Quintet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

07:51:00 00:02:29 John Lennon/Paul McCartney Eleanor Rigby Chamber Ensemble Christopher Austin Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

07:57:00 00:02:29 Carlos Guastavino Arroz con leche Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 3215

BBC NEWS

08:07:00 00:07:09 Johann Christian Bach Carattaco: Overture Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

08:15:00 00:10:04 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F major Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

08:30:00 00:03:56 Erich Wolfgang Korngold Baby Serenade: Overture Op 24 Werner Andreas Albert NW German Philharmonic CPO 999077

08:33:00 00:01:44 Claude Debussy Danse bohemiènne Burning River Brass BurnRiver 2013

08:40:00 00:08:56 Ludwig van Beethoven Rondo from Cello Sonata No. 2 Op 5 Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

08:53:00 00:03:37 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 2 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

08:59:00 00:05:33 John Williams Far and Away: Themes La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:09:00 00:16:44 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in D major Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

09:31:00 00:06:15 Billy Strayhorn Take the 'A' Train JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

09:41:00 00:07:12 Johann Nepomuk Hummel Allegro from Piano Trio No. 3 Op 35 Beaux Arts Trio Philips 446077

09:50:00 00:02:27 Sergei Rachmaninoff Lilacs Op 21 Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

09:54:00 00:06:26 Igor Stravinsky The Firebird: Lullaby & Finale Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:02:00 00:02:00 Aaron Copland Midsummer Nocturne Leo Smit, piano Sony 82849

10:04:00 00:01:44 Dan Visconti Nocturne from Lonesome Roads Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

10:09:00 00:10:02 Franz Schubert Scherzo from Symphony No. 9 Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

10:19:00 00:07:37 Franz Schubert Impromptu No. 4 in A flat major Vassily Primakov, piano Bridge 9327

10:30:00 00:03:46 Charles Gounod Roméo et Juliette: Waltz Song Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

10:36:00 00:05:58 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Minuet of the Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

10:44:00 00:03:50 Frederick Delius Marche Caprice Sir Thomas Beecham Royal Philharmonic EMI 47509

10:52:00 00:20:22 Ernö Dohnányi Serenade for Strings Op 10 Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

11:13:00 00:05:00 Zoltán Kodály Háry János: Intermezzo London Symphony István Kertész John Leach, cimbalom Decca 4785437

11:20:00 00:07:24 Frédéric Chopin Ballade No. 3 in A flat Op 47 Van Cliburn, piano RCA 300350

11:30:00 00:08:08 Alexander Glazunov Mélodie Op 20 St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

11:40:00 00:08:17 George Frideric Handel Selections from 'Terpsichore' Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

11:50:00 00:08:13 Franz von Suppé The Queen of Spades: Overture Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

BBC NEWS

12:06:00 00:11:09 Richard Wagner The Flying Dutchman: Overture George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

12:19:00 00:07:34 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515

12:28:00 00:03:11 Clive Richardson Beachcomber Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

12:33:00 00:03:37 Vítezslav Novák Slovak Suite: Children's Scene Op 32 Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

12:40:00 00:05:14 Eugène Bozza Children's Overture Timothy Reynish Royal NCM Wind Orchestra Chandos 9897

12:47:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:24:58 Franz Joseph Haydn Symphony No. 98 in B flat major Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

13:26:00 00:13:56 Johann Christian Bach Sinfonia Concertante in D major Hanover Band Anthony Halstead Rachel Brown, flute; Utako Ikeda, flute; Graham Cracknell, violin; Peter Hanson, violin; Sebastian Comberti, cello CPO 999628

13:42:00 00:17:24 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G major George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

14:01:00 00:03:27 Frédéric Chopin Etude No. 23 in A minor Op 25 Van Cliburn, piano RCA 300350

14:05:00 00:03:17 Frédéric Chopin Waltz No. 7 in C sharp minor Op 64 Van Cliburn, piano RCA 300350

14:11:00 00:17:02 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Quintet in E flat major Richard King, horn; Mari Sato, violin; Lynne Ramsey, viola; Stanley Konopka, viola; Julie Myers King, cello Albany 1325

14:30:00 00:08:55 Robert Schumann Genoveva: Overture Op 81 Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

14:43:00 00:14:19 Eric Coates London Suite Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

15:01:00 00:15:31 Anatoly Liadov Eight Russian Folk Songs Op 58 Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

15:19:00 00:07:18 Igor Stravinsky Finale from Symphony Op 1 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

15:30:00 00:03:38 Traditional Allüki Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

15:37:00 00:05:47 Kara Karayev In the Path of Thunder: Lullaby Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

15:46:00 00:09:03 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433548

15:58:00 00:04:13 Edvard Grieg Holberg Suite: Rigaudon Op 40 Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:03:09 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Introduction Op 56 Jerzy Maksymiuk BBC Scottish Symphony Naxos 550864

16:12:00 00:12:12 Camille Saint-Saëns Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 55 Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 157

16:28:00 00:07:45 Elmer Bernstein The Ten Commandments: Suite Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Denon 75288

16:41:00 00:08:10 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 1 in D major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

16:52:00 00:03:15 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko: Song of India Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

16:56:00 00:02:58 Arcangelo Corelli Gigue from Violin Sonata in A major Op 5 Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

17:04:00 00:05:51 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Quartet in E flat major Op 16 Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

17:13:00 00:10:43 Aaron Copland Billy the Kid: Three Dances Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

17:26:00 00:08:38 Muzio Clementi Overture No. 2 in D major Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

17:40:00 00:05:09 Carl Orff Carmina burana: Fortune Empress of the London Philharmonic Franz Welser-Möst London Philharmonic Choir EMI 54054

17:47:00 00:02:30 Carl Orff Carmina burana: In trutina Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

17:52:00 00:03:15 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Rigaudon Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

17:56:00 00:03:09 Ernesto Lecuona Danza lucumi Kathryn Stott, piano EMI 56803

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:17:39 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 4 in B flat major Op 11 Beaux Arts Trio Philips 4788977

18:28:00 00:07:17 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Allegro & Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

18:37:00 00:04:11 Wolfgang Amadeus Mozart Menuetto from Symphony No. 40 Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

18:44:00 00:07:54 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34 Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

18:54:00 00:04:48 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 3 Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:21:20 Franz Schubert Symphony No. 3 in D major Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

19:23:00 00:29:10 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for Flute & Harp in C major Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

19:56:00 00:03:26 Antonín Dvorák Cypress No. 1 Cypress String Quartet Avie 2275

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:10:38 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

20:15:00 00:06:26 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 4 in F major Op 46 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

20:23:00 00:34:02 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18 Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Van Cliburn, piano RCA 55912

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:21:14 Julián Orbón Tres versiones sinfónicas Eduardo Mata Simón Bolívar Symphony Dorian 90179

21:26:00 00:08:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 22 in C major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

21:36:00 00:03:30 Traditional Cossack Lullaby Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

21:42:00 00:03:59 Stephen Goss Jasmine Flower from 'The Chinese Garden' Xuefei Yang, guitar EMI 6322

21:48:00 00:31:11 Anton Rubinstein Piano Concerto No. 4 in D minor Op 70 BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

22:21:00 00:24:41 Luigi Cherubini String Quartet No. 5 in F major Melos Quartet Brilliant 93891

22:50:00 00:09:17 Louis Moreau Gottschalk Bamboula Op 2 Cecile Licad, piano Naxos 559145

SSH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:03:52 Ottorino Respighi The Birds: The Nightingale Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

23:05:00 00:07:01 Frédéric Chopin Nocturne No. 17 in B major Op 62 Van Cliburn, piano RCA 300350

23:12:00 00:06:35 George I. Gurdjieff Night Procession Anja Lechner, cello; François Couturier, piano ECM 2367

23:22:00 00:07:08 Félicien David Adagio from Piano Trio No. 2 Ilona Prunyi, piano; Eszter Perényi, violin; Tibor Párkányi, cello MarcoPolo 223492

23:29:00 00:06:06 Felix Mendelssohn Andante from String Quartet No. 4 Op 44 American String Project MSR 1386

23:35:00 00:06:36 Robert Schumann Andante from Piano Quartet Op 47 Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

23:44:00 00:04:04 William Sterndale Bennett Romance No. 2 in E flat Op 14 Ian Hobson, piano Arabesque 6596

23:48:00 00:06:55 Nicolò Paganini Caprice No. 6 in G minor Op 1 Brodsky Quartet Chandos 10761

23:56:00 00:03:10 Richard Dubugnon La Minute exquise Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249