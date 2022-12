Program Guide 04-11-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:17:55 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 1 Op 1

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

00:23:00 00:24:45 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

00:50:00 00:28:19 Franz Joseph Haydn Symphony No. 86 in D major

Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

01:22:00 00:25:16 Alberto Ginastera Harp Concerto Op 25

Oberlin Symphony Raphael Jiménez Yolanda Kondonassis, harp OberlinMus 1604

01:50:00 00:43:05 Lord Berners The Triumph of Neptune

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia MarcoPolo 223711

02:36:00 00:40:15 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 7 in B flat major Op 97

Gryphon Trio Analekta 9858

03:19:00 00:48:08 Alexander Glazunov Symphony No. 3 in D major Op 33

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

04:10:00 00:32:12 John Field Piano Concerto No. 3 in E flat Scottish Chamber Orchestra

Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370

04:46:00 00:34:11 Alberto Ginastera Cello Concerto No. 1 Op 36

Bamberg Symphony Lothar Zagrosek Mark Kosower, cello Naxos 572372

05:22:00 00:16:10 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Sir John Barbirolli Sinfonia of London EMI 67264

05:41:00 00:06:13 Fernando Sor Variations on Theme by Mozart Op 9

Christopher Parkening, guitar EMI 56730

05:52:00 00:04:11 Luigi Boccherini Rondo No. 1 from Cello Concerto No. 5

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

05:58:00 00:01:55 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Marche miniature in D minor Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:03:17 Antonín Dvorák Humoresque No. 5 Op 101

Orion Weiss, piano Bridge 9355

06:15:00 00:09:32 Johann Strauss Jr Waltz 'Artist's Life' Op 316

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

06:25:00 00:02:21 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: March of the Priests

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

06:30:00 00:03:59 Gaetano Donizetti Don Pasquale: Servants' Chorus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

06:40:00 00:09:10 Alberto Ginastera Suite of Native Dances Op 15

Gisèle Ben-Dor Jerusalem Symphony Orchestra Naxos 570999

06:50:00 00:02:18 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Toreador Song

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

06:55:00 00:02:43 George Gershwin Strike Up the Band: Strike Up the Band

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

06:55:00 00:01:14 Henry Purcell Amphitrion: Bourrée

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

07:05:00 00:05:51 Sergei Prokofiev War and Peace: Intermezzo 'May Night'

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

07:10:00 00:10:10 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Quartet No. 1 Op 18

Cypress String Quartet Avie 2348

07:24:00 00:02:00 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies: Rondeau

English Chamber Orchestra Anthony Newman Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

07:25:00 00:02:35 John Rutter Open Thou Mine Eyes

John Rutter Cambridge Singers Collegium 100

07:30:00 00:03:50 Aaron Copland John Henry

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80117

07:40:00 00:06:52 Felix Mendelssohn The Marriage of Camacho: Overture Op 10

Klauspeter Seibel Nuremberg Symphony Orchestra Colosseum 9007

07:50:00 00:02:57 Gabriel Fauré Barcarolle No. 12 in E flat Op 106

Charles Owen, piano Avie 2240

07:55:00 00:02:58 Kenneth J. Alford Colonel Bogey March

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

08:07:00 00:05:50 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Romance Op 97

Detroit Symphony Neeme Järvi Emmanuelle Boisvert, violin Chandos 9227

08:17:00 00:08:21 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

08:25:00 00:02:17 Alberto Ginastera Finale from Guitar Sonata Op 47

Jason Vieaux, guitar OberlinMus 1604

08:30:00 00:03:48 George Frideric Handel Berenice: Minuet

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47027

08:40:00 00:08:03 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in E major

John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

08:51:00 00:02:46 George Gershwin Promenade 'Walking the Dog'

Cincinnati Pops Orchestra John Morris Russell Jonathan Gunn, clarinet FanfareCin 4

08:55:00 00:04:26 Massive Attack Teardrop

Voces8 Decca 22601

09:05:00 00:18:11 Ottorino Respighi The Birds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

09:27:00 00:07:09 John Williams Seven Years in Tibet: Main Theme

Symphony Orchestra John Williams Yo-Yo Ma, cello Sony 51333

09:38:00 00:02:08 Vasili Solovyov-Sedoy Midnight in Moscow

Osipov Russian Folk Orch Vitaly Gnutov Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

09:40:00 00:03:46 Charles Gounod Roméo et Juliette: Waltz Song

Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

09:58:00 00:01:25 Sergei Rachmaninoff Polka italienne

Pierce & Jonas, piano 4 hands MSR 1260

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:01:31 Adriano Banchieri Concerto No. 1 for Brass 'La Battaglia'

Empire Brass Telarc 80204

10:02:00 00:03:06 George Frideric Handel Rinaldo: Battle & March

Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5123

10:07:00 00:10:19 André Grétry Céphale et Procris: Ballet Suite

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

10:18:00 00:07:52 Jean Sibelius Scène de ballet

Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

10:28:00 00:03:05 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 11 in F major Op 72

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

10:32:00 00:04:09 Ludwig van Beethoven Variations on Arne's 'Rule Britannia'

Olli Mustonen, piano Decca 436834

10:41:00 00:06:53 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 7 Op 97

Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

10:51:00 00:21:23 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 11 in B flat major Op 22

HJ Lim, piano EMI 64952

11:13:00 00:03:50 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 5 in C major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

11:19:00 00:08:29 Carl Maria von Weber Oberon: Overture

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

11:30:00 00:10:43 Ralph Vaughan Williams Norfolk Rhapsody No. 1

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

11:42:00 00:08:32 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

11:52:00 00:07:10 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale

Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4796018

12:06:00 00:07:46 Josef Strauss Waltz 'My Life is Love and Laughter' Op 263

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:15:00 00:09:26 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44944

12:26:00 00:03:12 John Philip Sousa March 'The National Game'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

12:31:00 00:03:30 Traditional Cossack Lullaby

Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

12:38:00 00:05:55 Antonín Kraft Cossack Rondo from Cello Concerto in C major Op 4

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Anner Bylsma, cello DHM 7757

12:46:00 00:10:41 Armstrong Gibbs Miniature Dance Suite Op 124

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia Naxos 554186

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:30:50 Felix Mendelssohn Octet for Strings in E flat major Op 20

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

13:33:00 00:13:10 Giacomo Meyerbeer Dinorah: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

13:42:00 00:11:34 Hector Berlioz The Trojans: Ballet Music

London Symphony Sir Colin Davis Chorus LSO Live 40

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:59:00 00:03:21 Alberto Ginastera Estancia: Malambo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

14:03:00 00:03:36 Oscar Lorenzo Fernandez Batuque

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

14:06:00 00:14:08 Franz Schubert Rondo in A major

Brandenburg Orchestra Roy Goodman Elizabeth Wallfisch, violin Hyperion 66840

14:27:00 00:07:43 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 4 in B flat

Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

14:40:00 00:11:01 Benjamin Britten Soirées musicales Op 9

Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

14:52:00 00:07:00 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

15:01:00 00:13:23 Frederick Delius Over the Hills and Far Away

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

15:16:00 00:07:04 E. J. Moeran In the Mountain Country

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

15:26:00 00:04:05 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 5 'Playera' Op 23

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

15:32:00 00:03:41 Giuseppe Martucci Giga Op 61

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

15:39:00 00:06:23 Gaetano Donizetti The Daughter of the Regiment: Overture

Bruno Campanella Paris Opera Orchestra EMI 63128

15:47:00 00:09:06 Robert Schumann Allegro in B minor Op 8

Maurizio Pollini, piano DeutGram 471370

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Mozart and Allegri

15:58:00 00:04:50 Antonín Dvorák Finale from Violin Sonata Op 57

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano DeutGram 449820

16:07:00 00:02:46 Antonín Dvorák Legend No. 7 in A Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

16:13:00 00:11:51 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Guitars in G major

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar; Frederic Hand, guitar MusicMast 67097

16:28:00 00:05:40 Bernard Herrmann The Day the Earth Stood Still: Suite

Nic Raine City of Prague Philharmonic Silva 1093

16:36:00 00:02:50 Bernard Herrmann North by Northwest: Main Title

John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

16:41:00 00:08:45 Alberto Ginastera Overture to The Creole 'Faust' Op 9

Josep Pons City of Granada Orchestra Harm Mundi 901808

16:53:00 00:02:08 Vasili Solovyov-Sedoy Midnight in Moscow

Osipov Russian Folk Orch Vitaly Gnutov Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

16:57:00 00:01:49 Adriano Banchieri Concerto No. 3 for Brass 'Magnificat'

Empire Brass Telarc 80204

17:04:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

17:26:00 00:08:54 Antonín Dvorák Prague Waltzes

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 414370

17:40:00 00:03:38 Traditional Allüki

Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

17:45:00 00:04:33 Traditional Black is the Color of my True Love's Hair

Apollo's Fire Ross Hauck, tenor; Members of Avie 2329

17:53:00 00:02:10 Zoltán Kodály Háry János: Viennese Musical Clock

István Kertész London Symphony Decca 4785437

17:55:00 00:04:07 Scott Joplin The Easy Winners

Joshua Rifkin, piano EMI 64668

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:15 Alberto Ginastera Estancia: Suite Op 8

Gisèle Ben-Dor London Symphony Naxos 570999

18:25:00 00:03:15 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko: Song of India

Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

18:30:00 00:03:45 Peter Tchaikovsky Serenade Op 63

Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

18:36:00 00:15:27 Sir Edward Elgar Cockaigne Overture Op 40

Leonard Slatkin London Philharmonic RCA 60073

18:54:00 00:05:06 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 2 in A minor Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:18 Robert Schumann Konzertstück Op 86

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

19:22:00 00:32:38 Léo Delibes Coppélia: Suite

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

19:56:00 00:02:51 Claude Debussy Preludes Book 2: Brouillards

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:08:36 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies

Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Jean-Pierre Leroy, trumpet EMI 64100

20:13:00 00:21:33 Joaquín Rodrigo Fantasía para un gentilhombre

Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar DeutGram 4795448

20:37:00 00:22:03 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2 in B minor

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Michael Schneider, flute DeutGram 4795448

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Mozart and Allegri

21:03:00 00:10:10 Gregorio Allegri Miserere

Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

21:15:00 00:06:43 Scott Joplin Solace

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

21:23:00 00:16:28 Leos Janácek The Cunning Little Vixen: Suite

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 75

21:42:00 00:06:41 Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine Op 11

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 109

21:51:00 00:39:45 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 7 in B flat major Op 97

Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

22:32:00 00:19:57 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Suite Op 66

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 435619

22:55:00 00:03:19 Isaac Albéniz España: Capricho catalán Op 165

Duo Amaral DuoAmaral 2013

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:10 John Rutter Suite Antique: Prelude

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

23:06:00 00:05:34 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Forlane

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

23:11:00 00:05:42 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Aria

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

23:20:00 00:06:05 Johann Sebastian Bach St. Matthew Passion: Erbarme dich

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

23:26:00 00:11:28 Domenico Scarlatti Sonata in E minor

Duo Amaral DuoAmaral 501592

23:40:00 00:05:04 Martin Mailman Autumn Landscape Op 4

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434347

23:45:00 00:03:41 Alberto Ginastera Estancia: Wheat Dance

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

23:48:00 00:07:06 Samuel Barber Andante from Cello Concerto Op 22

St. Louis Symphony Leonard Slatkin Steven Isserlis, cello RCA 68283

23:56:00 00:02:30 Howard Hanson Slumber Song

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207