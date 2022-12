Program Guide 03-29-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:15:13 Sir William Walton Partita for Orchestra George Szell Cleveland Orchestra Sony 46732

00:21:00 00:36:07 George W. Chadwick Suite symphonique José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 2104

01:00:00 00:34:08 Antonín Dvorák Symphony No. 3 in E flat major Op 10 José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

01:38:00 00:32:42 Robert Schumann Carnaval Op 9 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

02:13:00 01:00:55 Sir William Walton Henry V: A Shakespeare Scenario Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Christopher Plummer, narrator; Westminster Cathedral Choir; Academy of SMF Chorus Chandos 8892

03:17:00 00:34:04 Alexander Glazunov Symphony No. 1 in E Op 5 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

03:56:00 00:15:24 Sir Richard Rodney Bennett Far from the Madding Crowd: Suite Rumon Gamba BBC Philharmonic Chandos 9867

04:15:00 00:44:16 Sir William Walton Symphony No. 1 in B flat minor Leonard Slatkin London Philharmonic VirginClas 61146

05:02:00 00:22:29 Johann Sebastian Bach Violin Concerto in D minor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Elizabeth Wallfisch, violin Avie 2207

05:27:00 00:14:16 Germaine Tailleferre Piano Trio Clementi Trio Largo 56618

05:45:00 00:07:08 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 1 in D European Baroque Soloists Denon 9613

05:52:00 00:04:29 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Overture Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra CBC 5229

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:08:29 Johann David Heinichen Movements from Concerto Grosso in G major Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2005

06:18:00 00:03:06 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 15 in C major Op 72 Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

06:20:00 00:05:49 Johann Sebastian Bach Cantata No. 209: Sinfonia English Chamber Orchestra Simon Preston Philippe Racine, flute Novalis 150088

06:30:00 00:07:46 Carl Friedrich Abel Symphony in E flat Op 17 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

06:40:00 00:08:10 Hans Gál Buffoneria from Symphony No. 4 Op 105 Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

06:50:00 00:02:17 Sir William Walton Henry V: Agincourt Song James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

06:52:00 00:01:42 Sir William Walton Henry V: Touch her soft lips and part Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 48260

06:58:00 00:03:06 John W. Bratton The Teddy Bears' Picnic Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

07:05:00 00:03:33 Sir Richard Rodney Bennett Murder on the Orient Express: Waltz John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

07:10:00 00:04:13 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata No. 3 Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

07:15:00 00:08:04 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 6 Op 74 Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

07:25:00 00:02:02 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: We sail the ocean blue Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

07:29:00 00:04:48 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 1 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

07:40:00 00:09:12 Peter Warlock Capriol Suite Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

07:51:00 00:02:16 Hans Leo Hassler Dixit Maria John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

07:55:00 00:03:27 Franz Schubert Minuet from Symphony No. 4 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

08:07:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Overture Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

08:15:00 00:07:27 Aaron Copland Rodeo: Buckaroo Holiday Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

08:25:00 00:05:49 Claude Debussy Preludes Book 1: La cathédral engloutie Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

08:32:00 00:02:01 Arthur Farwell From Mesa and Plain: Pawnee Horses Op 20 James Morrow Univ of Texas Chamber Singers Naxos 559777

08:33:00 00:02:52 Johann Strauss Jr Polka 'Thunder and Lightning' Op 324 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

08:40:00 00:08:45 Johannes Brahms Finale from Piano Concerto No. 2 Op 83 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

08:50:00 00:01:50 Anonymous Two Renaissance Lute Pieces Christopher Parkening, guitar EMI 54853

08:55:00 00:06:58 Sir William Walton Prelude & Fugue 'The Spitfire' James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

09:05:00 00:17:17 Robert Schumann Scenes from Childhood Op 15 Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

09:27:00 00:02:55 John Barry Goldfinger: Theme Carl Davis Philharmonia Orchestra Carl Davis 21

09:31:00 00:02:59 Bill Conti For Your Eyes Only: Theme Carl Davis Philharmonia Orchestra Carl Davis 21

09:35:00 00:06:21 William Boyce Symphony No. 2 in A major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

09:45:00 00:07:41 Victor Herbert Finale from Cello Concerto No. 1 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Mark Kosower, cello Naxos 573517

09:55:00 00:02:00 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies: Rondeau English Chamber Orchestra Anthony Newman Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

09:58:00 00:01:35 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Rumba Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:03:28 Claude Debussy Estampes: Jardins sous la pluie Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

10:05:00 00:05:24 Frédéric Chopin Prelude No. 15 in D flat major Op 28 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

10:12:00 00:11:36 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in B flat major John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

10:24:00 00:05:13 Wolfgang Amadeus Mozart The Abduction from the Seraglio: Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

10:31:00 00:03:54 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

10:38:00 00:04:59 Emmanuel Chabrier L'étoile: Overture Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

10:46:00 00:04:01 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Russian Dance Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

10:51:00 00:22:54 Antonín Dvorák Serenade for Winds in D minor Op 44 Vienna Philharmonic Myung-Whun Chung Members of DeutGram 471613

11:15:00 00:04:00 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture Netherlands Wind Ensemble Members of Philips 4788977

11:22:00 00:07:14 Sir William Walton Richard III: Prelude & Coronation Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Ian Watson, organ Chandos 8841

11:31:00 00:07:56 Jean Sibelius Karelia Overture Op 10 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

11:42:00 00:09:16 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 23 in D major Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 66859

11:52:00 00:06:42 Sir William Walton Presto capriccioso from Violin Concerto London Symphony Sir William Walton Yehudi Menuhin, violin Warner 1

12:06:00 00:07:13 Adolphe Adam If I Were King: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

12:15:00 00:07:08 Sir William Walton Coronation March 'Orb and Sceptre' André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

12:24:00 00:06:05 Vittorio Monti Csárdás Virtuosi Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

12:31:00 00:03:46 Claude Debussy Arabesque No. 1 in E major Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

12:39:00 00:05:25 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Polonaise Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

12:46:00 00:11:23 Sir Arthur Sullivan Overture di ballo Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:34:08 Antonín Dvorák Symphony No. 3 in E flat major Op 10 José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

13:37:00 00:11:21 Felix Mendelssohn Rondo brilliant in E flat Op 29 Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Arabesque 6688

13:49:00 00:11:18 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Mariinsky Theater Chorus Philips 442011

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:17 Sir William Walton Henry V: Agincourt Song James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

14:04:00 00:01:12 Sir William Walton What Cheer? Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105

14:08:00 00:14:01 Claude Debussy Images, Book 2 Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

14:23:00 00:11:56 Franz Joseph Haydn Symphony No. 1 in D major Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 77309

14:38:00 00:06:30 Joaquín Rodrigo Soleriana: Pastorale Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

14:47:00 00:11:42 Unico Willem van Wassenaer Concerto Armonico No. 2 in G major Yuli Turovsky I Musici de Montréal Chandos 8481

15:01:00 00:10:37 George Frideric Handel Coronation Anthem 'The King Shall Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner ASMF Chorus Philips 412733

15:13:00 00:09:10 Sir William Walton Coronation Te Deum Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks John Scott, organ; Bach Choir Chandos 8760

15:24:00 00:03:33 Sir Richard Rodney Bennett Murder on the Orient Express: Waltz John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

15:30:00 00:03:52 Michael Torke Miami Grands: Star Island, early Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

15:37:00 00:05:57 Claude Debussy L'isle joyeuse Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

15:45:00 00:10:18 Antonín Dvorák Finale from Violin Concerto Op 53 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda James Ehnes, violin Chandos 10309

15:58:00 00:04:26 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Polonaise David Zinman Baltimore Symphony Telarc 8037

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: David Dzubay's "Ra"

16:07:00 00:01:54 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Spanish Dance Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

16:12:00 00:13:59 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

16:28:00 00:07:17 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude & Love Scene Richard Glazier, piano Centaur 3347

16:41:00 00:08:18 Sir William Walton Scapino Comedy Overture John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

16:50:00 00:04:38 Sir Richard Rodney Bennett Enchanted April: Theme BBC Philharmonic Rumon Gamba Cynthia Millar, ondes martenot Chandos 9867

16:56:00 00:03:06 George Frideric Handel Queen Anne Birthday Ode: United nations Apollo's Fire Jeannette Sorrell Meg Bragle, mezzo-soprano; Apollo's Singers Avie 2270

17:05:00 00:05:19 Sir William Walton Portsmouth Point Overture Leonard Slatkin London Philharmonic VirginClas 61146

17:24:00 00:10:32 Franz Liszt Paraphrase on Wagner's Tannhäuser Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

17:39:00 00:08:25 Richard Strauss Ariadne auf Naxos: Overture & Dance Richard Hickox Royal Northern Sinfonia Chandos 9354

17:50:00 00:05:10 Claude Debussy Estampes: La soirée dans Grenade Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

17:54:00 00:05:33 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 6 in D major Op 46 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

17:57:00 00:02:15 Dmitri Shostakovich The Golden Age: Polka Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:22 Sir William Walton Henry V: Suite James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

18:27:00 00:03:59 Traditional Lucerne Song Philip Jones Brass Ensemble John Fletcher, tuba Claves 600

18:33:00 00:03:30 Traditional Basle March Philip Jones Brass Ensemble Claves 600

18:38:00 00:13:39 Claude Debussy Estampes Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:12 Sir William Walton The Wise Virgins: Suite David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 555868

19:23:00 00:33:38 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37 Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano Sony 42445

19:57:00 00:01:40 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in G major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Music from the Western Reserve

Burning River Baroque (recorded Sept 2016)

Hildegarde von Bingen: O ignis Spiritus paracliti

Malina Rauschenfels: Improvisation on a Theme by Hildegarde

Isabella Leonarda: Ad arma, o spiritus

Martha Bishop: Trope on “In Nomine”

Elisabeth de la Guerre: Jepthe

Anna Amalia: Jesu meine Freude

Barbara Strozzi: Gl’occhi superbi

Chiara Margarita Cozzolani: Venimus in altitudinem maris

Nikita Mndoyants, Gold-Medalist of the 2016 Cleveland International Piano Competition (recorded October 2016)

Franz Schubert: Piano Sonata #19 in c minor, D958

Sergei Prokofiev: Piano Sonata #7 in Bb, Op 83 “Stalingrad”

J. S. Bach: Cantata #208: Sheep May Safely Graze

21:56:00 00:03:28 Claude Debussy Estampes: Jardins sous la pluie Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by soprano Pumeza Matshikiza



22:58:00 00:01:54 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Remembrances Op 71 Per Tengstrand, piano Azica 71207

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:00 00:06:14 Felix Mendelssohn Andante from Piano Trio No. 1 Op 49 Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

23:08:00 00:10:52 Franz Schubert Andante in B minor Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 75

23:20:00 00:04:08 Ralph Vaughan Williams Prelude on 'Rhosymèdre' John Lubbock Orchestra of St. John's ASV 6007

23:24:00 00:09:38 Sir William Walton Lento from Sonata for Strings Guildhall Strings RCA 7846

23:35:00 00:06:36 Franz Liszt Harmonies poétiques: Ave Maria Roberto Plano, piano Decca 4812479

23:41:00 00:10:37 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Méditation Op 42 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

23:53:00 00:03:13 Maurice Ravel Vocalise en forme d'Habañera Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777

23:56:00 00:02:58 Gabriel Pierné Pastorale Op 14 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362