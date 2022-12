Program Guide 03-03-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:31:44 Franz Schubert Symphony No. 6 in C major Thomas Zehetmair Royal Northern Sinfonia Avie 2224

00:36:00 00:21:39 Alexander Voormolen Concerto for 2 Oboes The Hague Philharmonic Matthias Bamert Pauline Oostenrijk, oboe; Hans Roerade, oboe Chandos 9815

01:00:00 00:40:11 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

01:42:00 00:28:38 Antonín Dvorák String Sextet in A major Op 48 Academy Chamber Ensemble Chandos 8771

02:13:00 01:18:39 Dmitri Shostakovich Symphony No. 7 in C major Op 60 Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Rotterdam Philharmonic Philips 376

03:35:00 00:16:52 Claude Debussy Children's Corner Suite Pascal Rogé, piano Decca 4785437

03:55:00 00:28:17 Giovanni Battista Viotti Violin Concerto No. 22 in A minor Brandenburg Orchestra Roy Goodman Elizabeth Wallfisch, violin Hyperion 66840

04:26:00 00:16:51 Ralph Vaughan Williams Concerto Grosso for Strings Bryden Thomson London Symphony Chandos 9262

04:46:00 00:34:59 Albéric Magnard Quintet for Piano & Winds in D minor Op 8 Montreal Wind Society CBC 1097

05:23:00 00:14:40 Percy Grainger Lincolnshire Posy Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

05:40:00 00:04:36 Domenico Cimarosa The Cunning Women: Overture No. 2 Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

05:54:00 00:04:37 Claude Debussy Images, Book 1: Reflets dans l'eau Simon Trpceski, piano EMI 272

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:04 J. S. Bach & Silvius L. Weiss Bourrée BWV 996 & Gigue Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

06:15:00 00:09:45 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 3 Op 56 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

06:30:00 00:05:41 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Flute Concerto CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

06:32:00 00:04:37 George Gershwin Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Opus Two William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

06:40:00 00:03:57 Manuel de Falla El amor brujo: Pantomime Lorin Maazel Berlin Radio Symphony DeutGram 4796018

06:45:00 00:09:02 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 2 Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

06:58:00 00:03:27 John Philip Sousa March 'The Pathfinder of Panama' Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:06:27 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2004

07:14:00 00:08:18 Gustav Holst A Fugal Concerto Op 40 English Sinfonia Howard Griffiths Anna Pyne, flute; Philip Harmer, oboe Naxos 570339

07:30:00 00:04:17 Leonard Bernstein Slava! [A Political Overture] Lorin Maazel Cleveland Orchestra TCO 8221

07:31:00 00:04:13 Leos Janácek Idyll for Strings: Andante Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

07:40:00 00:07:47 Federico Moreno Tórroba Suite castellana David Russell, guitar Telarc 80451

07:51:00 00:02:49 Alberto Ginastera Estancia: The Farm Workers Gisèle Ben-Dor London Symphony Naxos 570999

07:55:00 00:03:10 William Kroll Banjo and Fiddle Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

08:07:00 00:06:28 Josef Suk Finale from Serenade for Strings Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

08:19:00 00:06:05 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

08:26:00 00:04:26 Jean-Philippe Rameau The Hen from Concert No. 6 en sextuor Marc Minkowski Musicians of the Louvre DeutGram 4795448

08:33:00 00:03:42 Marc-André Hamelin Etude No. 9 in F minor Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

08:40:00 00:08:57 Michael Haydn Symphony No. 34 in E flat major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

08:55:00 00:03:21 John Kander Chicago: All That Jazz Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:18:36 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 3 in C major Emerson String Quartet Carol Wincenc, flute DeutGram 431770

09:27:00 00:07:03 Max Steiner The Big Sleep: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81270

09:35:00 00:03:55 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 1 Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

09:55:00 00:04:07 Gabriel Fauré Berceuse Op 16 Seattle Symphony Ludovic Morlot Alexander Velinzon, violin SeattleSM 1004

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:18 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Les Toreadors Bridget Reischl Oberlin Symphony Oberlin 61

10:04:00 00:02:28 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Intermezzo Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

10:09:00 00:10:00 Antonio Vivaldi Viola d'amore Concerto in A major Ars Antigua Rachel Barton Pine, viola Cedille 159

10:20:00 00:04:01 Antonio Vivaldi Tieteberga: Sento in seno ch'in pioggia Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

10:27:00 00:03:00 Modest Mussorgsky Scherzo in B flat Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

10:32:00 00:04:28 Felix Mendelssohn Scherzo from Symphony No. 3 Op 56 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

10:41:00 00:04:50 Sergei Rachmaninoff Scherzo in D minor Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

10:50:00 00:19:03 Emmanuel Chabrier Suite pastorale Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

11:10:00 00:06:30 Joaquín Rodrigo Soleriana: Pastorale Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

11:19:00 00:08:44 Jenö Hubay Fantaisie brillante on "Carmen" Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

11:30:00 00:08:06 Federico Moreno Tórroba Airs of la Mancha David Russell, guitar Telarc 80451

11:40:00 00:08:21 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in D major Op 7 London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 553035

12:06:00 00:07:10 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Overture Franz Welser-Möst London Philharmonic Seraphim 73295

12:15:00 00:12:57 Georges Bizet Carmen Suite No. 1 Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

12:29:00 00:03:47 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1: March Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

12:37:00 00:04:20 Camille Saint-Saëns Marche militaire française Op 60 Geoffrey Simon London Philharmonic Cala 4031

12:43:00 00:09:56 Sir Malcolm Arnold Four Cornish Dances Op 91 Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

12:54:00 00:05:36 Lionel Bart Selections from 'Oliver!' Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:33:05 José Serebrier Symphony on Bizet's 'Carmen' José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

13:36:00 00:10:12 Camille Saint-Saëns Havanaise Op 83 London Symphony Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

13:47:00 00:12:01 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 3 Suite Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

14:00 FIRST FRIDAYS with Angela Mitchell – a KeyBank Studio session with violinist Andrew Sords and pianist Elizabeth DeMio

14:01:00 00:05:00 Johannes Brahms: Sonatensatz

14:14:00 00:26:00 Cesar Franck: Violin Sonata

14:47:00 00:04:00 Giulio Caccini: Ave Maria

14:54:00 00:02:00 Frédéric Chopin: Nocturne in C# minor

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

15:01:00 00:12:52 Sir Edward Elgar Introduction & Allegro for Strings Op 47 Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

15:16:00 00:08:48 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

15:27:00 00:03:58 Wolfgang Amadeus Mozart March in D Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

15:32:00 00:04:49 Pietro Mascagni L'amico Fritz: Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

15:42:00 00:05:55 Giuseppe Verdi Il trovatore: Ballet Music José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

15:51:00 00:06:14 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 1 in D major Op 39 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

15:58:00 00:04:19 Sir Arnold Bax Mediterranean Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Richard Strauss, Hero

16:06:00 00:03:45 Lou Harrison Three Waltzes Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465

16:13:00 00:10:36 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 101 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

16:23:00 00:04:34 Georges Bizet Carmen: Habanera 'L'amour est un Orchestre National de France Sir Thomas Beecham Victoria de los Angeles, sop.; Choeurs de Radio France Warner 86211

16:35:00 00:03:44 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Changing of the Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

16:41:00 00:08:45 "PDQ Bach" Safe Sextet I Virtuosi di Hoople Telarc 80295

16:52:00 00:02:52 Richard Rodgers Oklahoma: The Surrey With the Fringe on Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

16:57:00 00:02:53 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Voi che sapete Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Isabel Leonard, mezzo-soprano MAA 2009

17:05:00 00:06:09 Dudley Buck Festival Overture on 'The Star-Spangled St. Louis Symphony Leonard Slatkin St Louis Symphony Chorus RCA 60983

17:14:00 00:10:32 Maurice Ravel Sonatine Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811

17:27:00 00:07:29 William Boyce Symphony No. 5 in D major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

17:40:00 00:04:37 Georges Bizet Carmen: Gypsy Dance 'Les tringles des Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777

17:46:00 00:04:07 Georges Bizet Carmen: Toreadors' Entrance 'Les voici, Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

17:52:00 00:02:31 Josef Strauss Polka 'The Soubrette' Op 109 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

17:57:00 00:02:09 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: I am the captain of the Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Sir Thomas Allen, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:20 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1 Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

18:27:00 00:03:48 Domenico Scarlatti Sonata in G minor Alan Feinberg, piano Steinway 30034

18:33:00 00:02:09 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: I Bought St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Thomas Hampson, baritone Teldec 77310

18:37:00 00:15:28 Alexandre Lagoya Spanish Dances from Bizet's 'Carmen' Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

18:56:00 00:02:32 Leroy Anderson The Waltzing Cat Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:26:25 Franz Joseph Haydn Symphony No.101 in D major Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

19:31:00 00:25:15 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120 George Szell Cleveland Orchestra Sony 62349

19:58:00 00:01:41 Gustav Holst Japanese Suite: Dance of the Wolves Op 33 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:09:56 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Overture Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

20:14:00 00:07:44 Robert Schumann Arabeske in C Op 18 Vassily Primakov, piano Bridge 9300

20:24:00 00:34:04 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80184

20:58:00 00:01:31 Mario Broeders Vals criollo No. 3 Mirian Conti, piano Steinway 30010

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Richard Strauss, Hero

21:03:00 00:22:53 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 18 in E flat major Op 31 Peter Takács, piano Cambria 1175

21:28:00 00:10:35 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

21:40:00 00:03:48 Ignace Jan Paderewski Nocturne in B flat major Op 16 Jenny Lin, piano Hänssler 98037

21:46:00 00:03:42 Paul Mealor Ubi caritas Voces8 Decca 22601

21:52:00 00:33:05 José Serebrier Symphony on Bizet's 'Carmen' José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

22:26:00 00:22:03 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2 in B minor Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Michael Schneider, flute DeutGram 4795448

22:50:00 00:08:49 Michael Torke Javelin John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 00:06:13 Claude Debussy Three Nocturnes: Clouds Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

23:08:00 00:11:53 Ralph Vaughan Williams Romanza from Symphony No. 5 Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

23:22:00 00:09:07 Robert Schumann March from Piano Quintet Op 44 Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

23:31:00 00:09:20 Johannes Brahms Adagio from Violin Concerto Op 77 New York Philharmonic Kurt Masur Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 457075

23:42:00 00:04:53 Felix Mendelssohn Song without Words No. 7 in E flat major Op 30 Vassily Primakov, piano Bridge 9350

23:46:00 00:07:01 Ludwig van Beethoven Andante from Piano Quartet Op 16 Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

23:51:00 00:07:53 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32 Sir Adrian Boult London Philharmonic EMI 28379

23:56:00 00:02:28 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Intermezzo Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

