WCLV Program Guide 09-19-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Charles Wilfrid Orr A Cotswold Hill Tune Royal Ballet Sinfonia/David Lloyd-Jones Naxos 8.554186 ENGLISH STRING MINIATURES, Vol. 1 5:03

0:05:03 Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 10 in G, Op. 96 Nell Gotkovsky, v; Ivar Gotkovsky, p Pyramid 13490/1/2 (3) Beethoven Complete Violin Sonatas 26:05

0:32:47 John Fox "A Surrey Rhapsody" (2006) Royal Ballet Sinfonia/Gavin Sutherland Dutton CDLX-7190 British Light Music Premieres 9:10

0:41:57 Ernest John Moeran Rhapsody #2 (1924) Ulster Orch/JoAnn Falletta Naxos 8.573106 MOERAN, E.J.: In the Mountain Country / Rhapsodies / Overture for a Masque (Frith, Ulster Orchestra, Falletta) 12:17

0:54:14 Ernest John (EJ) Moeran "Spring, the Sweet Spring" King's Singers EMI CDC7-49765-2 N/A 1:15

1:00:00 Robert Stolz "Wiener Cafe" Orch/Robert Stolz RCA 67890-2 (12) Wiener Musik 5:25

1:05:25 Erich Wolfgang Korngold "Violanta," Op. 8 Linz Bruckner Orch/Caspar Richter ASV CDDCA-1108 Korngold: Fairytale Pictures and other orchestral music 7:41

1:13:06 Anton Zemlinsky "Cymbeline" Incidental Music David Kuebler, t; Gurzenich Orch/James Conlon EMI/Ang CDC5-56474-2 Zemlinsky 4:43

1:17:49 Robert Stolz "Traume an der Donau" Salonorchester Colln Ars Musici AMS-8006-2 Musik von Robert Stolz 12:18

1:30:07 Hugo Wolf "Italian Serenade" in G Hagen String Quartet DG 427669-2 Streichquartette Nos. 1 & 2 / Italienische Serenade 6:27

1:38:05 Robert Fuchs Serenade No. 2 in C, Op. 14 Cologne Chamber Orch/Christian Ludwig Naxos 8.572222 Robert Fuchs 16:08

1:54:13 Jean Sibelius Four Lyric PIeces, Op. 74 Folke Grasbeck, p BIS CD-1927/29 (5) Sibelius: Complete Piano Music II 1:44

2:00:00 Domenico Gallo Trio Sonata #3 in c Parnassi musici CPO 999717-2 Domenico Gallo 5:16

2:05:16 Francesco Maria Veracini Violin Concerto in D Accademia I Filarmonici/Alberto Martini Naxos 8.553413 Veracini Overtures, Vol 1 17:52

2:23:08 Nicola Matteis "Scaramuccia" Elizabeth Wallfisch, v Hyperion CDA-67238 Violin Masters of the 17th Century 1:28

2:24:36 Nicolai Rimsky-Korsakov Symphony #3 in C, Op 32 London Sym Orch/Yondani Butt ASV CDDCA-1025 Rimsky Korsakov: Overture on Russian Themes, Op. 28, etc. 30:08

2:54:44 Cesar Cui "Suite Miniature," Op 20 Hong Kong Phil/Kenneth Schermerhorn Marco Polo 8.220308 Cesar Cui 1:37

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Leo Delibes "Lakme" Nicole Cabell, s; Alyson Cambridge, ms; Lake Forest Sym/Vladimir Kulenkovic Cedille CDR-90000181 Sisters in Song 5:47

3:05:47 Leo Delibes "La Source" Covent Garden Opera Orch/Richard Bonynge London 421431-2 (2) La Source 31:33

3:37:20 Leo Delibes "Passepied" Mela Tenenbaum, v; Richard Kapp, p Ess.a. y CD-1048 Songs Without Words 1:50

3:39:10 Luigi Boccherini Oboe Quintet in E-Flat, Op. 55/5 Lajos Lencses, ob; Parisii Quartet Capriccio 10454 Boccherini: Oboe Quintets, Op. 55 10:20

3:49:30 Luigi Boccherini Introduction and Fandango Los Angeles Guitar Quartet Delos DE-3144 BOCCHERINI, L.: Guitar Quintet No. 4 / FALLA, M.: El amor brujo / RIMSKY-KORSAKOV, N.: Capriccio espagnol (Evening in Granada) 5:57

3:55:27 Federico MORENO TORROBA Suite castellana Pepe Romero, g Philips 416384-2 Works For Guitar 1:40

4:00:00 Emile Waldteufel "Grande Vitesse" Galop, Op 146 Slovak Phil/Kurt Redel Pierre Verany PV-787101 Le Bal de Paris 4:57

4:04:57 Emile Waldteufel "Les Patineurs (The Skaters)" Waltz, Op 183 New York Harmonie Ensemble/Steven Richman Bridge 9493 N/A 6:58

4:11:55 Antonio Vivaldi The Four Seasons, Concerto No. 4 in F minor, Op. 8, RV 297, "Winter" Gil Shaham, v; Orpheus Chamber Orch DG 439933-2 Vivaldi: Four Seasons/ Kreisler: Concerto For Violin 8:41

4:22:19 Edvard Grieg Symphony in c (1864) Gothenburg Sym Orch/Neeme Jarvi DG 427321-2 Symphony/In Autumn/Old Norwegian Melody With Variations/Funeral March In Memory Of Rikard Nordraak 31:54

4:54:13 Edvard Grieg Lyric Pieces, Op. 71 Balazs Szokolay, p Naxos 8.55045 GRIEG, E.: Lyric Pieces, Books 1-10 (excerpts) 1:45

5:00:00 Mikhail Ippolitov-Ivanov "Caucasian Sketches," Suite #1, Op 10 USSR Radio Sym Orch/Vladimir Fedoseyev Mobile Fidelity MFCD-860 Mussorgsky / Borodin / Ippolitov-Ivanov 5:28

5:05:28 Fikret Dzhamil Amirov Six Pieces Manuela Wiesler, f; Roland Pontinen, p BIS CD-419 The Russian Flute 14:05

5:21:17 Jean Sibelius Violin Concerto in D minor, Op. 47 Julian Rachlin, v; Pittsburgh Sym Orch/Lorin Maazel Sony SK-53272 Sibelius: Violin Concerto, En Saga, Serenade For Violin & Orchestra, Op. 69 No.2 34:02

5:55:19 Anton Zemlinsky Six Songs on Poems of Maurice Maeterlinck, Op 13 Hermine Haselbock, ms; Florian Henschel, p Bridge 9244 N/A 1:47

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Ferdinand Hérold: Zampa: Overture (1831)

Joaquín Rodrigo: Invocación y danza 'Homage to Manuel de Falla' (1961)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Dance of the Mountain King's Daughter (1876)

Nicolò Paganini: Caprice No. 13 (1820)

Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice (1897)

Stephen Foster: Camptown Races (1850)

Karl King: Royal Scotch Highlanders March (1919)

Wolfgang Amadeus Mozart: La finta semplice: Overture (1769)

Manuel Ponce: Prelude in the Baroque style (1931)

Hector Berlioz: Overture 'Le corsaire' (1844)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 3 in A 'Military' (1839)

Ottorino Respighi: The Fair (1930)

Maurice Ravel: Daphnis et Chloe: Daybreak (1912)

Tony Banks: Six Pieces for Orchestra: Wild Pilgrimage (2011)

Camille Saint-Saëns: Introduction & Rondo Capriccioso (1863)

Johannes Brahms: Waltz No. 1 (1865)

Gilbert & Sullivan: The Mikado: Here's a how-de-do (1885)

Bruce Broughton: Silverado: Overture (1985)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2 (1875)

Florence Price: Village Scenes: The Park (1942)

Dmitri Kabalevsky: The Comedians: Galop (1938)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' (1873)

Leroy Anderson: The Typewriter (1950)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Leo Brouwer: Una día de noviembre (2000)

Ernesto Lecuona: Malagueña (1927)

Julián Orbón: Tres versiones sinfónicas (1953)

Robert Schumann: Overture to Byron's 'Manfred' (1849)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 2 in D (1802)

Manuel de Falla: Fantasía bética (1919)

Alessandro Marcello: Oboe Concerto in d (1716)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Gioacchino Rossini: La gazza ladra: Overture (1817)

Johannes Brahms: Symphony No. 4 in e (1885)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Teresa Carreño: Waltz 'Flower Basket' (1877)

Gabriela Montero: Improvisation on 'Happy Birthday' (2007)

Joseph Haydn: Symphony No. 73 in D 'Hunt' (1781)

Franz Schubert: Fourteen Waltzes (1825)

Paul Hindemith: Ragtime (1921)

Federico Moreno Tórroba: Homage to the Seguidilla (1962)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 4 (1720)

Florence Price: Scenes in Tin Can Alley (1928)

Henry Purcell: Come Ye Sons of Art: Duet 'Sound the Trumpet' (1694)

George Frideric Handel: Samson: Awake the Trumpet's Lofty Sound (1743)

Alexander Voormolen: Baron Hop Suite No. 1 (1924)

Leopold Kozeluch: Minuet from Piano Concerto No. 6 (1786)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Suite (1889)

Miklós Rózsa: The Lost Weekend: Themes (1945)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in D (1786)

George Gershwin: Allegro from Piano Concerto (1925)

Miklós Rózsa: The Thief of Baghdad: The Love of the Princess (1940)

Miklós Rózsa: The Four Feathers: Sunstroke & River Journey (1939)

Leos Janácek: Moravian Dances (1891)

Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 12 'American' (1893)

Felix Mendelssohn: Rondo brilliant in E-Flat (1834)

Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto Andaluz (1967)

Manuel de Falla: Homenaje 'Le tombeau de Claude Debussy' (1920)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Final Dance (1919)

Max Steiner: They Died With Their Boots On: Suite (1941)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joseph Haydn: Sinfonia Concertante in B-Flat (1792)

Enrique Granados: Torrijos: March (1894)

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto (1872)

Antonio Vivaldi: Flute Concerto in D 'Goldfinch' (1728)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Suite (1935)

Zdenek Fibich: The Tempest (1880)

19:30 SPECIAL The Cleveland Orchestra Live from Mandel Concert Hall, Opening Concert of the 2024-25 Season – Osmo Vänskä, conductor; Frank Peter Zimmermann, violin

Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 Op 25 ‘Classical’

Robert Schumann: Violin Concerto in D minor

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6 in b Op 74 ‘Pathétique’

21:30 NIGHT MUSIC with John Mills

Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 1 in g (1831)

Alessandro Scarlatti: Variations on 'La Folia' (1723)

Domenico Scarlatti: Sonata in f (1756)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 32 in G (1779)

Enrique Granados: Goyescas (1911)

Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Ballet des Mouches (1874)

Sergei Prokofiev: Andante for Strings (1931)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Woldemar Bargiel: Adagio in G (1880)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 2: Aria (1923)

Anton Rubinstein: Melody in F (1852)

George Gershwin: Lullaby for Strings (1919)

Astor Piazzolla: Melodía in a 'Canto de Octubre' (1955)

Franz Liszt: Liebestraum No. 3 (1850)

Federico Moreno Tórroba: Andante from Tonada concertante (1980)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 12 'Venetian Gondola Song' (1835)

Egberto Gismonti: Agua e Vinho (1972)

Sergei Rachmaninoff: Andante from Cello Sonata (1901)