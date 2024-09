WCLV Program Guide 09-20-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Cyril Scott "Pastoral and Reel" (1927) Julian Lloyd Webber, vc; John Lenehan, p

William Lloyd Webber "Aurora" City of London Sinfonia/Richard Hickox

Johannes Brahms Clarinet Quintet in b minor, Op.115 Karl Leister, cl; Brandis Quartet

Johannes Brahms Piano Pieces, Op 119 Andre Watts, p

Frederic Chopin "Berceuse" in D-Flat, Op. 57 Murray Perahia, p

Frederic Chopin Piano Concerto no.2 in f minor, Op.21 Murray Perahia, p; Israel Phil/Zubin Mehta

Philippe Gaubert "Nocturne et Allegro Scherzando" Dionne Jackson, f; Marija Stroke, p

Philippe Gaubert "Le Cortege d'Amphitrite" (1910) Luxembourg Phil/Marc Soustrot

Jacques Ibert "Suite elisabethaine" (1942; for "A Midsummer Night's Dream)" Slovak Radio Sym Orch/Adriano

Wolfgang Amadeus Mozart "Zaide," K. 344 James Galway, f; Sinfonia Varsovia

Johann Sebastian Bach Flute Partita in a, BWV 1013 James Galway, f

Franz Krommer Wind Sextet in B-Flat Consortium Classicum

French ANON 16th c "Tordion 2" Hespèrion XX/Jordi Savall

Camille Saint-Saens "Etienne Marcel" The Hague Residentie Orch/Jun Markl

Elisabeth Jacquet de la Guerre Clavier Suite in G Karen Flint, hc

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Peter Tchaikovsky "Swan Lake," Op. 20 Utah Sym Orch/Maurice Abravanel

Ludwig van Beethoven String Quartet No. 2 in G, Op. 18 Amadeus Quartet

Ludwig van Beethoven Variations in C on a Waltz by Diabelli, Op 120 Konstantin Scherbakov, p

Peter Tchaikovsky Variations on A Rococo Theme, Op. 33 Janos Starker, vc; London Sym/Antal Dorati

Carl Philipp Emanuel Bach "8 Variations on an Arietta," Wq 118 Ana-Marija Markovina, p

Johann Sebastian Bach "Anna Magdalena Notebook" Michigan State University Marching Band/Keith Brion

Jacques Offenbach "La fille du tambour major" Luxembourg Radio TV Sym Orch/Paul Bonneau

Eugene Bozza Overture for a Ceremony Locke Brass Consort/James Stobart

Franz Lehar "Gold and Silver" Waltzes, Op. 79 Philharmonia Promenade Orch/Henry Krips

Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B-Flat, Op. 60 London Sym Orch/Josef Krips

Max Schonherr Austrian Peasant Dances, Op 14 Philharmonia Promenade Orch/Henry Krips

Antonin Dvorak "Scottish Dances", Op 41 Stefan Veselka, p

Leos Janacek "Lachian Dances" Czech State Phil/Jose Serebrier

Otakar Sevcik Bohemian Dances, Op 10 Pavel Sporcl, v, Petr Jirikovsky, p

Franz Joseph Haydn "Sinfonia Concertante" in B-Flat, H I:105 (Op. 84) Kirshbaum, vc; Hunt, ob; O'Neill, bn; English Chamber Orch/Zukerman, v

Fritz Kreisler "Syncopation" Arnold Steinhardt, v; Lincoln Mayorga, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Domenico Cimarosa: I nemici generosi: Overture (1796)

Frédéric Chopin: Scherzo No. 2 in b-Flat (1837)

Thomas Morley: My bonny lass she smileth (1595)

Sir Charles Villiers Stanford: Three Latin Motets (1905)

Franz Schubert: Auf dem Wasser zu singen (1823)

Jean Sibelius: Finlandia (1899)

Robert Wright & George Forrest: Borodin's Music from 'Kismet' Suite No. 1 (1953)

Lt. Charles A. Zimmerman: March 'Anchors Aweigh' (1907)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 59 'Fire' (1769)

E. J. Moeran: In the Mountain Country (1921)

Peter Tchaikovsky: The Seasons: June 'Barcarolle' (1876)

Ottorino Respighi: La boutique fantasque: Tarantella (1919)

Michael Praetorius: Nigra sum sed formosa (1607)

Max Steiner: Johnny Belinda: Suite (1948)

Antonio Vivaldi: Concerto for Violin, 2 Horns, 2 Oboes & Bassoon (1720)

Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 4 (1720)

Fred Cornell: Carmen Ohio (1902)

George Gershwin: Funny Face: Overture (1927)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Fairy Tales from the Orient' (1892)

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Là ci darem la mano (1787)

Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance (1915)

Franz Schubert: Scherzo from Piano Trio No. 1 (1827)

Evaristo Felice dall'Abaco: Concerto a più istrumenti in e (1719)

Frank Loesser: Hans Christian Andersen: Medley (1952)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' (1848)

Enrique Granados: Suite on Galician Songs: Dance (1899)

Luigi Boccherini: Minuet from String Quintet (1775)

Joseph Fiala: Finale from English horn Concerto (1780)

Giuseppe Verdi: Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves (1841)

Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: Procession of the Sardar (1894)

Claude Debussy: Beau soir (1878)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Manuel Ponce: Gavota (1901)

Manuel Ponce: Arrulladora mexicana (1909)

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 11 in f 'Serioso' (1810)

Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture (1823)

Edvard Grieg: Symphonic Dances (1898)

Emile Waldteufel: Waltz 'The Skaters' (1882)

Xavier Montsalvatge: Fantasia for Guitar & Harp (1983)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream Incidental Music (1842)

Richard Strauss: Don Juan (1888)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Gerardo Matos Rodríguez: La Cumparsita (1916)

Isaías Sávio: Batucada (1955)

Frédéric Chopin: Piano Sonata No. 2 in b-Flat (1840)

Joaquín Turina: La procesión del rocio (1913)

Samuel Coleridge-Taylor: Symphony in a (1896)

George Frideric Handel: Samson: Act 1 Sinfonia (1743)

André Jolivet: Petite Suite for Flute, Viola & Harp (1941)

Gabriel Fauré: Barcarolle No. 12 (1915)

Camille Saint-Saëns: Barcarolle (1897)

Aaron Copland: A Lincoln Portrait (1942)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 167: Chorale 'Sei Lob und Preis mit Ehren' (1724)

Antonio Casimir Cartellieri: Symphony No. 1 in c (1795)

Burton Lane: Royal Wedding: Too Late Now (1951)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 5 in B-Flat (1765)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in A (1773)

Max Steiner: The Fountainhead: Suite (1949)

Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Scherzo (1878)

Franz Liszt: Paraphrase on Wagner's 'Tannhäuser' (1852)

Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Polonaise (1895)

Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra in D (1781)

Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in A (1720)

Erich Wolfgang Korngold: Devotion: The Death of Emily Brontë (1946)

Erich Wolfgang Korngold: Escape Me Never: Suite (1947)

Ernö Dohnányi: Finale from Sextet in C (1935)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Sir Hamilton Harty: A Comedy Overture (1906)

Silvestre Revueltas: Sensemayá (1938)

Silvestre Revueltas: The Wandering Tadpole (1935)

Johann Sebastian Bach: Oboe d'amore Concerto in A (1734)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Arthur Benjamin: Cotillon Suite (1938)

Lord Berners: The Triumph of Neptune (1926)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Isaac Albéniz: Piano Concerto No. 1 'Concierto fantástico' (1887)

Maurice Ravel: Rapsodie espagnole (1907)

Lodewijk Mortelmans: Morning Mood (1922)

Sir Arnold Bax: In the Faery Hills (1909)

Manuel de Falla: La vida breve: Interlude & Spanish Dance (1913)

Claude Debussy: Lindaraja (1901)

Leopold Mozart: Symphony in G (1767)

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 5 in d (1937)

Vasily Kalinnikov: The Cedar and the Palm (1901)

John Corigliano: Voyage for Flute & Strings (1983)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Zhou Long: Green (2021)

Astor Piazzolla: Four Seasons of Buenos Aires: Autumn (1970)

Ole Bull: Solitude on the Mountain (1850)

Joseph Joachim: Notturno (1858)

Clarice Assad: Impressions: Slow Waltz (2008)

Isaac Albéniz: España: Capricho catalán (1890)

Sergei Rachmaninoff: Adagio from Piano Concerto No. 2 (1901)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Panorama (1889)

Jules Massenet: Musique pour bercer les petits enfants (1902)

Gabriel Pierné: Impromptu-Caprice (1885)