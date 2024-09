WCLV Program Guide 09-18-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Jan Pieterszoon Sweelinck "Onder de Linde groen" Pieter Dirksen, hc

Wolfgang Amadeus Mozart Violin Sonata in B-Flat, K. 454 Andrew Smith, v; Joshua Pierce, p

Henriette Bosmans Impressions Jean Decroos, vc, Danie'le Dechenne, p

Julius Rontgen Symphony #18 in A North German Radio Sym/David Porcelijn

Keuris "Eight Miniatures" (1980) Nieuw Ensemble/Otto Ketting

Franz Liszt "Preludes et Harmonies poétiques et religieuses" Leslie Howard, p

Carl Maria von Weber "Konzertstuck" in f with solo part by Liszt Leslie Howard, p; Budapest Sym/Karl Anton Rickenbacher

Darius Milhaud Suite for Violin, Viola, and Piano, Op. 157b (1936) Catherine Tait, v; Howard Klug, cl

Rene Gerber Bassoon Concerto Kim Walker, bn; Craiova Phil/Modest Cichirdan

Pierre-Max Dubois "Neuf pieces breves" (1965) Ann Shoemaker, bn; Kae Hisada-Ayer, p

Charles Villiers Stanford Motet, "Coelos Ascendit Hodie" His Majestie's Clerkes/Anne Heider

Charles Villiers Stanford Motet, "Beati quorum via" His Majestie's Clerkes/Anne Heider

Ludwig van Beethoven Piano Sonata #27 in e, Op 90 Angela Hewitt, p

Ludwig van Beethoven Military March No. 1 in F, WoO 18 New Zealand Sym/James Judd

Charles Villiers Stanford Symphony #2 in d, "Elegiac" Bournemouth Sym/David Lloyd-Jones

John Farmer Madrigal, "Fair Phyllis I Saw" Cambridge Singers/John Rutter

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Camille Saint-Saens "Henry VIII" The Hague Residentie Orch/Jun Markl

Ivan Hallstrom "An Adventure in Scotland" Malmo Opera Orch/Michael Bartosch

Percy Grainger Scotch Strathspey and Reel Martin Jones, p

Franz Joseph Haydn Scottish Folksong, "Edinburgh Kate," H XXXIa:69 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio

Franz Joseph Haydn String Quartet in E-flat, Op. 64, No. 6 Kodaly Quartet

Zoltan Kodaly "Dancing Song" Salt Lake Children's Cho/Ralph Woodward

Jules Massenet "Thais" French Oratorio Orch, Cho/Jean-Pierre Lore

Emmanuel Chabrier "Le roi malgre lui" (1887) Hendricks, Quilico, Lafont; Radio France Cho, Radio France New Phil/Dutoit

Alexander Borodin "Prince Igor" London Sym Cho, Orch/Georg Solti

Christoph Willibald Gluck Ballet, "Alessandro (Les Amours d'Alexandre et de Roxane)" Musica Antiqua Koln/Reinhard Goebel

Georg Philipp Telemann Overture in D Freiburg Baroque Orch/Gottfried von der Goltz

Franz von Suppe "Boccaccio" Slovak State Phil/Alfred Walter

Frank Perkins "Fandango" Dallas Wind Sym/Howard Dunn

Manuel de Falla "The Three-Cornered Hat" (1918-9) Philharmonia Orch/Carlo Maria Giulini

Joaquin Rodrigo "Fandango" John Williams, g

Felix Mendelssohn String Octet in E-Flat, Op 20 Guarneri & Orion SQ's

William Walton "Facade" (1922) Chicago Pro Musica

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Thomas Crequillon: Andreas Christi famulus (1546)

Domenico Cimarosa: Gaius Marius: Overture (1780)

Sir Thomas Beecham: The Gods Go a'Begging: Gavotte (1928)

Stephan Koncz: Dances from Transylvania (2014)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 in C 'For Beginners' (1788)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets (1936)

George Gershwin: Strike Up the Band: Strike Up the Band (1927)

Richard Wagner: Die Walküre: Magic Fire Music (1856)

Gioacchino Rossini: The Siege of Corinth: Overture (1826)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: A British tar (1878)

Zdenek Fibich: Poème (1893)

Coleridge-Taylor Perkinson: Louisiana Blues Strut (A Cakewalk) (2001)

Maurice Ravel: Sonatine (1905)

Marjan Mozetich: Unfolding Sky (1996)

Erich Wolfgang Korngold: The Sea Hawk: Suite (1940)

Richard Strauss: Commemorative Waltz 'Munich' (1945)

Domenico Scarlatti: Sonata in G (1750)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Anitra's Dance (1876)

Jerome Moross: The Big Country: Theme (1958)

Joseph Haydn: String Quartet No. 24 in A (1772)

Leroy Anderson: Song of the Bells (1953)

Frédéric Chopin: Etude No. 12 'Revolutionary' (1832)

Leonard Bernstein: West Side Story: Maria (1957)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance (1875)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Lord Berners: Polka (1941)

Constant Lambert: Bacchanale from 'Horoscope' Suite (1937)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 in D (1731)

Ralph Vaughan Williams: The Poisoned Kiss: Overture (1929)

Gustav Holst: Brook Green Suite (1933)

Max Bruch: Scottish Fantasy (1880)

Wolfgang Amadeus Mozart: Concert Rondo in E-Flat (1781)

Lord Berners: Luna Park (1930)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Overture (1874)

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 4 in f (1878)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Franz Liszt: Hungarian Battle March (1875)

Camille Saint-Saëns: Marche militaire française (1880)

Joseph Haydn: Symphony No. 41 in C (1769)

Zdenek Fibich: Toman and the Wood Nymph (1878)

Sir Granville Bantock: A Hebridean Symphony (1913)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 5 in f-Sharp (1841)

Robert Schumann: Genoveva: Overture (1849)

Johann Sebastian Bach: Fugue in C from 'Toccata, Adagio & Fugue' (1717)

Johann Sebastian Bach: The Art of Fugue: Contrapunctus 9 (1750)

Carl Philipp Emanuel Bach: Trio Sonata in b (1747)

Isaac Albéniz: Iberia: Fête-dieu à Séville (1906)

Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite (1945)

Sir William Walton: Spitfire Prelude & Fugue (1942)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Antonio Vivaldi: Sinfonia for Strings in G (1720)

Gabriel Fauré: Masques et bergamasques (1919)

Alphons Czibulka: Waltz 'Love's Dream after the Ball' (1885)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Minuet (1936)

Felix Mendelssohn: Minuet & Finale from String Symphony No. 8 (1822)

Richard Rodgers: The King and I: March of the Siamese Children (1951)

Dani Howard: Coalescence (2019)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in e 'Fandango' (1756)

Jules Massenet: Elégie (1869)

Jules Massenet: Cendrillon: March of the Princesses (1895)

Vasily Kalinnikov: Finale from Symphony No. 1 (1895)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joseph Haydn: Symphony No. 102 in B-Flat (1794)

Leonard Bernstein: Candide: Overture (1956)

Leonard Bernstein: West Side Story: Cool Fugue (1957)

Francesco Durante: Concerto No. 8 for Strings 'La Pazzia' (1740)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Xavier Montsalvatge: Concierto breve (1953)

Lars-Erik Larsson: Symphony No. 1 in D (1928)

20:00 OVATIONS: BlueWater Chamber Orchestra, Daniel Meyer, conductor; Jason Vieaux, guitar; Yolanda Kondonassis, harp

Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in D RV 93

Avner Dorman: How to Love

I. I Am Here For You

II. I Know You Are There, And I Am Happy

III. This Is a Happy Moment

IV. You Are Partly Right

Takuma Itoh: Kohola Sings (from March 2024)

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – flutist Brandon Patrick George

Johann Sebastian Bach: Partita for solo flute: Sarabande (1718)

Sergei Prokofiev: Flute Sonata in D (1943)

Pierre Boulez: Sonatine for Flute & Piano (1946)

Kalevi Aho: Solo III (1991)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Johannes Brahms: Intermezzo in E (1892)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Bassoon Concerto (1774)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne (1842)

Federico Mompou: Canción y Danza No. 6 (1943)

Carlos Gomes: Largo from Sonata for Strings (1894)

Alexander Scriabin: Etude in A-Flat (1894)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Andantino from Guitar Concerto No. 1 (1939)

Heitor Villa-Lobos: Ciranda No. 15 'What beautiful eyes' (1926)

Domenico Cimarosa: Larghetto from Serenade for Flute & Guitar (1780)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Andante from Guitar Quintet (1950)