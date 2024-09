WCLV Program Guide 09-17-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Joaquin Rodrigo "Juglares (Minstrels)" Castile y Leon Sym/Max Bragado Darman

Joaquin Rodrigo "Tonadilla" for Two Guitars (1960) Jeremy Jouve; Judicael Perroy, g's

Antonin Dvorak Symphony No. 7 in D minor, Op. 70 Concertgebouw Orch/Colin Davis

Antonin Dvorak Four Moravian Duets, Op 20 Martina Kritznerova, s; Stanislav Mistr, t; Jaroslav Saroun, p

Gabriel Grovlez "Sicilienne et Allegro giocoso" (1930) Ann Shoemaker, bn; Kae Hisada-Ayer, p

Philippe Gaubert Violin Concerto (1929) Philippe Graffin, v; Luxembourg Phil/Marc Soustrot

Frederic Chopin "Les Sylphides" Rotterdam Phil/David Zinman

Karol Mikuli Grand Duo in A, Op. 26 Voytek Proniewicz, v; Alexander Jakobidze-Gitman, p

Julian Scriabin Four Preludes Evgeny Zarafiants, p

Alexander Scriabin Twelve Etudes, Op 8 Vladimir Sofronitski, p

Felix Mendelssohn String Quartet, Op 81 (Andante, Scherzo, Capriccio & Fugue) Melos String Quartet

Felix Mendelssohn "Andante and Rondo Capriccioso" in E, Op 14 Dmitry Paperno, p

Fanny Mendelssohn "Introduction and Capriccio" in b Martina Frezzotti, p

Felix Mendelssohn Chorus, "Jagerlied" SWR Men’s Chorus/Frieder Bernius

Louise Farrenc Symphony #2 in D, Op 35 North German Radio Phil/Johannes Goritzki

Louise Farrenc Etudes, Op. 26 Maria Stratigou, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Johannes Brahms Three Intermezzi, Op 117 Charles Owen

Johannes Brahms Horn Trio in E-flat, Op. 40 Ensemble Isola

Gabriel Pierné Ramuntcho (1907) Lorraine Phil/Jacques Houtmann

Camille Saint-Saens Music for "Parysatis" (1902) The Hague Residentie Orch/Jun Markl

Jules Massenet "Phedre" Overture (1873) Opera-Comique Orch/Albert Wolff

Giacomo Meyerbeer "Robert le Diable" Barcelona Sym Orch/Michal Nesterowicz

Marc-Andre Hamelin Etude #6 ("Omaggio a Domenico Scarlatti") Viktoria Lakissova, p

Charles Avison Concerto Grosso #4 in a, after Domenico Scarlatti Brandenburg Consort/Roy Goodman

Franz Schubert Piano Trio No. 1 in B-Flat, D 898 (Op. 99) Suk Trio

Friedrich Silcher Chorus, "Und schau ich hin" Teisendorf Mens' Chorus/Ernst Gruber

Johannes Brahms Piano Pieces, Op 118 Dirk Herten, p

Franz Ignaz Beck Symphony in g, Op 2/2 Thirteen Strings Chamber Orch/Kevin Mallon

Irish Trad Song, "Danny Boy (Londonderry Air)" Kennedy, v; John Lenehan, p

Hamilton Harty "The Children of Lir" (1938) Heather Harper, s; Ulster Orch/Bryden Thomson

Francisco Tárrega Preludio #1 David Russell, g

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Paul Lewis: An English Overture (1971)

William Grant Still: Three Visions (1936)

Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Largo al factotum (1816)

Giovanni Gabrieli: Magnificat à 12 (publ.1615)

Máximo Diego Pujol: Suite mágica (2008)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets (1936)

Leroy Anderson: Ticonderoga March (1939)

Georgia Stitt, Jason Robert Brown: Waiting for Wings Overture (2013)

Scott Joplin: The Easy Winners (1901)

Igor Stravinsky: Valse (1915)

Giacomo Puccini: La rondine: Ch' il bel sogno di Doretta (1916)

Gabriela Lena Frank: Three Latin American Dances: The Mestizo Waltz (2004)

Robert Burns: Ae fond kiss (1791)

Francis Poulenc: Métamorphoses: Reine des Mouettes (1943)

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Overture (1787)

Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 3: Galop (1952)

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Parade of the Charioteers (1959)

Edvard Grieg: Lyric Suite (1904)

Germaine Tailleferre: Scherzo from Piano Trio (1917)

John Philip Sousa: March 'Semper Fidelis' (1888)

Georges Bizet: Carmen: Seguidilla 'Près des remparts de Séville' (1875)

Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla (1886)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Alberto Ginastera: Estancia: Malambo (1941)

Emilio Balcarce: La bordona (1958)

Saverio Mercadante: Flute Concerto in E (1819)

Richard Strauss: Serenade for 13 Winds (1882)

William Grant Still: Serenade (1957)

Johannes Brahms: Piano Sonata No. 1 in C (1853)

Carlos Chávez: Symphony No. 2 'Sinfonía India' (1936)

Blas Galindo: Suite 'Homenaje a Cervantes' (1947)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905)

Richard Strauss: Symphonia Domestica (1903)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Tommaso Traetta: Armida: Overture (1761)

Juan Marcolini: La dicha en la desgracia: Overture (1765)

David Diamond: Music for Shakespeare's 'Romeo and Juliet' (1947)

Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 'New World' (1893)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 9 in E-Flat (1777)

Charles Tomlinson Griffes: The Pleasure Dome of Kubla Khan (1919)

Candelario Huízar: Imágenes (1919)

Hildegard von Bingen: Alma Redemptoris Mater (1150)

Hildegard von Bingen: Beata nobis gaudia (1150)

Richard Wagner: Rienzi: Overture (1842)

George Frideric Handel: Keyboard Suite No. 13 in B-Flat (1733)

Antonín Dvorák: Rusalka Fantasy (1900)

John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March (1980)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Erich Wolfgang Korngold: The Private Lives of Elizabeth & Essex: Overture (1939)

Dmitri Kabalevsky: The Comedians Suite (1938)

Traditional: Hush Little Baby

Pablo de Sarasate: Zortzico 'Adiós Montañas Mías' (1898)

Carl Nielsen: Andante malincolico from Symphony No. 2 'Four Temperaments' (1902)

Antonio Vivaldi: Concerto for Strings in C (1730)

Frederick Delius: A Song of Summer (1931)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra (1860)

Frédéric Chopin: Prelude No. 13 (1839)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 in A-Flat 'Heroic' (1842)

Federico Moreno Tórroba: Finale from Concierto de Castilla (1960)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Henry Holden Huss: Piano Concerto in B (1898)

Leo Arnaud: Three Fanfares (1958/1979)

Paul Dukas: La Péri: Fanfare (1912)

Muzio Clementi: Minuetto Pastorale (1800)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Bedrich Smetana: Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields (1879)

Antonín Dvorák: Legends (1881)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Sir Edward Elgar: Overture 'In the South' (1904)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 27 in e (1814)

Gerald Finzi: Concerto for Small Orchestra & Solo Violin (1927)

Dame Ethel Smyth: Piano Trio in d (1880)

Hildegard von Bingen: Ave Maria (1150)

Hildegard von Bingen: O virdissima virga, Ave (1150)

Jennifer Higdon: Echo Dash (2012)

Louise Farrenc: Symphony No. 3 in g (1847)

Margaret Bonds: Montgomery Variations (1964)

Fanny Mendelssohn-Hensel: Concert Overture (1830)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Francisco Tárrega: Lágrima (1881)

William Grant Still: The American Scene: Tomb of the Unknown Soldier (1957)

Ernö Dohnányi: Adagio from Piano Quintet No. 1 (1895)

Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 45 'Farewell' (1772)

Richard Wagner: Wesendonck Lieder: Träume (1858)

Peter Tchaikovsky: Méditation (1893)

Claude Debussy: Ballade (1890)

Mauro Giuliani: Siciliano from Guitar Concerto No. 1 (1812)

David Fraser: Lord Lovat's Lament (1780)

Federico Moreno Tórroba: Andante from Concierto de Castilla (1960)