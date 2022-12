Program Guide 03-02-2017

CLASSICAL MUSIC WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:24:58 Franz Joseph Haydn Symphony No. 98 in B flat major Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

00:29:00 00:30:31 Bedrich Smetana String Quartet No. 1 in E minor Geoffrey Simon London Symphony Chandos 8412

01:02:00 00:47:13 Wilhelm Stenhammar Piano Concerto No. 1 in B flat minor Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Mats Widlund, piano Chandos 9074

01:52:00 00:35:05 Sir Granville Bantock A Hebridean Symphony Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

02:29:00 00:35:29 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Joshua Bell, violin Decca 421716

03:07:00 00:42:18 Richard Strauss Don Quixote Op 35 Berlin Philharmonic Zubin Mehta Mischa Maisky, cello; Tabea Zimmermann, viola DeutGram 2054

03:52:00 00:33:47 Robert Schumann Violin Sonata No. 2 in D minor Op 121 Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

04:28:00 00:18:31 Jean Sibelius En saga Op 9 George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

04:49:00 00:32:38 Franz Joseph Haydn Symphony No.103 in E flat major Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

05:24:00 00:11:34 Hector Berlioz The Trojans: Ballet Music London Symphony Sir Colin Davis Chorus LSO Live 40

05:37:00 00:05:30 Jean-Baptiste Lully Psyché: Suite Les Délices Délices 2013

05:52:00 00:04:09 George Frideric Handel Messiah: All we like sheep Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

05:58:00 00:01:14 Johann David Heinichen Allegro from Concerto Grosso in F major Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 447644

06:07:00 00:02:59 Eric Whitacre Little Birds Noel Edison Elora Festival Singers; Leslie De' Ath, piano Naxos 559677

06:15:00 00:07:02 Giovanni Battista Sammartini Oboe Sonata in G major Duo Amaral DuoAmaral 2013

06:25:00 00:05:15 Robert Schumann Theme & Variations from Violin Sonata #2 Op 121 Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

06:30:00 00:03:06 Giuseppe Tartini Finale from Trumpet Concerto in D major English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Ole Edvard Antonsen, trumpet EMI 54897

06:33:00 00:03:15 Giacomo Meyerbeer Le prophète: Coronation March Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

06:40:00 00:09:16 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 23 in D major Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 66859

06:51:00 00:01:55 Kurt Weill The Ballade of Mack the Knife from London Symphony Michael Tilson Thomas Members of CBS 44798

06:53:00 00:01:21 Maurice Duruflé Notre Père Op 14 King's Singers Naxos 572987

06:55:00 00:02:34 John Philip Sousa March 'La Flor di Sevilla' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:03:22 Albert Hague You're a Mean One, Mr. Grinch Canadian Brass Steinway 30027

07:06:00 00:02:29 Eduard Strauss Polka 'Bahn frei' Op 45 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80098

07:10:00 00:06:03 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 19 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

07:20:00 00:04:16 Andrew York Sunburst Jason Vieaux, guitar Azica 71287

07:25:00 00:02:08 Eric Robertson Grand Angelic March Canadian Brass Eric Robertson, organ OpeningDay 7345

07:30:00 00:04:11 Johann Christian Bach La clemenza di Scipione: Overture Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

07:40:00 00:07:18 Igor Stravinsky Finale from Symphony Op 1 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

07:50:00 00:02:55 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1: Gavotte Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

07:55:00 00:03:20 Anderson & Roe Ragtime alla Turca Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

08:07:00 00:02:10 John Powell The Lorax: Funeral for a Tree John Powell Symphony Orchestra Interscope 2012

08:10:00 00:03:04 Anonymous Spiritual 'By and By' Dale Warland Dale Warland Singers; Jeffrey Van, guitar Gothic 49243

08:15:00 00:08:49 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Baba Yaga & Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 244920

08:25:00 00:03:07 Marin Marais Alcyone: Overture Tempesta di Mare Chandos 805

08:30:00 00:04:41 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Polka Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

08:40:00 00:08:13 Franz von Suppé The Queen of Spades: Overture Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

08:50:00 00:03:07 Andrea Falconieri Ciaccona Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 4795448

08:55:00 00:06:09 Richard Hayman March Medley Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80122

09:08:00 00:18:04 Leonard Bernstein Candide: Suite Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

09:25:00 00:08:07 David Newman The Cat in the Hat: Main title David Newman Symphony Orchestra Decca 2003

09:45:00 00:09:36 Franz Schubert Minuet & Finale from Symphony No. 3 Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

09:55:00 00:04:09 Ernest Bucalossi The Grasshopper's Dance Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:02:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Furiant Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

10:04:00 00:03:19 Bedrich Smetana The Two Widows: Polka Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

10:09:00 00:13:16 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 6 in D major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

10:23:00 00:04:21 John Field Nocturne No. 7 in A major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

10:30:00 00:03:57 Giovanni Bolzoni Minuetto Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

10:38:00 00:05:35 Jean Sibelius Menuetto Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

10:46:00 00:03:01 Georg Philipp Telemann Bourrée alla Polacca John Williams, guitar CBS 44518

10:51:00 00:19:55 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56 Murray Perahia, piano; Sir Georg Solti, piano CBS 42625

11:12:00 00:05:52 Franz Joseph Haydn Fantasia in C major Marina Lomazov, piano Lomazov 100

11:19:00 00:08:52 Henri Rabaud Suite Anglaise No. 3 in G major Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223503

11:29:00 00:07:21 Luigi Cherubini Eliza: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

11:41:00 00:06:29 Kurt Weill Finale from Symphony No. 2 Edo de Waart Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 4788977

11:49:00 00:09:04 Jean-Philippe Rameau Concert No. 4 en sextuor Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

12:06:00 00:07:45 Carl Maria von Weber Jubilation Overture Gustav Kuhn Dresden State Orchestra Capriccio 10052

12:16:00 00:07:39 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

12:26:00 00:03:32 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: Overture Waltz André Kostelanetz André Kostelanetz Orchestra Sony 62642

12:31:00 00:03:16 Edvard Grieg Peer Gynt: Wedding March Esa-Pekka Salonen Oslo Philharmonic Orchestra CBS 44528

12:38:00 00:06:15 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

12:48:00 00:11:05 Johann Strauss Jr Indigo and the 40 Thieves: Ballet Music Johannes Wildner Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223247

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:02:00 00:21:00 Lorenzo Palomo The Sneetches Oberlin Symphony Raphael Jiménez John de Lancie, narrator Oberlin 2013

13:28:00 00:15:25 David Diamond The Enormous Room Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3119

13:45:00 00:14:40 Percy Grainger Lincolnshire Posy Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

14:01:00 00:03:34 Alec Wilder Air for Oboe Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Bert Lucarelli, oboe Newport 85570

14:05:00 00:02:43 E. J. Moeran Serenade in G: Air JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

14:11:00 00:13:40 Bedrich Smetana Má vlast: From Bohemia's Woods and Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

14:27:00 00:09:07 Édouard Lalo Deux Aubades Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

14:50:00 00:03:37 Georges Bizet Agnus Dei Camerata Ducale Guido Rimonda, cond. Friar Alessandro, tenor Decca 24075

14:55:00 00:04:30 Franz Joseph Haydn Finale from Trumpet Concerto English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

15:01:00 00:11:23 Sir Arthur Sullivan Overture di ballo Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

15:14:00 00:11:06 Felix Mendelssohn Overture 'Calm Sea and Prosperous Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

15:28:00 00:03:32 Reinhold Glière The Red Poppy: Russian Sailor's Dance Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

15:33:00 00:05:55 Giuseppe Verdi Otello: Ballet Music Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

15:43:00 00:06:14 Bedrich Smetana Shakespeare Festival March Robert Stankovsky Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223705

15:51:00 00:04:31 Eric Coates London Suite: Knightsbridge March Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

15:58:00 00:04:25 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Dance of the Geoffrey Simon London Symphony Chandos 8412

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:02:57 Kurt Weill One Touch of Venus: I'm a stranger here RIAS Chamber Ensemble John Mauceri Ute Lemper, soprano Decca 425204

16:12:00 00:11:33 Jean Sibelius Overture in E Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

16:27:00 00:04:55 John Powell The Lorax: Valley Exodus Symphony Orchestra John Powell Chorus Interscope 2012

16:35:00 00:04:39 Silvestre Revueltas The Wandering Tadpole Maximiano Valdés Simón Bolívar Symphony Dorian 90227

16:41:00 00:08:28 Bedrich Smetana Libuse: Overture Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

16:52:00 00:02:48 Giuseppe Verdi Il trovatore: Anvil Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

16:56:00 00:02:47 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Mazurka Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:05:00 00:03:09 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gavotte Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

17:08:00 00:02:09 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gigue Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

17:26:00 00:08:51 John Williams Cowboys Overture John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

17:40:00 00:04:32 Richard Hayman Kid Stuff Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68131

17:46:00 00:02:56 Albert Hague You're a Mean One, Mr. Grinch Symphony Orchestra Thurl Ravenscroft, bass Rhino 75969

17:52:00 00:02:10 John Powell The Lorax: Funeral for a Tree John Powell Symphony Orchestra Interscope 2012

17:57:00 00:02:09 Edvard Grieg Lyric Suite: Rustic March Op 54 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

18:09:00 00:19:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture & Dances Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

18:30:00 00:03:11 Leos Janácek Idyll for Strings: Scherzo & Trio Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

18:35:00 00:02:56 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 11 in F major Op 72 Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

18:40:00 00:12:35 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau George Szell New York Philharmonic Unitd Arch 13

18:57:00 00:02:51 André Campra Idoménée: Rigaudon Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:25:20 Franz Joseph Haydn Symphony No. 98 in B flat major Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

19:29:00 00:26:52 Franz Schubert Symphony No. 5 in B flat major Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 60803

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:14:55 Franz Joseph Haydn Trumpet Concerto in E flat major Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Michael Sachs, trumpet TCO 1024

20:19:00 00:11:28 Richard Wagner The Flying Dutchman: Overture Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 41

20:32:00 00:25:02 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 3 in G major Cleveland Orchestra George Szell Isaac Stern, violin Sony 66475

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:26:30 Dmitri Shostakovich Symphony No. 9 in E flat major Op 70 Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

21:31:00 00:03:38 Rihards Dubra Ave Maria I Voces8 Decca 22601

21:37:00 00:09:22 Gail Kubik Gerald McBoing Boing XTET Chamber Ensemble Adam Stern Werner Klemperer, narrator; David Johnson, percussion Delos 6001

21:48:00 00:02:39 Kurt Weill Lady in the Dark: My Ship NDR Symphony Orchestra Sir John Eliot Gardiner Anne Sofie von Otter, mezzo DeutGram 4795448

21:52:00 00:29:34 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16 RCA Victor Symphony Alfred Wallenstein Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

22:24:00 00:24:17 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 11 in F minor Op 95 Leif Segerstam Danish National Radio Sym Chandos 9266

22:50:00 00:08:43 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Serenade No. 9 Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:06:48 Josef Suk Elegy in D flat major Op 23 Ahn Trio EMI 56674

23:08:00 00:11:39 Antonín Dvorák Andante from Symphony No. 4 Op 13 Libor Pesek Czech Philharmonic VirginClas 91144

23:22:00 00:06:40 Johann Sebastian Bach Largo from Concerto for 2 Violins Academy St. Martin in Fields Julia Fischer Julia Fischer, violin; Alexander Sitkovetsky, violin Decca 12490

23:28:00 00:09:47 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G minor Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

23:40:00 00:06:20 Mauro Giuliani Siciliano from Guitar Concerto No. 1 Op 30 English Chamber Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

23:46:00 00:06:46 Franz Joseph Haydn Largo from String Quartet No. 64 Op 76 Carmina Quartet Denon 78963

23:55:00 00:03:09 Manuel Ponce Por ti mi corazon Jason Vieaux, guitar Azica 71287