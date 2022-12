Program Guide 02-14-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:31:03 Edvard Grieg Symphonic Dances Op 64

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

00:35:00 00:20:22 Richard Wagner Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod

Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

00:58:00 00:15:15 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

01:15:00 00:23:43 Manuel de Falla El amor brujo Berlin Radio Symphony

Lorin Maazel Grace Bumbry, mezzo-soprano DeutGram 4796018

01:41:00 00:28:25 Maurice Ravel String Quartet in F

Melos Quartet DeutGram 4796018

02:11:00 01:31:08 Hector Berlioz Roméo et Juliette Op 17

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Melanie Diener, soprano; Kenneth Tarver, tenor; Denis Sedov, bass; Cleveland Orchestra Chorus DeutGram 1301

03:44:00 00:27:06 Robert Schumann Piano Quartet in E flat major Op 47

Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano; Members of RCA 6498

04:13:00 00:26:37 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet Suite No. 1 Op 64

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80597

04:42:00 00:27:08 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 1 in G major

Vienna Philharmonic Karl Böhm Werner Tripp, flute DeutGram 4795448

05:11:00 00:22:16 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

05:35:00 00:06:00 Claude Debussy L'isle joyeuse

Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

05:55:00 00:03:11 Sir Edward Elgar Chanson de matin Op 15

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:04:00 00:03:56 Cole Porter Let's Do It

Joseph Jennings Chanticleer Chantcleer 8807

06:13:00 00:06:48 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

06:28:00 00:01:50 George Gershwin The Man I Love

Peter Donohoe, piano EMI 54280

06:30:00 00:03:44 George Gershwin Love is Here to Stay

London Symphony John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

06:42:00 00:05:24 Claude Debussy Tarantelle styrienne 'Danse'

Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 74006

06:57:00 00:02:12 Edward V. Cupero March "Honey Boys on Parade"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:03:00 00:02:52 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 1 in G minor

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

07:13:00 00:07:01 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 7 Op 70

Sir Colin Davis Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

07:28:00 00:05:04 John Williams Superman: Love Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

07:43:00 00:07:01 Richard Rodgers Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Toes'

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

08:04:00 00:02:20 Giuseppe Verdi Rigoletto: La donna è mobile Verdi Symphony Milan

Carlo Rizzi Juan Diego Flórez, tenor Decca 3136

08:13:00 00:07:21 Jean Sibelius Historic Scenes Suite No. 1: Festivo Op 25

Hans Rosbaud Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

08:28:00 00:02:21 Richard Rodgers The King and I: Hello, Young Lovers

Jenny Lin, piano Steinway 30011

08:30:00 00:02:33 Harry Warren An Affair to Remember: Our Love Affair

Richard Glazier, piano Centaur 3347

08:42:00 00:07:00 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

09:03:00 00:04:07 Johann Pachelbel Canon in D major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390

09:13:00 00:07:16 Claude Debussy Andantino from String Quartet Op 10

Melos Quartet DeutGram 4796018

09:29:00 00:02:50 Henry Mancini Breakfast at Tiffany's: Moon River

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Henry Mancini Chorus Telarc 80183

09:32:00 00:02:37 Henry Mancini Breakfast at Tiffany's: Theme

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Henry Mancini Chorus Telarc 80183

09:42:00 00:05:56 Franz Liszt Spinning Song from Wagner's 'The Flying Dutchman"

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

09:52:00 00:02:33 Cole Porter Love for Sale

Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Fine Arts Brass Klanglogo 1506

09:55:00 00:01:38 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33

Walter Weller London Philharmonic Decca 4785437

09:57:00 00:01:19 Francis Poulenc Nocturne No. 2 in F

Pascal Rogé, piano Decca 425862

09:58:00 00:01:23 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Bourrée

Jason Vieaux, guitar Azica 71250

09:59:00 00:01:30 George Gershwin Impromptu in Two Keys

Fazil Say, piano Teldec 26202

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

10:13:00 00:08:36 He Zhanhao & Chen Gang Falling in Love from 'The Butterfly

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

10:20:00 00:08:53 Johannes Brahms Ballade No. 4 in B major Op 10

Emil Gilels, piano DeutGram 4796018

10:29:00 00:06:30 George Frideric Handel Judas Maccabaeus: Two Choruses & March

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Catherine Denley, mezzo; Anthony Rolfe Johnson, tenor; ASMF Chorus Philips 412733

11:00:00 00:05:00 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 10 in E minor Op 72

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

11:13:00 00:07:49 Sergei Rachmaninoff Suite from Bach's Violin Partita No. 3

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

11:28:00 00:06:11 Franz Liszt Liebestraum No. 1 in A flat major

Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525

11:41:00 00:08:16 Daniel Auber La muette de Portici: Overture

Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4796018

12:05:00 00:03:19 Richard Rodgers Lover

Jenny Lin, piano Steinway 30011

12:13:00 00:08:11 Antonio Vivaldi Flute Concerto in D major

Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Janet See, flute Harm Mundi 905193

12:29:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 19

Berlin Philharmonic Ferenc Fricsay Clara Haskil, piano DeutGram 4796018

12:44:00 00:08:05 Arthur Honegger Pastorale d'été

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 82849

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:03:00 00:22:55 Franz Liszt A Faust Symphony: Gretchen

Leonard Bernstein Boston Symphony Orchestra DeutGram 4796018

13:36:00 00:05:03 Volkmar Andreae Little Suite: Love Scene of Pierrot & Colombine

Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

13:48:00 00:09:26 Leopold Mozart Symphony in G

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:05:04 Isaac Albéniz Suite Española: Granada Op 47

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

14:14:00 00:07:43 Johann Adolph Hasse Sinfonia in D major Op 3

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

14:28:00 00:06:23 Giuseppe Verdi Don Carlos: Auto-da-fé Scene

Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

14:41:00 00:07:46 Josef Strauss Waltz 'My Life is Love and Laughter' Op 263

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

15:01:00 00:05:08 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

15:13:00 00:07:54 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Dance of the Miller's Wife

Lorin Maazel Berlin Radio Symphony DeutGram 4796018

15:29:00 00:06:43 Percy Grainger Ramble on the Last Love Duet in Strauss

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

15:43:00 00:08:25 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 85

Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Orff's "Trionfo di Aphrodite"

16:05:00 00:02:33 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande: Entr'acte

Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

16:14:00 00:06:18 Richard Rodgers The King and I: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

16:29:00 00:04:34 Francis Lai Love Story: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

16:42:00 00:08:06 Maurice Ravel Allegro from String Quartet in F major

Melos Quartet DeutGram 4796018

17:04:00 00:04:19 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Folk Dance

Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80089

17:14:00 00:07:55 Hector Berlioz Béatrice and Bénédict: Overture

Vladimir Ashkenazy Helsinki Philharmonic Ondine 1188

17:29:00 00:03:41 Franz Schubert Finale from 'Wanderer Fantasy'

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

17:42:00 00:08:51 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:06:00 00:05:52 Hans Steinmetz A Faun's Love-Call

Albrecht Mayer, English horn; Markus Becker, piano Decca 4783498

18:17:00 00:05:46 Hubert Bath Love Story: Cornish Rhapsody

Fairfax Symphony Orchestra William Hudson Santiago Rodriguez, piano Elan 82268

18:29:00 00:06:31 Miklós Rózsa Spellbound: Prelude & Love Theme

Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley Daniel Hope, violin DeutGram 4792954

18:43:00 00:08:08 Engelbert Humperdinck The Merchant of Venice: Love Scene

Martin Fischer-Dieskau Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223369

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:08 Franz Joseph Haydn Symphony No. 88 in G major

Wilhelm Furtwängler Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

19:25:00 00:30:11 Robert Schumann Symphony No. 1 in B flat major Op 38

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Archiv 457591

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:53 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau

Ferenc Fricsay Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

20:15:00 00:19:05 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

20:36:00 00:19:34 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture

Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 414159

21:04:00 00:18:25 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet Suite No. 3 Op 101

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80597

21:25:00 00:24:56 Robert Russell Bennett A Symphonic Picture of Gershwin's

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 62402

21:52:00 00:03:24 Nino Rota Romeo and Juliet: A Renaissance Timepiece

Desirae Brown, piano; Deondra Brown, piano E1 Music 2041

21:58:00 00:02:33 John Lennon/Paul McCartney And I Love Her

Milos Karadaglic, guitar; Chris Hill, double bass Mercury 24425

22:02:00 00:36:25 Leopold Stokowski Symphonic Synthesis from Wagner's 'Tristan und Isolde'

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

22:40:00 00:04:21 Henry Purcell Dido and Aeneas: Dido's Lament

Bournemouth Symphony José Serebrier Timothy Walden, cello Naxos 557883

22:46:00 00:13:22 Johan Svendsen Romeo and Juliet Fantasy Op 18

Ole Kristian Ruud Trondheim Symphony Orchestra VirginClas 45128

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:23 Sergei Rachmaninoff Andante from Piano Concerto No. 1 Op 1

Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy Alexander Ghindin, piano Ondine 977

23:07:00 00:11:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Balcony Scene

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

23:29:00 00:07:39 Richard Wagner Tristan und Isolde: Act 3 Prelude

Sir Adrian Boult London Philharmonic EMI 62539

23:40:00 00:03:45 Claude Debussy Petite Suite: En bateau

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

23:43:00 00:11:04 Jean Sibelius Rakastava Op 14

Mario Bernardi CBC Radio Orchestra CBC 5157

23:56:00 00:03:20 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Siciliana

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018