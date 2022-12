Program Guide 01-30-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:36:21 Peter Tchaikovsky Suite No. 1 in D minor Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

00:41:00 00:15:13 Sir William Walton Partita for Orchestra

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46732

00:58:00 00:40:12 Antonín Dvorák Piano Concerto in G minor Op 33

Odense Symphony Justin Brown Vassily Primakov, piano Bridge 9309

01:41:00 00:40:09 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

02:23:00 00:28:15 Sir Edward Elgar Cello Concerto in E minor Op 85

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Lynn Harrell, cello Decca 4787779

02:53:00 00:40:20 Franz Schubert Piano Sonata No. 20 in A major

Wu Han, piano ArtistLed 10401

03:36:00 00:35:09 Louise Farrenc Symphony No. 1 in C minor Op 32

Johannes Goritzki NDR Radio Philharmonic CPO 999603

04:13:00 00:25:03 Francis Poulenc Concerto for Organ, Strings & Timpani in G minor

Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Olivier Latry, organ Ondine 1094

04:40:00 00:35:19 Johan Halvorsen Symphony No. 1 in C minor

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

05:18:00 00:12:05 Antonio Vivaldi Concerto in F major

Les Violons du Roy Mathieu Lussier Pascale Giguére, violin Atma 2602

05:32:00 00:13:34 John Ireland A London Overture

Richard Hickox London Symphony Chandos 8879

05:51:00 00:04:46 Felix Mendelssohn Scherzo from Symphony No. 5 Op 107

Sir John Eliot Gardiner London Symphony LSO Live 775

05:58:00 00:01:15 John Farmer Fair Phyllis I saw sitting all alone

King's Singers EMI 63052

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:38 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Passo mezzo

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

06:15:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 4 Op 36

Kurt Sanderling Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

06:25:00 00:02:42 Wang Luobin Chinese Folk Song 'A La Mu Han'

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

06:30:00 00:04:29 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Overture

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra CBC 5229

06:40:00 00:11:13 Antonio Vivaldi Concerto in F major

Les Violons du Roy Mathieu Lussier Pascale Giguére, violin Atma 2602

06:51:00 00:03:40 Percy Grainger Handel in the Strand

City of London Sinfonia Richard Hickox Geoffrey Tozer, piano Chandos 9554

06:59:00 00:02:38 John Philip Sousa March 'The Loyal Legion'

Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

07:05:00 00:05:04 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Waltz

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

07:14:00 00:06:38 Javier Alvárez Metro Chabacano

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

07:20:00 00:03:03 John Dowland Time stands still

La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

07:25:00 00:02:23 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Minuet

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Michael Schneider, flute DeutGram 4795448

07:30:00 00:04:49 Henry Schoenefeld Characteristic Suite: Scherzo Op 15

Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

07:41:00 00:10:07 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

07:50:00 00:03:44 Camille Saint-Saëns Ascanio: Waltz-Finale

Geoffrey Simon London Philharmonic Cala 4031

08:09:00 00:03:51 Meredith Willson It's Beginning to Look a Lot Like Christmas

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Singing Hoosiers Telarc 80538

08:15:00 00:08:57 Giuseppe Verdi I vespri siciliani: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

08:27:00 00:03:03 Ralph Vaughan Williams The Turtledove

Paul Spicer James Oxley, tenor; Finzi Singers Chandos 9425

08:30:00 00:05:24 Ludwig August Lebrun Rondo from Oboe Concerto No. 1

English Concert Trevor Pinnock Paul Goodwin, oboe Archiv 431821

08:40:00 00:05:55 Robert Schumann Allegro from String Quartet No. 2 Op 41

Melos Quartet DeutGram 423670

08:51:00 00:03:55 Dmitri Shostakovich Prelude & Fugue No. 21 in B flat major Op 87

Keith Jarrett, piano ECM 1469

08:55:00 00:05:15 Andrew Lloyd Webber The Phantom of the Opera: Overture

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:08:00 00:13:06 Antonín Dvorák Scherzo capriccioso Op 66

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

09:22:00 00:06:53 Emile Waldteufel Waltz 'Estudiantina' Op 191

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

09:32:00 00:07:14 Erich Wolfgang Korngold The Private Lives of Elizabeth & Essex

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3010

09:41:00 00:04:40 Antonio Vivaldi La verità in cimento: Overture

Mathieu Lussier Les Violons du Roy Atma 2602

09:48:00 00:08:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 96

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:50 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Overture

Tempesta di Mare Chandos 805

10:04:00 00:00:52 Jean-Philippe Rameau Hippolyte et Aricie: Entrance of Jupiter

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

10:06:00 00:08:30 Joaquín Turina La procesión del rocio Op 9

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

10:15:00 00:04:23 Johan Halvorsen Entry March of the Boyars

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

10:30:00 00:03:46 Muzio Clementi Minuetto Pastorale

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 802

10:38:00 00:07:08 Gabriel Pierné Pastorale Variée dans le Style Ancien Op 30

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

10:46:00 00:02:23 Claude Debussy Preludes Book 1: The girl with the

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

10:50:00 00:21:43 Franz Joseph Haydn Symphony No. 88 in G major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

11:13:00 00:04:29 Johann Peter Salomon Romance in D major

English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin Archiv 427316

11:18:00 00:09:30 Antonín Dvorák Overture 'My Home' Op 62

István Kertész London Symphony Decca 4785437

11:30:00 00:07:53 Franz Schubert String Trio Movement in B flat major

Kodály Quartet Members of Naxos 557126

11:41:00 00:09:03 Michael Torke Bright Blue Music

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Ecstatic 92201

12:06:00 00:06:29 Léon Minkus Don Quixote: Grand pas de deux

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

12:14:00 00:07:54 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat

Lorin Maazel Berlin Radio Symphony DeutGram 4796018

12:24:00 00:05:27 Franz Liszt Paganini Etude No. 2 in E flat major

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

12:31:00 00:02:47 Maria Theresia von Paradis Sicilienne

Lynn Harrell, cello; Bruno Canino, piano Decca 2334

12:39:00 00:03:41 Gabriel Fauré Sicilienne Op 78

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe d'amore Decca 4782564

12:44:00 00:09:16 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

12:55:00 00:04:06 Jean Sibelius Humoresque No. 3 in G minor Op 89

London Symphony Sir Colin Davis Salvatore Accardo, violin Philips 4788977

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:24:47 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93

Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

13:27:00 00:14:03 Michael Haydn Symphony No. 11 in B flat

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:01:33 Maurice Ravel Prelude in A minor

Sean Chen, piano Steinway 30029

14:03:00 00:01:38 Francis Poulenc Presto in B flat major

Pascal Rogé, piano Decca 425862

14:06:00 00:11:13 Antonio Vivaldi Concerto in F major

Les Violons du Roy Mathieu Lussier Pascale Giguére, violin Atma 2602

14:18:00 00:06:32 Pietro Antonio Locatelli Introduttione Teatrale in D major Op 4

Elizabeth Wallfisch Raglan Baroque Players Hyperion 67041

14:27:00 00:09:27 Frédéric Chopin Ballade No. 1 in G minor Op 23

Yundi, piano Mercury 4812443

14:38:00 00:10:42 Alexander Glazunov Solemn Overture Op 73

Igor Golovschin Moscow Symphony Naxos 553839

14:52:00 00:09:00 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Piano & Orchestra in D major

Moscow Virtuosi Vladimir Spivakov Evgeny Kissin, piano RCA 60400

15:03:00 00:12:01 Karl Goldmark Concert Overture 'In Italy' Op 49

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

15:15:00 00:04:04 Sir Edward Elgar In Moonlight from 'In the South' Op 50

Paul Goodwin English Chamber Orchestra Harm Mundi 907258

15:22:00 00:09:44 Claude Debussy Sarabande & Danse

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

15:34:00 00:03:59 Padre Antonio Soler Sonata No. 4 in G major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

15:42:00 00:05:52 Franz Joseph Haydn Fantasia in C major

Marina Lomazov, piano Lomazov 100

15:42:00 00:17:14 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 28 in C major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

15:50:00 00:05:26 Gabriel Fauré Pavane Op 50

Seattle Symphony Ludovic Morlot Seattle Symphony Chorale SeattleSM 1004

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Herbert L. Clarke

15:58:00 00:05:47 Herbert L. Clarke The Debutante

Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, cornet CBS 42137

16:08:00 00:02:24 Zez Confrey Coaxing the Piano

Richard Dowling, piano Klavier 77035

16:13:00 00:11:58 Johann Joachim Quantz Flute Concerto No. 29 in G major

Brandenburg Consort Roy Goodman Rachel Brown, flute Hyperion 66927

16:29:00 00:03:56 Marcelo Zarvos Fences: Cory's Theme & Rose's Theme

Chamber Ensemble Sony 539688

16:35:00 00:04:41 Ludwig van Beethoven Finale from Sonata No. 18 Op 31

Peter Takács, piano Cambria 1175

16:41:00 00:04:13 Thomas Arne Rule Britannia!

BBC Symphony Orchestra Sir Andrew Davis Bryn Terfel, baritone; BBC Singers; BBC Symphony Chorus; Audience Teldec 97868

16:45:00 00:04:09 Ludwig van Beethoven Variations on Arne's 'Rule Britannia'

Olli Mustonen, piano Decca 436834

16:52:00 00:02:45 Sir John Tavener Mother of God, here I stand

Voces8 Decca 22601

16:56:00 00:03:11 William Schuman New England Triptych: Chester

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559083

17:05:00 00:06:28 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Trumpets in C major

Les Violons du Roy Mathieu Lussier Benjamin Raymond, trumpet; Marianne Boies, trumpet Atma 2602

17:14:00 00:09:50 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 1

Riccardo Muti Philadelphia Orchestra EMI 63572

17:27:00 00:07:44 Robert Schumann Arabeske in C Op 18

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

17:40:00 00:04:17 Leonard Bernstein Slava! [A Political Overture]

Lorin Maazel Cleveland Orchestra TCO 8221

17:46:00 00:02:15 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: The Dodger

St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Thomas Hampson, baritone Teldec 77310

17:52:00 00:03:36 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 17 in A flat major

Till Fellner, piano ECM 1853

17:57:00 00:02:30 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: Policeman's Lot

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Van Allen, bass; Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:29 Victor Herbert Five Pieces for Cello & Strings

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Lynn Harrell, cello Decca 417672

18:26:00 00:04:40 Frédéric Chopin Nocturne No. 10 in A flat major Op 32

Maria João Pires, piano DeutGram 4795448

18:33:00 00:03:06 Frédéric Chopin Waltz No. 8 in A flat major Op 64

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

18:38:00 00:14:35 Gian-Francesco Malipiero Vivaldiana

Peter Maag Filarmonia Veneta MarcoPolo 223397

18:55:00 00:04:01 Frédéric Chopin Mazurka No. 36 in A minor Op 59

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:02 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 2 in G minor Op 22

Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi André Watts, piano Telarc 80386

19:28:00 00:27:13 Louis Théodore Gouvy Symphony No. 4 in D minor Op 25

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

19:57:00 00:02:00 Aaron Copland Midsummer Nocturne

Leo Smit, piano Sony 82849

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:08:42 Antonio Vivaldi Concerto for 4 Violins in B minor Op 3

Mathieu Lussier Les Violons du Roy Atma 2602

20:13:00 00:17:38 Georges Bizet Carmen Suite No. 2

Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

20:33:00 00:25:26 Robert Schumann Cello Concerto in A minor Op 129

Cleveland Orchestra Sir Neville Marriner Lynn Harrell, cello Decca 410019

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Herbert L. Clarke

21:03:00 00:16:02 Claude Debussy Jeux

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

21:20:00 00:09:05 Antonio Vivaldi Concerto for the Orchestra in Dresden in G minor

Les Violons du Roy Mathieu Lussier Pascale Giguére, violin Atma 2602

21:31:00 00:06:15 Franz Liszt Schubert Song 'Serenade'

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

21:39:00 00:10:43 Ralph Vaughan Williams Norfolk Rhapsody No. 1

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

21:51:00 00:29:19 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 18 in B flat major

Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 57803

22:21:00 00:06:05 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits

Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 437782

22:23:00 00:24:18 Charles Martin Loeffler Two Rhapsodies for Oboe, Viola & Piano

Allan Vogel, oboe; Paul Neubauer, viola; Irma Vallecillo, piano Delos 3136

22:49:00 00:10:14 Ludwig van Beethoven Consecration of the House Overture Op 124

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:08:56 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Flute Concerto in A major

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

23:10:00 00:08:55 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 35

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

23:22:00 00:06:55 Carl Reinecke Cavatina from Serenade for Strings Op 242

German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki Catherine Tunnell, cello CPO 999159

23:28:00 00:09:33 Frédéric Chopin Romance from Piano Concerto No. 1 Op 11

Vienna Symphony Heinrich Hollreiser Adam Harasiewicz, piano Philips 4788977

23:41:00 00:05:59 Johann Joachim Quantz Arioso from Flute Concerto in G major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

23:46:00 00:07:47 Johann Sebastian Bach Largo from Trio Sonata No. 5

Arcadi Volodos, piano Sony 62691

23:51:00 00:07:10 Giuseppe Verdi Nabucco: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

23:56:00 00:03:11 Máximo Diego Pujol Preludio No. 2 "Tristón"

Jason Vieaux, guitar Naxos 553449

23:56:00 00:03:37 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'I Call to Thee'

Simone Dinnerstein, piano Sony 81742