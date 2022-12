Program Guide 01-18-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:19:03 Emmanuel Chabrier Suite pastorale Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

00:24:00 00:39:37 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

01:07:00 00:32:02 John Field Piano Concerto No. 2 in A flat major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370

01:42:00 00:28:00 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 5 in D major Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

02:12:00 00:39:19 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Julia Fischer, violin Belvedere 8005

02:54:00 00:36:46 Franz Schubert Piano Quintet in A major Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

03:35:00 00:31:14 Sir Edward Elgar Enigma Variations Op 36 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

04:08:00 00:45:41 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

04:57:00 00:25:08 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat major Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

05:25:00 00:17:59 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 30 in E major Op 109 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

05:46:00 00:06:00 Franz Schubert Rosamunde: Ballet Music No. 2 in G major Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

05:52:00 00:02:56 Giacomo Puccini Turandot: Nessun dorma London Philharmonic Zubin Mehta Luciano Pavarotti, tenor; John Alldis Choir Decca 417011

05:59:00 00:00:39 Henry Purcell The Indian Queen: Entrada English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:07 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Mélodie Sarah Chang, violin; Charles Abramovic, piano EMI 56791

06:13:00 00:04:27 Claude Debussy Arabesque No. 1 in E major Simon Trpceski, piano EMI 272

06:18:00 00:07:45 Ludwig van Beethoven Scherzo & Rondo from Violin Sonata Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

06:30:00 00:04:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Idyll Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

06:32:00 00:02:34 John Dowland Sleep, wayward thoughts La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

06:40:00 00:08:45 Johannes Brahms Finale from Piano Concerto No. 2 Op 83 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

06:51:00 00:01:34 César Cui Orientale Op 50 Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 52568

06:55:00 00:02:49 Gustav Holst First Suite for Military Band: March Op 28 Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

07:05:00 00:05:16 Aram Khachaturian Gayaneh: Lullaby John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

07:10:00 00:07:49 Richard Strauss Waltzes from 'Der Rosenkavalier' Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

07:20:00 00:06:20 Franz Liszt Paraphrase on Verdi's 'Rigoletto' Yundi, piano DeutGram 851

07:25:00 00:01:54 Paul Dukas La Péri: Fanfare Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

07:30:00 00:04:09 George Frideric Handel Messiah: All we like sheep Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

07:40:00 00:06:59 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 13 Op 106 Cypress String Quartet Avie 2275

07:47:00 00:03:33 Michael Praetorius Terpsichore: Passameze & Galliard New London Consort l'Oiseau 4759101

07:54:00 00:01:09 Jacques Offenbach La vie Parisienne: Galop Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

07:55:00 00:03:03 Johann Strauss Jr Nightingale Polka Op 222 John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

08:07:00 00:06:06 Sir William Walton Coronation March 'Crown Imperial' Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

08:19:00 00:08:19 Sergei Rachmaninoff Allegro from Symphony No. 2 Op 27 Carl Topilow CIM Orchestra CIM 2003

08:25:00 00:02:50 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Bolero Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

08:30:00 00:04:40 Michael Jackson Billy Jean Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

08:40:00 00:07:56 Jacques Ibert Finale from Flute Concerto Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

08:53:00 00:02:17 Alberto Ginastera Finale from Guitar Sonata Op 47 Jason Vieaux, guitar OberlinMus 1604

08:55:00 00:05:20 Duke Ellington Come Sunday Chamber Ensemble Richard Stoltzman, clarinet; Eddie Gomez, bass RCA 68416

09:05:00 00:14:28 César Cui Suite Miniature Op 20 Kenneth Schermerhorn Hong Kong Philharmonic MarcoPolo 220308

09:26:00 00:05:13 Maurice Jarre Dead Poet's Society: Themes Maurice Jarre Royal Philharmonic Milan 35607

09:35:00 00:04:09 Emmanuel Chabrier Habanera Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

09:55:00 00:03:36 Oscar Lorenzo Fernandez Batuque Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:53 Scott Joplin Stoptime Rag Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

10:04:00 00:03:32 Brian Dykstra Spring Beauties Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3161

10:06:00 00:13:36 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in F major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45471

10:25:00 00:05:00 Zoltán Kodály Háry János: Intermezzo London Symphony István Kertész John Leach, cimbalom Decca 4785437

10:32:00 00:04:09 Franz Schubert Schwanengesang: Serenade Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

10:39:00 00:05:36 Franz Schubert Polonaise in B flat major Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

10:46:00 00:02:46 Maurice Ravel Mother Goose: Laideronnette, Empress Martha Argerich, piano; Lang Lang, piano DeutGram 4795096

10:51:00 00:28:16 Frédéric Chopin Les Sylphides Richard Bonynge National Philharmonic Decca 433864

11:22:00 00:07:46 Sir Arthur Sullivan The Mikado: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

11:33:00 00:07:43 Johann Adolph Hasse Sinfonia in D major Op 3 Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

11:43:00 00:07:51 Johannes Brahms Finale from Violin Concerto Op 77 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Julia Fischer, violin Belvedere 8005

11:52:00 00:06:48 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Dance of the Persian Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 716:00 00:09:19 Emmanuel Chabrier Gwendoline: Overture Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:17:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture 'Le corsaire' Op 21 Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

12:27:00 00:02:31 Johann Strauss Jr Polka 'Tritsch-Tratsch' Op 214 Nikolaus Harnoncourt Berlin Philharmonic Teldec 24489

12:32:00 00:02:45 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 7: Homeward Op 62 Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296

12:38:00 00:03:11 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Castillan Richard Bonynge National Philharmonic Decca 4785437

12:43:00 00:08:45 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Homage March Op 56 Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

12:53:00 00:04:34 Sir Hamilton Harty A John Field Suite: Rondo Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

12:58:00 00:01:23 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33 Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:45:41 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

13:49:00 00:08:55 Robert Schumann Genoveva: Overture Op 81 Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:37 Vítezslav Novák Slovak Suite: Children's Scene Op 32 Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

14:04:00 00:02:52 Georges Bizet Jeux d'enfants: Duo Op 22 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

14:09:00 00:16:13 Jean Sibelius En saga Op 9 Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

14:28:00 00:10:37 Johann Christian Bach Piano Concerto in D Op 7 Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

14:41:00 00:07:03 Robert Schumann Toccata in C Op 7 Howard Shelley, piano Chandos 8814

14:51:00 00:07:55 Georg Philipp Telemann Suite from 'Tafelmusik' Part 3 Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

15:02:00 00:19:03 Emmanuel Chabrier Suite pastorale Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

15:24:00 00:06:09 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Chaconne Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

15:32:00 00:04:16 Robert Schumann Bunte Blätter: Novelette & Präludium Op 99 Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

15:40:00 00:06:01 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

15:48:00 00:08:08 Percy Grainger Green Bushes Steuart Bedford English Chamber Orchestra Decca 425159

15:58:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: The Harris Ninth

16:08:00 00:01:25 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Tourbillon Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

16:12:00 00:11:48 Johannes Brahms Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

16:27:00 00:06:14 John Barry Dances With Wolves: Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

16:36:00 00:03:04 Alberto Ginastera Ollantay: The Warriors Op 17 Gisèle Ben-Dor BBC National Orch of Wales Naxos 570999

16:41:00 00:07:32 Franz Schubert Theme & Variations from 'Trout' Quintet Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

16:52:00 00:02:49 Alberto Ginastera Estancia: The Farm Workers Gisèle Ben-Dor London Symphony Naxos 570999

16:56:00 00:03:02 André Grétry Céphale et Procris: Gigue Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

17:05:00 00:05:19 Auguste Franchomme Nocturne for 2 Cellos Op 15 Louise Dubin, cello; Saeunn Thorsteinsdóttir, cello Delos 3469

17:26:00 00:08:52 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

17:40:00 00:04:12 Bruce Broughton Silverado: Themes David Newman Varèse Sarabande Symphony Varese Sar 1985

17:46:00 00:04:47 James Horner Field of Dreams: Medley Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

17:52:00 00:03:07 Andrea Falconieri Ciaccona Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 4795448

17:56:00 00:02:40 George Gershwin Oh, Kay!: Clap Yo' Hands Alan Feinberg, piano Argo 436121

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:51 Sir Edward Elgar Cockaigne Overture Op 40 David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80192

18:26:00 00:05:26 Gabriel Fauré Pavane Op 50 Seattle Symphony Ludovic Morlot Seattle Symphony Chorale SeattleSM 1004

18:33:00 00:03:15 Gabriel Fauré Barcarolle No. 8 in D flat Op 96 Charles Owen, piano Avie 2240

18:39:00 00:12:00 John Field Piano Sonata No. 1 in E flat major Op 1 John O'Conor, piano Telarc 80290

18:52:00 00:05:21 Gabriel Fauré Fantaisie Op 79 Seattle Symphony Ludovic Morlot Demarre McGill, flute SeattleSM 1004

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:15:53 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

19:20:00 00:36:50 Johannes Brahms Symphony No. 2 in D Op 73 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Oberlin’s Artist Rectal Series: Zukerman Trio (recorded September 30, 2016 in Finney Chapel)

Reinhold Glière: Selections from Eight Pieces for Violin and Cello, Op. 39

Dmitri Shostakovich: Piano Trio No. 2 in E Minor, Op. 67

Franz Schubert: Piano Trio in B-flat Major, D. 898

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by the Imani Winds, the ensemble appearing in a Tuesday Musical concert Wednesday, January 25 at EJ Thomas Hall

Piazzolla: Libor Tango

D'Rivera: Aires Tropicales

Valerie Coleman: Concerto for Wind Quintet - movements I and III

Jeff Scott: Homage to Duke

Valerie Coleman, arr: Steal away



23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:00 00:05:33 Traditional She Moved Through the Fair Irish Chamber Orchestra Mitch Farber John O'Conor, piano WSchatz 14

23:07:00 00:12:20 David Amram Variations on 'Red River Valley' Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Julius Baker, flute Newport 85546

23:20:00 00:04:45 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 2 Prelude 'Ingrid's Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

23:25:00 00:07:43 Emmanuel Chabrier Lamento Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Alexandre Emard, English horn Chandos 5122

23:34:00 00:06:41 Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine Op 11 City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 109

23:41:00 00:11:06 Johannes Brahms Andante from Piano Concerto No. 2 Op 83 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

23:53:00 00:02:53 Robert Schumann Album for the Young: Andante cantabile Op 68 Christopher Parkening, guitar EMI 54853

23:57:00 00:02:25 Jean Sibelius Berceuse Op 79 Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139