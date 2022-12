Program Guide 12-13-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:19:17 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture

Semyon Bychkov Czech Philharmonic Decca 4830656

00:26:00 00:17:39 George Gershwin An American in Paris

Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

00:47:00 00:38:26 Sergei Rachmaninoff The Bells Op 35

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Renée Fleming, soprano; Karl Dent, tenor; Victor Ledbetter, baritone; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80365

01:28:00 00:27:06 Ludwig van Beethoven Quintet for Piano & Winds in E flat major Op 16

Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

01:59:00 01:20:46 Gustav Mahler Symphony No. 2 in C minor

London Symphony Sir Georg Solti Heather Harper, soprano; Helen Watts, alto; London Symphony Chorus Decca 4785437

03:22:00 00:23:44 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 2 in G minor Op 22

Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

03:51:00 00:23:03 Franz Berwald Grand Septet in B flat major

Vienna Octet Decca 4785437

04:17:00 00:08:20 Ferdinand Hérold Zampa: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

04:32:00 00:44:36 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74

Semyon Bychkov Czech Philharmonic Decca 4830656

05:15:00 00:14:29 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in G minor Op 6

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 634

05:35:00 00:04:01 Johannes Brahms Intermezzo in E minor Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

05:37:00 00:14:00 Antonio Vivaldi Oboe Concerto in C major

New Brandenburg Collegium Anthony Newman Alex Klein, oboe Cedille 7003

05:54:00 00:05:37 Alan Hovhaness Prayer of Saint Gregory Op 62

I Fiamminghi Rudolf Werthen Benny Wiame, trumpet Telarc 80392

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:07:01 Franz Biebl Ave Maria

Cantus Cantus 1211

06:17:00 00:06:47 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Flutes in C

Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Janet See, flute; Stephen Schultz, flute Harm Mundi 905193

06:25:00 00:10:33 John Taverner Magnificat à 5

Joseph Jennings Chanticleer Teldec 81829

06:41:00 00:08:44 Antonín Dvorák Rondo in G minor Op 94

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

06:53:00 00:02:54 Traditional A Virgin Most Pure

Stephen Cleobury Choir King's College Cambridge King's Coll 1

06:57:00 00:03:51 Victor Herbert Babes in Toyland: March of the Toys

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

07:05:00 00:04:48 Gustav Holst A Fugal Overture Op 40

Richard Hickox London Symphony Chandos 9420

07:13:00 00:09:07 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74

Semyon Bychkov Czech Philharmonic Decca 4830656

07:25:00 00:05:36 Walter Kent I'll Be Home for Christmas

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

07:32:00 00:03:00 Gloria Shayne Baker Do You Hear What I Hear?

Cantus Cantus 1211

07:40:00 00:05:50 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in C major

Shlomo Mintz Israel Chamber Orchestra MusicMast 67096

07:47:00 00:05:47 Johann Sebastian Bach Mass in b: Sanctus

Munich Bach Orchestra Karl Richter Munich Bach Choir DeutGram 4795448

07:56:00 00:03:28 Ernesto Lecuona Malagueña

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

08:07:00 00:06:53 Alan Hovhaness Prelude & Quadruple Fugue Op 128

Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

08:17:00 00:02:50 Johnny Marks Rudolph the Red-Nosed Reindeer

Canadian Brass Steinway 30027

08:19:00 00:03:50 William Billings A Virgin Unspotted

Peter Bennett Quire Cleveland Quire 101

08:40:00 00:09:54 Lorenzo Zavateri Concerto Grosso in D major Op 1

Freiburg Baroque Orchestra Gottfried von der Goltz Gottfried von der Goltz, vn; Brigitte Täubl, violin DHM 77352

08:53:00 00:02:58 Traditional Noël nouvelet 'Sing We Now of Christmas'

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Meredith Hall, soprano; Apollo's Singers Avie 2269

08:56:00 00:06:50 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 1

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

09:05:00 00:14:07 Richard Addinsell A Christmas Carol: Suite

Royal Philharmonic David Newman Ambrosian Singers Telarc 88801

09:25:00 00:03:11 Traditional The Holly and the Ivy (English)

Anonymous 4 Harm Mundi 907325

09:31:00 00:08:31 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 53

Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

09:46:00 00:06:02 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Ehre sei dir, Gott

Academy Ancient Music Berlin René Jacobs RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

09:51:00 00:05:49 Camille Saint-Saëns Scherzo from Piano Concerto No. 2 Op 22

Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:01:38 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Gopak

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

10:02:00 00:02:44 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Bird's Dance

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

10:08:00 00:12:49 Alfred Burt A Christmas Greeting

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Philips 416287

10:22:00 00:09:31 Franz Lachner Minuet & Finale from Wind Quintet No. 2

Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591

10:32:00 00:03:49 Felix Mendelssohn Canzonetta from String Quartet No. 1 Op 12

Juilliard String Quartet Sony 60579

10:42:00 00:04:04 Gabriel Fauré Barcarolle No. 9 in A minor Op 101

Charles Owen, piano Avie 2240

10:44:00 00:08:00 John Rutter First movement from "Beatles" Concerto

Royal Philharmonic John Rutter Peter Rostal, piano; Paul Schaefer, piano Decca 1821

10:48:00 00:01:59 Traditional Scotland the Brave

Boston Pops Orchestra Keith Lockhart Boston Pipers Society RCA 68901

10:52:00 00:23:19 Joseph Eybler Symphony No. 1 in C major

Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

11:25 A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:25:00 00:02:52 Traditional I Saw Three Ships

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2005

11:27:00 00:06:40 Morten Lauridsen O magnum mysterium

Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

11:34:00 00:01:13 Edmund Rubbra Dormi Jesu

Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:35:00 00:03:29 Traditional Deck the Halls

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2005

11:41:00 00:03:52 George Frideric Handel Messiah: For unto us a Child is born

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

11:44:00 00:03:11 Leroy Anderson Sleigh Ride

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2008

11:48:00 00:04:32 John Francis Wade O Come, All Ye Faithful

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

12:00pm BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:06:00 00:09:43 Luigi Cherubini Anacréon: Overture

Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4795448

12:18:00 00:08:31 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 1 in D major Op 47

Lawrence Leighton Smith Moscow Philharmonic Sheffield 27

12:29:00 00:03:32 Reinhold Glière The Red Poppy: Russian Sailor's Dance

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

12:37:00 00:05:53 Paul Gilson Sailors' Dances

Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

12:46:00 00:11:06 John Knowles Paine Finale from Symphony No. 2 Op 34

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:32:32 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 2 Op 9

Dmitri Kitayenko Bergen Philharmonic Chandos 9178

13:36:00 00:24:02 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 2 in G minor Op 22

Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi André Watts, piano Telarc 80386

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:03:51 Giuseppe Sammartini Pastorale from Christmas Concerto Op 5

Bernard Labadie Les Violons du Roy Dorian 90180

14:05:00 00:02:54 George Frideric Handel Messiah: Pastoral Symphony

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 2908304

14:11:00 00:15:03 Hugo Wolf Scherzo & Finale

Daniel Barenboim Orchestra of Paris Erato 45416

14:40:00 00:09:53 Sir Arnold Bax Rogue's Comedy Overture

Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

14:52:00 00:06:32 Pietro Antonio Locatelli Introduttione Teatrale in D major Op 4

Elizabeth Wallfisch Raglan Baroque Players Hyperion 67041

15:02:00 00:17:58 Peter Tchaikovsky First movement from Symphony No. 6 Op 74

Semyon Bychkov Czech Philharmonic Decca 4830656

15:22:00 00:08:48 Francesco Manfredini Concerto Grosso in C major Op 3

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 634

15:32:00 00:02:37 Sergei Prokofiev Cinderella: Mazurka

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

15:39:00 00:04:52 Sergei Prokofiev Pastoral Sonatina in C major Op 59

Lara Downes, piano Steinway 30016

15:46:00 00:09:23 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 36

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Mahler and Schoenfield at the Vaudeville?

15:58:00 00:04:28 Steven Amundson Angel's Dance

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 1

16:06:00 00:02:52 Traditional The Holly and the Ivy (English)

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105

16:12:00 00:12:10 Francis Poulenc Suite Française after Claude Gervaise

Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

16:29:00 00:05:12 Max Steiner Key Largo: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 422

16:36:00 00:03:30 Jean Sibelius Humoresque No. 5 in E flat Op 89

London Symphony Sir Colin Davis Salvatore Accardo, violin Philips 4788977

16:42:00 00:08:12 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 6 Op 74

Semyon Bychkov Czech Philharmonic Decca 4830656

16:53:00 00:02:56 Tomás Luis de Victoria O magnum mysterium

Peter Bennett Quire Cleveland Quire 101

16:57:00 00:02:31 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 19 in B minor

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

17:04:00 00:04:47 Jacques Offenbach Die Rheinnixen: Overture

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

17:12:00 00:09:16 Various 'Songs of Angels' Pt. 2

Robert Shaw Robert Shaw Chamber Singers Telarc 80377

17:25:00 00:09:44 Carl Maria von Weber Andante & Hungarian Rondo Op 35

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

17:40:00 00:05:05 Dean Sorenson Medley 'Season's Greetings'

Burning River Brass BurnRiver 2004

17:46:00 00:03:38 Traditional The Coventry Carol

Burning River Brass BurnRiver 2004

17:52:00 00:02:26 Regino Sainz de la Maza Zapateado

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

17:55:00 00:03:57 Reinhold Glière The Red Poppy: Heroic Coolie Dance

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:53 John Rutter Five Meditations for Orchestra

John Rutter Royal Philharmonic Decca 1821

18:29:00 00:03:52 Anonymous Corde natus ex parentis

Voces8 Christian Forshaw, saxophone Decca 22601

18:35:00 00:03:01 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37

Voces8 Decca 22601

18:41:00 00:13:26 Frédéric Chopin Andante spianato & Grande Polonaise Op 22

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Emanuel Ax, piano Sony 63371

18:54:00 00:04:26 Leó Weiner Két Tétel: Two Movements

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet; Oszkár Ökrös, cimbalom Mercury 4811409

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:17 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture

Semyon Bychkov Czech Philharmonic Decca 4830656

19:23:00 00:32:02 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 18 in B flat major

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

19:58:00 00:01:37 Traditional The Holly and the Ivy (English)

Pittsburgh Symphony Brass Four Winds 3029

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:24:56 Robert Russell Bennett A Symphonic Picture of Gershwin's

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 62402

20:27:00 00:07:55 Riccardo Drigo Pas de deux for Adam's 'Le Corsaire'

Richard Bonynge London Symphony Decca 433862

20:29:00 00:07:12 George Gershwin Three Preludes

Michael Tilson Thomas, piano CBS 44798

20:38:00 00:17:39 George Gershwin An American in Paris

Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

20:55:00 00:03:32 George Gershwin Two Waltzes in C major

Leonard Pennario, piano EMI 64668

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier: COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Mahler and Schoenfield at the Vaudeville?

21:03:00 00:17:58 Peter Tchaikovsky First movement from Symphony No. 6 Op 74

Semyon Bychkov Czech Philharmonic Decca 4830656

21:23:00 00:10:38 Leroy Anderson Suite of Carols for Winds

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Members of Naxos 559382

21:36:00 00:06:20 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in D major

Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448

21:44:00 00:04:35 Harold Darke In the Bleak Midwinter

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 106

21:50:00 00:38:26 Sergei Rachmaninoff The Bells Op 35

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Renée Fleming, soprano; Karl Dent, tenor; Victor Ledbetter, baritone; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80365

22:32:00 00:11:51 Gerald Finzi Nocturne 'New Year Music' Op 7

Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 64721

22:46:00 00:13:05 Franz Schubert Rondo in A major

Martha Argerich, piano; Lang Lang, piano DeutGram 4795096

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:00 Joachim Raff Andante from Octet for Strings Op 176

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

23:09:00 00:13:25 Franz Schubert Adagio from Octet

Cleveland Octet Sony 62655

23:24:00 00:15:40 Georg Muffat Chaconne from Concerto Grosso in G major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453418

23:42:00 00:13:00 Antonín Dvorák Andante from Piano Quintet Op 81

Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

23:56:00 00:02:35 Richard Strauss Träumerei Op 9

John O'Conor, piano Telarc 80391

23:56:00 00:03:41 Gabriel Fauré Sicilienne Op 78

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe d'amore Decca 4782564