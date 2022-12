Program Guide 11-21-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:41:32 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46532

00:46:00 00:14:48 Antonín Dvorák The Noonday Witch Op 108

Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

01:03:00 00:49:36 Dmitri Shostakovich Symphony No. 5 in D minor Op 47

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

01:55:00 00:33:47 Robert Schumann Violin Sonata No. 2 in D minor Op 121

Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

02:31:00 00:29:55 Paul Hindemith Symphony in E flat

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9060

03:03:00 00:32:19 Dmitri Shostakovich Symphony No. 6 in B minor Op 54

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 68

03:37:00 00:39:28 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 9 in D major

Cleveland Orchestra George Szell Bernard Adelstein, posthorn Sony 86793

04:18:00 00:20:00 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in A major

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

04:40:00 00:40:11 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

05:22:00 00:15:31 Claude Debussy Sonata for Flute, Viola & Harp

Richard Adeney, flute; Cecil Aronowitz, viola; Osian Ellis, harp Decca 4785437

05:39:00 00:06:58 Joseph Martin Kraus Olympie: Overture

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553734

05:51:00 00:06:09 Erik Satie Gymnopédies Nos. 1 & 3

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63056

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:27 Wolfgang Amadeus Mozart Presto from String Quartet No. 3

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

06:15:00 00:09:21 Jean Sibelius Allegretto from Symphony No. 2 Op 43

George Szell Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

06:26:00 00:04:19 George Frideric Handel Jephtha: When his loud voice in thunder

Academy Ancient Music Berlin Marcus Creed RIAS Chamber Chorus BerlinClas 1057

06:31:00 00:04:35 Ludwig van Beethoven Rondo from Sonata No. 8 Op 13

Peter Takács, piano Cambria 1175

06:41:00 00:08:54 Samuel Barber Overture to 'The School for Scandal' Op 5

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

06:51:00 00:02:09 John Williams Aloft... To the Royal Masthead!

Alasdair Neale Bay Brass Harm Mundi 807556

06:57:00 00:02:53 Earl McCoy March 'Lights Out'

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7503

07:05:00 00:05:45 Franz Schubert Finale from Piano Quintet

Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

07:10:00 00:08:47 Felix Mendelssohn Finale from String Symphony No. 12

Concerto Cologne Teldec 98435

07:20:00 00:03:04 Giacomo Puccini Turandot: Nessun dorma

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor; St Cecilia Academy Chorus Sony 509249

07:25:00 00:01:30 Aaron Copland Sentimental Melody

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

07:30:00 00:03:16 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

07:40:00 00:04:13 Benjamin Godard Suite: Waltz Op 116

Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

07:45:00 00:06:30 Lars-Erik Larsson Scherzo from Symphony No. 1 Op 2

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

07:53:00 00:03:57 Antonín Dvorák Humoresque No. 7 in G flat Op 101

Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

07:58:00 00:01:50 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Polka

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

08:07:00 00:06:13 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 1 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

08:16:00 00:08:48 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

08:26:00 00:02:17 Aram Khachaturian Gayaneh: Dance of the Rose Maidens

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

08:29:00 00:04:20 Ludwig van Beethoven Congratulations Minuet

John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

08:40:00 00:08:16 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 3 Op 78

Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis Joela Jones, organ MAA 2001

08:47:00 00:02:34 John Dowland Sleep, wayward thoughts

La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

08:52:00 00:03:10 Lou Harrison New York Waltzes

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

08:57:00 00:05:19 Michel Legrand Noelle's Theme

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

09:07:00 00:16:16 Aram Khachaturian Masquerade: Suite

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

09:29:00 00:04:48 Hugh Martin Have Yourself A Merry Little Christmas

Ragnar Bohlin Capella SF Delos 3485

09:35:00 00:09:21 Ottorino Respighi Church Windows: St. Gregory the Great

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80356

09:48:00 00:05:25 Johann Ernst Altenburg Concerto for 7 Trumpets & Timpani in C major

Richard Kapp David Bilger, trumpet; Stephen Burns, trumpet; Edward Carroll, trumpet; Raymond Mase, trumpet; Ben Harms, timpani ESS.A.Y 1035

09:55:00 00:03:46 Heinrich von Herzogenberg Scherzo from Trio Op 61

Albrecht Mayer, oboe; Marie-Luise Neunecker, horn; Markus Becker, piano Decca 4783498

10:02:00 00:05:09 Francisco Tárrega Recuerdos de la Alhambra

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:07:00 00:02:00 Francisco Tárrega Lágrima

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

10:11:00 00:11:32 Sergei Prokofiev War and Peace: The Ball

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

10:26:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

10:33:00 00:04:58 Morton Gould American Caprice

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

10:42:00 00:04:41 Alec Wilder Slow Dance

Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Newport 85570

10:50:00 00:26:37 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 2 in D major

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

11:19:00 00:08:57 Giuseppe Verdi I vespri siciliani: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

11:30:00 00:09:01 Georg Philipp Telemann Flute Concerto in G major

Berlin Baroque Soloists Rainer Kussmaul Emmanuel Pahud, flute EMI 57397

11:41:00 00:08:19 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 14331

11:51:00 00:06:29 Léon Minkus Don Quixote: Grand pas de deux

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

12:06:00 00:07:48 Johann Strauss Jr Fledermaus Quadrille Op 363

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:16:00 00:07:54 Richard Strauss Second Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier'

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

12:25:00 00:03:37 Leroy Anderson Fiddle-Faddle

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

12:31:00 00:03:12 Carl Nielsen Aladdin Suite: Oriental March Op 34

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

12:38:00 00:03:54 Nicola Conforto La festa cinese: Overture

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

12:44:00 00:12:21 John Rutter Suite for Strings

John Rutter Royal Philharmonic Decca 1821

12:58:00 00:02:01 Frédéric Chopin Mazurka No. 11 in E minor Op 17

Yundi, piano Mercury 4812443

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:36:55 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C major Op 15

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

13:40:00 00:18:01 Franz Joseph Haydn Symphony No. 46 in B major

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:50 Traditional Shenandoah

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

14:04:00 00:03:46 Amy Beach From Blackbird Hills

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

14:10:00 00:13:08 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite Op 19

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

14:26:00 00:11:05 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F major

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Julian Sommerhalder, trumpet Decca 139230

14:40:00 00:10:22 George W. Chadwick Rip Van Winkle Overture

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9439

14:52:00 00:06:32 Georg Philipp Telemann Concerto for Flute, Oboe d'amore

European Baroque Soloists Denon 9614

15:02:00 00:16:46 Franz Liszt Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes'

Sir Georg Solti London Philharmonic DeutGram 4779525

15:20:00 00:08:10 Frédéric Chopin Scherzo No. 1 in B minor Op 20

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

15:31:00 00:03:34 Astor Piazzolla Milonga en re

Anne Akiko Meyers, violin; Akira Eguchi, piano Koch Intl 7762

15:38:00 00:04:47 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2: Dança

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

15:45:00 00:11:45 Antonín Dvorák Romance in F minor Op 11

Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 353

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Rehearsing Monteverdi and Reich

15:58:00 00:04:15 Ernest Bloch Poems of the Sea: At Sea

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

16:06:00 00:02:55 Harold Arlen The Wizard of Oz: Over the Rainbow

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

16:13:00 00:10:25 Felix Mendelssohn Allegro from Symphony No. 4 Op 90

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

16:27:00 00:05:09 Francisco Tárrega Recuerdos de la Alhambra

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

16:34:00 00:05:07 Francisco Tárrega Capricho árabe

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

16:41:00 00:08:08 Daniel Auber Fra Diavolo: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

16:52:00 00:02:49 Duke Ellington Melancholia

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

16:56:00 00:03:14 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Wedding Dance Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

17:05:00 00:06:36 Dmitri Shostakovich Finale from Symphony No. 6 Op 54

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

17:14:00 00:12:00 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in A major

Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

17:29:00 00:05:50 Giuseppe Verdi Luisa Miller: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

17:40:00 00:04:28 Felix Mendelssohn Scherzo from Symphony No. 3 Op 56

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

17:46:00 00:03:30 Jacob Praetorius Veni in hortum meum

Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Balthasar Neumann Choir Archiv 4794522

17:52:00 00:03:26 Eleanor Farjeon Morning Has Broken

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

17:56:00 00:02:56 Johann Sebastian Bach Fugue à la gigue in G major

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:11 Antonín Kraft Cello Concerto in C major Op 4

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Anner Bylsma, cello DHM 7757

18:31:00 00:03:10 Lou Harrison New York Waltzes

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

18:37:00 00:03:20 Irving Berlin Blue Skies

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

18:43:00 00:09:59 Georg Philipp Telemann Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon

European Baroque Soloists Denon 9614

18:55:00 00:03:44 Michael Sahl Tango from the Exiles' Cafe

Lara Downes, piano Steinway 30016

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:48 Antonín Dvorák The Noonday Witch Op 108

Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

19:19:00 00:36:54 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 6506

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:09:26 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44944

20:13:00 00:14:56 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 4 in E flat major

English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Richard Berry, horn Avie 35

20:30:00 00:27:10 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A major Op 90

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Alan Gilbert, conductor

Christine Brewer, soprano

Jane Herschel, soprano

Anthony Dean Griffey, tenor

Eric Owens, bass-baritone

New York Choral Artists, Joseph Flummerfelt, director

Magnus Lindberg: Al largo

Ludwig van Beethoven: Missa solemnis

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:09:14 Felix Mendelssohn Adagio from String Symphony No. 11

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

23:11:00 00:09:13 Franz Schubert Andante from Symphony No. 4

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

23:22:00 00:04:15 George Gershwin Porgy and Bess: I Loves You, Porgy

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

23:26:00 00:11:04 Jean Sibelius Rakastava Op 14

Mario Bernardi CBC Radio Orchestra CBC 5157

23:39:00 00:04:42 Auguste Franchomme Nocturne for 2 Cellos Op 15

Louise Dubin, cello; Saeunn Thorsteinsdóttir, cello Delos 3469

23:43:00 00:09:37 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Violin Concerto No. 5

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

23:55:00 00:02:30 Howard Hanson Slumber Song

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

23:55:00 00:02:56 Franz Liszt Consolation No. 4 in D flat major

Nelson Freire, piano Decca 4782728