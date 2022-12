Program Guide 11-10-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:29:02 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor Josef Krips Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

00:33:00 00:49:17 Sir Edward Elgar Violin Concerto in B minor Op 61 Dresden State Orchestra Sir Colin Davis Nikolaj Znaider, violin RCA 60588

01:24:00 00:14:53 Henri Rabaud Dances from 'Marouf, Cobbler of Cairo' Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

01:41:00 00:25:03 Francis Poulenc Concerto for Organ, Strings & Timpani in G minor Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Olivier Latry, organ Ondine 1094

02:08:00 01:21:59 Anton Bruckner Symphony No. 8 in C minor Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443753

03:32:00 00:28:37 Felix Mendelssohn String Quartet No. 3 in D major Op 44 Pacifica Quartet Cedille 82

04:03:00 00:23:19 Joseph Eybler Symphony No. 1 in C major Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

04:28:00 00:26:06 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 3 in D major Op 18 Cypress String Quartet Avie 2348

04:56:00 00:23:10 Béla Bartók Piano Concerto No. 1 Chicago Symphony Orchestra Pierre Boulez Krystian Zimerman, piano DeutGram 3885

05:21:00 00:16:01 Michael Haydn Symphony No. 25 in G major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

05:39:00 00:06:35 Gabriel Fauré Barcarolle No. 5 in F sharp minor Op 66 Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

05:50:00 00:06:23 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 41 Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:15:00 00:07:10 Henri Rabaud Suite Anglaise No. 2 in B flat major Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223503

06:17:00 00:05:55 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 9 Op 59 Cleveland Quartet Telarc 80268

06:25:00 00:02:51 Igor Stravinsky Pastorale Boston Sym Chamber Players Joseph Silverstein, violin DeutGram 463667

06:30:00 00:04:15 Ernest Bloch Poems of the Sea: At Sea Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

06:40:00 00:03:43 Mikhail Ippolitov-Ivanov Procession of the Sardar David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

06:45:00 00:05:30 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Cello Concerto English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

06:50:00 00:03:22 Charles G. Vardell Joe Clark Steps Out Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

06:58:00 00:02:39 John Philip Sousa March 'Semper Fidelis' Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:05:18 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in C major Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

07:10:00 00:07:06 George Frideric Handel Water Music Suite No. 2 in D major Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

07:20:00 00:03:01 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37 Voces8 Decca 22601

07:25:00 00:02:46 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: A British tar King's Singers RCA 61885

07:30:00 00:04:49 Jean Roger-Ducasse Suite française: Ouverture Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223641

07:40:00 00:08:00 Édouard Lalo Allegro from Symphonie espagnole Op 21 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

07:50:00 00:02:50 Jay Ungar A Time for Farewell Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

07:55:00 00:03:36 Jacob Gade Jealousy Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

BBC NEWS

08:07:00 00:05:20 Franz Joseph Haydn Finale from Piano Trio No. 45 Vienna Piano Trio Nimbus 5535

08:15:00 00:10:27 Ennio Morricone The Mission: Suite City of Prague Philharmonic Paul Bateman Crouch End Festival Choir Silva 1057

08:30:00 00:04:15 George Gershwin Porgy and Bess: I Loves You, Porgy Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

08:40:00 00:09:15 Sir John Barbirolli Oboe Concerto after Corelli in A major City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

08:50:00 00:03:10 Benjamin Britten Pizzicato from 'A Simple Symphony' Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

08:55:00 00:03:59 Elmer Bernstein The Magnificent Seven: Theme José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

09:05:00 00:15:50 Zoltán Kodály Dances of Galánta Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

09:26:00 00:02:53 Ennio Morricone The Good, the Bad and the Ugly: Theme Derek Wadsworth City of Prague Philharmonic Silva 1057

09:31:00 00:06:04 Antonio Vivaldi Sinfonia for Strings in G major Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

09:39:00 00:09:04 Carl Nielsen Allegro from Symphony No. 1 Op 7 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

09:50:00 00:07:48 Johann Strauss Jr Fledermaus Quadrille Op 363 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:04:11 Francis Poulenc Intermezzo No. 3 in A flat major Pascal Rogé, piano Decca 425862

10:06:00 00:01:25 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Intermezzo Op 18 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

10:09:00 00:12:38 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 14 for Winds in B flat major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

10:24:00 00:04:36 Edward MacDowell Scherzo from Piano Concerto No. 2 Op 23 Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton André Watts, piano Telarc 80429

10:30:00 00:04:37 Jean-Féry Rebel Ulysses: Two Airs & Chaconne Les Délices Clara Rottsolk, soprano Délices 2012

10:39:00 00:06:26 François Couperin Sonata No. 1 'La Pucelle' Les Délices Debra Nagy, oboe Délices 2009

10:47:00 00:02:00 Morton Gould Boogie Woogie Etude Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

10:51:00 00:27:12 Maurice Ravel Mother Goose Ballet Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

11:21:00 00:07:05 Florence Price Fantasie Negre Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

11:30:00 00:09:50 Jean Sibelius The Oceanides Op 73 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60401

11:43:00 00:10:00 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 58 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

11:54:00 00:04:32 Jacques Offenbach Le Papillon: Valse des rayons Richard Bonynge London Symphony Decca 444827

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

12:07:00 00:12:17 Maurice Ravel Ouverture de féerie 'Shéhérazade' Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

12:21:00 00:07:08 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: The Three Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

12:30:00 00:03:08 Sergei Prokofiev Cinderella: Waltz Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

12:37:00 00:03:44 Richard Rodgers Cinderella: Waltz for a Ball Symphony Orchestra Richard Rodgers Richard Rodgers, piano Harbinger 2501

12:44:00 00:11:00 Giacomo Meyerbeer Le prophète: Overture Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

12:56:00 00:01:03 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 1 in C major Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:00:00 00:48:26 Sir Edward Elgar Violin Concerto in B minor Op 61 Chicago Symphony Orchestra David Zinman Gil Shaham, violin Canary 6

13:50:00 00:09:35 Sir Charles Hubert H. Parry Overture to an Unwritten Tragedy Andrew Penny Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553469

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

14:00:00 00:02:26 François Couperin Suite No. 6: Les barricades mystérieuses Angela Hewitt, piano Hyperion 67440

14:03:00 00:02:26 François Couperin Suite No. 25: The Victorious Muse Angela Hewitt, piano Hyperion 67480

14:08:00 00:16:21 György Ligeti Concerto Românesc Ryan McAdams CityMusic Cleveland CityMusic 2011

14:28:00 00:11:45 Édouard Lalo Le roi d'Ys: Overture Armin Jordan Orchestre National de France Erato 45015

14:43:00 00:13:16 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 6 in D major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

14:58:00 00:01:25 Sergei Rachmaninoff Polka italienne Pierce & Jonas, piano 4 hands MSR 1260

15:01:00 00:18:21 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major Ensemble Caprice Matthias Maute Erin Helyard, harpsichord Analekta 9996

15:22:00 00:05:24 George Butterworth English Idyll No. 2 Andrew Manze BBC Scottish Symphony BBC 392

15:30:00 00:03:39 Scott Joplin Gladiolus Rag Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

15:38:00 00:05:11 Samuel Coleridge-Taylor Deep River Op 59 Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

15:45:00 00:10:11 Johann Christian Bach Symphony in D major Op 18 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

15:58:00 00:04:58 Morton Gould American Caprice Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:07:00 00:02:40 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'A Mighty Fortress' José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

16:13:00 00:10:04 George Gershwin Cuban Overture Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

16:27:00 00:05:19 Ennio Morricone Two Mules for Sister Sara: Theme Derek Wadsworth City of Prague Philharmonic Silva 1057

16:33:00 00:06:03 Dmitri Kabalevsky Finale from Piano Concerto No. 2 Op 23 NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

16:42:00 00:07:04 Walter Piston Scherzando & Finale from Wind Quintet Boehm Quintet Premier 1006

16:52:00 00:02:34 François Couperin Suite No. 24: Les Dars-homicides Angela Hewitt, piano Hyperion 67480

16:56:00 00:02:49 Jan Pieterszoon Sweelinck Laudate Dominum La Nuova Musica John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

17:05:00 00:05:10 Edvard Grieg Peer Gynt: Overture Oivin Fjeldstad London Symphony Decca 4785437

17:13:00 00:10:39 Carl Friedrich Abel Symphony in B flat Op 17 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

17:26:00 00:08:42 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 5 Op 107 Sir John Eliot Gardiner London Symphony LSO Live 775

17:40:00 00:02:55 Harold Arlen The Wizard of Oz: Over the Rainbow Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

17:42:00 00:01:30 Aaron Copland Sentimental Melody Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

17:46:00 00:02:35 David Sanford Promise Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

17:52:00 00:03:20 Irving Berlin Blue Skies Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

17:57:00 00:02:39 Angélica Negrón Sueno Recurrente Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:18:36 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G major Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443175

18:30:00 00:03:39 Ennio Morricone Casualties of War: Main theme La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

18:35:00 00:04:32 Ennio Morricone Once Upon a Time in the West: The Devil La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin; Louise-Andrée Baril, piano Analekta 8723

18:42:00 00:10:27 Étienne Méhul Young Henry's Hunt: Overture Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5184

18:56:00 00:03:15 Ennio Morricone Cinema Paradiso: Theme London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:22:19 Antonín Dvorák Czech Suite Op 39 Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

19:26:00 00:29:04 Sergei Prokofiev Waltz Suite Op 110 Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

19:58:00 00:01:08 Felix Mendelssohn Song without Words No. 28 in G major Op 62 Daniel Gortler, piano Jerusalem 2006

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:23:43 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 4 in D major Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Herman Krebbers, violin Philips 4788977

20:28:00 00:08:50 Felix Mendelssohn Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26 Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

20:39:00 00:19:00 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 1 in A minor Op 33 Cleveland Orchestra Sir Neville Marriner Lynn Harrell, cello Decca 410019

21:00:00 MILWAUKEE SYMPHONY with Lori Skelton - Edo de Waart, conductor

Johannes Brahms: Symphony No. 1 in c Op 68 (1876)

Johannes Brahms: Symphony No. 2 in D Op 73 (1877)

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:12:09 Sir Edward Elgar Andante from Violin Concerto Op 61 Dresden State Orchestra Sir Colin Davis Nikolaj Znaider, violin RCA 60588

23:16:00 00:05:16 Henri Rabaud Eglogue Op 7 Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223503

23:21:00 00:09:44 Gerald Finzi Eclogue for Piano & Strings Op 10 English String Orchestra William Boughton Martin Jones, piano Nimbus 5366

23:33:00 00:08:27 Max Bruch Romance for Viola & Orchestra Op 85 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Janine Jansen, viola Decca 7260

23:41:00 00:11:40 Johannes Brahms Adagio from Clarinet Quintet Op 115 Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

23:55:00 00:03:53 François Couperin Suite No. 25: Wandering Souls Angela Hewitt, piano Hyperion 67480

23:57:00 00:02:11 Robert Schumann Scenes from Childhood: Träumerei Op 15 Jan Lisiecki, piano DeutGram 4795327