Program Guide 10-25-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:25:12 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

00:29:00 00:38:21 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Lang Lang, piano DeutGram 4795448

01:09:00 00:37:59 Georges Bizet Symphony No. 1 in C major

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

01:49:00 00:18:56 Frank Martin Concerto for 7 Wind Instruments,

Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

02:10:00 00:23:23 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 54 in B flat major Op 71

Angeles Quartet Decca 4783695

02:35:00 00:41:24 Richard Strauss Sinfonia domestica Op 53

George Szell Cleveland Orchestra Sony 53511

03:18:00 00:43:29 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 29 in B flat major Op 106

Peter Takács, piano Cambria 1175

04:03:00 00:28:13 Ludwig Thuille Sextet for Piano & Winds in B flat major Op 6

Chantilly Quintet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

04:33:00 00:45:21 Georges Bizet Carmen for Orchestra

Morton Gould Morton Gould Orchestra RCA 300350

05:20:00 00:15:00 Paul Dukas Overture 'Polyeucte'

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9225

05:37:00 00:07:00 George Frideric Handel Keyboard Suite in D minor

David Greilsammer, piano Sony 792969

05:50:00 00:05:38 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 13

Chamber Players of Canada Atma 2532

05:57:00 00:02:26 Léo Delibes Coppélia: Swanilda's Waltz

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:03 Alan Hovhaness Fugue from Symphony No. 48 Op 355

Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

06:15:00 00:05:50 Johann Strauss Jr Kiss Waltz Op 400

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

06:21:00 00:03:06 George Frideric Handel Rinaldo: Battle & March Philharmonia Orchestra

Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5123

06:26:00 00:05:49 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 19

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

06:32:00 00:02:57 Stephen Foster Beautiful Dreamer

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

06:40:00 00:03:31 Thomas Weelkes O vos omnes

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

06:45:00 00:06:01 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

06:51:00 00:03:23 Franz Schubert Hungarian Melody in B minor

Alfred Brendel, piano Philips 422229

06:58:00 00:03:12 John Philip Sousa March 'The National Game'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:07:01 Carl Reinecke Allegro from Flute Concerto Op 283

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

07:14:00 00:02:25 Sir Arthur Bliss Checkmate: Dance of the Red Pawns

David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 557641

07:18:00 00:07:05 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Baba Yaga & The Great Gate at Kiev

Byron Janis, piano RCA 300350

07:25:00 00:02:17 Tylman Susato The Danserye: Bergeret "Dont vient cela"

New London Consort Members of l'Oiseau 436131

07:30:00 00:04:10 Franz Joseph Haydn Overture to an English Opera

Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

07:42:00 00:03:55 Harold Arlen Medley from "The Wizard of Oz"

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

07:47:00 00:05:39 Gabriel Fauré Scherzo from Piano Quartet No. 1 Op 15

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

07:55:00 00:03:23 W.C. Handy Beale Street Blues

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

08:07:00 00:05:56 Edvard Grieg Symphonic Dance No. 3 Op 64

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

08:15:00 00:08:46 Jaromir Weinberger Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

08:28:00 00:01:46 Nicolò Paganini Caprice No. 1 in E major Op 1

Midori, violin Sony 730111

08:30:00 00:05:41 Ludwig van Beethoven Finale from Piano Trio No. 5 Op 70

Beaux Arts Trio Philips 4788977

08:44:00 00:06:20 Peter Tchaikovsky Valse-Scherzo Op 34

Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

08:47:00 00:04:46 Wolfgang Amadeus Mozart La finta giardiniera: Overture

Hans Vonk Dresden State Orchestra Capriccio 10070

09:00:00 00:02:04 Irving Berlin Cheek to Cheek

Jenny Lin, piano Steinway 30011

09:05:00 00:17:38 Georges Bizet Carmen Suite No. 2

Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

09:27:00 00:05:25 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

09:38:00 00:04:53 Giacomo Puccini La bohème: Sì, mi chiamano Mimì

Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Angela Gheorghiu, soprano Decca 466070

09:45:00 00:08:51 John Williams Cowboys Overture

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

09:56:00 00:02:29 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Swans

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:30 Johann Strauss Jr Polka 'Express' Op 311

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

10:04:00 00:02:45 Johann Strauss Jr Napoleon March Op 156

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

10:09:00 00:13:10 Giacomo Meyerbeer Dinorah: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

10:23:00 00:05:31 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in A major Op 5

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

10:31:00 00:03:54 Frederick Loewe My Fair Lady: Main Title

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

10:39:00 00:04:46 Jean-Philippe Rameau Pygmalion: Overture

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901381

10:45:00 00:04:04 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Scherzo Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

10:51:00 00:23:40 Georges Bizet Jeux d'enfants Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

11:17:00 00:09:09 Nikolai Tcherepnin The Distant Princess: Prelude Op 4

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

11:28:00 00:08:27 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in G major

Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Viktoria Mullova, violin; Giuliano Carmignola, violin Archiv 4777466

11:38:00 00:10:34 Johann Strauss Jr Waltz 'Morning Papers' Op 279

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

11:50:00 00:07:03 Artur Lemba Scherzo from Symphony in C sharp minor

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8656

11:59:00 00:01:04 George Gershwin Gershwin Song-book: Oh, Lady Be Good

Peter Donohoe, piano EMI 54280

12:06:00 00:08:37 Johann Strauss Jr Waltz 'Roses from the South' Op 388

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:16:00 00:06:02 Giacomo Puccini Chrysanthemums

Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

12:24:00 00:04:03 John Philip Sousa March 'The Free Lance'

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

12:30:00 00:03:36 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Farandole

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2005

12:38:00 00:04:35 Alfredo Casella Paganiniana: Tarantella Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

12:43:00 00:11:57 Georges Bizet The Fair Maid of Perth: Suite

Daniel Barenboim Orchestra of Paris EMI 64869

12:56:00 00:03:36 Jacob Gade Jealousy

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:36:09 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23

Vienna Symphony Herbert von Karajan Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4793449

13:39:00 00:19:25 Antonín Dvorák The Water Goblin Op 107

István Kertész London Symphony Decca 4785437

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:59:00 00:01:47 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Seguidilla

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

14:01:00 00:06:26 Georges Bizet Carmen: Micaëla's Act 3 Aria

London Philharmonic Sir Charles Mackerras Renée Fleming, soprano Decca 467049

14:10:00 00:15:42 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 34 in B flat major Op 33

Angeles Quartet Decca 4783695

14:28:00 00:11:24 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Three Dances

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 215

14:42:00 00:15:15 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27

Peter Takács, piano Cambria 1175

14:59:00 00:04:00 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture

Netherlands Wind Ensemble Members of Philips 4788977

15:05:00 00:18:08 Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande Suite Op 80

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

15:24:00 00:07:37 Carl Friedrich Abel Symphony in C major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

15:34:00 00:03:48 Georges Bizet Agnus Dei

German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 21327

15:41:00 00:05:40 Georges Bizet The Miracle Doctor: Overture

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 158

15:48:00 00:07:07 Béla Bartók Suite No. 1: Finale Op 3

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Tchaikovsky Plays "Who Wants to Premiere a Concerto"

15:58:00 00:06:28 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 1 Op 23

St Petersburg Philharmonic Yuri Temirkanov Denis Matsuev, piano RCA 700233

16:08:00 00:01:36 Peter Tchaikovsky Waltz in 5/8 Time in D major Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

16:13:00 00:10:30 Johann Strauss Jr Waltz 'Wine, Women and Song' Op 333

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

16:29:00 00:04:47 James Horner Field of Dreams: Medley

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

16:34:00 00:05:12 Carl Stamitz Rondo from Flute Concerto Op 29

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

16:41:00 00:03:44 Georges Bizet Carmen: Habanera 'L'amour est un

Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini Denyce Graves, mezzo-soprano RCA 63509

16:44:00 00:04:18 Georges Bizet Carmen: Toreador Song SWR Symphony Orch

Marco Armiliato Ludovic Tézier, baritone DeutGram 4777177

16:52:00 00:02:43 Nicolò Paganini Caprice No. 13 in B flat major Op 1

Midori, violin Sony 730111

16:57:00 00:02:41 Edvard Grieg Holberg Suite: Prelude Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

17:06:00 00:10:46 Peter Tchaikovsky Finale from Violin Concerto Op 35

Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

17:20:00 00:06:29 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Waltzes 'Du und Du' Op 367

Willi Boskovsky Johann Strauss Orch of Vienna EMI 64108

17:28:00 00:06:39 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Prelude

Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

17:40:00 00:03:59 Camillo Sivori Berceuse Op 30

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

17:45:00 00:04:59 Jean Sibelius The Tempest: Berceuse Op 109

Leopold Stokowski Stokowski Symphony Orchestra Cala 542

17:52:00 00:02:14 Claudio Monteverdi L'Orfeo: Moresca

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

17:56:00 00:03:17 Antonín Dvorák Humoresque No. 5 Op 101

Orion Weiss, piano Bridge 9355

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:28 Franz Joseph Haydn Symphony No. 89 in F major

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

18:29:00 00:04:19 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Mélodie Op 42

Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

18:35:00 00:03:51 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Scherzo Op 42

Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

18:41:00 00:10:50 Johann Strauss Jr Waltz 'You Millions, I Embrace You' Op 443

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

18:55:00 00:03:55 Johann Strauss Jr Annen Polka Op 117

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:12:08 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 1 in D major Op 45

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 416623

19:16:00 00:38:41 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98

Eduard van Beinum Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

19:56:00 00:03:32 Frédéric Chopin Waltz No. 7 in C sharp minor Op 64

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

20:08:00 00:08:17 Alexander Borodin Nocturne from String Quartet No. 2

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 435757

20:18:00 00:38:06 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35

Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

20:58:00 00:01:23 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Bourrée

Jason Vieaux, guitar Azica 71250

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Susanna Mälkki, conductor; Gil Shaham, violin

Claude Debussy: Gigues, from Images for Orchestra

Béla Bartók: Violin Concerto No. 2

Nicolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade

Thomas Adès: …but all shall be well

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:31 Ludwig van Beethoven Cavatina from String Quartet No. 13 Op 130

Cypress String Quartet Cypress 2012

23:08:00 00:09:01 Wolfgang Amadeus Mozart Romance from Piano Concerto No. 20

Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

23:20:00 00:05:42 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Aria

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

23:25:00 00:08:28 Richard Strauss Improvisation from Violin Sonata Op 18

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 46742

23:36:00 00:05:41 Antonín Dvorák Legend No. 6 in C sharp minor Op 59

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:41:00 00:12:30 Johannes Brahms Adagio from Piano Concerto No. 1 Op 15

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

23:45:00 00:09:06 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Piano Concerto No. 27

Vienna Philharmonic George Szell Sir Clifford Curzon, piano Decca 4785437

23:56:00 00:03:09 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Adagietto

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

23:56:00 00:02:32 Frédéric Chopin Prelude No. 4 in E minor Op 28

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592