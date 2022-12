Program Guide 10-24-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 Franz Schubert Symphony No. 7in E

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 412176 CD

00:42:00 Dmitri Shostakovich Violin Concerto No. 1 in a Op 99

Oslo Philharmonic Orchestra Marek Janowski Hilary Hahn, violin Sony 89921 CD

01:21:00 Johannes Brahms Symphony No. 4in e Op 98

Vienna Philharmonic Carlos Kleiber DeutGram 4793449 CD

02:03:00 Robert Schumann Carnaval Op 9

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177 CD

02:38:00 Robert Russell Bennett Abraham Lincoln: A Likeness in Symphony

Moscow Symphony William Stromberg Naxos 559004 CD

03:10:00 Mario Castelnuovo-Tedesco Violin Concerto No. 2 Op 66

SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135 CD

03:43:00 Dmitri Shostakovich Symphony No. 6in b Op 54

Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 68 CD

04:17:00 Franz Schubert Piano Quintetin A

Emanuel Ax, piano Sony 61964 CD

04:57:00 Marin Marais Alcyone: Suite

Tempesta di Mare Chandos 805 CD

05:23:00 Charles Gounod Faust: Ballet Music

Orch of the Royal Opera House Sir Georg Solti Decca 4785437 CD

05:41:00 Frederick Delius Intermezzo from 'Fennimore and Gerda'

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 CD

05:48:00 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 CD

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 Felix Mendelssohn Finale from Octet for Strings Op 20

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790 CD

06:15:00 Andrea Falconieri Ciaccona

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin DeutGram 4795448 CD

06:20:00 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Bergamasca

Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 CD

06:25:00 Gabriel Pierné Scherzo-Capricein D Op 25

BBC Scottish Symphony Ronald Corp Stephen Coombs, piano Hyperion 67348 CD

06:40:00 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #47 Op 55

Angeles Quartet Decca 4783695 CD

06:47:00 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Balletto

Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 CD

06:48:00 Dimitri Tiomkin The Guns of Navarone: Main Theme

Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 CD

06:55:00 Richard Hayman Servicemen on Parade

St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60983 CD

07:05:00 Ferde Grofé Grand Canyon Suite: Sunrise

Boston Pops Orchestra John Williams Sony 48224 CD

07:10:00 Ludwig van Beethoven Fidelio: Overture Op 72

German Chamber Philharmonic Daniel Harding VirginClas 45364 CD

07:20:00 Aaron Copland Billy the Kid: Celebration

St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 CD

07:24:00 Leroy Anderson Song of Jupiter

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin David McCallum, trumpet Naxos 559356 CD

07:30:00 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Intermezzo

Barcelona Symphony José Serebrier Bis 1305 CD

07:40:00 Richard Strauss Serenade for 13 Windsin E-Flat Op 7

Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman ArteNova 98495 CD

07:48:00 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Bourrée

Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 CD

07:54:00 Philippe Gaubert Madrigal

Fenwick Smith, flute Naxos 557305 CD

08:07:00 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 CD

08:15:00 Franz Schubert Scherzo & Trio from Symphonyin D

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Hyperion 67000 CD

08:26:00 Chris Marshall Heartstrings

London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051 CD

08:31:00 Emmanuel Chabrier Joyeuse Marche

Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 CD

08:40:00 Deems Taylor Through the Looking Glass: Jabberwocky

Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3099 CD

08:51:00 George Frideric Handel Harmonious Blacksmith from Keyboard

Murray Perahia, piano Sony 62785 CD

08:55:00 Miklós Rózsa Quo Vadis: March "Ave Caesar"

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Telarc 80631 CD

09:05:00 Georg Muffat Chaconne from Concerto Grosso in G

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 453418 CD

09:25:00 Danny Elfman Beetlejuice: Main Titles

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Telarc 80342 CD

09:30:00 Tomaso Albinoni Oboe Concertoin C Op 9

American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108 CD

09:43:00 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian March

Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 442011 CD

09:52:00 Léo Delibes Lakmé: Flower Duet

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 CD

09:58:00 Frédéric Chopin Etude No. 20in D-Flat Op 25

Irena Portenko, piano Blue Griff 213 CD

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 Claude Debussy Preludes Book 1: La sérénade

Pascal Rogé, piano Decca 4785437 CD

10:04:00 Maurice Ravel Minuet on the Name 'Haydn'

Sean Chen, piano Steinway 30029 CD

10:08:00 Felix Mendelssohn Rondo brilliantin E-Flat Op 29 Sinfonia da Camera

Ian Hobson Ian Hobson, piano Arabesque 6688 CD

10:21:00 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 2

Joseph Kalichstein, piano Bridge 9376 CD

10:30:00 Antonio Salieri Angiolina: Overture

London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 CD

10:37:00 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet No. 1 from Divertimento No. 17

Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 86793 CD

10:44:00 H. Balfour Gardiner Shepherd Fennel's Dance

Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 3303 CD

10:51:00 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 4in g Op 40

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191 CD

11:20:00 Jean Sibelius Kullervo: Kullervo Goes to Battle

Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Sony 52563 CD

11:32:00 Franz Schubert Impromptu No. 6in A-Flat

Vassily Primakov, piano Bridge 9327 CD

11:42:00 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 9in E-Flat

Beaux Arts Trio Philips 4788977 CD

11:55:00 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: Overture Waltz

André Kostelanetz Orchestra André Kostelanetz Sony 62642 CD

12:07:00 Edmund Rubbra Festival Overture Op 62

New Philharmonia Orchestra Vernon Handley Lyrita 235 CD

12:16:00 Jean Sibelius Historic Scenes Suite No. 1: Festivo Op 25

Finnish Radio Symphony Orch Jukka-Pekka Saraste RCA 60157 CD

12:25:00 Ernesto Lecuona Rumba-Rhapsody

Polish Nat'l Radio Symphony Michael Bartos Thomas Tirino, piano Bis 874 CD

12:32:00 Aaron Copland The Red Pony: Morning on the Ranch

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 CD

12:40:00 Leonard Bernstein Candide: Overture

Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Decca 4785437 CD

12:45:00 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Ballet

Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5303 CD

12:58:00 Jean-Baptiste Lully Marche militaire

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 CD

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 Jean Sibelius Symphony No. 2in D Op 43

Boston Symphony Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 436566 CD

13:47:00 Alexander Glazunov Mazurka-Obérequein D

Abbey Road Ensemble Lawrence Foster Itzhak Perlman, violin EMI 55475 CD

13:57:00 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Rondeau

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171 CD

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 Johann Strauss Jr Polka 'Forward with Valor!' Op 432

Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 CD

14:03:00 Johann Strauss Jr Nightingale Polka Op 222

Cincinnati Pops Orchestra John Morris Russell FanfareCin 4 CD

14:08:00 Richard Wagner A Siegfried Idyll

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Teldec 24224 CD

14:29:00 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboesin C Op 7

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 553002 CD

14:40:00 Camille Saint-Saëns Barcarollein F Op 108

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904 CD

14:52:00 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 8 Op 93

Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Soli Deo 721 CD

15:01:00 Dmitri Shostakovich Piano Concerto No. 2in F Op 102

Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Yefim Bronfman, piano Sony 60677 CD

15:22:00 Franz Liszt Transcendental Etude No. 4in d

Alice Sara Ott, piano DeutGram 4795448 CD

15:32:00 Domenico Scarlatti Sonatain c

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138 CD

15:38:00 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 3in C-Sharp

Daniel Barenboim, piano Warner 61553 CD

15:44:00 André Grétry Zémire et Azor: Ballet Suite

Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 CD

15:56:00 Nikolai Medtner Fairy Talein E-Flat Op 26

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728 CD

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Of Crumb and the Crash

15:58:00 Franz Joseph Haydn Affettuoso from String Quartet No. 28 Op 20

Angeles Quartet Decca 4783695 CD

16:06:00 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 30 Op 33

Angeles Quartet Decca 4783695 CD

16:15:00 Sir Edward Elgar Bach's Fantasia & Fuguein c Op 86

Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Sony 89012 CD

16:28:00 William Alwyn The Crimson Pirate: Pirate Capers

City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 3009 CD

16:37:00 Kara Karayev Seven Beauties: Slavonic Dance

Moscow Radio & TV Symphony Rauf Abdullayev Delos 2009 CD

16:41:00 George Frederick Bristow Rip Van Winkle: Overture

Royal Northern Sinfonia Rebecca Miller New World 80768 CD

16:52:00 Juan Tizol Caravan Center City Brass Quintet

Chandos 4554 CD

16:56:00 David Ludwig Seasons Lost: Spring

Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Jennifer Koh, violin Cedille 146 CD

17:05:00 Emmerich Kálmán Miss Sunshine: Overture

WDR Symphony Cologne Peter Falk LaserLight 14165 CD

17:13:00 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 51 in G Op 64

Angeles Quartet Decca 4783695 CD

17:32:00 Giuseppe Martucci Giga Op 61

La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 53280 CD

17:40:00 Emmerich Kálmán Countess Maritza: Csárdás 'Komm, Zigány'

London Philharmonic Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone EMI 56758 CD

17:48:00 Antonín Dvorák Songs My Mother Taught Me Op 55

Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 CD

17:52:00 Gabriel Pierné Pastorale Op 14

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362 CD

17:56:00 Franz Liszt Paraphrase on Chopin's 'My Joys'

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 CD



18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 52 in E-Flat Op 64

Angeles Quartet Decca 4783695 CD

18:28:00 Frédéric Chopin Nocturne No. 10in A-Flat Op 32

Maria João Pires, piano DeutGram 4795448 CD

18:35:00 Francis Poulenc Nocturne No. 1in C

Pascal Rogé, piano Decca 425862 CD

18:40:00 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Suite

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 CD

18:55:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Nocturne Op 54

Jenny Lin, piano Hänssler 98037 CD

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 Maurice Ravel Piano Concertoin G

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764 CD

19:26:00 Franz Joseph Haydn Symphony No.104 in D

Philharmonia Hungarica Antal Doráti Decca 4785437 CD

19:56:00 Antonín Dvorák Humoresque No. 2 Op 101

Orion Weiss, piano Bridge 9355 CD

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 Georges Bizet Jeux d'enfants: Petite Suite Op 22

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 CD

20:16:00 Johann Strauss Jr Waltz 'Tales from the Vienna Woods' Op 325

Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 CD

20:29:00 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 2in B-Flat Op 19

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 CD

20:56:00 Felix Mendelssohn Song without Words No. 9in E Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9350 CD

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Alan Gilbert, conductor

Petra Lang, mezzo-soprano

Women of the Westminster Symphony Choir, Joe Miller, Director

The American Boychoir, Fernando Malvar-Ruiz, Director

Gustav Mahler: Symphony No. 3

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Divertimento for Strings

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 CD

23:07:00 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Flute Concerto in A

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244 CD

23:16:00 Franz Joseph Haydn Largo from String Quartet No. 59 Op 74

Angeles Quartet Decca 4783695 CD

23:25:00 Bill Evans Turn Out the Stars

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 CD

23:30:00 Eriks Esenvalds Stars

Voces8 Decca 22601 CD

23:34:00 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32

Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Decca 4785437 CD

23:44:00 Johannes Brahms Adagio from Symphony No. 2 Op 73

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 CD

23:55:00 Frank Bridge Sally in our Alley

English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 CD

23:56:00 Richard Strauss Wiegenlied Op 41

Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 CD