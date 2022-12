Program Guide 10-20-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:30:07 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 29 WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

00:34:00 00:21:56 George Enescu Impressions of Childhood Op 28 Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

00:58:00 00:41:13 Ludwig van Beethoven Septet in E flat major Op 20 Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

01:41:00 00:42:15 Arnold Schoenberg Pelléas und Mélisande Op 5 Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Sony 45870

02:25:00 00:38:18 Charles Ives Symphony No. 2 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

03:05:00 00:37:33 Johannes Brahms String Sextet No. 1 in B flat major Op 18 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

03:44:00 00:32:35 Wilhelm Stenhammar Serenade in F major Op 31 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

04:19:00 00:28:11 Sir Edward Elgar Cello Concerto in E minor Op 85 Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

04:49:00 00:31:06 Ludwig van Beethoven Egmont: Incidental Music Op 84 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Cheryl Studer, soprano; Bruno Ganz, speaker DeutGram 435617

05:22:00 00:14:13 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Hilary Hahn, violin; Margaret Batjer, violin DeutGram 4795448

05:38:00 00:07:02 Blas Galindo Sones de Mariachi Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

05:49:00 00:07:15 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:04:35 Juventino Rosas Waltz 'Over the Waves' Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

06:15:00 00:08:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 22 in C major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

06:25:00 00:03:27 Domenico Scarlatti Sonata in E major Ivo Pogorelich, piano DeutGram 4795448

06:30:00 00:04:21 Léo Delibes Sylvia: Valse lente Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

06:33:00 00:02:11 Joseph Brackett Simple Gifts Dale Warland Dale Warland Singers; Linda Chatterton, flute; Jeffrey Van, guitar Gothic 49243

06:40:00 00:12:22 Richard Wagner Rienzi: Overture Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

06:55:00 00:02:40 John Philip Sousa March 'Who's Who in Navy Blue?' Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:05:41 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Flute Concerto CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

07:14:00 00:07:41 Franz Schubert Theme & Variations from 'Trout' Quintet Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass; Rebecca Young, viola Sony 61964

07:20:00 00:04:00 Hieronymus Praetorius Cantate Domino Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

07:30:00 00:04:27 William Alwyn Finale from Serenade David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

07:40:00 00:07:57 Otto Klemperer Das Ziel: Merry Waltz Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

07:51:00 00:02:30 Gilbert & Sullivan The Mikado: Tit Willow Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone Telarc 80284

07:55:00 00:02:38 Johann Strauss Jr Polka 'Tik-Tak' Op 365 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

07:58:00 00:01:25 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Jigg Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

BBC NEWS

08:07:00 00:05:38 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 3 Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

08:15:00 00:08:45 Johannes Brahms Finale from Piano Concerto No. 2 Op 83 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

08:25:00 00:02:43 George Gershwin Strike Up the Band: Strike Up the Band John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

08:30:00 00:02:15 Dmitri Shostakovich The Golden Age: Polka Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

08:32:00 00:02:09 Frédéric Chopin Mazurka No. 5 in B flat major Op 7 Frederic Chiu, piano Harm Mundi 2908375

08:40:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 1 Op 27 Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

08:49:00 00:02:46 Sergei Rachmaninoff 18th Variation from Paganini Rhapsody Op 43 Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

08:55:00 00:05:40 John Williams Attack of the Clones: Across the Stars Paul Bateman Royal Philharmonic Royal Phil 33

09:31:00 00:07:17 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude & Love Scene Richard Glazier, piano Centaur 3347

09:52:00 00:04:09 Claude Debussy Pour le piano: Prélude Barry Douglas, piano RCA 68127

09:58:00 00:00:51 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 2 in F major Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:02:22 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Air Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

10:03:00 00:01:16 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Air for the Followers of Saturn Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

10:06:00 00:13:14 Antonín Dvorák Romantic Pieces Op 75 Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

10:31:00 00:03:38 Leroy Anderson Horse and Buggy Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

10:38:00 00:02:52 Richard Rodgers Oklahoma: The Surrey With the Fringe on Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

10:50:00 00:26:12 Niels Gade Symphony No. 2 in E major Op 10 Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

11:18:00 00:09:12 Charles Ives Adagio cantabile from Symphony No. 2 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

11:29:00 00:09:18 Johann Sebastian Bach Violin Concerto in G minor Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

11:40:00 00:09:05 Manuel Ponce Sonatina meridional Denis Azabagic, guitar Naxos 554555

11:52:00 00:08:07 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 1 Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 448898

BBC NEWS

12:06:00 00:11:32 Richard Wagner Rienzi: Overture Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

12:20:00 00:08:22 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9 Mariss Jansons Royal Concertgebouw Orchestra EMI 54479

12:30:00 00:03:23 Manuel Ponce Mexican Serenade 'Estrellita' Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

12:37:00 00:06:38 Javier Alvárez Metro Chabacano Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

12:47:00 00:10:23 Niels Gade Scottish Overture 'In the Highlands' Op 7 Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:40:11 Charles Ives Symphony No. 1 in D minor Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9053

13:43:00 00:15:39 Morton Gould Interplay Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

13:58:00 00:01:02 Francis Poulenc Improvisation No. 11 in G minor Paul Crossley, piano CBS 44921

14:00:00 00:03:06 Scott Joplin The Ragtime Dance Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

14:03:00 00:01:55 John Novacek Intoxication Rag Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

14:07:00 00:13:42 Johann Sebastian Bach Passacaglia & Fugue in C minor Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

14:40:00 00:12:01 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 3 Suite Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

14:54:00 00:04:21 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Romance Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

15:01:00 00:21:19 Charles Ives String Quartet No. 1 'From the Emerson String Quartet DeutGram 435864

15:24:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony in D Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

15:34:00 00:04:15 Ralph Vaughan Williams Fantasia on 'Greensleeves' Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Decca 414595

15:41:00 00:03:47 Otto Nicolai The Merry Wives of Windsor: Moon Chorus Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Vienna Singverein DeutGram 4763793

15:48:00 00:07:58 Frederick Delius Dance Rhapsody No. 2 Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

15:58:00 00:04:28 Robert Schumann Scherzo from Violin Sonata No. 2 Op 121 Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:03:01 Antonín Dvorák Romantic Pieces: Allegro moderato Op 75 Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

16:12:00 00:12:17 Gunnar de Frumerie Pastoral Suite Op 13 Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Sarah Lindloff, flute Naxos 553715

16:28:00 00:04:57 John Williams Empire of the Sun: Cadillac of the Skies Boston Pops Orchestra John Williams American Boychoir; Tanglewood Festival Chorus Sony 51333

16:35:00 00:04:43 Alexander Borodin Scherzo from String Quartet No. 2 Cleveland Quartet Telarc 80178

16:42:00 00:07:08 Charles Ives Variations on 'America' José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559083

16:52:00 00:03:24 Stephen Foster Old Folks at Home Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

16:55:00 00:03:00 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 1 Op 18 Yehudi Menuhin, violin; Robert Masters, violin; Cecil Aronowitz, viola; Ernst Wallfisch, viola; Maurice Gendron, cello Warner 1

16:56:00 00:03:07 Johann Strauss Jr Perpetual Motion Op 257 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

17:05:00 00:04:47 Isaac Albéniz Iberia: El Puerto Lang Lang, piano Sony 771901

17:12:00 00:11:18 Charles Ives Finale from Symphony No. 1 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9053

17:26:00 00:08:14 Franz Joseph Haydn Te Deum No. 2 in C major Collegium Musicum 90 Richard Hickox Collegium Musicum 90 Chorus Chandos 633

17:40:00 00:05:31 Frédéric Chopin Mazurka No. 12 in A flat major Op 17 Yundi, piano Mercury 4812443

17:47:00 00:02:09 Frédéric Chopin Mazurka No. 5 in B flat major Op 7 Frederic Chiu, piano Harm Mundi 2908375

17:52:00 00:02:32 Charles Ives Memories Thomas Hampson, baritone; Craig Rutenberg, piano THM 5432

17:57:00 00:02:22 Giuseppe Verdi Aïda: Sacred Dance of the Priestesses José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:18:12 Sir William Walton The Wise Virgins: Suite David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 555868

18:29:00 00:05:15 Robert Schumann Theme & Variations from Violin Sonata #2 Op 121 Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

18:37:00 00:02:12 Antonín Dvorák Romantic Pieces: Allegro appassionato Op 75 Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

18:42:00 00:10:27 Ennio Morricone The Mission: Suite City of Prague Philharmonic Paul Bateman Crouch End Festival Choir Silva 1057

18:54:00 00:05:13 Fritz Kreisler Gypsy Caprice Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:14:24 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 3 in E flat major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

19:18:00 00:37:29 Alexander Glazunov The Seasons Op 67 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

19:57:00 00:02:14 Jean-Philippe Rameau Tambourins from Concert No. 3 en Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:11:28 Richard Wagner The Flying Dutchman: Overture Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 41

20:15:00 00:22:07 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 15296

20:39:00 00:17:03 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2 Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4795448

20:58:00 00:01:47 Darius Milhaud Romance Op 78 Lara Downes, piano Steinway 30016

21:00:00 MILWAUKEE SYMPHONY with Lori Shelton - Christopher Seaman, conductor; Karen Gomyo, violin

Sir Edward Elgar: In the South Op 50 ‘Alassio’ (1904)

Jean Sibelius: Violin Concerto in d Op 47 (1905)

Paul Dukas: La Péri poème dansé (1912)

Igor Stravinsky::The Firebird: Suite (1919 revision)

22:22:00 00:06:43 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Ballet des Tempesta di Mare Chandos 805

22:43:00 00:06:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Scherzo-valse Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:05:03 Johann Sebastian Bach Goldberg Variation No. 13 Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

23:07:00 00:06:00 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Entrée de Polymnie Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

23:13:00 00:05:49 Domenico Scarlatti Sonata in G minor Ivo Pogorelich, piano DeutGram 435855

23:21:00 00:05:16 Sergei Prokofiev Divertimento: Nocturne Op 43 Frederic Chiu, piano Harm Mundi 907195

23:26:00 00:10:18 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Elegie Op 55 Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

23:38:00 00:06:41 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 5: Aria Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

23:44:00 00:09:12 Charles Ives Adagio cantabile from Symphony No. 2 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

23:55:00 00:02:41 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: Bist du bei mir Alison Balsom, trumpet; Alastair Ross, organ; Mark Caudle, viola da gamba EMI 58047

23:56:00 00:03:47 John Field Adagio from Piano Concerto No. 2 Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370