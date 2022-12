Program Guide 10-10-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:24:09 Ernö Dohnányi Variations on a Nursery Song Op 25

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

00:28:00 00:25:01 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 2 in G major Op 18

Cypress String Quartet Avie 2348

00:55:00 00:34:15 Sir William Walton Belshazzar's Feast

City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle Thomas Hampson, baritone; Cleveland Orchestra Chorus; City of Birmingham Sym Chorus EMI 56592

01:31:00 00:34:08 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Evgeny Kissin, piano RCA 63884

02:07:00 00:25:23 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 11 in D major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

02:34:00 01:24:05 Giuseppe Verdi Requiem Vienna Philharmonic

Sir Georg Solti Joan Sutherland, soprano; Marilyn Horne, mezzo-soprano; Luciano Pavarotti, tenor; Martti Talvela, bass; Vienna State Opera Chorus Decca 4785437

04:00:00 00:29:01 Paul Creston Choreografic Suite Op 86

Gerard Schwarz New York Chamber Symphony Delos 3127

04:31:00 00:28:06 Franz Joseph Haydn Symphony No.103 in E flat major

Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55002

05:01:00 00:20:03 Leo Sowerby Theme in Yellow

Paul Freeman Czech National Symphony Cedille 33

05:23:00 00:13:30 Giovanni Battista Pergolesi Violin Concerto in B flat major

I Solisti Veneti Claudio Scimone Bettina Mussumeli, violin Erato 88172

05:38:00 00:06:52 Felix Mendelssohn The Marriage of Camacho: Overture Op 10

Klauspeter Seibel Nuremberg Symphony Orchestra Colosseum 9007

05:47:00 00:08:19 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 14331

05:56:00 00:03:15 Giacomo Meyerbeer Le prophète: Coronation March

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:52 Claude Debussy Pour le piano: Toccata

Barry Douglas, piano RCA 68127

06:15:00 00:06:43 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 4 Op 13

Libor Pesek Czech Philharmonic Orchestra VirginClas 91144

06:22:00 00:03:56 Samuel Barber Souvenirs Suite: Waltz Op 28

Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80441

06:28:00 00:07:12 George Gershwin Three Preludes

Michael Tilson Thomas, piano CBS 44798

06:40:00 00:07:15 Johann Adolph Hasse Sinfonia in F major Op 3

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

06:47:00 00:02:41 Giuseppe Verdi Otello: Fuoco di gioia

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

06:51:00 00:04:15 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 3

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

06:55:00 00:03:06 John W. Bratton The Teddy Bears' Picnic

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

07:05:00 00:05:43 Franz Lehár The Merry Widow: Waltz

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

07:10:00 00:08:07 Franz von Suppé Morning, Noon and Night in Vienna

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

07:20:00 00:03:26 William Byrd Venite exultemus

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

07:25:00 00:02:08 Johann Strauss Jr Polka 'At the Hunt' Op 373

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

07:30:00 00:03:38 Lars-Erik Larsson Pastoral

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

07:30:00 00:05:32 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #24 Op 20

Angeles Quartet Decca 4783695

07:40:00 00:05:42 Vernon Duke Autumn in New York

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

07:44:00 00:04:16 Andrew York Sunburst

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

07:50:00 00:03:07 Arthur Farwell Navajo War Dance No. 2 Op 29

Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

07:55:00 00:03:24 Brian Dykstra The National Pastime

Robert Woolfrey, clarinet; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

08:07:00 00:05:55 Giuseppe Verdi Il trovatore: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

08:15:00 00:08:44 Carl Nielsen Finale from Symphony No. 1 Op 7

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

08:25:00 00:03:58 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture

Teodor Currentzis Musica Aeterna Sony 370926

08:40:00 00:06:14 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

08:50:00 00:04:07 Georges Bizet Carmen: Toreadors' Entrance 'Les voici'

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

08:55:00 00:05:38 Richard Rodgers Flower Drum Song: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:05:00 00:17:22 Franz Joseph Haydn String Quartet in E flat major

Angeles Quartet Decca 4783695

09:32:00 00:04:49 John Ireland A Downland Suite: Minuet

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

09:39:00 00:08:41 George Frideric Handel Oboe Concerto No. 2 in B flat major

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553430

09:49:00 00:07:25 Frédéric Chopin Scherzo from Piano Trio Op 8

Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 53112

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:35 Giuseppe Verdi Requiem: Sanctus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

10:03:00 00:03:30 Gabriel Fauré Requiem: Sanctus Op 48

Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini Philharmonia Chorus DeutGram 4795448

10:09:00 00:11:48 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 9 in C major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

10:23:00 00:06:10 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Waltz Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

10:30:00 00:03:04 Aaron Copland The Red Pony: Happy Ending

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

10:37:00 00:07:51 Paul Creston Celebration Overture Op 61

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

10:45:00 00:02:31 John Dowland Lord Willoughby's Welcome Home

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

10:50:00 00:26:25 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 27 in D major Op 20

Angeles Quartet Decca 4783695

11:18:00 00:07:47 Giuseppe Verdi Four Seasons Ballet: Spring

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

11:28:00 00:08:38 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 6 in E

European Baroque Soloists Denon 9613

11:38:00 00:09:10 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 2 Op 33

Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

11:48:00 00:08:28 Ludwig van Beethoven Rondo in G major Op 51

Evgeny Kissin, piano RCA 68911

11:58:00 00:01:50 Johann Strauss Cachucha Galop Op 97

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:06:00 00:06:14 Franz von Suppé The Torments of Tantalus

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

12:14:00 00:08:49 Joseph Lanner Schönbrunn Waltz Op 200

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:25:00 00:04:02 Gabriel Fauré [and André Messager]: Souvenirs de Florence

Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

12:31:00 00:05:42 Vernon Duke Autumn in New York

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

12:39:00 00:04:40 Leo Sowerby Overture "Comes Autumn Time"

Paul Freeman Czech National Symphony Cedille 33

12:46:00 00:08:05 Wilhelm Stenhammar Finale from Serenade in F major Op 31

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

12:56:00 00:02:59 Johannes Brahms Capriccio in C sharp minor Op 76

Alessio Bax, piano Signum 309

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:33:34 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 22 in E flat major

Orpheus Chamber Orchestra Jonathan Biss, piano EMI 17270

13:36:00 00:22:31 Joh. Christoph Friedrich Bach Symphony No. 20 in B flat major

Morten Schuldt-Jensen Leipzig Chamber Orchestra Naxos 572217

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:45 Giuseppe Verdi Scherzo from String Quartet

Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

14:04:00 00:02:26 Giacomo Puccini Prelude for Orchestra

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

14:08:00 00:14:03 Michael Haydn Symphony No. 11 in B flat

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

14:24:00 00:11:11 Ludwig van Beethoven Thirty-two Variations in C minor

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

14:38:00 00:14:09 Zoltán Kodály Theater Overture

Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

14:53:00 00:06:07 Leroy Anderson A Harvard Festival

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

15:01:00 00:17:17 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3 in D major

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

15:20:00 00:08:57 Giuseppe Verdi I vespri siciliani: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

15:32:00 00:03:50 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 5 in C major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

15:38:00 00:05:59 Franz Schubert Characteristic March No. 1 in C major

Evgeny Kissin, piano; James Levine, piano RCA 69282

15:46:00 00:09:46 Aram Khachaturian Finale from Flute Concerto

Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech

15:58:00 00:04:41 Giuseppe Verdi Aïda: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

16:06:00 00:03:04 Giuseppe Verdi La traviata: Brindisi 'Libiamo, ne'lieti calici'

Vienna Philharmonic Carlo Rizzi Anna Netrebko, soprano; Rolando Villazón, tenor; Helene Schneiderman, mezzo; Vienna State Opera Chorus DeutGram 6188

16:14:00 00:11:50 Franz Liszt Mephisto Waltz No. 1

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

16:30:00 00:05:50 Danny Elfman Hitchcock: End Credits

John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

16:35:00 00:03:38 Dmitri Kabalevsky Finale from Piano Concerto No. 4 Op 99

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

16:41:00 00:08:30 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 102

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

16:52:00 00:03:19 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 30 Op 33

Angeles Quartet Decca 4783695

16:56:00 00:03:05 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Polonaise

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

17:05:00 00:05:04 Duke Ellington In a Sentimental Mood

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811

17:26:00 00:08:41 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Overture

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

17:40:00 00:05:41 Gerónimo Giménez La boda de Luis Alonso: Intermezzo

Burning River Brass Dorian 90316

17:47:00 00:02:28 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Intermezzo

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

17:52:00 00:04:27 Giuseppe Verdi Falstaff: Honor Monologue

Metropolitan Opera Orchestra James Levine Bryn Terfel, baritone DeutGram 4795448

17:58:00 00:01:29 Heitor Villa-Lobos The Baby's Family Suite No. 1: Punch

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:02 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 41 in D major Op 50

Angeles Quartet Decca 4783695

18:34:00 00:04:04 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 12 Op 96

Charles Rosekrans Royal Philharmonic Telarc 80610

18:40:00 00:03:32 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Siciliana

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

18:46:00 00:07:40 Robert Volkmann Serenade No. 1 for Strings in C Op 62

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

18:56:00 00:03:10 Benjamin Britten Pizzicato from 'A Simple Symphony' Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:38 Georges Bizet Carmen Suite No. 2

Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

19:22:00 00:33:34 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20 in D minor

Kremerata Baltica Evgeny Kissin Evgeny Kissin, piano EMI 26645

19:56:00 00:02:53 Frédéric Chopin Waltz No. 9 in A flat major Op 69

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 2908375

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:14:02 Antonín Dvorák Scherzo capriccioso Op 66

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

20:18:00 00:11:33 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 1 in A major Op 11

Leopold Stokowski RCA Victor Symphony RCA 70931

20:32:00 00:26:05 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op 26

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor

Anton Webern: Im Sommerwind (In the Summer Wind, Idyll for Orchestra)

Arnold Schoenberg: Pelléas et Mélisande Op 5

Charles Ives: Symphony No. 2

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:15 Franz Liszt Schubert Song 'Serenade'

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

23:08:00 00:05:36 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Serenade No. 10 for 13 Winds

Jack Brymer London Wind Soloists Decca 4785437

23:13:00 00:05:22 Antonín Dvorák Larghetto from Serenade for Strings Op 22

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

23:21:00 00:15:08 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Decca 414595

23:38:00 00:07:11 Paul Creston Choreografic Suite: Cantilena

New York Chamber Symphony Gerard Schwarz Judith Mendenhall, flute Delos 3127

23:45:00 00:08:03 Dave Brubeck Regret

London Symphony Russell Gloyd Dave Brubeck, piano Telarc 80621

23:53:00 00:03:20 Giuseppe Verdi La traviata: Act 3 Prelude

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

23:56:00 00:03:12 Alexander Scriabin Etude in C sharp minor Op 2

Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287