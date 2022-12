Program Guide 09-28-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:00:00 00:38:44 Meredith Willson Symphony No. 1 in F minor William Stromberg Moscow Symphony Naxos 559006

00:43:00 00:26:52 Igor Stravinsky L'histoire du soldat: Suite Cleveland Orchestra Pierre Boulez Members of DeutGram 471197

01:12:00 00:50:14 Franz Schubert Symphony No. 9 in C major Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

02:04:00 00:39:21 Ernest Bloch America Seattle Symphony Gerard Schwarz Seattle Symphony Chorale Delos 3135

02:44:00 00:40:05 Antonín Dvorák String Quintet No. 2 in G major Op 77 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

03:26:00 00:29:10 Florent Schmitt La tragédie de Salomé Op 50 Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

03:58:00 00:24:35 Dmitri Shostakovich Piano Concerto No. 1 in C minor Op 35 London Mozart Players Matthias Bamert Alain Lefèvre, piano; Paul Archibald, trumpet Analekta 9283

04:25:00 00:22:28 Franz Joseph Haydn Symphony No.102 in B flat major Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

04:50:00 00:30:31 Sir Edward Elgar Enigma Variations Op 36 David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80192

05:22:00 00:16:43 George Frideric Handel Concerto Grosso in A major Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

05:41:00 00:06:00 Claude Debussy L'isle joyeuse Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

05:48:00 00:07:23 Sir Charles Villiers Stanford Scherzo from Symphony No. 3 Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8545

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:31 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Dance of the Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

06:15:00 00:10:09 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 58 Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Claudio Arrau, piano Philips 4788977

06:27:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Overture Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

06:40:00 00:07:14 Edward Burlingame Hill Finale from Symphony No. 4 Op 47 Peter Bay Austin Symphony Bridge 9443

06:49:00 00:03:31 Johann Sebastian Bach Finale from Solo Violin Sonata No. 3 Yehudi Menuhin, violin Warner 1

06:55:00 00:02:25 Sir William Walton Façade: Popular Song Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

06:58:00 00:02:20 John Philip Sousa March 'Jack Tar' Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:05:00 00:05:40 Gabriel Yared The English Patient: Theme Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

07:10:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 5 in E major Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

07:20:00 00:03:04 Alberto Ginastera Ollantay: The Warriors Op 17 Gisèle Ben-Dor BBC National Orch of Wales Naxos 570999

07:25:00 00:02:33 Charles L. Johnson Dill Pickles Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3340

07:30:00 00:04:31 Constant Lambert Bacchanale from 'Horoscope" Suite Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

07:32:00 00:02:11 Alexander Scriabin Mazurka in C sharp minor Op 3 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

07:40:00 00:09:18 Antonio Vivaldi Concerto for Violin & Oboe in B flat major English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin; David Reichenberg, oboe DeutGram 4795448

07:50:00 00:02:32 Georges Bizet Jeux d'enfants: March Op 22 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

07:55:00 00:02:27 Dmitri Shostakovich Jazz Suite No. 1: Waltz Burning River Brass BurnRiver 2013

08:07:00 00:06:20 Antonín Dvorák Polka from String Quartet No. 9 Op 34 Melos Quartet Harm Mundi 901510

08:15:00 00:04:08 Peter Boyer Silver Fanfare Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

08:20:00 00:06:06 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Overture Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

08:30:00 00:04:07 Eric Whitacre The Seal Lullaby Voces8 Lavinia Meijer, harp Decca 4785703

08:40:00 00:07:22 Ludwig van Beethoven Finale from Piano Trio No. 2 Op 1 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

08:49:00 00:04:32 Richard Hayman Kid Stuff Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68131

08:55:00 00:04:32 Ennio Morricone Once Upon a Time in the West: The Devil La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin; Louise-Andrée Baril, piano Analekta 8723

09:05:00 00:16:39 Ottorino Respighi The Fountains of Rome Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

09:27:00 00:06:44 Stephen Warbeck Shakespeare in Love: Suite Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:35:00 00:04:06 Mark O'Connor Americana Symphony: Open Plains Hoedown Marin Alsop Baltimore Symphony Orchestra OMAC 12

09:55:00 00:03:37 Fritz Kreisler Liebesleid Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

09:56:00 00:02:29 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Swans Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:01:31 Wolfgang Amadeus Mozart Gigue in G major Richard Goode, piano Nonesuch 79831

10:02:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5: Gigue Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001

10:08:00 00:12:52 Sir Edward Elgar Introduction & Allegro for Strings Op 47 Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

10:22:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

10:29:00 00:03:38 Domenico Scarlatti Sonata in D minor Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

10:36:00 00:06:53 Alan Hovhaness Prelude & Quadruple Fugue Op 128 Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

10:45:00 00:04:01 Charles S. Belsterling March of the Steel Men Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

10:51:00 00:23:43 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 4 in D major Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Herman Krebbers, violin Philips 4788977

11:17:00 00:08:10 Frédéric Chopin Scherzo No. 1 in B minor Op 20 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

11:27:00 00:08:19 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 14331

11:38:00 00:09:01 Georg Philipp Telemann Flute Concerto in G major Berlin Baroque Soloists Rainer Kussmaul Emmanuel Pahud, flute EMI 57397

11:48:00 00:07:43 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Treasure Waltz Op 418 Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

11:59:00 00:00:48 Leroy Anderson Woodbury Fanfare BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Members of Naxos 559356

12:07:00 00:07:56 Jean Sibelius Karelia Overture Op 10 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

12:16:00 00:09:04 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

12:32:00 00:03:22 Gabriel Fauré Impromptu No. 2 in F minor Op 31 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

12:39:00 00:05:06 Camille Saint-Saëns Africa Fantasie Op 89 Salut Salon Warner 554295

12:47:00 00:03:30 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance Oivin Fjeldstad London Symphony Decca 4785437

12:58:00 00:01:39 Fritz Kreisler Toy Soldier's March James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:44:23 Antonín Dvorák Symphony No. 6 in D major Op 60 Witold Rowicki London Symphony Philips 4788977

13:46:00 00:11:09 Richard Wagner The Flying Dutchman: Overture George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:59:00 00:02:02 Dmitri Shostakovich Michurin: Waltz Op 78 Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

14:02:00 00:02:06 Francis Poulenc Waltz in C major Paul Crossley, piano CBS 44921

14:05:00 00:14:31 Franz Schubert Violin Sonatina No. 1 in D major Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

14:24:00 00:06:00 Gioacchino Rossini L'inganno felice: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

14:45:00 00:10:43 Ralph Vaughan Williams Norfolk Rhapsody No. 1 Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

14:57:00 00:02:02 Ambroise Thomas Mignon: Gavotte Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

15:02:00 00:20:09 Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 2 in D minor Op 40 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

15:24:00 00:08:28 Joaquín Turina The Bullfighter's Prayer Op 34 Brodsky Quartet Chandos 10761

15:34:00 00:03:58 Wolfgang Amadeus Mozart March in D Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

15:41:00 00:05:47 Ludwig van Beethoven Rondo a capriccio in G major Op 129 Russell Sherman, piano GM Records 2068

15:48:00 00:08:25 Richard Strauss Ariadne auf Naxos: Overture & Dance Richard Hickox Royal Northern Sinfonia Chandos 9354

15:58:00 00:04:16 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 1 in C sharp minor Op 3 Vassily Primakov, piano Bridge 9348

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech:

16:07:00 00:02:30 Robert Schumann Carnaval: Préambule Op 9 Vassily Primakov, piano Bridge 9300

16:12:00 00:12:02 Richard Strauss First Waltz Sequence from 'Der Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

16:28:00 00:06:31 John Ottman Superman Returns: Suite Nic Raine Royal Philharmonic Royal Phil 33

16:36:00 00:03:09 Clarice Assad Impressions: Dança Brasileira New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

16:41:00 00:08:20 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 13 CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Alexander Schimpf, piano CityMusic 2013

16:52:00 00:03:00 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Contredanse Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

16:57:00 00:02:31 Antonio Vivaldi Allegro from Violin Concerto Op 4 Concerto Italiano Rinaldo Alessandrini Antonio De Secondi, violin Naïve 30301

17:05:00 00:05:42 Gioacchino Rossini Stabat Mater: Cujus animam gementem London Philharmonic Jesús López-Cobos José Carreras, tenor Philips 4788977

17:26:00 00:08:57 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9 Sir Colin Davis London Symphony Philips 4788977

17:40:00 00:04:39 Ludwig van Beethoven Fidelio: Quartet 'Mir ist so wunderbar' Chamber Orchestra of Europe Nikolaus Harnoncourt Barbara Bonney, soprano; Charlotte Margiono, soprano; László Polgár, bass; Deon van der Walt, tenor Teldec 94560

17:46:00 00:03:40 Robert Schumann Scherzo from Piano Quartet Op 47 Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

17:53:00 00:02:29 John Lennon/Paul McCartney Eleanor Rigby Chamber Ensemble Christopher Austin Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

17:57:00 00:02:12 Eugène Ysaÿe Obsession from Solo Violin Sonata No. 2 Gil Shaham, violin DeutGram 463483

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:25:49 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat major Josef Krips Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

18:36:00 00:02:20 Hector Berlioz Les nuits d'été: Villanelle Op 7 London Symphony Sir Colin Davis Jessye Norman, soprano Philips 4788977

18:40:00 00:03:14 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Preludio Gidon Kremer, violin Philips 4788977

18:46:00 00:06:29 Vincenzo Bellini Oboe Concerto in E flat major Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal Heinz Holliger, oboe Philips 4788977

18:53:00 00:04:06 Jean Sibelius Humoresque No. 3 in G minor Op 89 London Symphony Sir Colin Davis Salvatore Accardo, violin Philips 4788977

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:00 00:17:25 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 7 in G major Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

19:23:00 00:33:32 Peter Tchaikovsky Symphony No. 2 in C minor Op 17 Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Teldec 44943

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Arts Renaissance Tremont – highlights from the first 25 years of concerts presented by Arts Renaissance Tremont, Christine Haff Paluck, Founder & Artistic Director

Arcangelo Corelli: Violin Sonata in D Op 5/1—Emlyn Ngai, violin; Michael Sponseller, harpsichord; Heather Vorwerck, cello (recorded 1997)

Peter Schickele: Gang of Wolves from Blue Set No. 2—Men Who Don’t Bite: George Sakakeeny, Jonathan Sherwin, Barrick Stees, Eric Stromberg, bassoons (recorded 2013)

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 2 in G Op 18/2—Amici Quartet (recorded 2015)

C.P.E. Bach: Trio Sonata in a Wq 148—Oberlin Baroque Ensemble: Michael Lynn, flute; Marilyn McDonald, violin; Catharina Meints, cello; Lisa Goode Crawford, harpsichord (recorded 2003)

Goff Richards: Hungarian Goulash from ‘A la Carte’—Burning River Brass (recorded 2006)

Ludwig van Beethoven: Quintet for Piano & Winds in E-Flat Op 16—Cicilia Yudha, piano; Mary Lynch, oboe; Robert Woolfrey, clarinet; Barrick Stees, bassoon; Richard King, horn (recorded 2016)

György Kurtág: Bagatelles Op 14—Joshua Smith, flute; Jacob Nissly, percussion; Christina Dahl, piano (recorded 2013)

21:41:00 00:17:26 Robert Schumann Pictures from the East Op 66 Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3177

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by pianist Karen Walwyn

Roger Dickerson: Sonatina

Letti B. Alston: Three rhapsodies for piano

Karen Walwyn: Reflectinos - movements 1, 3, 6

Adolphus Hailstone: Piano Sonata No. 1 - movement 4

23:00 QUIET HOUR

23:01:00 00:05:42 Claude Debussy Images, Book 2: Et la lune descend sur Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

23:07:00 00:12:23 Sergei Rachmaninoff Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 18 Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Lang Lang, piano DeutGram 3902

23:21:00 00:03:49 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: Erotik Op 43 Per Tengstrand, piano Azica 71207

23:25:00 00:10:18 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Elegie Op 55 Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

23:37:00 00:05:39 Karl-Birger Blomdahl Adagio from 'The Wakeful Night' Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

23:43:00 00:10:08 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Prélude Op 50 Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

23:53:00 00:03:14 Robert Schumann Scenes from Childhood: Träumerei Op 15 Lang Lang, piano DeutGram 4795448

23:57:00 00:02:55 Emmerich Kálmán What does a rosy mouth that has never Stephen Hough, piano Hyperion 67043