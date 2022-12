Program Guide 09-26-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:32:10 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 27 in B flat major

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

00:36:00 00:36:11 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 2 in F major

Andrew Penny Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553469

01:14:00 00:59:57 Domenico Cimarosa Requiem in G minor

Lausanne Chamber Orchestra Vittorio Negri Elly Ameling, soprano; Birgit Finnilä, contralto; Richard Vrooman, tenor; Kurt Widmer, baritone; Montreux Festival Chorus Philips 4788977

02:16:00 00:29:04 Edward Burlingame Hill Symphony No. 4 in E flat major Op 47

Peter Bay Austin Symphony Bridge 9443

02:47:00 00:41:24 George Gershwin Catfish Row [Suite from 'Porgy & Bess']

San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Audra McDonald, soprano; Brian Stokes Mitchell, bar. RCA 68931

03:30:00 00:24:08 Jean Françaix Flute Concerto

Helsingborg Symphony Philippe Auguin Manuela Wiesler, flute Bis 529

03:56:00 00:23:03 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 4 in C minor Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80414

04:21:00 00:22:02 Joseph Martin Kraus Symphony in C minor

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553734

04:45:00 00:33:46 George Gershwin Piano Concerto in F major

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

05:20:00 00:16:04 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 4 in G Op 65

Beaux Arts Trio Philips 446077

05:38:00 00:06:41 Gaetano Donizetti Don Pasquale: Overture

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

05:48:00 00:09:31 Frédéric Chopin Ballade No. 1 in G minor Op 23

Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:56 Giacomo Puccini Turandot: Nessun dorma

London Philharmonic Zubin Mehta Luciano Pavarotti, tenor; John Alldis Choir Decca 417011

06:15:00 00:07:38 Giuseppe Verdi Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!'

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

06:25:00 00:04:41 Johann Joseph Fux Rondeau à 7 in C

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Challenge 72032

06:30:00 00:05:05 Sir Arthur Sullivan The Yeoman of the Guard: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

06:40:00 00:07:53 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 15

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Alfred Brendel, piano Philips 4788977

06:51:00 00:01:56 Ferruccio Busoni From the Age of Pigtails Op 28

Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

06:51:00 00:03:14 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 6 in D major

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

06:55:00 00:02:46 John Philip Sousa March 'The Thunderer'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:05:24 Claude Debussy Tarantelle styrienne 'Danse'

Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 74006

07:10:00 00:08:19 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in C

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

07:20:00 00:03:30 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 3: Bourrée

Andrés Díaz, cello Azica 71252

07:25:00 00:02:53 Leroy Anderson Blue Tango

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

07:30:00 00:03:13 Richard Adler & Jerry Ross The Pajama Game: Hernando's Hideaway

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

07:40:00 00:06:23 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 3

Kent Nagano Deutsches Symphonie Berlin Harm Mundi 901817

07:48:00 00:05:24 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

07:53:00 00:01:34 George Gershwin Gershwin Song-book: Do It Again

Peter Donohoe, piano EMI 54280

07:55:00 00:03:31 Gaetano Donizetti Lucia di Lammermoor: Sextet

Hanover Band Sir Charles Mackerras Bruce Ford, tenor; Anthony Michaels-Moore, bass; Andrea Rost, soprano; Alastair Miles, bass; Paul Charles Clarke, tenor Sony 63174

07:57:00 00:01:37 George Gershwin Strike Up the Band: Soon

Richard Glazier, piano Centaur 3347

08:15:00 00:07:38 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.11 in E major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

08:22:00 00:05:23 Ludwig van Beethoven Minuet from Symphony No. 8 Op 93

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

08:30:00 00:06:48 Maurice Ravel Rapsodie espagnole: Feria

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

08:40:00 00:08:28 Joh. Christoph Friedrich Bach Symphony No. 4 in E

Dennis Russell Davies Orchestra of St Luke's MusicMast 7062

08:55:00 00:08:17 George Gershwin Let 'Em Eat Cake: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

09:05:00 00:17:11 Percy Grainger Lincolnshire Posy

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

09:30:00 00:04:25 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 5: Gavotte

Andrés Díaz, cello Azica 71252

09:38:00 00:06:21 Mario Castelnuovo-Tedesco Finale from Guitar Concerto No. 1 Op 99

London Symphony Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

09:45:00 00:04:34 Robert Schumann Scherzo from Piano Quintet Op 44

Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

09:53:00 00:04:50 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Once Upon a

Per Tengstrand, piano Azica 71207

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:29 Richard Rodgers Babes in Arms: Where or When

Richard Glazier, piano Centaur 3347

10:04:00 00:03:06 Frank Loesser How to Succeed in Business Without

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

10:10:00 00:11:45 Joseph Fiala English Horn Concerto in C major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, English horn DeutGram 4792942

10:24:00 00:04:36 Anton Arensky Suite No. 1 for 2 Pianos: Waltz Op 15

Stephen Coombs, piano; Ian Munro, piano Hyperion 66755

10:30:00 00:03:38 Samuel Barber Souvenirs Suite: Hesitation Tango Op 28

Leon McCawley, piano VirginClas 45270

10:38:00 00:03:11 Isaac Albéniz España: Tango Op 165

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

10:43:00 00:06:53 Jean Sibelius Lemminkäinen's Return Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

10:51:00 00:28:26 William L. Dawson Negro Folk Symphony

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9226

11:22:00 00:08:02 Francisco Tárrega Variations on 'The Carnival of Venice'

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

11:34:00 00:11:03 Robert Schumann Overture to Byron's 'Manfred' Op 115

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62349

11:47:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in G major

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901711

11:57:00 00:03:37 Percy Grainger Mock Morris

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

12:07:00 00:10:04 George Gershwin Cuban Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

12:18:00 00:07:13 Ignacio Cervantes Danzas Cubanas

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

12:27:00 00:02:56 Antonín Dvorák Humoresque No. 7 in G flat Op 101

Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

12:34:00 00:03:30 Jean Sibelius Humoresque No. 5 in E flat Op 89

London Symphony Sir Colin Davis Salvatore Accardo, violin Philips 4788977

12:41:00 00:15:02 Ottorino Respighi Ballad of the Gnomes

Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 4028

12:57:00 00:03:48 Michael Praetorius Terpsichore: Four Voltes

New London Consort l'Oiseau 414633

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:03:00 00:38:02 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37

Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Claudio Arrau, piano Philips 4788977

13:44:00 00:17:03 Muzio Clementi Symphony in B flat Op 18

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9234

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:02:56 Alexander Scriabin Poème in F sharp major Op 32

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

14:05:00 00:03:44 Nikolai Medtner Fairy Tale in E flat major Op 26

Donna Lee, piano Azica 71220

14:12:00 00:15:45 George Gershwin Second Rhapsody

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

14:29:00 00:11:42 Unico Willem van Wassenaer Concerto Armonico No. 2 in G major

Yuli Turovsky I Musici de Montréal Chandos 8481

14:44:00 00:14:03 Dmitri Shostakovich Hamlet: Suite Op 32

Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

15:01:00 00:15:22 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3 Op 43

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

15:18:00 00:11:01 Benjamin Britten Soirées musicales Op 9

Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

15:31:00 00:03:45 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Chaconne in G

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

15:38:00 00:06:24 Marin Marais Alcyone: Chaconne

Tempesta di Mare Chandos 805

15:47:00 00:11:08 Claude Debussy Symphony in B minor

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech

15:59:00 00:04:29 George Gershwin Of Thee I Sing: Overture

Michael Tilson Thomas Orchestra of St Luke's CBS 44798

16:06:00 00:03:46 George Gershwin The Goldwyn Follies: Love Walked In

Opus Two Ashley Brown, soprano; William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

16:13:00 00:09:54 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto Andaluz

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Los Romeros, guitars Philips 4788977

16:27:00 00:05:46 George Gershwin Selections from 'Girl Crazy'

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426404

16:36:00 00:02:46 George Gershwin Promenade 'Walking the Dog'

Cincinnati Pops Orchestra John Morris Russell Jonathan Gunn, clarinet FanfareCin 4

16:41:00 00:07:53 Franz Schubert String Trio Movement in B flat major

Kodály Quartet Members of Naxos 557126

16:52:00 00:03:30 Giuseppe Verdi I vespri Siciliani: Merci, jeunes amies

Orchestra Sinfonica RAI Roma Carlo Franci Cristina Deutekom, soprano Philips 4788977

16:57:00 00:02:22 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Oriental Procession Op 51

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

17:05:00 00:04:50 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata in G minor

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

17:26:00 00:09:21 Jean Sibelius Allegretto from Symphony No. 2 Op 43

George Szell Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

17:41:00 00:04:14 George Gershwin Porgy and Bess: I Loves You, Porgy

Chamber Ensemble Joshua Bell, violin; Chris Botti, trumpet Sony 52716

17:47:00 00:03:32 George Gershwin Two Waltzes in C major

Leonard Pennario, piano EMI 64668

17:53:00 00:02:09 George Gershwin Porgy and Bess: There's a Boat

San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Brian Stokes Mitchell, bar. RCA 68931

17:56:00 00:02:14 George Gershwin Strike Up the Band: Strike Up the Band

Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Fine Arts Brass Klanglogo 1506

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:23 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Michael Schönheit, harpsichord; Sebastian Breuninger, violin; Cornelia Grohmann, flute Decca 139230

18:31:00 00:03:28 Franz Liszt Schubert Song 'Gretchen am Spinnrade'

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

18:36:00 00:03:06 Franz Liszt Schubert Song 'Die Forelle'

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

18:42:00 00:11:35 Zoltán Kodály Dances of Marosszék

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

18:56:00 00:02:50 Franz Liszt Schubert Song 'Wohin?'

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:57 Edvard Grieg Lyric Suite Op 54

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

19:23:00 00:33:46 George Gershwin Piano Concerto in F major

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

19:58:00 00:01:25 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Intermezzo Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:23:34 Franz Joseph Haydn Symphony No. 85 in B flat major

Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

20:27:00 00:09:17 Mikhail Glinka Spanish Overture No. 1

Sir Charles Mackerras London Symphony Mercury 434352

20:38:00 00:17:37 George Gershwin An American in Paris

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Alan Gilbert, conductor

Yefim Bronfman, piano

Glenn Dicterow, violin

Carter Brey, cello

The Beethoven Piano Concertos: A Philharmonic Festival

Ludwig van Beethoven: Concerto in C for Piano, Violin & Cello Op 56 ‘Triple’

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 5 in E-Flat Op 73 ‘Emperor’

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:05 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance

Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 437782

23:08:00 00:08:59 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 22

Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Sarah Beth Briggs, piano Avie 2358

23:19:00 00:05:52 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Forlane

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

23:24:00 00:09:00 George Gershwin Lullaby for Strings

Brodsky Quartet Chandos 10801

23:36:00 00:07:41 Isaac Albéniz Barcarola 'Mallorca' Op 202

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

23:43:00 00:10:43 Peter Tchaikovsky Adagio from Symphony No. 1 Op 13

Michael Tilson Thomas Boston Symphony Orchestra DeutGram 469376

23:56:00 00:03:13 George Gershwin Prelude No. 2 'Blue Lullaby'

John O'Conor, piano Telarc 80391

23:56:00 00:02:33 Alexander Scriabin Etude in C sharp minor Op 2

Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448