Program Guide 08-30-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:25:12 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

00:29:00 00:26:41 Antonín Dvorák String Quartet No. 12 in F major Op 96

Cavani String Quartet Azica 71203

00:58:00 00:36:21 Peter Tchaikovsky Suite No. 1 in D minor Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

01:36:00 01:19:33 Gustav Mahler Symphony No. 8 in E flat major

BBC Scottish Symphony Donald Runnicles Edinburgh Festival Chorus; Hillevi Martinpelto, soprano; Nicole Cabell, soprano; Katarina Karnéus, mezzo-sop; See "MUSIC CUT ANALYSES" BBC

330

02:58:00 00:26:22 Franz Schubert Sonata in a 'Arpeggione'

Sharon Robinson, cello; Joseph Kalichstein, piano Bridge 9376

03:26:00 00:22:31 Franz Joseph Haydn Symphony No. 52 in C minor

Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

03:50:00 00:27:02 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 4 in G minor Op 40

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

04:19:00 00:31:08 Johannes Brahms Serenade No. 2 in A Op 16

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

04:52:00 00:27:32 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 21 in C major

Camerata Salzburg Géza Anda Géza Anda, piano DeutGram 4793449

05:22:00 00:17:33 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4 in D major

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

05:41:00 00:04:45 Frederick Delius Two Aquarelles

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

05:47:00 00:10:40 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 13 Op 106

Cypress String Quartet Avie 2275

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:28 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Wir glauben all' an einen Gott'

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

06:15:00 00:06:28 Franz Joseph Haydn Andante from Symphony No. 52

Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

06:20:00 00:05:02 C. Monteverdi & T. Merula Two Ciacconas

Tafelmusik Baroque Orchestra Members of Tafelmusik 1001

06:25:00 00:02:56 Karol Kurpinski Polish Wedding: Mazurka

Richard Bonynge London Symphony Decca 433863

06:30:00 00:04:32 Ottorino Respighi The Birds: The Cuckoo

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

06:40:00 00:08:38 Muzio Clementi Overture No. 2 in D major

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

06:51:00 00:03:26 Felix Mendelssohn Scherzo in A minor Op 81

Pacifica Quartet Cedille 82

06:55:00 00:03:18 John Philip Sousa March 'The Diplomat'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:05:24 Richard Rodgers Oklahoma: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

07:13:00 00:08:45 Maurice Ravel Allegramente from Piano Concerto in G major

MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Simone Dinnerstein, piano Sony 503245

07:20:00 00:02:49 Joseph Beal & James Boothe Jingle Bell Rock

Chamber Ensemble Vienna Boys' Choir DeutGram 23692

07:25:00 00:03:06 Claude Debussy Petite Suite: Ballet

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

07:31:00 00:04:51 Eugène d'Albert The Improviser: Overture

Ronald Zollman Barcelona Symphony PanClas 510083

07:40:00 00:08:04 Ottorino Respighi Suite for Strings: Burlesca & Rigaudon

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

07:50:00 00:03:18 Jules Mouquet Suite for Winds: Scherzo

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

07:55:00 00:02:59 Xavier Montsalvatge Fantasia for Guitar & Harp: Brasilado

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

08:07:00 00:07:34 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

08:19:00 00:07:38 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B flat major

Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

08:27:00 00:03:50 Aaron Copland John Henry

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80117

08:32:00 00:02:52 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Prelude

Massimo La Rosa, trombone MLR 2013

08:40:00 00:08:41 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in F major Op 6

Fabio Biondi Europa Galante Naïve 20012

08:51:00 00:03:50 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Non più andrai

Orch of Valencian Community Riccardo Frizza Erwin Schrott, baritone Decca 11838

08:55:00 00:04:43 John Williams Schindler's List: Remembrances

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

09:05:00 00:17:39 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 4 in B flat major Op 11

Beaux Arts Trio Philips 4788977

09:27:00 00:05:07 Ray Bauduc & Bob Haggart South Rampart Street Parade

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

09:35:00 00:10:07 Carl Nielsen Allegro collerico from Symphony No. 2 Op 16

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

09:47:00 00:07:19 Trevor Pinnock Passacaille, Gigue & Minuet after

Trevor Pinnock English Concert Archiv 453451

09:56:00 00:02:42 Carl Philipp Emanuel Bach March for the Ark

Seattle Trumpet Consort Origin 33001

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:38 Stephen Sondheim Comedy Tonight!

Don Sebesky London Symphony EMI 54285

10:04:00 00:01:54 Francis Poulenc Humoresque

Pascal Rogé, piano Decca 425862

10:07:00 00:12:29 Franz Schubert Piano Sonata No. 5 in A flat major

András Schiff, piano Decca 440307

10:17:00 00:04:07 Johann Pachelbel Canon in D major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390

10:23:00 00:06:06 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tsar's Bride: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

10:37:00 00:04:51 Silvius Leopold Weiss Presto

Alexandre Lagoya, guitar Erato 45692

10:51:00 00:31:16 Mario Castelnuovo-Tedesco Violin Concerto No. 2 Op 66

SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

11:24:00 00:09:30 Antonín Dvorák Overture 'My Home' Op 62

István Kertész London Symphony Decca 4785437

11:35:00 00:08:17 Robert Schumann Blumenstück in D flat major Op 19

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

11:46:00 00:08:48 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

11:56:00 00:02:53 Scott Joplin Stoptime Rag

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

12:06:00 00:08:07 Franz von Suppé Morning, Noon and Night in Vienna

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:17:00 00:07:36 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 7

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

12:26:00 00:03:35 Michael Torke Miami Grands: Freedom Tower, noon

Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

12:31:00 00:03:58 John Bull Dr. Bull's Goodnight

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

12:38:00 00:04:14 Aaron Copland Rodeo: Saturday Night Waltz

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

12:43:00 00:10:10 Johann Strauss Jr Emperor Waltz Op 437

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:54:00 00:05:19 Sir William Walton Portsmouth Point Overture

Leonard Slatkin London Philharmonic VirginClas 61146

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:43:47 Peter Tchaikovsky Symphony No. 1 in G minor Op 13

Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

13:46:00 00:11:48 Felix Mendelssohn Overture 'Calm Sea and Prosperous

Sir John Eliot Gardiner London Symphony LSO Live 775

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:59:00 00:02:43 Percy Grainger Handel in the Strand

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

14:02:00 00:02:22 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Air

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

14:06:00 00:16:41 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Suite

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

14:26:00 00:09:53 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in A minor

Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin; Simos Papanas, violin DeutGram 4795305

14:38:00 00:13:37 Gabriel Fauré Masques et bergamasques Op 112

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

14:54:00 00:05:12 Henry Purcell The Indian Queen: Symphony

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 49240

15:01:00 00:22:31 Franz Joseph Haydn Symphony No. 52 in C minor

Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

15:26:00 00:05:26 Gabriel Fauré Pavane Op 50 Seattle Symphony

Ludovic Morlot Seattle Symphony Chorale SeattleSM 1004

15:32:00 00:04:19 Étienne Méhul Le trésor supposé: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

15:40:00 00:04:20 Ludwig van Beethoven Congratulations Minuet

John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

15:46:00 00:07:37 Emile Waldteufel Waltz 'The Skaters' Op 183

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

15:54:00 00:03:30 Traditional Basle March

Philip Jones Brass Ensemble Claves 600

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Sousa Gets Stiffed in Minneapolis

15:58:00 00:03:56 John Philip Sousa Presidential Polonaise

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

16:06:00 00:03:18 John Philip Sousa March 'Foshay Tower Washington Memorial'

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

16:12:00 00:11:58 Johannes Brahms Hungarian Dances Nos. 17-21

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

16:28:00 00:04:37 Michael Giacchino Ratatouille: End Credits

City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:35:00 00:08:31 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 53

Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

16:44:00 00:05:11 Henri Herz Polonaise from Piano Concerto No. 8 Op 218

Tasmanian Symphony Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 67465

16:52:00 00:03:23 Ermanno Wolf-Ferrari School for Fathers: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

16:56:00 00:03:06 Arcangelo Corelli Finale from Concerto Grosso Op 6

Simon Murphy New Dutch Academy PentaTone 31

17:05:00 00:05:30 Louis Moreau Gottschalk Caprice on 'The Battle Cry of Freedom' Op 55

Leonard Pennario, piano EMI 64667

17:13:00 00:08:54 Samuel Barber Overture to 'The School for Scandal' Op 5

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

17:25:00 00:09:54 Ludwig van Beethoven Allegro from Sonata No. 23 Op 57

Vladimir Horowitz, piano RCA 300350

17:40:00 00:03:39 Franz Joseph Haydn Dona nobis pacem from Mass No. 12

Collegium Musicum 90 Richard Hickox Janice Watson, soprano; Pamela Helen Stephen, mezzo; Mark Padmore, tenor; Stephen Varcoe, baritone; Collegium Musicum 90 Chorus Chandos 592

17:45:00 00:04:11 Franz Joseph Haydn Finale 'B' from Symphony No. 53

Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

17:52:00 00:02:50 Franz Liszt Schubert Song 'Wohin?'

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

17:56:00 00:03:19 Clarice Assad Impressions: Perpetual Motion

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:28 Francis Poulenc Concerto for 2 Pianos in D minor

Philharmonia Orchestra Charles Dutoit Sylviane Deferne, piano; Pascal Rogé, piano Decca 436546

18:30:00 00:04:05 Hieronymus Praetorius Quam pulchra es, amica mea

Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Balthasar Neumann Choir Archiv 4794522

18:36:00 00:04:03 Ola Gjeilo Northern Lights

Voces8 Decca 24646

18:42:00 00:11:58 Felix Mendelssohn Minuet & Finale from String Symphony

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

18:56:00 00:02:24 Maurice Duruflé Tota pulchra est from 'Motets on

Harry Christophers Women of the; The Sixteen Decca 10836

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:04 Franz Joseph Haydn Symphony No. 53 in D major

Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

19:26:00 00:29:49 Robert Schumann Symphony No. 3 in E flat major Op 97

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Archiv 457591

19:58:00 00:01:55 Robert Schumann Forest Scenes: Wayside Inn Op 82

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:22:03 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2 in B minor

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Michael Schneider, flute DeutGram 4795448

20:26:00 00:08:36 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies

Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Jean-Pierre Leroy, trumpet EMI 64100

20:37:00 00:21:25 Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez

London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Semyon Bychkov, conductor; Renaud Capuçon, violin

Detlev Glanert: Brahms-Fantasie (2012)

Johannes Brahms: Violin Concerto

Johannes Brahms: Symphony No. 1

Bonus: Samuel Barber: Overture to The School for Scandal--Leonard Slatkin, conductor

23:00 QUIET HOUR

22:43:00 00:06:21 William Boyce Symphony No. 2 in A major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

23:02:00 00:06:59 Camille Saint-Saëns Romance Op 67

North German Radio Symphony Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63518

23:08:00 00:10:08 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Prélude Op 50

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

23:21:00 00:09:58 Peter Tchaikovsky Elegy from Serenade for Strings Op 48

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

23:30:00 00:06:55 Carl Reinecke Cavatina from Serenade for Strings Op 242

German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki Catherine Tunnell, cello CPO 999159

23:40:00 00:07:26 Frédéric Chopin Nocturne No. 17 in B major Op 62

Rafal Blechacz, piano DeutGram 10870

23:47:00 00:06:57 Carl Maria von Weber Romanza from Clarinet Concerto No. 2 Op 74

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

23:56:00 00:02:53 Robert Schumann Album for the Young: Andante cantabile Op 68

Christopher Parkening, guitar EMI 54853

23:57:00 00:02:18 Antonio Vivaldi Largo from "Winter" Concerto in F minor

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790