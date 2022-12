Program Guide 08-16-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:26:52 Franz Schubert Symphony No. 5 in B flat major

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 60803

00:31:00 00:25:52 Zoltán Kodály Symphony in C

Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

00:59:00 01:25:15 Anton Bruckner Symphony No. 8 in C minor

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 1021

02:26:00 00:22:41 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 1 in D minor

Concerto Cologne Mahan Esfahani, harpsichord Archiv 4794481

02:51:00 00:32:50 Dmitri Shostakovich Symphony No. 6 in B minor Op 54

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

03:26:00 00:23:19 Joseph Eybler Symphony No. 1 in C major

Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

03:51:00 00:29:29 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 17 in G major

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Leif Ove Andsnes, piano MAA 10406

04:22:00 00:24:12 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 16 in F major Op 135

Cypress String Quartet Cypress 2012

04:48:00 00:30:16 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

05:20:00 00:16:00 Johan Helmich Roman Oboe d'amore Concerto in D major

Stockholm Sinfonietta Jan-Olav Wedin Alf Nilsson, oboe d'amore Bis 165

05:38:00 00:06:41 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

05:50:00 00:07:24 Claude Debussy Three Nocturnes: Clouds

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80617

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:48 George Frideric Handel Berenice: Minuet

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47027

06:15:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

06:21:00 00:04:49 Ferde Grofé Grand Canyon Suite: Sunrise

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 48224

06:25:00 00:07:41 Johann Sebastian Bach Allegro from Keyboard Concerto No. 1

Concerto Cologne Mahan Esfahani, harpsichord Archiv 4794481

06:33:00 00:02:51 Leroy Anderson Belle of the Ball

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

06:40:00 00:09:19 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 40

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

06:51:00 00:03:01 Sr. Joseph Andrew Bogdanowicz I am in Thy Hands O Mary

Dominican Sisters of Mary Decca 18696

06:55:00 00:02:15 John Philip Sousa March 'The Mikado'

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:03:13 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

07:08:00 00:02:59 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Capriccio

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

07:10:00 00:07:54 Hugo Wolf Italian Serenade in G major

Orchestra of Paris Daniel Barenboim Ana Bela Chaves, viola Erato 45416

07:20:00 00:03:03 George Frideric Handel Xerxes: Largo 'Ombra mai fu'

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Bryn Terfel, baritone DeutGram 453480

07:25:00 00:01:19 Irving Berlin Blue Skies

Jenny Lin, piano Steinway 30011

07:27:00 00:05:50 Antonín Dvorák Polonaise in E flat major

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Orfeo 180891

07:40:00 00:10:26 George Gershwin Cuban Overture

Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

07:50:00 00:03:14 Joseph Fiala Finale from English Horn Concerto in C major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, English horn DeutGram 4792942

07:55:00 00:03:10 Thomas Tallis Salvator mundi

Stile Antico Harm Mundi 807572

08:07:00 00:07:10 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

08:15:00 00:09:58 Franz von Suppé Poet and Peasant: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

08:30:00 00:04:58 George Frideric Handel The Triumph of Time and Disillusionment: Overture

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

08:40:00 00:10:16 Ludwig van Beethoven Finale from Violin Sonata No. 9

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

08:55:00 00:04:19 Alexandre Desplat The Tree of Life: Theme Traffic Quintet

Alain Planès, piano; Alexandre Desplat, flute Mercury 481217

09:02:00 00:14:39 Gabriel Pierné Ramuntcho: Suite No. 2

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

09:18:00 00:02:40 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

09:21:00 00:03:35 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Waltz Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

09:27:00 00:05:09 Maurice Ravel Jeux d'eau

Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

09:38:00 00:04:52 Bill Evans Since We Met

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

09:55:00 00:04:15 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Carillon

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:04:16 Bill Evans Song for Helen

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

10:05:00 00:03:24 Duke Ellington In a Sentimental Mood

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

10:10:00 00:11:29 Gabriel Pierné Fantasie-Ballet in B flat major Op 6

Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

10:25:00 00:07:10 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Overture

Franz Welser-Möst London Philharmonic Seraphim 73295

10:33:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Fugue in A major

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

10:40:00 00:04:36 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in B flat major Op 5

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

10:46:00 00:04:13 Paul Hindemith March from 'Symphonic Metamorphosis'

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

10:53:00 00:25:52 Zoltán Kodály Symphony in C

Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

11:21:00 00:06:25 Alessandro Scarlatti Variations on 'La Folia'

Mahan Esfahani, harpsichord Archiv 4794481

11:31:00 00:09:08 Carl Nielsen Andante pastorale from Symphony No. 3 Op 27

New York Philharmonic Alan Gilbert Erin Morley, soprano; Joshua Hopkins, baritone DaCapo 220623

11:44:00 00:09:35 Franz Schubert Finale from String Quartet No. 14

Franz Welser-Möst Camerata Salzburg EMI 56813

12:06:00 00:07:43 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 1022

12:16:00 00:09:32 Johann Strauss Jr Waltz 'Artist's Life' Op 316

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

12:27:00 00:04:14 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Shivaree

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

12:33:00 00:03:00 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

12:40:00 00:04:17 Leon Jessel Parade of the Wooden Soldiers

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 1

12:46:00 00:10:16 Ottorino Respighi Fantasia slava

BBC Philharmonic Sir Edward Downes Geoffrey Tozer, piano Chandos 9311

12:57:00 00:02:51 Richard Rodgers Mountain Greenery

Richard Rodgers, piano Harbinger 2501

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:49:36 Dmitri Shostakovich Symphony No. 5 in D minor Op 47

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

13:53:00 00:05:50 Johann Strauss Jr Kiss Waltz Op 400

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:01:58 Francis Poulenc L'embarquement pour Cythère

Katia & Marielle Labèque,piano Philips 426284

14:03:00 00:02:23 Darius Milhaud Corcovado from "Saudades do Brasil" Op 67

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

14:08:00 00:15:43 Franz Liszt Hungarian Fantasy

Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67403

14:27:00 00:11:01 Robert McBride Mexican Rhapsody

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

14:41:00 00:13:30 Giuseppe Tartini Violin Concerto in A major

Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Giuliano Carmignola, violin Archiv 3849

14:55:00 00:04:06 Percy Grainger Spoon River

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

15:01:00 00:21:08 Anton Bruckner Te Deum London Philharmonic

Franz Welser-Möst Jane Eaglen, soprano; Birgit Remmert, alto; Deon van der Walt, tenor; Alfred Muff, bass; Mozart Choir of Linz EMI 56168

15:24:00 00:08:14 Johann Sebastian Bach Finale from Keyboard Concerto No. 1

Concerto Cologne Mahan Esfahani, harpsichord Archiv 4794481

15:34:00 00:03:33 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 1

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

15:42:00 00:04:36 Joaquín Turina Silueta nocturna Op 65

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

15:49:00 00:08:05 Wilhelm Stenhammar Finale from Serenade in F major Op 31

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech

15:59:00 00:03:37 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 2

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

16:05:00 00:02:55 Sergei Prokofiev War and Peace: Fanfare & Polonaise Op 96

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

16:10:00 00:08:21 Mily Balakirev Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

16:21:00 00:03:55 Frédéric Chopin Waltz No. 5 in A flat major Op 42

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

16:29:00 00:03:30 Franz Waxman Old Acquaintance: Elegy for Strings

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

16:34:00 00:04:14 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Scherzo Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

16:42:00 00:07:12 Carl Philipp Emanuel Bach Variations on 'Les Folies d'Espagne' in D minor

Mahan Esfahani, harpsichord Archiv 4794481

16:52:00 00:05:58 Antonín Dvorák Mazurek in E minor Op 49

Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Akiko Suwanai, violin Philips 464531

17:03:00 00:03:11 Leos Janácek Lachian Dances: Saw Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

17:10:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold Four Scottish Dances Op 59

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

17:20:00 00:07:26 Carl Maria von Weber Preciosa: Overture Op 78

Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

17:29:00 00:04:36 Edward MacDowell Suite No. 2: In War-time Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

17:38:00 00:07:31 Ludwig Spohr Finale from Nonet Op 31 Vienna-Berlin Ensemble

Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

17:46:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1: Gavotte

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

17:51:00 00:07:27 Gioacchino Rossini Grand Overture

Alun Francis Haydn Orchestra CPO 999063

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:00 00:14:06 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 27 in G major

Jane Glover London Mozart Players ASV 762

18:22:00 00:03:07 Marin Marais Alcyone: Overture

Tempesta di Mare Chandos 805

18:25:00 00:03:52 Scott Joplin The Entertainer

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

18:25:00 00:04:03 Jean-Philippe Rameau The Gathering of Birds

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

18:29:00 00:14:44 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 3 Op 45

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1003

18:51:00 00:07:03 Camille Saint-Saëns Marche héroïque in E flat Op 34

Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:12:25 Antonín Dvorák Hussite Overture Op 67

Theodore Kuchar Janácek Philharmonic Brilliant 92297

19:16:00 00:39:19 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Julia Fischer, violin Belvedere 8005

19:57:00 00:02:22 Gabriel Fauré Dolly Suite: Spanish Dance Op 56

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:15:23 Richard Wagner Tannhäuser: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2012

20:19:00 00:36:45 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

20:55:00 00:04:01 Johannes Brahms Intermezzo in E minor Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

22:58:00 00:01:31 Mario Broeders Vals criollo No. 3

Mirian Conti, piano Steinway 30010

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Michael Tilson Thomas, conductor; Emanuel Ax, piano

21:03:00 00:04:00 Igor Stravinsky: Scherzo á la russe

21:09:00 00:34:30 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4

21:47:00 00:44:55 Jean Sibelius: Symphony No. 2

22:33:00 00:24:10 Benjamin Britten: Four Sea Interludes and Passacaglia from Peter Grimes --Jaap van Zweden, conductor

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:33 Bill Evans Peace Piece

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

23:09:00 00:11:06 Johannes Brahms Andante from Piano Concerto No. 2 Op 83

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

23:23:00 00:14:39 Ludwig van Beethoven Adagio from Symphony No. 9 Op 125

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 9661

23:40:00 00:05:18 Bill Evans Turn Out the Stars

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

23:45:00 00:09:46 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 17

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Leif Ove Andsnes, piano MAA 10406

23:55:00 00:04:33 Erik Satie Gnossienne No. 1

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

23:56:00 00:02:47 Richard Wagner Wesendonck Lieder: Der Engel

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Measha Brueggergosman, soprano DeutGram 4778773