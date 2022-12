Program Guide 07-21-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:17:58 Robert Schumann Konzertstück Op 86 CBC Radio Orchestra Mario Bernardi Anton Kuerti, piano CBC 5218

00:22:00 00:35:48 Niels Gade Symphony No. 1 in C minor Op 5 Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

01:00:00 00:35:29 Franz Schubert String Quartet No. 13 in A minor Cleveland Quartet Telarc 80225

01:37:00 00:37:20 Zdenek Fibich Symphony No. 3 in E minor Op 53 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9328

02:16:00 00:44:30 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 10 for 13 Winds in B flat major Jack Brymer London Wind Soloists Decca 4785437

03:02:00 00:31:02 Dmitri Shostakovich Piano Quintet in G minor Op 57 Juilliard String Quartet Yefim Bronfman, piano Sony 60677

03:35:00 00:43:47 Peter Tchaikovsky Symphony No. 1 in G minor Op 13 Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

04:21:00 00:22:03 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2 in B minor Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Michael Schneider, flute DeutGram 4795448

04:45:00 00:33:10 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 9 in E minor Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra BBC 333

05:20:00 00:14:16 Germaine Tailleferre Piano Trio Clementi Trio Largo 56618

05:36:00 00:08:01 Julius Fucik Little Ballerinas Waltz Op 226 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

06:07:00 00:04:08 Ralph Vaughan Williams Prelude on 'Rhosymèdre' John Lubbock Orchestra of St. John's ASV 6007

06:15:00 00:07:35 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 28 Jane Glover London Mozart Players ASV 762

06:20:00 00:03:30 Jacob Praetorius Veni in hortum meum Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Balthasar Neumann Choir Archiv 4794522

06:25:00 00:07:31 Randall Thompson Allegro from Symphony No. 2 Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

06:40:00 00:07:31 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

06:51:00 00:02:43 Johann Sebastian Bach Cantata No. 68: Aria 'My heart ever Piers Lane, piano Hyperion 67344

06:55:00 00:03:43 John Philip Sousa Welch Fusilier March Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:04:00 00:07:30 Jerry Goldsmith Star Trek: The New Enterprise John Mauceri London Philharmonic LPO 86

07:15:00 00:04:31 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Polonaise Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80130

07:20:00 00:04:53 Giuseppe Verdi Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

07:25:00 00:01:47 Arthur Benjamin Jamaican Rumba Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

07:30:00 00:04:27 Constant Lambert Horoscope: Dance for the Followers of Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

07:40:00 00:09:14 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 8 for Winds in F major Quintett.Wien Nimbus 5479

07:52:00 00:04:26 Massive Attack Teardrop Voces8 Decca 22601

07:57:00 00:01:32 Dmitri Kabalevsky The Comedians: Galop Op 26 Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

08:07:00 00:06:23 Jack Gallagher Malambo from Sinfonietta for Strings JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

08:15:00 00:05:28 Alexander Glazunov Scherzo from Symphony No. 4 Op 48 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

08:23:00 00:02:34 Anonymous Allegro from Concerto in D for Trumpet & Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

08:27:00 00:05:10 Sir Edward German Men of Harlech from 'Welsh Rhapsody' Andrew Penny National Symphony of Ireland MarcoPolo 223726

08:33:00 00:01:35 Leroy Anderson The Typewriter BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Alasdair Malloy, typewriter Naxos 559357

08:40:00 00:03:05 Ernesto Lecuona La conga de media noche Kathryn Stott, piano EMI 56803

08:45:00 00:06:05 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Chaconne Les Délices Délices 2013

08:51:00 00:04:09 George Gershwin Prelude No. 2 'Blue Lullaby' Burning River Brass BurnRiver 2013

08:58:00 00:04:17 Hoagy Carmichael Stardust Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Katy Jones, trombone Klanglogo 1506

09:05:00 00:17:03 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2 Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4795448

09:30:00 00:03:15 John Kander New York, New York John Williams Boston Pops Orchestra Sony 47235

09:35:00 00:07:04 Cécile Chaminade Concertino for Flute & Orchestra Op 107 The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

09:45:00 00:10:04 George Frideric Handel Concerto in F major Trevor Pinnock English Concert Archiv 453451

09:55:00 00:03:20 Giovanni Palestrina Motet "Sicut lilium inter spinas" Harry Christophers The Sixteen Decca 10836

10:03:00 00:01:52 Ernesto Lecuona Yo te qiero siempre Kathryn Stott, piano EMI 56803

10:05:00 00:02:11 Ernesto Lecuona La comparsa Kathryn Stott, piano EMI 56803

10:11:00 00:11:48 Felix Mendelssohn Overture 'Calm Sea and Prosperous Sir John Eliot Gardiner London Symphony Orchestra LSO Live 775

10:24:00 00:02:26 Johann Sebastian Bach Finale from Violin Concerto No. 2 Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

10:27:00 00:03:34 Jean Sibelius Karelia Suite: Intermezzo Op 11 Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

10:31:00 00:03:58 Raymond Scott Boy Scout in Switzerland Quartet San Francisco ViolinJazz 105

10:40:00 00:04:35 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Ballad Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

10:45:00 00:03:28 Sergei Prokofiev Cinderella: Waltz John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

10:52:00 00:25:32 Ottorino Respighi Roman Festivals Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

11:19:00 00:08:25 Richard Strauss Ariadne auf Naxos: Overture & Dance Richard Hickox Royal Northern Sinfonia Chandos 9354

11:29:00 00:09:38 George Frideric Handel Concerto Grosso in D minor Op 3 Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

11:43:00 00:09:25 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 9 Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

11:53:00 00:02:37 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet in D major András Schiff, piano Decca 421369

12:07:00 00:04:31 Constant Lambert Bacchanale from 'Horoscope" Suite Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

12:13:00 00:09:49 Josef Strauss Waltz 'Music of the Spheres' Op 235 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:23:00 00:04:55 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 8 'Habanera' Op 26 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

12:24:00 00:07:27 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

12:33:00 00:02:36 Ernesto Lecuona La habanera Kathryn Stott, piano EMI 56803

12:47:00 00:08:31 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 1 in D major Op 47 Lawrence Leighton Smith Moscow Philharmonic Sheffield 27

13:01:00 00:35:15 George W. Chadwick Symphony No. 3 in F Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9253

13:37:00 00:20:09 Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 2 in D minor Op 40 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

14:01:00 00:01:34 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Rondeau Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

14:03:00 00:02:22 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Air Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

14:08:00 00:15:42 Gustav Holst Indra Op 13 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

14:26:00 00:09:57 Charles Tomlinson Griffes Poem for Flute & Orchestra The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

14:39:00 00:15:21 Yuriy Leonovich Fantasie on Themes from Dvorák's Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

14:57:00 00:03:25 Dmitri Shostakovich Tahiti Trot 'Tea for Two' Op 16 Mariss Jansons Philadelphia Orchestra EMI 55601

15:02:00 00:16:21 György Ligeti Concerto Românesc Ryan McAdams CityMusic Cleveland CityMusic 2011

15:20:00 00:10:18 Benedetto Marcello Concerto a cinque in E minor Op 1 Concerto Italiano Rinaldo Alessandrini Riccardo Minasi, violin; Luca Peverini, cello Naïve 30301

15:32:00 00:04:49 Ernesto Lecuona San Francisco el Grande Kathryn Stott, piano EMI 56803

15:41:00 00:04:03 Manuel Ponce Chanson from Guitar Sonata No. 3 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

15:48:00 00:09:25 Mikhail Glinka Waltz Fantasy Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

15:58:00 00:04:58 Ernesto Lecuona Ante El Escorial Kathryn Stott, piano EMI 56803

16:07:00 00:02:25 Ernesto Lecuona Preludio en la noche Kathryn Stott, piano EMI 56803

16:13:00 00:11:06 Charles Ives Allegro from Symphony No. 2 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

16:28:00 00:04:24 Morton Gould American Salute Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 559005

16:34:00 00:05:01 Robert Jager Esprit de Corps Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

16:41:00 00:08:17 George Gershwin Let 'Em Eat Cake: Overture Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

16:41:00 00:04:29 George Gershwin Of Thee I Sing: Overture Michael Tilson Thomas Orchestra of St Luke's CBS 44798

16:47:00 00:03:32 George Gershwin Two Waltzes in C major Leonard Pennario, piano EMI 64668

16:52:00 00:03:09 Ernesto Lecuona Danza lucumi Kathryn Stott, piano EMI 56803

16:53:00 00:02:32 Charles Ives Memories Thomas Hampson, baritone; Craig Rutenberg, piano THM 5432

16:57:00 00:02:39 Joseph J. Richards March 'Shield of Liberty' Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

17:05:00 00:04:57 John Williams Empire of the Sun: Cadillac of the Skies Boston Pops Orchestra John Williams American Boychoir; Tanglewood Festival Chorus Sony 51333

17:13:00 00:09:03 Michael Torke Bright Blue Music David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Ecstatic 92201

17:25:00 00:10:43 Aaron Copland Billy the Kid: Three Dances Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

17:56:00 00:03:08 Richard Rodgers Victory at Sea: Guadalcanal March Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

18:09:00 00:22:09 Leonard Bernstein Symphonic Dances from 'West Side Story' Keith Lockhart Utah Symphony Reference 105

18:33:00 00:03:07 Scott Joplin Maple Leaf Rag Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80112

18:39:00 00:02:53 Scott Joplin Stoptime Rag Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

18:44:00 00:08:35 Alan Hovhaness Alleluia & Fugue for String Orchestra Op 40 Rudolf Werthen I Fiamminghi Telarc 80392

18:55:00 00:04:07 Scott Joplin The Easy Winners Joshua Rifkin, piano EMI 64668

19:02:00 00:17:58 Robert Schumann Konzertstück Op 86 CBC Radio Orchestra Mario Bernardi Anton Kuerti, piano CBC 5218

19:22:00 00:33:54 Franz Joseph Haydn Symphony No. 31 in D major Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80156

20:02:00 00:16:19 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

20:20:00 00:36:54 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

PITTSBURGH SYMPHONY WITH JIM CUNNINGHAM - Juraj Valčuha, conductor; Nicola Benedetti, violin

21:05:00 00:21:09 Sergei Rachmaninoff The Isle of the Dead Op 29

21:31:00 00:26:05 Karol Szymanowski Violin Concerto No. 1 Op 35

Robert Burns: Auld Lang Syne Variations (1788)

22:10:00 00:42:47 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 3 in A minor Op 44

23:02:00 00:06:06 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: Blessed is the Man Op 37 Sigvards Klava Latvian Radio Choir Ondine 1206

23:08:00 00:10:18 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Elegie Op 55 Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

23:20:00 00:06:02 Orlando Gibbons Pavan No. 16 in G minor Alan Feinberg, piano Steinway 30019

23:26:00 00:11:35 Sir Edward Elgar Serenade for Strings in E minor Op 20 Paul Goodwin English Chamber Orchestra Harm Mundi 907258

23:40:00 00:05:02 Jean Sibelius Kuolema: Valse triste Op 44 Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Warner 62190

23:45:00 00:10:10 Robert Schumann Adagio from Symphony No. 2 Op 61 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

23:56:00 00:01:52 Ernesto Lecuona Yo te qiero siempre Kathryn Stott, piano EMI 56803

23:57:00 00:02:37 Frederick Delius Hassan: Serenade Cleveland Sinfonietta Louis Lane Rafael Druian, violin; Martha Dalton, harp Sony 48260