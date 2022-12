Program Guide 07-18-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:31:00 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D major Op 36

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

00:35:00 00:38:22 Sir Edward Elgar Piano Quintet in A minor Op 84

Kenneth Woods English Symphony Orchestra Avie 2362

01:15:00 00:54:22 Ludwig van Beethoven Variations on a Waltz by Diabelli Op 120

Daniel Shapiro, piano Azica 71234

02:11:00 00:29:10 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for Flute & Harp in C major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

02:42:00 00:33:32 Peter Tchaikovsky Symphony No. 2 in C minor Op 17

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Teldec 44943

03:17:00 00:31:50 Felix Mendelssohn Octet for Strings in E flat major Op 20

Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

03:51:00 00:33:59 Max Bruch Symphony No. 2 in F minor Op 36

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

04:27:00 00:28:23 Alexander Glazunov Ballet Scenes Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

04:57:00 00:21:00 Sir Edward Elgar Sea Pictures Op 37

English Chamber Orchestra Kenneth Woods Rodolfus Choir Avie 2362

05:20:00 00:16:00 Robert Schumann Introduction & Allegro appassionato in G major Op 92

Cleveland Orchestra George Szell Rudolf Serkin, piano MAA 75

05:38:00 00:06:40 Jean Sibelius Cortège

Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

05:47:00 00:09:26 Franz Schubert Finale from String Quartet No. 14

Jasper Quartet Sono Lumin 92152

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:06 Giuseppe Tartini Finale from Trumpet Concerto in D major

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Ole Edvard Antonsen, trumpet EMI 54897

06:15:00 00:05:38 Nikolai Rimsky-Korsakov March from Symphony No. 2 Op 9

Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

06:21:00 00:03:38 Domenico Scarlatti Sonata in D minor

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

06:26:00 00:04:56 Franz Joseph Haydn Armida: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437783

06:30:00 00:05:06 Camille Saint-Saëns Africa Fantasie Op 89

Salut Salon Warner 554295

06:40:00 00:09:17 Julius Fucik Winter Storms Waltz Op 184

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

06:55:00 00:03:07 Meredith Willson The Music Man: 76 Trombones

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:05:40 John Williams Attack of the Clones: Across the Stars

Paul Bateman Royal Philharmonic Royal Phil 33

07:13:00 00:08:49 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Baba Yaga

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 244920

07:25:00 00:02:46 Maurice Ravel Mother Goose: Laideronnette, Empress

Martha Argerich, piano; Lang Lang, piano DeutGram 4795096

07:30:00 00:03:33 Michael Praetorius Terpsichore: Passameze & Galliard

New London Consort l'Oiseau 4759101

07:40:00 00:11:15 Sir Edward Elgar Finale from Piano Quintet Op 84

Kenneth Woods English Symphony Orchestra Avie 2362

07:55:00 00:03:41 Gabriel Fauré Sicilienne Op 78

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe d'amore Decca 4782564

08:07:00 00:07:05 Bedrich Smetana The Two Widows: Overture

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

08:15:00 00:08:22 Édouard Lalo Rondo from Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

08:30:00 00:01:50 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Polka

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

08:30:00 00:04:11 George Gershwin Variations on 'I Got Rhythm'

CityMusic Cleveland Andrea Raffanini Kyung Sun Lee, violin CityMusic 1

08:40:00 00:06:13 Max Bruch Scherzo from Symphony No. 3 Op 51

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

08:55:00 00:06:16 Howard Shore The Fellowship of the Ring: Themes

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:05:00 00:14:49 Josef Suk Fantastic Scherzo Op 25

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572323

09:22:00 00:02:59 Eric Whitacre Little Birds

Noel Edison Elora Festival Singers; Leslie De' Ath, piano Naxos 559677

09:25:00 00:02:47 Elmer Bernstein Ghostbusters: Theme

Royal Philharmonic Pops Elmer Bernstein Cynthia Millar, ondes martenot Denon 75288

09:35:00 00:06:01 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi John Mack, oboe Decca 443176

09:42:00 00:02:59 Xavier Montsalvatge Fantasia for Guitar & Harp: Brasilado

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

09:47:00 00:07:43 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 4 in B flat

Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

09:57:00 00:02:23 Aram Khachaturian Gayaneh: Sabre Dance

Richard Glazier, piano Centaur 3347

10:01:00 00:02:07 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Minuet

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

10:04:00 00:01:51 John Dowland Away with these self-loving lads

La Nef Atma 2650

10:08:00 00:11:56 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 50 in D major

Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

10:21:00 00:03:55 Igor Stravinsky Scherzo à la russe

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra RCA 68865

10:26:00 00:03:58 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 3

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

10:30:00 00:03:30 Peter Tchaikovsky Impromptu in E minor Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

10:38:00 00:03:48 Ignace Jan Paderewski Nocturne in B flat major Op 16

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

10:44:00 00:04:07 Johann Pachelbel Canon & Gigue in D major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390

10:51:00 00:31:43 Max Bruch Symphony No. 3 in E major Op 51

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

11:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

11:25:00 00:08:28 Ludwig van Beethoven Rondo in G major Op 51

Evgeny Kissin, piano RCA 68911

11:36:00 00:07:30 Silvestre Revueltas Janitzio

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

11:45:00 00:10:15 Julius Fucik Danube Legends Waltz Op 233

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

12:08:00 00:07:44 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

12:18:00 00:10:50 Julius Fucik Marinarella Overture Op 215

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

12:30:00 00:04:03 Jean-Philippe Rameau The Gathering of Birds

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

12:38:00 00:06:26 Igor Stravinsky The Firebird: Lullaby & Finale

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

12:47:00 00:07:34 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:38:22 Sir Edward Elgar Piano Quintet in A minor Op 84

Kenneth Woods English Symphony Orchestra Avie 2362

13:43:00 00:19:01 Sir George Dyson Children's Suite after Walter de la Mare

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9369

14:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

14:05:00 00:05:17 Julius Fucik Florentine March Op 214

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

14:12:00 00:04:39 Ottorino Respighi The Pines of Rome: The Pines of the Appian Way

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

14:19:00 00:14:07 Sir Hamilton Harty A Comedy Overture

Bryden Thomson Ulster Orchestra Chandos 8314

14:34:00 00:11:40 Joaquín Rodrigo Sonata giocosa

Sir Angel Romero, guitar RCA 68767

14:48:00 00:10:10 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Quartet No. 1 Op 18

Cypress String Quartet Avie 2348

15:01:00 00:15:56 Johann Nepomuk Hummel Theme & Variations in F major Op 97

London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Chandos 9886

15:19:00 00:11:02 Samuel Wesley Symphony in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

15:32:00 00:03:51 Franz Liszt Transcendental Etude No. 5 in B flat major

Alice Sara Ott, piano DeutGram 4778362

15:40:00 00:04:40 Adolphe Adam Giselle: Waltz & Pas de deux

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra Sony 42450

15:47:00 00:09:51 Mario Castelnuovo-Tedesco Jeremiah from Violin Concerto No. 2 Op 66

SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Sallinen and Kronos

15:58:00 00:04:57 Julius Fucik Polka 'The Old Grumbler' Op 210 Royal Scottish Nat'l Orch

Neeme Järvi David Hubbard, bassoon Chandos 5158

16:07:00 00:02:31 Julius Fucik Entry of the Gladiators Op 68

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

16:12:00 00:13:07 Sir Edward Elgar Adagio from Piano Quintet Op 84

Kenneth Woods English Symphony Orchestra Avie 2362

16:28:00 00:06:28 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Trumpets in C major

Les Violons du Roy Mathieu Lussier Benjamin Raymond, trumpet; Marianne Boies, trumpet Atma 2602

16:38:00 00:01:44 George Gershwin Prelude No. 1 from 'Three Preludes'

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

16:41:00 00:08:03 John Williams War Horse: The Homecoming

John Williams Symphony Orchestra Sony 797528

16:52:00 00:03:05 Amy Beach Fireflies Op 15

Joel Fan, piano Reference 119

16:56:00 00:02:50 Jay Ungar A Time for Farewell

Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

17:05:00 00:05:08 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Bergamasca

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

17:13:00 00:08:55 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

17:25:00 00:09:54 Ludwig Thuille Gavotte & Finale from Sextet for Piano & Woodwind Quintet

Chantilly Quintet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

17:40:00 00:03:52 Sir Edward Elgar Sea Pictures: Where Corals Lie Op 37

English Chamber Orchestra Kenneth Woods Rodolfus Choir Avie 2362

17:46:00 00:03:46 Sir Edward Elgar Lux aeterna ["Nimrod"]

Voces8 Decca 22601

17:52:00 00:02:55 Louis Moreau Gottschalk La jota aragonesa Op 14

Cecile Licad, piano Naxos 559145

17:57:00 00:02:05 Edward MacDowell Suite No. 1: Summer Idyll Op 42

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:11 Samuel Barber Souvenirs Suite Op 28

Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80441

18:30:00 00:04:32 Brian Dykstra Greater Liberation Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3161

18:37:00 00:04:17 Brian Dykstra Cordova Rag

Katherine DeJongh, flute; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

18:43:00 00:11:04 Louis Moreau Gottschalk Méhul's Overture to 'Young Henry's Hunt'

Hot Springs Festival Orchestra Richard Rosenberg Richard & John Contiguglia; Angela Draghicescu, piano; Chin-Ming Lin, piano; Joshua Pepper, piano Naxos 559320

18:56:00 00:03:16 Brian Dykstra Caffeinated Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3161

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:19 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 31 in D major

Jane Glover London Mozart Players ASV 647

19:22:00 00:33:32 Peter Tchaikovsky Symphony No. 2 in C minor Op 17

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Teldec 44943

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:19:05 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

20:23:00 00:33:07 Jean Sibelius Violin Concerto in D minor Op 47

Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Hilary Hahn, violin DeutGram 4795448

20:58:00 00:01:36 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 1: Arietta Op 12

Per Tengstrand, piano Azica 71207

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Bernard Haitink, conductor

21:06:00 01:20:36 Gustav Mahler Symphony No. 9 in D major

22:35:00 00:14:43 Anton Webern Im Sommerwind

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:39 Tobias Picker Old and Lost Rivers

John Williams London Symphony Orchestra Sony 62729

23:06:00 00:06:21 Peteris Vasks Cantabile for String Orchestra

Rudolf Werthen I Fiamminghi Telarc 80457

23:13:00 00:07:17 Agustín Barrios Un sueño en la floresta

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

23:22:00 00:06:06 Vilém Blodek In the Well: Intermezzo

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Orfeo 180891

23:28:00 00:09:20 Johannes Brahms Adagio from Violin Concerto Op 77

New York Philharmonic Kurt Masur Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 457075

23:39:00 00:04:32 Sir Edward Elgar Sea Pictures: Sea Slumber Song Op 37

English Chamber Orchestra Kenneth Woods Rodolfus Choir Avie 2362

23:43:00 00:10:10 Ralph Vaughan Williams Molto moderato from Symphony No. 3

Bernard Haitink London Philharmonic EMI 56564

23:56:00 00:02:47 Claude Debussy Children's Corner: The Little Shepherd

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

23:56:00 00:01:52 Ernesto Lecuona Yo te qiero siempre

Kathryn Stott, piano EMI 56803