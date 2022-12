Program Guide 07-13-16

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:01:00 00:33:18 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 10 in F major Vienna Chamber Ensemble Denon 9883

00:38:00 00:32:17 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30 Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis William Preucil, violin MAA 2001

01:12:00 00:20:32 Johann Sebastian Bach Partita No. 1 in B flat major Orli Shaham, piano Canary 15

01:34:00 01:01:08 Anton Bruckner Symphony No. 6 in A major Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 4785437

02:37:00 00:13:26 Robert Russell Bennett Symphonic Songs for Band Lt. Col. Jason K. Fettig United States Marine Band Altissimo 4032

02:52:00 00:40:03 Johannes Brahms String Sextet No. 2 in G major Op 36 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

03:35:00 00:35:19 Johan Halvorsen Symphony No. 1 in C minor Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

04:12:00 00:20:56 Sir Michael Tippett Fantasia Concertante on a Theme by Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 4756117

04:36:00 00:37:16 Béla Bartók Suite No. 1 for Orchestra Op 3 Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

05:14:00 00:20:02 Saverio Mercadante Flute Concerto in E minor Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

05:38:00 00:10:00 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Suite Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Harm Mundi 907110

05:48:00 00:04:03 Andrea Falconieri Folias I Furiosi Baroque Ensemble Dorian 90802

05:53:00 00:04:19 Sir Arnold Bax Mediterranean Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:54 Gabriel Fauré Dolly Suite: Kitty Waltz Op 56 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

06:15:00 00:03:52 Ludwig van Beethoven German Dance from String Quartet No. 13 Op 130 Cypress String Quartet Cypress 2012

06:20:00 00:07:31 Paul Hindemith Turandot Scherzo from 'Symphonic Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

06:28:00 00:02:13 Carl Maria von Weber Turandot: March Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

06:30:00 00:04:31 Pablo de Sarasate Introduction & Tarantella Op 43 Abbey Road Ensemble Lawrence Foster Itzhak Perlman, violin EMI 55475

06:41:00 00:03:54 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

06:45:00 00:08:01 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 19 Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

06:55:00 00:03:03 Henry Fillmore March 'His Honor' Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

07:05:00 00:05:23 Giuseppe Verdi Requiem: Dies irae & Tuba mirum Vienna Philharmonic Sir Georg Solti Martti Talvela, bass; Vienna State Opera Chorus Decca 4785437

07:10:00 00:07:37 Emile Waldteufel Waltz 'The Skaters' Op 183 Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

07:20:00 00:04:20 John Williams For 'The President's Own' Lt. Col. Jason K. Fettig United States Marine Band Altissimo 4032

07:25:00 00:02:08 Billy May Green Hornet: Theme Salut Salon Warner 554295

07:30:00 00:04:28 Francis Poulenc Salve Regina John Rutter Cambridge Singers Collegium 108

07:40:00 00:03:04 Ludwig van Beethoven Scherzo from Septet Op 20 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

07:42:00 00:07:46 "PDQ Bach" Schleptet in E flat Peter Schickele I Virtuosi di Hoople Vanguard 72015

07:52:00 00:01:51 Wolfgang Amadeus Mozart Pantomime from "Les Petits riens" Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

07:57:00 00:02:03 Anonymous Spiritual 'The Battle of Jericho' Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

07:59:00 00:01:06 George Gershwin Gershwin Song-book: That Certain Feeling Peter Donohoe, piano EMI 54280

08:07:00 00:07:57 Antonín Dvorák Scherzo from String Quintet No. 2 Op 77 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

08:19:00 00:07:03 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

08:25:00 00:03:03 Jacques Ibert Waltz from 'Divertissement' Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

08:29:00 00:06:19 Jean-Baptiste Arban Variations on Bellini's 'Casta diva' Gothenburg Symphony Edward Gardner Alison Balsom, trumpet EMI 53255

08:40:00 00:03:36 George Balanchine Valse lente Lera Auerbach, piano Bis 1502

08:48:00 00:05:49 Ola Gjeilo Evening Prayer Charles Bruffy Ted Belledin, saxophone; Ola Gjeilo, piano; Phoenix Chorale Chandos 5100

08:55:00 00:04:40 John Williams Hook: Flight to Neverland John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

09:05:00 00:14:31 Franz Schubert Violin Sonatina No. 1 in D major Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

09:26:00 00:09:08 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Spring' Concerto in E major Op 8 Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Giuliano Carmignola, violin Sony 51352

09:39:00 00:07:58 Frederick Delius Dance Rhapsody No. 2 Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

09:49:00 00:02:52 Claude Debussy Preludes Book 1: Ce qu'a vu le Vent Pascal Rogé, piano Decca 4785437

09:54:00 00:05:38 Sergei Prokofiev War and Peace: New Year's Eve Waltz Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:57 Adolphe Adam Giselle: La chasse Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra Sony 42450

10:04:00 00:02:23 Bernard Herrmann On Dangerous Ground: The Death Hunt Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81264

10:09:00 00:11:56 Heinrich Stölzel Concerto Grosso for 4 Trumpets in D major Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Thierry Caens, trumpet EMI 64100

10:16:00 00:07:02 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

10:32:00 00:04:33 Robert Russell Bennett Symphonic Songs: Celebration Lt. Col. Jason K. Fettig United States Marine Band Altissimo 4032

10:41:00 00:07:44 Vincent Persichetti Psalm for Band Op 53 Lt. Col. Jason K. Fettig United States Marine Band Altissimo 4032

10:50:00 00:31:22 Sir Alexander Mackenzie Violin Concerto in C sharp minor Op 32 Royal Scottish Nat'l Orch Vernon Handley Malcolm Stewart, violin Hyperion 66975

11:24:00 00:08:29 Michel Pignolet de Montéclair Cinquiéme Suite 'La Guerre' Les Délices Debra Nagy, oboe Délices 2012

11:34:00 00:08:07 Ludwig van Beethoven Andante favori in F major Peter Takács, piano Cambria 1175

11:44:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Piano & Orchestra in A major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80285

11:55:00 00:04:05 Igor Stravinsky Mavra: Chanson russe Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

12:06:00 00:06:57 Camille Saint-Saëns La princesse jaune: Overture Op 30 José Serebrier BBC Concert Orchestra BBC 63

12:15:00 00:10:35 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

12:27:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

12:33:00 00:04:47 Ernest Gold Exodus: Theme Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80168

12:41:00 00:05:06 Franz Waxman Taras Bulba: Ride to Dubno John Mauceri London Philharmonic LPO 86

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:36:21 Peter Tchaikovsky Suite No. 1 in D minor Op 43 Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

13:39:00 00:20:15 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1 Op 10 David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:56 Claude Debussy Preludes Book 1: Danseuses de Delphes Pascal Rogé, piano Decca 4785437

14:03:00 00:03:24 Erik Satie Gymnopédie No. 2 Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148

14:09:00 00:16:54 William Schuman New England Triptych Lt. Col. Jason K. Fettig United States Marine Band Altissimo 4032

14:29:00 00:07:04 E. J. Moeran In the Mountain Country Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

14:40:00 00:12:08 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

14:54:00 00:05:11 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Youth of Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

15:01:00 00:15:36 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 1 in D flat major Op 10 London Symphony Orchestra Michael Tilson Thomas Vladimir Feltsman, piano CBS 44818

15:19:00 00:10:51 Alexander Glazunov From Darkness to Light Op 53 Konstantin Krimets Moscow Symphony Naxos 553538

15:31:00 00:02:55 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 6584

15:39:00 00:05:56 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 8 Op 7 Brandenburg Consort Roy Goodman Paul Nicholson, organ Hyperion 67291

15:48:00 00:06:13 Alexander Borodin Finale from Symphony No. 2 Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

15:55:00 00:01:34 César Cui Orientale Op 50 Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 52568

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Strauss, Shostakovich, Hitler and Stalin

15:58:00 00:05:09 Richard Strauss Rondo from Horn Concerto No. 2 IRIS Chamber Orchestra Michael Stern Eric Ruske, horn Albany 782

16:08:00 00:02:27 Dmitri Shostakovich Jazz Suite No. 1: Waltz Burning River Brass BurnRiver 2013

16:13:00 00:11:01 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 2 Op 36 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

16:28:00 00:05:21 Stephen Schwartz The Prince of Egypt: When You Believe Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80535

16:35:00 00:03:48 Ernest Bloch Baal Shem: Simchas Torah Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

16:41:00 00:07:47 Federico Moreno Tórroba Suite castellana David Russell, guitar Telarc 80451

16:52:00 00:03:24 Brian Dykstra The National Pastime Robert Woolfrey, clarinet; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

16:57:00 00:02:16 Leos Janácek Fanfare from Sinfonietta Op 60 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

17:05:00 00:05:08 William Schuman New England Triptych: Be Glad Then, Lt. Col. Jason K. Fettig United States Marine Band Altissimo 4032

17:13:00 00:08:16 Sergei Prokofiev Cinderella: Cinderella at the Palace Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 550968

17:24:00 00:11:06 Alessandro Marcello Oboe Concerto in D minor American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

17:41:00 00:04:49 Joaquín Rodrigo Plegaria de la Infanta de Castilla Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

17:47:00 00:02:20 Federico Mompou Canción y Danza No. 1 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

17:52:00 00:03:11 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: March from Act 3 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

17:56:00 00:03:23 Frédéric Chopin Scherzo from Sonata No. 3 Op 58 Lang Lang, piano DeutGram 5827

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:46 Bedrich Smetana Má vlast: The High Castle Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

18:27:00 00:05:12 Frédéric Chopin Impromptu No. 3 in G flat major Op 51 Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244

18:34:00 00:03:54 Cécile Chaminade Etudes de concert: Impromptu Op 35 Joanne Polk, piano Steinway 30037

18:40:00 00:13:28 Aaron Copland Finale from Symphony No. 3 Lt. Col. Jason K. Fettig United States Marine Band Altissimo 4032

18:54:00 00:03:59 Frédéric Chopin Impromptu No. 1 in A flat major Op 29 Yundi, piano DeutGram 3887

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:12 Franz Joseph Haydn Symphony No. 67 in F Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

19:28:00 00:27:43 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 5 in A major Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

19:58:00 00:02:01 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Badinage Florilegium Channel 7595

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Blue Water Chamber Orchestra, Carlton Woods, conductor; Sean Gabriel, flute; Linda White, flute

20:04:00 00:14:23 Gabriel Fauré Masques et bergamasques Op 112

20:21:00 00:23:00 Giuseppe Cambini Sinfonia Concertante for 2 Flutes

21:02:00 00:29:41 Francis Poulenc Sinfonietta

Encore: Sir Peter Maxwell Davies An Orkney Wedding with Sunrise

21:35:00 00:24:38 Paul Taffanel Wind Quintet in G minor Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by pianist Daniel Clarke Bouchard

From ATMA 2698

Haydn: Sonata for piano, movements II & III

Mozart: Sonata for piano No. 12

Mendelssohn: Rondo capriccioso

Schubert: Impromptu in E-flat major

Beethoven; Rondo and Capriccioso in G Major

Schumann: Scenes d'enfante

Debussy: Doctor Gradus of Parmesan

Mozart: Fantaisie and Variations

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:10 John Rutter Suite Antique: Prelude West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

23:06:00 00:09:44 Gerald Finzi Eclogue for Piano & Strings Op 10 English String Orchestra William Boughton Martin Jones, piano Nimbus 5366

23:18:00 00:09:52 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Piano Sonata No. 2 Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

23:28:00 00:07:35 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Cello Concerto in A major English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

23:37:00 00:06:39 Peter Tchaikovsky Canzonetta from Violin Concerto Op 35 Royal Philharmonic Sir Adrian Boult Yehudi Menuhin, violin Warner 1

23:44:00 00:09:56 John Knowles Paine Adagio from Symphony No. 1 Op 23 Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

23:55:00 00:03:11 Gabriel Fauré Après un rêve Op 7 Anne Akiko Meyers, violin; Emmanuel Ceysson, harp E1 Music 7780

23:59:00 00:01:39 Frédéric Chopin Prelude No. 4 in E minor Op 28 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728