Program Guide 07-12-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:37:07 Mily Balakirev Symphony No. 2 in D minor

Igor Golovschin Russian State Symphony Naxos 550793

00:41:00 00:34:02 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18

Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Van Cliburn, piano RCA 55912

01:17:00 00:27:22 Anton Arensky Piano Quintet in D major Op 51

Ying Quartet Adam Neiman, piano Sono Lumin 92143

01:46:00 00:51:38 Wolfgang Amadeus Mozart Mass in C minor

BBC Symphony Orchestra David Robertson Laura Aikin, soprano; Emma Bell, soprano; Jeremy Ovenden, tenor; James Rutherford, bass; BBC Symphony Chorus BBC 327

02:40:00 00:21:30 Ludwig van Beethoven Trio for Piano, Clarinet & Cello in B flat major Op 11

Emanuel Ax, piano; Richard Stoltzman, clarinet; Yo-Yo Ma, cello Sony 57499

03:03:00 00:41:21 Johan Svendsen Octet for Strings in A Op 3

Kontra Quartet Lars Bjornkjaer, violin; Per Lund Madsen, violin; Bjarne Boie Rasmussen, viola; Lars Holm Johansen, cello Bis 753

03:46:00 00:39:22 Ludwig van Beethoven Piano Concerto in D major Op 61

Tapiola Sinfonietta Olli Mustonen Olli Mustonen, piano Ondine 1123

04:27:00 00:24:38 Paul Taffanel Wind Quintet in G minor

Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996

04:54:00 00:24:44 Josef Suk Fantasy in G minor Op 24

Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin Decca 15535

05:21:00 00:16:26 Ernesto Lecuona Valses fantásticos

Kathryn Stott, piano EMI 56803

05:39:00 00:06:30 Antonio Vivaldi Violin Concerto in G major

English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin Archiv 423094

05:50:00 00:07:54 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 6 Op 60

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:48 Sir Arnold Bax Russian Suite: In a Vodka Shop

Bryden Thomson London Philharmonic Chandos 8669

06:15:00 00:09:44 Claude Debussy Sarabande & Danse

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

06:25:00 00:05:15 Anton Arensky Andante from String Quartet No. 1 Op 11

Ying Quartet Sono Lumin 92143

06:30:00 00:04:01 Igor Stravinsky The Firebird: Infernal Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

06:40:00 00:07:51 Ludwig van Beethoven Finale from Piano Trio No. 5 Op 70

Julian Rachlin, violin; Mischa Maisky, cello; Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

06:49:00 00:02:10 Gregorian Chant Ad sepulcrum beati Iacobi

Anonymous 4 Harm Mundi 2907546

06:52:00 00:03:00 Sir Henry Bishop Home, Sweet Home

Anonymous 4; Bruce Molsky, banjo Harm Mundi 807549

06:55:00 00:03:17 John Philip Sousa March 'The White Rose'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:05:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Danse générale & Coda

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

07:13:00 00:07:13 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Ouverture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

07:20:00 00:04:18 Máximo Diego Pujol Suite mágica: Tango

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

07:25:00 00:02:51 Igor Stravinsky Pastorale

Boston Sym Chamber Players Joseph Silverstein, violin DeutGram 463667

07:30:00 00:03:01 Ernesto Lecuona Vals romantico

Kathryn Stott, piano EMI 56803

07:40:00 00:07:37 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Quartet No. 1

Fauré Quartet DeutGram 6609

07:50:00 00:03:47 Santiago de Murcia Jotta

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

07:55:00 00:03:11 Clive Richardson Beachcomber

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

07:57:00 00:01:53 Felix Mendelssohn Song without Words No. 26 in B flat Op 62

Daniel Gortler, piano Jerusalem 2006

08:07:00 00:05:49 Johann Sebastian Bach Cantata No. 209: Sinfonia

English Chamber Orchestra Simon Preston Philippe Racine, flute Novalis 150088

08:15:00 00:07:12 Frédéric Chopin Scherzo No. 3 in C sharp minor Op 39

Van Cliburn, piano RCA 300350

08:25:00 00:02:16 Ernesto Halffter Danza de la gitana

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

08:30:00 00:05:21 Paul Ferguson Solstice Suite: Remains of the Day

Almeda Trio Albany 1386

08:40:00 00:08:41 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 99

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

08:51:00 00:03:12 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Gavottes

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

08:55:00 00:05:26 Sir Arnold Bax Malta, G.C.: Finale

Kenneth Alwyn Royal Philharmonic Silva 1094

09:08:00 00:17:30 Richard Strauss Don Juan Op 20

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

09:25:00 00:05:12 Henry Tucker Weeping, Sad and Lonely

Anonymous 4; Bruce Molsky, vocal Harm Mundi 807549

09:35:00 00:03:59 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 6: Gavotte

Andrés Díaz, cello Azica 71252

09:55:00 00:03:22 Anton Bruckner Fantasie in G major

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

09:59:00 00:03:09 Ernesto Lecuona Danza lucumi

Kathryn Stott, piano EMI 56803

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:03:00 00:03:05 Ernesto Lecuona La conga de media noche

Kathryn Stott, piano EMI 56803

10:09:00 00:11:34 Hector Berlioz The Trojans: Ballet Music

London Symphony Orchestra Sir Colin Davis Chorus LSO Live 40

10:24:00 00:07:09 Johann Christian Bach Carattaco: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

10:32:00 00:03:52 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Bourrée & Gigue

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

10:39:00 00:04:48 Johann Sebastian Bach Fugue in C major

Evgeny Kissin, piano RCA 63884

10:46:00 00:11:00 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Piano Concerto No. 9

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

10:51:00 00:26:19 Anton Arensky Piano Concerto in F minor Op 2

Russian Philharmonic Orchestra Dmitry Yablonsky Konstantin Scherbakov, piano Naxos 570526

11:18:00 00:07:24 Frédéric Chopin Ballade No. 3 in A flat Op 47

Van Cliburn, piano RCA 300350

11:27:00 00:07:43 Johann Adolph Hasse Sinfonia in D major Op 3

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

11:38:00 00:10:20 Morton Gould American Symphonette No. 2

David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

11:51:00 00:06:33 Peter Tchaikovsky Pezzo capriccioso Op 62

San Francisco Ballet Orchestra Martin West Zuill Bailey, cello Telarc 80724

12:06:00 00:03:25 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Rigaudon

Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

12:12:00 00:10:31 George Butterworth Rhapsody 'A Shropshire Lad'

Andrew Manze BBC Scottish Symphony BBC 392

12:24:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

12:31:00 00:04:43 Frédéric Chopin Etude No. 3 in E major Op 10

Van Cliburn, piano RCA 300350

12:40:00 00:03:34 Aaron Copland The Red Pony: Happy Ending

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

12:44:00 00:11:17 César Franck Finale from Symphony in d

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:34:02 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18

Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Van Cliburn, piano RCA 55912

13:35:00 00:21:01 Robert Fuchs Serenade No. 5 in D major Op 53

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

13:57:00 00:02:26 Léo Delibes Coppélia: Swanilda's Waltz

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:01:47 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in D major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

14:03:00 00:03:15 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Serenade No. 11 for Winds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

14:09:00 00:12:27 Robert Schumann Introduction & Concert Allegro in D minor Op 134

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jan Lisiecki, piano DeutGram 4795327

14:25:00 00:11:28 Joaquín Rodrigo Four Pieces

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

14:39:00 00:12:58 George Frideric Handel Trio Sonata in G major Op 5

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua DeutGram 4795448

14:52:00 00:05:56 John Philip Sousa La Reine de la Mer

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

15:00:00 00:16:08 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat major

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

15:17:00 00:09:37 Muzio Clementi Overture No. 1 in C major

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 803

15:30:00 00:04:58 Ernesto Lecuona Ante El Escorial

Kathryn Stott, piano EMI 56803

15:38:00 00:03:36 Oscar Lorenzo Fernandez Batuque

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

15:44:00 00:09:03 Giuseppe Verdi La battaglia di Legnano: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

15:54:00 00:03:08 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 3: Galop

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Requiems and Elegies by Faure and Rouse

15:58:00 00:05:53 Anton Arensky Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 32

Yefim Bronfman, piano; Cho-Liang Lin, violin; Gary Hoffman, cello Sony 53269

16:08:00 00:01:52 Ernesto Lecuona Yo te qiero siempre

Kathryn Stott, piano EMI 56803

16:13:00 00:10:34 George Butterworth Two English Idylls

Andrew Manze BBC Scottish Symphony BBC 392

16:27:00 00:03:01 John Barry Thunderball: Theme

Carl Davis Philharmonia Orchestra Carl Davis 21

16:32:00 00:05:06 John Barry Licence to Kill: Theme

Carl Davis Philharmonia Orchestra Carl Davis 21

16:36:00 00:01:59 John Philip Sousa March 'The Lambs'

Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

16:41:00 00:08:15 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Waltz

Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

16:52:00 00:02:36 Ernesto Lecuona La habanera

Kathryn Stott, piano EMI 56803

16:56:00 00:02:57 Emilio Pujol Tristango en Vos

Jason Vieaux, guitar Naxos 553449

17:05:00 00:03:11 Stephen Sondheim Merrily We Roll Along: Not a Day Goes By

Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

17:08:00 00:02:24 Stephen Sondheim Into the Woods: Stay with Me

Angelika Kirchschlager, mezzo; Roger Vignoles, piano Sony 64498

17:26:00 00:08:35 Stephen Sondheim Into the Woods: Suite

Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

17:41:00 00:06:05 George Butterworth The Banks of Green Willow

Keith Lockhart BBC Concert Orchestra BBC 392

17:48:00 00:01:55 Traditional The Miller of Dee

City of London Sinfonia John Rutter Men of; Cambridge Singers Collegium 120

17:52:00 00:02:17 Ernesto Lecuona Vals maravilloso

Kathryn Stott, piano EMI 56803

17:57:00 00:02:25 Sir Arthur Bliss Checkmate: Dance of the Red Pawns

David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 557641

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:46 Anton Arensky String Quartet No. 1 in G Op 11

Ying Quartet Sono Lumin 92143

18:32:00 00:04:46 Sergei Rachmaninoff Aleko: Men's Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

18:39:00 00:04:50 Sergei Rachmaninoff Scherzo in D minor

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

18:46:00 00:08:44 Anton Arensky Scherzo from Piano Quintet Op 51

Ying Quartet Adam Neiman, piano Sono Lumin 92143

18:56:00 00:03:14 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 3 in B flat major Op 23

Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:02 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 2 in G minor Op 22

Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi André Watts, piano Telarc 80386

19:28:00 00:26:55 Felix Mendelssohn String Symphony No. 8 in D major

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98275

19:56:00 00:03:15 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 1

Vanessa Perez, piano Steinway 30036

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:21:01 Ottorino Respighi The Pines of Rome

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:25:00 00:29:20 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Concerto in A major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Franklin Cohen, clarinet Decca 443176

20:55:00 00:03:56 Claude Debussy Valse romantique

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Sir Mark Elder, conductor; Richard Goode, piano

21:08:00 00:41:14 Charles Ives Symphony No. 2

21:52:00 00:26:32 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 23 in A major

22:19:00 00:15:23 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28

22:35:00 00:23:30 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for 2 Pianos in E flat major

--Emanuel Ax, Benjamin Hochman, Orli Shaham, and Orion Weiss, pianos; David Robertson, conductor

22:56:00 00:02:42 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite: Bourrée

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:58 Anton Arensky Elegia from Piano Trio No. 1 Op 32

Yefim Bronfman, piano; Cho-Liang Lin, violin; Gary Hoffman, cello Sony 53269

23:07:00 00:09:40 Sir Arnold Bax Elegiac Trio

Maarika Järvi, flute; Paul Cortese, viola; Marie-Pierre Langlamet, harp Chandos 9395

23:20:00 00:02:03 Ernesto Lecuona Canción de luna

Kathryn Stott, piano EMI 56803

23:22:00 00:09:07 Bright Sheng Moonlight Shadows from 'Never Far Away'

San Diego Symphony Jahja Ling Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80719

23:31:00 00:04:08 Lü Wencheng Autumn Moon on a Calm Lake

Lang Lang, piano DeutGram 8233

23:37:00 00:07:34 Isaac Albéniz Rêverie from Piano Sonata No. 5 Op 82

Albert Guinovart, piano Harm Mundi 987007

23:44:00 00:09:38 Sir William Walton Lento from Sonata for Strings

Guildhall Strings RCA 7846

23:56:00 00:02:58 Manuel de Falla Homenaje 'Le tombeau de Claude Debussy'

Vanessa Perez, piano Steinway 30036

23:56:00 00:02:38 Johann Sebastian Bach Siciliano from Violin Sonata No. 4

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050