Program Guide 07-05-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:25:02 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 21 in C major Op 53

Emil Gilels, piano DeutGram 4795448

00:29:00 00:41:34 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 4 in E minor

Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

01:13:00 00:32:02 Antonín Dvorák String Quartet No. 10 in E flat major Op 51

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

01:47:00 00:39:22 Felix Mendelssohn Concerto for Violin, Piano & Strings in D minor

London Mozart Players Matthias Bamert David Lefèvre, violin; Alain Lefèvre, piano Analekta 9283

02:28:00 00:49:17 Sir Edward Elgar Violin Concerto in B minor Op 61

Dresden State Orchestra Sir Colin Davis Nikolaj Znaider, violin RCA 60588

03:19:00 00:32:21 Johannes Brahms String Quintet No. 2 in G major Op 111

Cavani String Quartet Donald Weilerstein, viola Azica 71216

03:53:00 00:53:18 Ernö Dohnányi Symphony No. 1 in D minor Op 9

Matthias Bamert BBC Philharmonic Chandos 9647

04:48:00 00:28:16 Frédéric Chopin Les Sylphides

Richard Bonynge National Philharmonic Decca 433864

05:18:00 00:16:38 Luigi Boccherini Symphony No. 17 in A major Op 35

Chiara Banchini Ensemble 415 Harm Mundi 901291

05:36:00 00:06:30 Ferdinand Hérold Le pré aux clercs: Overture

Wolf-Dieter Hauschild Swiss Italian Orch Dynamic 282

05:49:00 00:09:10 Robert Wright & George Forrest Borodin's Music from 'Kismet' Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:45 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 66

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

06:15:00 00:07:18 Giuseppe Torelli Sinfonia for 4 Trumpets in C major

Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Wallace Collection Nimbus 5017

06:23:00 00:07:35 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Summer

Almeda Trio Albany 1386

06:31:00 00:04:25 Wilhelm Kaiser-Lindemann The 12 in Bossa-nova Op 36

Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981

06:40:00 00:04:01 Ludwig van Beethoven Christ on Mount of Olives: Hallelujah Op 85

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

06:45:00 00:09:36 Franz Schubert Minuet & Finale from Symphony No. 3

Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

06:55:00 00:03:08 John Philip Sousa March 'The Gallant Seventh'

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:05:40 Johann Sebastian Bach Fugue from Prelude & Fugue in D major

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

07:13:00 00:07:46 Jean Sibelius Historic Scenes Suite No. 1: Festivo Op 25

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

07:25:00 00:02:53 Lev Aronson Hasidic Dance

Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

07:27:00 00:05:30 Sergei Rachmaninoff Barcarolle Op 11

Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

07:37:00 00:06:31 Hector Berlioz Symphonie fantastique: A Ball

Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

07:44:00 00:03:46 Antonio Salieri Angiolina: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

07:48:00 00:05:10 Edvard Grieg Peer Gynt: Overture

Oivin Fjeldstad London Symphony Orchestra Decca 4785437

07:57:00 00:03:15 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Humming Chorus

Utah Symphony Joseph Silverstein Mormon Tabernacle Choir Decca 436284

08:07:00 00:07:22 John Field Rondeau in A flat major

London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9534

08:15:00 00:07:18 Robert Schumann Scherzo from Symphony No. 2 Op 61

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

08:25:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Bassoon Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi David McGill, bassoon Decca 443176

08:31:00 00:05:24 Johann Sebastian Bach Cantata No. 156: Sinfonia in F major

Gary Schocker, flute; Jason Vieaux, guitar Azica 71230

08:40:00 00:06:34 Eric Fenby Overture "Rossini on Ilkla Moor"

Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

08:49:00 00:04:47 Traditional Scarborough Fair

London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

08:56:00 00:04:47 Miklós Rózsa Madame Bovary: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:05:00 00:16:36 Goff Richards Homage to the Noble Grape

London Brass Teldec 46069

09:26:00 00:06:06 Bernard Herrmann Torn Curtain: Suite

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1093

09:35:00 00:07:15 Henryk Wieniawski Finale from Violin Concerto No. 1 Op 14

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

09:45:00 00:10:52 Grace Williams Fantasy on Welsh Nursery Tunes

Sir Charles Groves London Symphony Orchestra Lyrita 323

09:56:00 00:03:26 Felix Arndt Nola 'A Silhouette'

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:34 Federico Mompou Canción y Danza No. 7

Stephen Hough, piano Hyperion 66963

10:04:00 00:03:09 Béla Bartók Three Hungarian Folk Songs

Lara Downes, piano Steinway 30016

10:09:00 00:13:31 Giacomo Meyerbeer Les Huguenots: Overture & Suite

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

10:24:00 00:05:31 Giuseppe Verdi Rigoletto: Quartet

SWR Symphony Orch Marco Armiliato Anna Netrebko, soprano; Elina Garanca, mezzo; Ramón Vargas, tenor; Ludovic Tézier, baritone DeutGram 4777177

10:32:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Cantata No. 29: Sinfonia

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Jeanne Lamon, violin Tafelmusik 1001

10:39:00 00:03:45 Johann Sebastian Bach Fantasia & Fugue in D minor

Canadian Brass Steinway 30008

10:43:00 00:04:40 Dag Wirén March from Serenade for Strings Op 11

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

10:50:00 00:27:57 Franz Krommer Symphony No. 2 in D major Op 40

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9275

11:19:00 00:09:06 Robert Schumann Allegro in B minor Op 8

Maurizio Pollini, piano DeutGram 471370

11:30:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 5 in E major

Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

11:40:00 00:10:53 Béla Bartók Rhapsody No. 2

City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle Kyung Wha Chung, violin EMI 54211

11:53:00 00:05:47 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.3 in C minor Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

12:06:00 00:07:14 Sir William Walton Richard III: Prelude & Coronation

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Ian Watson, organ Chandos 8841

12:16:00 00:09:04 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

12:27:00 00:03:43 Sir Granville Bantock The Sea Reivers

Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

12:32:00 00:04:12 Antonio Salieri Falstaff: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

12:39:00 00:08:17 Otto Nicolai The Merry Wives of Windsor: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

12:49:00 00:08:55 Jean Françaix Concertino for Piano & Orchestra

Montreal Symphony Orchestra Charles Dutoit Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 452448

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:41:34 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 4 in E minor

Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

13:44:00 00:13:23 Frederick Delius Over the Hills and Far Away

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

13:59:00 00:02:56 Antonín Dvorák Humoresque No. 7 in G flat Op 101

Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:03:00 00:03:08 Cécile Chaminade Etudes de concert: Scherzo Op 35

Joanne Polk, piano Steinway 30037

14:07:00 00:14:22 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 20 in B flat

Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

14:25:00 00:10:52 Franz Schubert Andante in B minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 75

14:52:00 00:07:11 Johann Sebastian Bach Finale from Keyboard Concerto No. 1

Berlin State Orchestra Simone Dinnerstein Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

15:02:00 00:18:44 Richard Strauss Horn Concerto No. 2 in E flat major

Bamberg Symphony Ingo Metzmacher Marie-Luise Neunecker, horn EMI 56183

15:22:00 00:08:07 Richard Strauss Neapolitan Folk Life from 'Aus Italien" Op 16

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

15:31:00 00:03:35 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Tango

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

15:39:00 00:08:38 Pedro Sáenz Aquel Buenos Aires

Mirian Conti, piano Steinway 30010

15:50:00 00:06:05 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Meyerbeer at the Opera

15:58:00 00:04:26 Giacomo Meyerbeer L'Africaine: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

16:06:00 00:03:18 Giacomo Meyerbeer Robert le diable: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

16:12:00 00:10:59 Sir Charles Hubert H. Parry Finale from Symphony No. 3

Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

16:27:00 00:05:29 James Horner Mighty Joe Young: Dedication & Windsorg

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Winton Woods HS Chorus Telarc 80535

16:35:00 00:04:01 Carl Maria von Weber Rondo from Piano Sonata No. 1 Op 24

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

16:41:00 00:05:47 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1: Overture

Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

16:46:00 00:03:47 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1: March

Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

16:52:00 00:02:04 Claudio Monteverdi Vespers of the Blessed Virgin: Deus in Adjutorium

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir DeutGram 4795448

16:56:00 00:03:10 Johann Sebastian Bach Finale from Solo Violin Sonata No. 1

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

17:05:00 00:05:01 Avner Dorman Allegro from Piano Concerto in A major

Metropolis Ensemble Andrew Cyr Eliran Avni, piano Naxos 559620

17:13:00 00:07:27 Aaron Copland Rodeo: Buckaroo Holiday

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

17:23:00 00:11:54 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F major

Apollo's Fire Jeannette Sorrell John Thiessen, trumpet; Michael Lynn, recorder; Gonzalo X. Ruiz, oboe; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

17:40:00 00:04:36 Agustín Barrios Julia Florida: Barcarola

Jason Vieaux, guitar Naxos 553449

17:46:00 00:03:09 Manuel Ponce Por ti mi corazon

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

17:52:00 00:03:11 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

17:56:00 00:03:11 Leos Janácek Idyll for Strings: Scherzo & Trio

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:45 Antonio Salieri Variations on 'La Folia di Spagna'

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

18:28:00 00:04:36 Jacques Ibert Homage to Mozart

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 440332

18:35:00 00:03:49 Ferruccio Busoni Giga, Bolero and Variations after Mozart

Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

18:41:00 00:12:25 Antonín Dvorák Hussite Overture Op 67

Theodore Kuchar Janácek Philharmonic Brilliant 92297

18:57:00 00:01:44 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Gigue Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:12 Adalbert Gyrowetz Symphony in F major Op 6

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9791

19:24:00 00:31:44 Franz Schubert Symphony No. 6 in C major

Thomas Zehetmair Royal Northern Sinfonia Avie 2224

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:19:44 Alexander Glazunov Violin Concerto in A minor Op 82

Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons Nikolaj Znaider, violin RCA 87454

20:24:00 00:31:18 Robert Schumann Symphony No. 3 in E flat major Op 97

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 421643

20:55:00 00:03:59 Sergei Rachmaninoff Moment Musical No. 5 in D flat Op 16

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4200

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Marin Alsop, conductor; Jon Kimura Parker, piano

21:04:00 00:06:00 Anna Clyne Masquerade

21:13:00 00:10:27 Samuel Barber Essay No. 2 for Orchestra Op 17

21:25:00 00:15:56 George Gershwin Rhapsody in Blue

21:42:00 00:04:00 Oscar Peterson Blues Etude

21:48:00 00:37:03 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70

22:26:00 00:16:39 Benjamin Britten The Young Person's Guide to Orchestra Op 34

22:44:00 00:13:00 John Williams Lincoln: Suite

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:56 Antonín Dvorák Czech Suite: Romance Op 39

Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

23:06:00 00:12:17 Ernö Dohnányi Adagio pastorale from Symphony No. 2 Op 40

Matthias Bamert BBC Philharmonic Chandos 9455

23:21:00 00:05:13 Franz Schubert Andante from Violin Sonatina No. 1

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

23:26:00 00:08:43 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 43

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

23:37:00 00:04:45 Frederick Delius Two Aquarelles

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

23:41:00 00:12:09 Sir Edward Elgar Andante from Violin Concerto Op 61

Dresden State Orchestra Sir Colin Davis Nikolaj Znaider, violin RCA 60588

23:56:00 00:02:59 Peter Tchaikovsky None But the Lonely Heart Op 6

Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835