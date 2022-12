Program Guide 06-21-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:18:14 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 3 Suite

Mark Wigglesworth BBC National Orch of Wales BBC 63

00:22:00 00:29:23 Camille Saint-Saëns Violin Concerto No. 3 in B minor Op 61

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

00:53:00 00:41:50 Alfredo Casella Symphony No. 3 Op 63

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

01:37:00 00:42:18 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 29 in B flat major Op 106

Karl Lo, piano Brioso 152

02:21:00 00:26:58 Richard Strauss Death and Transfiguration Op 24

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

02:50:00 00:31:06 Henry Holden Huss Piano Concerto in B major Op 10

BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

03:23:00 00:36:07 George W. Chadwick Suite symphonique

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 2104

04:01:00 00:28:01 César Franck Psyché

Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

04:31:00 00:46:53 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 720

05:20:00 00:18:04 Francis Poulenc Sextet for Piano & Winds

Wind Ensemble Pascal Rogé, piano; Patrick Gallois, flute; Maurice Bourgue, oboe Decca 421581

05:40:00 00:05:45 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Dance of the Comedians

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

05:50:00 00:07:43 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Treasure Waltz Op 418

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:22 Enrique Granados Spanish Dance No. 6 in D Op 5

Sir Angel Romero, guitar; Celedonio Romero, guitar Telarc 80216

06:15:00 00:09:09 Frédéric Chopin Polonaise No. 5 in F sharp minor Op 44

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

06:24:00 00:04:02 Pavel Chesnokov Salvation is Created

Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 61

06:30:00 00:03:55 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Trio in C major

Erich Leinsdorf Cleveland Orchestra Sony 86793

06:40:00 00:08:59 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 720

06:51:00 00:02:55 Percy Grainger I'm Seventeen Come Sunday

English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 446657

06:55:00 00:02:40 John Philip Sousa March 'Who's Who in Navy Blue?'

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

06:55:00 00:01:16 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in B flat major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

07:05:00 00:05:24 Charles-Marie Widor Toccata from Organ Symphony No. 5 Op 42

Todd Wilson, organ MAA 11009

07:10:00 00:07:42 Amy Beach Siciliana from 'Gaelic' Symphony Op 32

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

07:23:00 00:03:05 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Polonaise

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

07:30:00 00:03:54 Johann Pachelbel Three Magnificat Fugues

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

07:40:00 00:08:09 Girolamo Frescobaldi Aria detto Balletto

Eliot Fisk, guitar MusicMast 67130

07:51:00 00:04:31 Eric Coates London Suite: Knightsbridge March

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

07:55:00 00:03:17 Brian Dykstra Lancashire Rag

Barrick Stees, bassoon; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

08:07:00 00:06:35 Franz Joseph Haydn Finale from Cello Concerto No. 1

English Chamber Orchestra Benjamin Britten Mstislav Rostropovich, cello Decca 4785437

08:15:00 00:07:15 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

08:26:00 00:07:23 Sir Arnold Bax Symphonic Scherzo

Vernon Handley Royal Philharmonic Chandos 8464

08:38:00 00:02:26 Sir Charles Hubert H. Parry Jerusalem

London Philharmonic Sir Andrew Davis Royal Choral Society EMI 28379

08:42:00 00:08:27 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

08:51:00 00:02:40 Richard Wagner Die Meistersinger: Prize Song

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Dale Clevenger, horn Teldec 24224

08:57:00 00:04:47 James Horner Field of Dreams: Medley

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

09:05:00 00:14:18 Joh. Christoph Friedrich Bach Trio in C major

Aulos Ensemble Centaur 3068

09:26:00 00:04:41 Frederic Curzon Robin Hood Suite: March of the Bowmen

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

09:33:00 00:04:30 Eric Whitacre Water Night

Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 559677

09:48:00 00:03:57 Reinhold Glière The Red Poppy: Heroic Coolie Dance

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

09:53:00 00:06:00 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:03:44 Nikolai Rimsky-Korsakov Dubinushka Op 62

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

10:05:00 00:02:12 Bedrich Smetana March of the Student's Legion

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Orfeo 180891

10:09:00 00:13:31 Robert Volkmann Serenade No. 3 for Strings in D minor Op 69

German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki Catherine Tunnell, cello CPO 999159

10:26:00 00:04:04 Domenico Scarlatti Sonata in E major

Duo Amaral DuoAmaral 2013

10:31:00 00:03:34 Astor Piazzolla Milonga en re

Anne Akiko Meyers, violin; Akira Eguchi, piano Koch Intl 7762

10:38:00 00:06:05 Floro Meliton Ugarte Vidala

Mirian Conti, piano Steinway 30010

10:45:00 00:04:04 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Scherzo Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

10:51:00 00:27:52 Johan Halvorsen Mascarade Suite

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

11:22:00 00:09:02 Paul Hindemith Concert of Angels from 'Mathis der Meler'

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55230

11:33:00 00:08:48 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

11:43:00 00:09:08 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 83

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66295

11:53:00 00:04:04 Sergei Prokofiev Toccata in D minor Op 11

Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

11:58:00 00:01:20 John Philip Sousa March 'The Triton Medley'

Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

12:07:00 00:10:26 George Gershwin Cuban Overture

Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

12:18:00 00:07:13 Ignacio Cervantes Danzas Cubanas

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

12:27:00 00:03:13 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Entrance March

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:32:00 00:04:53 Lalo Schifrin Mission Impossible: Suite

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

12:42:00 00:07:59 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 6 Op 74

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 720

12:51:00 00:08:25 Jean Sibelius Finlandia Op 26

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:49:00 00:08:01 Oskar Nedbal The Winegrower's Bride: Overture

Douglas Bostock Carlsbad Symphony Classico 192

13:58:00 00:01:30 Percy Grainger Train Music

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:45 Ottokar Novácek Perpetual Motion Op 5

Virtuosi Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

14:03:00 00:02:12 Eugène Ysaÿe Obsession from Solo Violin Sonata No. 2

Gil Shaham, violin DeutGram 463483

14:07:00 00:14:08 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 27 in G major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45544

14:24:00 00:11:12 Knudage Riisager Concertino for Trumpet & Strings Op 29

Helsingborg Symphony Thomas Dausgaard Hakan Hardenberger, trumpet DaCapo 224082

14:37:00 00:13:10 Richard Wagner Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

14:52:00 00:06:13 Jacques Offenbach Master Péronilla: Overture

Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

15:01:00 00:19:03 Richard Strauss Burleske in D minor Op 11

Leipzig Gewandhaus Orchestra Herbert Blomstedt Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 4645

15:22:00 00:11:00 Carl Friedrich Abel Symphony in D major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

15:35:00 00:03:05 Carl Michael Ziehrer Fan Polonaise Op 525

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

15:43:00 00:05:28 Ferdinando Carulli Polonaise from Guitar Concerto No. 1 Op 8

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

15:50:00 00:05:53 Giuseppe Verdi Luisa Miller: Overture

Giuseppe Sinopoli Vienna Philharmonic Philips 411469

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Cocteau and Glass

15:58:00 00:04:08 Leonard Bernstein Candide: Overture

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 63085

16:06:00 00:03:11 Leonard Bernstein West Side Story: I Feel Pretty

Canadian Brass RCA 68633

16:12:00 00:11:35 Zoltán Kodály Dances of Marosszék

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

16:27:00 00:06:43 Alfred Newman Beau Geste: Excerpts

William Stromberg Moscow Symphony MarcoPolo 223750

16:37:00 00:02:39 Leroy Anderson Promenade

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

16:41:00 00:08:29 Vincenzo Bellini Oboe Concerto in E flat major

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

16:52:00 00:03:21 Franz Lehár The Land of Smiles: Dein ist mein ganzes

London Philharmonic Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone EMI 56758

16:56:00 00:03:00 Andrea Luchesi Rondo in C major

Roberto Plano, piano Concerto 2069

17:05:00 00:05:11 Édouard Lalo Scherzo for Orchestra

Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

17:12:00 00:08:28 Joh. Christoph Friedrich Bach Symphony No. 4 in E

Dennis Russell Davies Orchestra of St Luke's MusicMast 7062

17:23:00 00:10:53 Peter Tchaikovsky Adagio from Symphony No. 6 Op 74

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 720

17:40:00 00:04:58 Ben Folds The Luckiest

Voces8 Decca 22601

17:46:00 00:03:52 Anonymous Corde natus ex parentis

Voces8 Christian Forshaw, saxophone Decca 22601

17:52:00 00:02:43 André Grétry Céphale et Procris: Tambourin

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

17:58:00 00:01:29 Frédéric Chopin Prelude No. 20 in C minor Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:31 Joh. Christoph Friedrich Bach Symphony No. 20 in B flat major

Morten Schuldt-Jensen Leipzig Chamber Orchestra Naxos 572217

18:33:00 00:04:21 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Scherzo-valse

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

18:40:00 00:03:47 Emmanuel Chabrier Ronde champêtre

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

18:45:00 00:09:01 Johann Strauss Jr Waltz 'Vienna Blood' Op 354

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

18:57:00 00:02:02 Emmanuel Chabrier Feuillet d'album

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:11:03 Robert Schumann Overture to Byron's 'Manfred' Op 115

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62349

19:15:00 00:19:12 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557430

19:36:00 00:20:00 Antonín Dvorák Rusalka Fantasy

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 720

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:15:18 Nikolai Rimsky-Korsakov Russian Easter Overture Op 36

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4785437

20:19:00 00:12:11 Georges Bizet Carmen Suite No. 1

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 417839

20:31:00 00:23:43 Georges Bizet Carmen Suite No. 2

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 417839

20:57:00 00:03:20 George Frideric Handel Minuet from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Riccardo Muti, conductor; Kirill Gerstein, piano

21:04:00 00:13:25 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25

21:20:00 00:20:48 Alexander Scriabin Symphony No. 5 Op 60

21:44:00 00:07:36 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

21:58:00 00:25:26 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93

22:30:00 00:26:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:20 Carl Stamitz Romance from Cello Concerto No. 1

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

23:07:00 00:10:51 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 40

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 6506

23:20:00 00:04:56 Antonio Vivaldi Largo from Guitar Concerto

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

23:24:00 00:07:04 Domenico Scarlatti Sonata in C minor

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

23:32:00 00:07:47 Johann Sebastian Bach Largo from Trio Sonata No. 5

Arcadi Volodos, piano Sony 62691

23:42:00 00:04:35 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Ballad

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

23:46:00 00:07:36 Poul Schierbeck Prelude for Strings Op 43

Ole Schmidt Odense Symphony DaCapo 226047

23:56:00 00:02:43 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Prelude & Presto

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

23:56:00 00:03:06 Sir Edward Elgar In Moonlight from 'In the South' Op 50

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

23:58:00 00:01:20 Peter Tchaikovsky The Seasons: July Op 37

Lang Lang, piano Sony 511758