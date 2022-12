Program Guide 06-16-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:27:12 Maurice Ravel Mother Goose Ballet Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

00:31:00 00:40:05 Antonín Dvorák String Quintet No. 2 in G major Op 77 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

01:13:00 01:06:04 Ludwig van Beethoven Symphony No. 9 in D minor Op 125 Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Benita Valente, soprano; Janis Taylor, mezzo-soprano; Richard Leech, tenor; William Stone, baritone; Atlanta Symphony Chorus ASO Media 1007

02:21:00 00:25:20 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd: Suite Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

02:48:00 00:27:38 Gerald Finzi Concerto for Clarinet & Strings Op 31 City of London Sinfonia Richard Hickox Michael Collins, clarinet VirginClas 90718

03:18:00 00:40:11 Charles Ives Symphony No. 1 in D minor Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9053

04:00:00 00:27:51 Herbert Howells Concerto for String Orchestra Vernon Handley Royal Liverpool Philharmonic Hyperion 66610

04:30:00 00:29:39 Alan Hovhaness Symphony No. 48 Op 355 Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

05:02:00 00:21:52 Sir Edward Elgar Overture 'In the South' Op 50 Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 74888

05:26:00 00:14:16 Johann Sebastian Bach French Suite No. 2 in C minor Vassily Primakov, piano Bridge 9350

05:42:00 00:04:10 William Byrd The Bells Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

05:51:00 00:05:52 Antonio Vivaldi Trumpet Concerto in A flat Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Maurice André, trumpet EMI 56260

CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:04:03 Sergei Rachmaninoff Paraphrase on Kreisler's 'Liebesleid' Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

06:15:00 00:07:15 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 2 in C major Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

06:28:00 00:05:51 Sergei Prokofiev War and Peace: Intermezzo "May Night" Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

06:29:00 00:05:38 Ludwig van Beethoven Allegro from String Quartet No. 6 Op 18 Cleveland Quartet Telarc 80229

06:40:00 00:08:04 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Overture Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

06:50:00 00:03:00 Franz Liszt Valse oubliée No. 1 in F sharp major Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

06:55:00 00:02:55 John Philip Sousa March 'A Century of Progress' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:05:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #24 Op 20 Daedalus Quartet Bridge 9326

07:10:00 00:07:25 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 1 Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

07:20:00 00:02:06 Traditional The Keel Row City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

07:25:00 00:03:36 Jacob Gade Jealousy Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

07:30:00 00:03:53 Samuel Barber Souvenirs Suite: Waltz Op 28 Leon McCawley, piano VirginClas 45270

07:33:00 00:01:50 Leonard Bernstein On the Town: I Can Cook Too Center City Brass Quintet Chandos 4554

07:40:00 00:08:45 Carl Friedrich Abel Symphony in F major Op 7 Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

07:51:00 00:03:09 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Sarabande Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

07:58:00 00:01:23 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Can-Can Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

BBC NEWS

08:07:00 00:08:18 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

08:15:00 00:04:04 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 8 in G minor Op 46 Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Decca 19765

08:24:00 00:04:45 Philip Glass Harpsichord Concerto: Movement III West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

08:31:00 00:03:03 Sir Edward Elgar Agnus Dei Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 3215

08:40:00 00:09:00 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 417184

08:50:00 00:02:42 Roland Dyens Tango en skaï Jason Vieaux, guitar Azica 71287

08:55:00 00:03:36 John Williams E.T.: Flying Theme John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

09:05:00 00:23:31 Ludwig van Beethoven Ode to Joy from Symphony No. 9 Op 125 Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Benita Valente, soprano; Janis Taylor, mezzo-soprano; Richard Leech, tenor; William Stone, baritone; Atlanta Symphony Chorus ASO Media 1007

09:34:00 00:04:25 James Horner Titanic: My Heart Will Go On La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:40:00 00:04:21 Aaron Copland The Red Pony: Morning on the Ranch JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

09:55:00 00:03:20 Anderson & Roe Ragtime alla Turca Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:03:00 00:02:15 Dmitri Shostakovich The Golden Age: Polka Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

10:05:00 00:03:14 György Cziffra Concert Etude No. 2 Yuja Wang, piano DeutGram 16606

10:11:00 00:10:31 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in D major Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

10:25:00 00:04:17 Antonín Dvorák Legend No. 2 in G major Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

10:31:00 00:04:45 Frank Bridge Norse Legend Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

10:41:00 00:29:33 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 27 in B flat major Kremerata Baltica Evgeny Kissin Evgeny Kissin, piano EMI 26645

11:13:00 00:09:53 Andrei Schulz-Evler Arabesques on the 'Blue Danube' Waltz Op 314 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

11:25:00 00:09:36 William Alwyn Overture to a Masque David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

11:37:00 00:08:17 Antonio Vivaldi Chamber Concerto in G minor Geminiani Ensemble Christoph 74590

BBC NEWS

12:06:00 00:08:46 David Popper Hungarian Rhapsody Op 68 Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Matthew Allen, cello Telarc 80745

12:17:00 00:11:33 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 1 in A major Op 11 Leopold Stokowski RCA Victor Symphony RCA 70931

12:31:00 00:03:43 Antonio Vivaldi Concerto alla rustica in G major Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62719

12:38:00 00:04:59 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 7: Country Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

12:45:00 00:09:48 Hector Berlioz Symphonie fantastique: Dream of the Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

12:57:00 00:03:06 Frank Loesser How to Succeed in Business Without Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 01:06:04 Ludwig van Beethoven Symphony No. 9 in D minor Op 125 Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Benita Valente, soprano; Janis Taylor, mezzo-soprano; Richard Leech, tenor; William Stone, baritone; Atlanta Symphony Chorus ASO Media 1007

14:08:00 00:02:22 Jean-Philippe Rameau Musette en rondeau Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

14:10:00 00:02:10 Jean Sibelius King Christian II: Musette Op 27 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

14:15:00 00:14:08 Franz Schubert Rondo in A major Brandenburg Orchestra Roy Goodman Elizabeth Wallfisch, violin Hyperion 66840

14:31:00 00:09:42 Felix Mendelssohn Overture for Wind Instruments Op 24 Claudio Abbado London Symphony Orchestra DeutGram 423104

14:44:00 00:11:23 Igor Stravinsky Scherzo fantastique Op 3 Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 471197

15:01:00 00:17:03 Muzio Clementi Symphony in B flat Op 18 Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9234

15:21:00 00:09:13 Carl Maria von Weber Andante & Hungarian Rondo Op 35 Solistes de Montpellier-Moscou Gerard Caussé Gérard Caussé, viola EMI 54817

15:32:00 00:03:33 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 16 in G major Op 32 Vassily Primakov, piano Bridge 9348

15:39:00 00:03:44 Nikolai Medtner Fairy Tale in E flat major Op 26 Donna Lee, piano Azica 71220

15:44:00 00:08:09 David Diamond Finale from Symphony No. 2 Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3093

15:53:00 00:03:40 Percy Grainger Handel in the Strand City of London Sinfonia Richard Hickox Geoffrey Tozer, piano Chandos 9554

15:58:00 00:06:05 Charles Ives A Concord Symphony: The Alcotts Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:07:00 00:02:11 Charles Ives Songs My Mother Taught Me Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

16:12:00 00:11:05 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 9 Op 125 Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1007

16:27:00 00:05:05 Max Steiner Johnny Belinda: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81270

16:34:00 00:06:03 Richard Adler & Jerry Ross Damn Yankees: Overture Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

16:43:00 00:07:56 André Grétry Le magnifique: Overture Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

16:54:00 00:02:56 Johann Sebastian Bach Fugue à la gigue in G major Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

16:59:00 00:01:34 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Little Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:04:00 00:04:57 E. J. Moeran Whythorne's Shadow JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

17:13:00 00:08:43 Robert Schumann Allegro brillante from Piano Quintet Op 44 Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

17:24:00 00:10:19 André Grétry Céphale et Procris: Ballet Suite Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

17:40:00 00:04:48 Gustav Holst A Fugal Overture Op 40 Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9420

17:46:00 00:02:45 Benjamin Britten Fugue from 'Young Person's Guide' Op 34 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

17:50:00 00:03:04 Marguerite Monnot Hymne à l'amour Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

17:54:00 00:04:16 Anatoly Liadov Polonaise No. 2 in D major Op 55 Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:14:58 Ludwig van Beethoven Adagio from Symphony No. 9 Op 125 Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1007

18:26:00 00:04:15 Enrique Granados El pelele Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

18:32:00 00:03:28 Ernesto Lecuona Malagueña Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

18:38:00 00:16:15 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: Suite Op 33 Walter Weller London Philharmonic Decca 4785437

18:54:00 00:03:28 Sergei Prokofiev Cinderella: Waltz John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:14:03 Michael Haydn Symphony No. 11 in B flat Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

19:18:00 00:37:36 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 75 Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Bernd Glemser, piano Naxos 550819

19:57:00 00:02:28 Claude Debussy Les Soirs illuminés par l'ardeur Jenny Lin, piano Hänssler 98037

20:00:00 00:03:23 Robert Schumann Waldszenen: Eintritt & Jäger auf der Lauer Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290

20:05 SPECIAL: ChamberFest Cleveland, live from Mixon Hall at the Cleveland Institute of Music Schumann Fantasies - ChamberFest Cleveland opens its fifth season, ‘Tales & Legends’, with a concert exploring the fantasies, desires and fragility of Robert Schumann

Artists: David Bowlin, violin; Scott Christian, percussion; Diana Cohen, violin; Franklin Cohen, clarinet; Oliver Herbert, cello; Hsin-Yun Huang, viola; Alexi Kenney, violin; Merima Ključo, accordion; Dimitri Murrath, viola; Matan Porat, piano; Orion Weiss, piano

ROBERT SCHUMANN Fantasiestücke for Clarinet & Piano Op 73

GYÖRGY KURTÁG Hommage à R. [Robert] Sch. [Schumann] for Clarinet, Viola & Piano Op. 15/d

SCHUMANN Intermezzo for Violin & Piano in F from the ‘F.A.E.’ Sonata

STEPHEN COXE Three Movements from ‘A Book of Dreams’ for Accordion, Percussion & Piano

SCHUMANN Piano Quintet in E-flat Op 44

21:52:00 00:06:28 Robert Schumann Waldszenen: Einsame Blumen, Verrufene Stelle & Freundlihe Landschaft Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290

PITTSBURGH SYMPHONY WITH JIM CUNNINGHAM - Manfred Honeck, conductor; Michael Rusinek, clarinet

22:04:00 00:08:29 Franz von Suppé Morning, Noon and Night in Vienna

22:12:00 00:08:00 Carl Michael Ziehrer Waltz 'Viennese Girls' Op 388

22:23:00 00:21:01 Carl Maria von Weber Clarinet Concerto No. 1 in F minor Op 73

22:46:00 00:07:55 Carl Michael Ziehrer Waltz 'Hereinspaziert!' Op 518

23:15:00 00:13:07 Gioacchino Rossini Introduction, Theme and Variations in E flat

23:30:00 00:03:49 Johann Strauss Jr Fürstin Ninetta: New Pizzicato Polka Op 449

23:38:00 00:03:04 Josef Strauss Polka 'Fireproof' Op 269

23:42:00 00:03:18 Johann Strauss Radetzky March Op 228

23:47:00 00:02:45 Johann Strauss Jr & Josef Strauss: Pizzicato Polka

23:52:00 00:02:56 Johann Strauss Jr Polka 'Tritsch-Tratsch' Op 214