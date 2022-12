Program Guide 06-14-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:25:56 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 67 in F major Op 77

Takács Quartet Decca 430199

00:30:00 00:26:54 Reinhold Glière The Red Poppy: Suite

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

00:59:00 00:46:23 Peter Tchaikovsky Symphony No. 3 in D major Op 29

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 449967

01:47:00 00:22:02 Orlande de Lassus Missa "Tous les regrets"

Paul Van Nevel Huelgas Ensemble Harm Mundi 2908304

02:11:00 01:06:32 Dmitri Shostakovich Symphony No. 8 in C minor Op 65

Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

03:19:00 00:29:36 Robert Schumann Violin Concerto in D minor

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

03:50:00 00:31:50 Felix Mendelssohn Octet for Strings in E flat major Op 20

Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

04:24:00 00:26:13 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude & Good Friday

Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

04:52:00 00:28:49 Juan Arriaga Symphony in D major

Jordi Savall Le Concert des Nations Astrée 8532

05:23:00 00:13:01 Hector Berlioz Overture 'Rob Roy'

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421193

05:38:00 00:07:32 Sir Malcolm Arnold Little Suite No. 4 Op 80

Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

05:48:00 00:09:21 Johann Adolph Hasse Sinfonia Op 5

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:26 Antonín Dvorák Cypress No. 1

Cypress String Quartet Avie 2275

06:15:00 00:06:01 Gioacchino Rossini Tancredi: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

06:21:00 00:03:15 Traditional Shaker Song "Peace"

Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

06:25:00 00:04:13 Benjamin Godard Suite: Waltz Op 116

Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

06:30:00 00:04:23 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 3

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

06:40:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 26 in E flat major

Jane Glover London Mozart Players ASV 762

06:48:00 00:03:58 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4: Preludio

David Russell, guitar Telarc 80584

06:55:00 00:03:17 Josef Franz Wagner March 'Under the Double Eagle'

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:05:00 00:05:13 Ludwig van Beethoven Presto from String Quartet No. 14 Op 131

Cypress String Quartet Cypress 2012

07:10:00 00:08:17 George Frideric Handel Selections from 'Terpsichore'

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

07:20:00 00:02:19 Dmitri Shostakovich Hamlet: Flourish & Dance Music Op 32

Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

07:25:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31

Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Teldec 90201

07:40:00 00:08:07 Franz von Suppé Morning, Noon and Night in Vienna

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

07:50:00 00:02:23 King Henry VIII Pastime with Good Company

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

07:55:00 00:04:11 Franz Schubert Ave Maria

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

08:07:00 00:06:30 Lars-Erik Larsson Scherzo from Symphony No. 1 Op 2

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

08:16:00 00:09:10 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 2 Op 33

Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

08:25:00 00:02:20 Percy Grainger Duke of Marlborough Fanfare

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

08:30:00 00:04:37 Claude Debussy Images, Book 1: Reflets dans l'eau

Simon Trpceski, piano EMI 272

08:40:00 00:03:57 Orlande de Lassus Salve Regina

Harry Christophers The Sixteen Decca 10836

08:45:00 00:08:53 Gustav Mahler Scherzo from Symphony No. 1

Leonard Bernstein Royal Concertgebouw Orchestra DeutGram 4795448

08:55:00 00:02:00 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: March

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

08:55:00 00:04:22 John Williams Superman: March

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 2

09:08:00 00:20:15 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

09:31:00 00:05:42 John Philip Sousa The American Maid: Overture

Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

09:41:00 00:04:20 Léo Delibes Sylvia: The Huntresses

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

09:58:00 00:01:09 Frédéric Chopin Etude No. 20 in D flat major Op 25

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:03:43 William Grant Still Summerland from "Three Visions"

Denver Oldham, piano Koch Intl 7084

10:05:00 00:03:35 Duke Ellington A Single Petal of a Rose

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811

10:11:00 00:11:26 Felix Mendelssohn String Symphony No. 1 in C major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

10:25:00 00:05:01 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.4 in G major Op 39

Sir Adrian Boult London Philharmonic EMI 28379

10:32:00 00:03:37 Fritz Kreisler Tambourin chinois Op 3

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

10:39:00 00:06:36 Fritz Kreisler Scherzo from String Quartet in A minor

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Benny Kim, violin; Masao Kawasaki, viola; Mats Lidström, cello EMI 56481

11:19:00 00:08:16 George Frideric Handel Suite for Trumpet & Strings in D major

Philharmonia Orchestra Claudio Scimone Bibi Black, trumpet EMI 54620

11:31:00 00:08:03 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in E major

John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

11:40:00 00:12:10 Dmitri Shostakovich Finale from Symphony No. 5 Op 47

Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

11:54:00 00:03:59 Traditional Lucerne Song Philip Jones Brass Ensemble

John Fletcher, tuba Claves 600

12:06:00 00:05:39 Léo Delibes Sylvia: Cortège de Bacchus

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

12:14:00 00:16:36 Goff Richards Homage to the Noble Grape

London Brass Teldec 46069

12:31:00 00:05:08 Erich Wolfgang Korngold Much Ado About Nothing: Overture Op 11

Werner Andreas Albert NW German Philharmonic CPO 999046

12:39:00 00:02:19 Dmitri Shostakovich Hamlet: Flourish & Dance Music Op 32

Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

12:46:00 00:11:06 Roger Quilter A Children's Overture Op 17

Adrian Leaper Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223444

12:57:00 00:01:35 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance 'The Hero Coburg's Victory'

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:42:31 Antonín Dvorák Symphony No. 9 in E minor Op 95

Rafael Kubelik Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

13:45:00 00:12:03 Karol Szymanowski Concert Overture Op 12

Edward Gardner BBC Symphony Orchestra Chandos 5115

13:58:00 00:02:19 Ludwig van Beethoven March from Serenade for String Trio Op 8

Leopold String Trio Hyperion 67253

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:03:43 Camille Saint-Saëns Allegro appassionato in B flat major Op 43

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

14:06:00 00:04:15 Édouard Lalo Scherzando from Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

14:13:00 00:14:39 Joaquín Turina Danzas Fantàsticas Op 22

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

14:30:00 00:11:02 Franz Schubert Sixteen German Dances

Alfred Brendel, piano Philips 422229

14:43:00 00:08:36 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies

Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Jean-Pierre Leroy, trumpet EMI 64100

14:53:00 00:04:55 Richard Wagner Tannhäuser: Pilgrims' Chorus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Men of; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

15:01:00 00:14:37 Georg Philipp Telemann Ouverture burlesque in B flat

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

15:18:00 00:10:06 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Méditation Op 42

Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons Nikolaj Znaider, violin RCA 87454

15:30:00 00:03:36 Sergei Prokofiev Scherzo from Violin Concerto No. 1 Op 19

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 59

15:38:00 00:05:32 Dmitri Shostakovich Allegretto from Symphony No. 5 Op 47

Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

15:46:00 00:09:47 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 2 in F major Op 51

Neeme Järvi Bamberg Symphony Orfeo 157101

15:56:00 00:01:33 Samuel Scheidt Galliard Battaglia

Canadian Brass Steinway 30008

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Godfrey's Quartet No. 3

15:58:00 00:04:09 Orlande de Lassus Ave verum corpus

John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

16:06:00 00:02:44 Orlande de Lassus Domine Dominus noster

King's Singers Naxos 572987

16:12:00 00:10:52 Frédéric Chopin Scherzo No. 1 in B minor Op 20

Lang Lang, piano Sony 511758

16:27:00 00:06:48 Hans Zimmer Mission Impossible 2: Nyah and Ethan

Brussels Philharmonic Dirk Brossé Heitor Pereira, guitar Decca 467749

16:34:00 00:05:03 Hans Gál Burlesque from Symphony No. 1 Op 30

Thomas Zehetmair Royal Northern Sinfonia Avie 2224

16:41:00 00:07:27 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 2

Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 21485

16:52:00 00:03:21 Gabriel Fauré Barcarolle No. 4 in A flat Op 44

Charles Owen, piano Avie 2240

16:56:00 00:03:01 Jan Dismas Zelenka Villanella from Capriccio No. 5

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

17:05:00 00:02:20 Traditional Ye Banks and Braes La Nef

Meredith Hall, soprano Atma 2336

17:07:00 00:03:26 Traditional Little Red Bird

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Meredith Hall, soprano Avie 2269

17:28:00 00:08:32 Georg Philipp Telemann Whimsical Symphony in G major

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Henry Peyrebrune, double bass; Tracy Rowell, double bass Koch Intl 7576

17:40:00 00:05:17 Dmitri Shostakovich Allegro from Symphony No. 9 Op 70

Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

17:47:00 00:02:36 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Folk Feast Op 97

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

17:52:00 00:03:07 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 2 in C minor

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

17:57:00 00:01:50 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Aragonaise

Richard Bonynge National Philharmonic Decca 4785437

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:03 Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Iona Brown, violin Decca 414595

18:28:00 00:03:58 John Bull Dr. Bull's Goodnight

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

18:34:00 00:02:27 John Bull Galliard 'St. Thomas, Wake!'

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

18:38:00 00:15:23 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

18:55:00 00:03:52 John Bull Fantasia

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:48 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43

Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

19:29:00 00:26:30 Dmitri Shostakovich Symphony No. 9 in E flat major Op 70

Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:15:24 Bedrich Smetana Má vlast: Blaník

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

20:19:00 00:36:09 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23

Vienna Symphony Herbert von Karajan Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4793449

20:58:00 00:01:29 Johannes Brahms Intermezzo in C major Op 119

Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Riccardo Muti, conductor; John Sharp, cello

21:04:00 00:26:28 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 423655

21:32:00 00:28:13 Sir Edward Elgar Cello Concerto in E minor Op 85

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Lynn Harrell, cello Decca 450021

22:02:00 00:27:16 Franz Schubert Symphony No. 2 in B flat major

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 412176

22:29:00 00:28:23 Giuseppe Verdi Four Seasons Ballet

James Levine Metropolitan Opera Orchestra Sony 52489

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:30 Isaac Albéniz Iberia: Evocatión

Lang Lang, piano Sony 771901

23:08:00 00:06:30 Joaquín Rodrigo Soleriana: Pastorale

Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

23:17:00 00:16:11 Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending

London Symphony Orchestra Sir Colin Davis Hilary Hahn, violin DeutGram 3026

23:35:00 00:06:57 Peter Tchaikovsky Andante cantabile Op 11

Ying Quartet Telarc 80685

23:41:00 00:12:23 Sergei Rachmaninoff Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 18

Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Lang Lang, piano DeutGram 3902

23:56:00 00:02:34 Gary Schocker Hypnotized: Together

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

23:56:00 00:02:55 Peter Tchaikovsky Valse sentimentale Op 51

Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377