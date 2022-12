Program Guide 05-31-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:12:05 Antonio Vivaldi Concerto in F major

Les Violons du Roy Mathieu Lussier Pascale Giguére, violin Atma 2602

00:16:00 00:40:31 Felix Mendelssohn String Symphony No. 11 in F major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

00:59:00 00:36:24 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 12 in E flat major Op 127

Cypress String Quartet Cypress 2012

01:37:00 00:35:09 Louise Farrenc Symphony No. 1 in C minor Op 32

Johannes Goritzki NDR Radio Philharmonic CPO 999603

02:14:00 00:33:27 Johannes Brahms Concerto for Violin & Cello in A minor Op 102

Cleveland Orchestra George Szell David Oistrakh, violin; Mstislav Rostropovich, cello EMI 65701

02:49:00 00:54:05 Franz Schubert String Quintet in C major

Cypress String Quartet Gary Hoffman, cello Avie 2307

03:45:00 00:30:02 Sergei Prokofiev Symphony No. 7 in C sharp minor Op 131

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

04:17:00 00:36:41 Johannes Brahms Piano Trio No. 1 in B major Op 8

André Previn, piano; Viktoria Mullova, violin; Heinrich Schiff, cello Philips 442123

04:56:00 00:23:19 Joseph Eybler Symphony No. 1 in C major

Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

05:21:00 00:15:17 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3 in G minor

Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

05:38:00 00:07:01 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio in E major

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

05:51:00 00:06:08 Gioacchino Rossini William Tell: Dance for Six

Frederick Fennell London Pops Orchestra Mercury 434356

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:35 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba

Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

06:15:00 00:08:29 Wolfgang Amadeus Mozart Lucio Silla: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47014

06:25:00 00:06:20 Franz Liszt Paraphrase on Verdi's 'Rigoletto'

Yundi, piano DeutGram 851

06:30:00 00:04:52 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

06:40:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Fugue in A major

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

06:45:00 00:06:32 Antonio Vivaldi Concerto for 4 Violins in E minor Op 3

Mathieu Lussier Les Violons du Roy Atma 2602

06:51:00 00:03:36 Gaetano Donizetti Andante sostenuto in F minor

Heinz Holliger, oboe; Ursula Holliger, harp Philips 426288

06:55:00 00:03:17 Henry Fillmore March 'King Karl King'

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:05:26 Domenico Cimarosa I nemici generosi: Overture

Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Denitsa Laffchieva, clarinet Naxos 572734

07:14:00 00:09:38 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 2 Op 45

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1003

07:25:00 00:02:11 Joseph Brackett Simple Gifts

Dale Warland Dale Warland Singers; Linda Chatterton, flute; Jeffrey Van, guitar Gothic 49243

07:30:00 00:03:53 Anthony Collins Vanity Fair

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

07:39:00 00:07:11 Alfredo Casella Finale from "Italia" Op 11

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

07:51:00 00:02:34 John Dowland Sleep, wayward thoughts

La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

07:51:00 00:03:34 Alec Wilder Air for Oboe

Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Bert Lucarelli, oboe Newport 85570

07:55:00 00:03:32 Reinhold Glière The Red Poppy: Russian Sailor's Dance

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

08:07:00 00:06:06 Henryk Wieniawski Finale from Violin Concerto No. 2 Op 22

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Joshua Bell, violin Decca 421716

08:15:00 00:07:54 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Introduction & March

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

08:27:00 00:06:11 Étienne Méhul Finale from Symphony No. 3

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

08:40:00 00:07:48 Giovanni Battista Pergolesi Sinfonia in F major

Cleveland Orchestra Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, harpsichord; Members of MLR 2013

08:47:00 00:02:18 Carl Nielsen Look About One Summer Day

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

08:50:00 00:06:43 Alfred Newman How to Marry a Millionaire: Overture

Richard Glazier, piano Centaur 3347

08:58:00 00:02:58 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Main Title

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

09:05:00 00:16:50 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 3

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

09:26:00 00:04:44 Frank Bridge Sir Roger de Coverley

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

09:35:00 00:04:11 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 51 Op 64

American String Project MSR 1386

09:52:00 00:04:55 Padre Antonio Soler Sonata No. 9 in C major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:04:41 Marin Marais The Bells of St. Genevieve 'La Sonnerie'

Guildhall Strings RCA 61275

10:06:00 00:02:25 Claude Debussy Les Angélus

Laurence Equilbey Accentus Chamber Choir Naïve 4947

10:10:00 00:12:23 Ludwig van Beethoven Variations on 'See, the conqu'ring hero comes'

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

10:25:00 00:05:00 Witold Lutoslawski Variations on Theme by Paganini

Gabriela Montero, piano; Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

10:32:00 00:03:59 Antonín Dvorák Furiant from String Sextet Op 48

Academy Chamber Ensemble Chandos 8771

10:39:00 00:04:21 Zdenek Fibich Poème London Mozart Players

Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

10:44:00 00:03:26 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Piano Trio No. 3 Op 35

Beaux Arts Trio Philips 446077

10:50:00 00:30:51 Louise Farrenc Symphony No. 3 in G minor Op 36

Johannes Goritzki NDR Radio Philharmonic CPO 999603

11:24:00 00:08:42 Antonio Vivaldi Concerto for 4 Violins in B minor Op 3

Mathieu Lussier Les Violons du Roy Atma 2602

11:34:00 00:07:52 Juan Arriaga Los esclavos felices: Overture

Jordi Savall Le Concert des Nations Astrée 8532

11:45:00 00:09:39 Béla Bartók Finale from Concerto for Orchestra

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425694

11:56:00 00:03:01 Leroy Anderson A Trumpeter's Lullaby

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet Naxos 559357

12:06:00 00:09:55 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

12:18:00 00:05:39 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Marriage Feast

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

12:25:00 00:05:43 Jacques Offenbach Waltz 'Souvenir d'Aix-les-Bains'

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

12:32:00 00:02:55 George Frideric Handel The Triumph of Time and Truth: Sonata in D major

RCO Chamber Orchestra Joshua Rifkin Peter Hurford, organ Decca 414604

12:39:00 00:04:40 Antonio Vivaldi La verità in cimento: Overture

Mathieu Lussier Les Violons du Roy Atma 2602

12:46:00 00:09:52 Jerome Kern Portrait for Orchestra 'Mark Twain'

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Tony Chipurn, trombone Vox 3035

12:56:00 00:03:41 Giuseppe Martucci Giga Op 61

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:30:16 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante in E flat major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Daniel Majeske, violin; Robert Vernon, viola Decca 443175

13:32:00 00:25:18 Franz Joseph Haydn Symphony No. 7 in C

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:59:00 00:01:54 John Philip Sousa March 'Transit of Venus'

Keith Brion Razumovsky Symphony Naxos 559029

14:02:00 00:03:54 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

14:07:00 00:17:06 Peter Tchaikovsky Variations on a Rococo Theme Op 33

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Lynn Harrell, cello Decca 4787779

14:26:00 00:09:12 Gioacchino Rossini Eduardo e Cristina: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

14:39:00 00:12:52 Sir Edward Elgar Introduction & Allegro for Strings Op 47

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

14:53:00 00:05:12 Henry Purcell The Indian Queen: Symphony

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 49240

15:01:00 00:14:46 Niels Gade Concert Overture 'Echoes of Ossian' Op 1

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

15:18:00 00:10:36 Felix Mendelssohn String Symphony No. 2 in D major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

15:30:00 00:04:40 Antonio Vivaldi La verità in cimento: Overture

Mathieu Lussier Les Violons du Roy Atma 2602

15:38:00 00:06:07 William Boyce Solomon: Overture

Roy Goodman Parley of Instruments Hyperion 66378

15:46:00 00:08:50 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 6

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 4785437

15:56:00 00:01:32 Dmitri Kabalevsky The Comedians: Galop Op 26

Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:06:15 Billy Strayhorn Take the 'A' Train

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

16:08:00 00:02:59 Duke Ellington The River: Giggling Rapids

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

16:14:00 00:09:05 Antonio Vivaldi Concerto for the Orchestra in Dresden in G minor

Les Violons du Roy Mathieu Lussier Pascale Giguére, violin Atma 2602

16:27:00 00:06:24 Marin Marais Alcyone: Chaconne

Tempesta di Mare Chandos 805

16:37:00 00:03:07 Marin Marais Alcyone: Overture

Tempesta di Mare Chandos 805

16:42:00 00:06:54 Louise Farrenc Overture No. 2 in E flat major Op 24

Johannes Goritzki NDR Radio Philharmonic CPO 999820

16:52:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Allegro from Flute Sonata No. 6

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

16:55:00 00:03:45 Frédéric Chopin Etude No. 23 in A minor Op 25

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4785437

17:05:00 00:05:22 Nikolai Rimsky-Korsakov The Maid of Pskov: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

17:13:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 1 Op 27

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

17:24:00 00:11:13 Antonio Vivaldi Concerto in F major

Les Violons du Roy Mathieu Lussier Pascale Giguére, violin Atma 2602

17:40:00 00:04:12 Antonio Salieri Falstaff: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

17:46:00 00:04:27 Giuseppe Verdi Falstaff: Honor Monologue

Metropolitan Opera Orchestra James Levine Bryn Terfel, baritone DeutGram 4795448

17:52:00 00:02:40 George Gershwin Oh, Kay!: Clap Yo' Hands

Alan Feinberg, piano Argo 436121

17:56:00 00:03:19 Peter Tchaikovsky Cherevichki: Cossack Dance

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:15 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

18:31:00 00:04:36 Anton Arensky Suite No. 1 for 2 Pianos: Waltz Op 15

Stephen Coombs, piano; Ian Munro, piano Hyperion 66755

18:38:00 00:02:51 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Music Box Waltz

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

18:43:00 00:11:02 Ralph Vaughan Williams Five Variants of 'Dives & Lazarus'

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 442427

18:56:00 00:03:03 Jacques Ibert Waltz from 'Divertissement'

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:05 Robert Schumann Overture, Scherzo and Finale Op 52

Thomas Dausgaard Swedish Chamber Orchestra Bis 1569

19:21:00 00:36:57 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D

Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:06:28 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Trumpets in C major

Les Violons du Roy Mathieu Lussier Benjamin Raymond, trumpet; Marianne Boies, trumpet Atma 2602

20:11:00 00:14:25 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1 in F major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

20:27:00 00:19:17 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 1 in F major

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

20:48:00 00:10:50 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Autumn' Concerto in F major Op 8

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

20:56:00 00:02:56 Claude Debussy Preludes Book 1: Danseuses de Delphes

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Christoph von Dohnányi, conductor; Paul Lewis, piano

21:04:00 00:12:36 Witold Lutoslawski Funeral Music for String Orchestra

21:18:00 00:36:27 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37

21:54:00 00:48:04 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74

22:44:00 00:06:19 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Moscow River'

22:50:00 00:07:34 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:08:06 Johannes Brahms Adagio from Trio Op 114

Franklin Cohen, clarinet; Stephen Geber, cello; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

23:10:00 00:09:07 Robert Schumann March from Piano Quintet Op 44

Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

23:21:00 00:08:44 George Frederick Bristow Nocturne from Symphony in F sharp minor Op 26

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9169

23:29:00 00:07:57 Ernest Schelling Suite Fantastique: Intermezzo Op 7

BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

23:40:00 00:05:30 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 14 Op 27

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

23:45:00 00:09:13 Franz Schubert Andante from Symphony No. 4

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

23:56:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'I Call to Thee'

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

23:57:00 00:02:51 Aaron Copland Down a Country Lane

Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 77310