Program Guide 05-27-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:12:17 Maurice Ravel Ouverture de féerie 'Shéhérazade' Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

00:16:00 00:34:49 Antonín Dvorák Piano Quartet No. 2 in E flat major Op 87 Wu Han, piano; Erin Keefe, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

00:53:00 01:13:28 Gustav Mahler Symphony No. 6 in A minor George Szell Cleveland Orchestra Sony 47654

02:08:00 00:37:11 Franz Schubert Piano Sonata No. 17 in D major Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

02:47:00 00:38:46 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 3 London Philharmonic Bernard Haitink Amanda Roocroft, soprano EMI 56564

03:28:00 00:24:24 Carlos Surinach Piano Concerto Royal Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 4785437

03:54:00 00:45:11 Joachim Raff Symphony No. 3 in F major Op 153 Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

04:41:00 00:12:44 Nicolò Paganini Theme and variations on "Nel cor piu..." Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377

04:56:00 00:24:24 Joaquín Rodrigo Concierto Andaluz Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

05:22:00 00:14:31 Franz Schubert Violin Sonatina No. 1 in D major Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

05:38:00 00:06:40 Jean Sibelius Cortège Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

05:49:00 00:08:22 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 32 in G major Jane Glover London Mozart Players ASV 762

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:11 Luigi Boccherini Rondo No. 1 from Cello Concerto No. 5 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

06:15:00 00:09:28 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Overture Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

06:25:00 00:09:18 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92 George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

06:40:00 00:03:52 Claude Debussy Pour le piano: Toccata Barry Douglas, piano RCA 68127

06:45:00 00:05:39 Joachim Raff Finale from Octet for Strings Op 176 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

06:51:00 00:02:36 Francisco Tárrega Recuerdos de la Alhambra Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377

06:58:00 00:04:03 John Philip Sousa March 'The Free Lance' Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:05:00 00:05:26 William Boyce Symphony No. 3 in C major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

07:13:00 00:07:12 George Gershwin Three Preludes Michael Tilson Thomas, piano CBS 44798

07:21:00 00:01:59 Jacques Ibert Histoires: Le petit âne blanc Salut Salon Warner 554295

07:24:00 00:02:03 Leonard Bernstein West Side Story: Jet Song Canadian Brass RCA 68633

07:26:00 00:05:55 Giuseppe Verdi Il trovatore: Ballet Music José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

07:40:00 00:08:58 Carl Nielsen Finale from Symphony No. 4 Op 29 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

07:51:00 00:02:15 Percy Grainger Shepherd's Hey! John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

07:51:00 00:03:45 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 22 Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

08:07:00 00:07:44 Johannes Brahms Intermezzo from Piano Quartet No. 1 Op 25 Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

08:18:00 00:06:39 Ralph Vaughan Williams The Poisoned Kiss: Overture George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

08:26:00 00:02:57 Stephen Foster Beautiful Dreamer Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

08:30:00 00:04:39 Anonymous Greensleeves to a Ground Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Members of DeutGram 13993

08:40:00 00:08:34 Sergei Prokofiev Allegro from Symphony No. 5 Op 100 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4785437

08:51:00 00:02:38 Johann Strauss Jr Polka 'Tik-Tak' Op 365 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

08:55:00 00:06:45 Howard Shore A "Lord of the Rings" Suite London Symphony Orchestra Klauspeter Seibel Sir James Galway, flute DeutGram 3024

09:05:00 00:17:43 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

09:27:00 00:07:17 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude & Love Scene Richard Glazier, piano Centaur 3347

09:37:00 00:03:39 Cole Porter Kiss Me, Kate: So in Love Richard Glazier, piano Centaur 3347

09:53:00 00:03:05 Irving Berlin Annie Get Your Gun: Anything you can do Vienna Philharmonic Herbert von Karajan Giulietta Simoniato, mezzo-sop; Ettore Bastianini, baritone Decca 4758319

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:44 Igor Stravinsky Pétrouchka: Russian Dance Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

10:04:00 00:02:55 Peter Tchaikovsky Valse sentimentale Op 51 Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

10:09:00 00:12:23 John Adams The Chairman Dances David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

10:22:00 00:06:04 Antonio Vivaldi Sinfonia for Strings in G major Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

10:31:00 00:05:12 John Field Nocturne No. 16 in F major London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9534

10:39:00 00:03:34 John Field Nocturne from Piano Concerto No. 3 Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370

10:45:00 00:04:31 Constant Lambert Bacchanale from 'Horoscope" Suite Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

10:51:00 00:24:20 Joachim Raff Octet for Strings in C major Op 176 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

11:17:00 00:09:55 Antonio Salieri Sinfonia Veneziana Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

11:29:00 00:08:03 George Frideric Handel Keyboard Suite No. 13 in B flat major Keith Jarrett, piano ECM 1530

11:39:00 00:08:51 Nikolai Miaskovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 23 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 471655

11:49:00 00:07:10 Giuseppe Verdi Nabucco: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

11:57:00 00:02:16 Leroy Anderson The Syncopated Clock Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

12:06:00 00:09:10 Gabriel Pierné Ramuntcho: Rapsodie Basque Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

12:17:00 00:05:18 Pablo de Sarasate Caprice basque Op 24 Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

12:24:00 00:06:27 August Soederman Swedish Festival Music Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553115

12:33:00 00:03:38 Pietro Mascagni L'amico Fritz: Preludietto Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

12:40:00 00:05:55 Franz Schubert The Friends from Salamanka: Overture Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

12:47:00 00:08:55 Josef Strauss Waltz 'Path of Hesperus' Op 279 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:57:00 00:02:30 Francisco Tárrega Malaguena Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:37:15 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 421439

13:40:00 00:18:06 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 2 in D minor Op 119 North German Radio Symphony Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63518

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:01:46 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Halling Op 71 Per Tengstrand, piano Azica 71207

14:01:00 00:03:56 Frederick Delius Koanga: La Calinda Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

14:05:00 00:14:40 Joachim Raff Concert Piece "Ode to Spring" in G Op 76 Lausanne Chamber Orchestra Lawrence Foster Jean-François Antonioli, piano Claves 8806

14:26:00 00:11:56 Franz Joseph Haydn Symphony No. 1 in D major Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 77309

14:40:00 00:14:49 Josef Suk Fantastic Scherzo Op 25 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572323

14:56:00 00:03:06 George Frideric Handel Rinaldo: Battle & March Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5123

15:01:00 00:15:47 Howard Hanson Merry Mount: Suite Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559702

15:19:00 00:10:57 Gerald Finzi Elegy 'The Fall of the Leaf' Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 64721

15:32:00 00:03:55 Frédéric Chopin Waltz No. 5 in A flat major Op 42 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

15:39:00 00:07:49 Richard Strauss Waltzes from 'Der Rosenkavalier' Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

15:49:00 00:08:18 Gustav Holst A Fugal Concerto Op 40 English Sinfonia Howard Griffiths Anna Pyne, flute; Philip Harmer, oboe Naxos 570339

15:58:00 00:03:57 Antonín Dvorák Humoresque No. 7 in G flat Op 101 Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:06:00 00:02:12 Jennifer Higdon Echo Dash Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

16:11:00 00:13:36 Frederick Loewe Camelot: Suite Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80375

16:28:00 00:06:47 Hans Zimmer Gladiator: Am I Not Merciful Brussels Philharmonic Dirk Brossé Chorus Decca 467749

16:37:00 00:02:01 John N. Klohr Billboard March Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

16:41:00 00:08:35 Joachim Raff Allegro from Octet for Strings Op 176 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

16:52:00 00:01:33 Richard Perlmutter Beethoven's Wig Beethoven's Wig Ensemble Richard Perlmutter, vocal Rounder 8112

16:53:00 00:01:00 Richard Perlmutter Franz Liszt the Famous Pianist Beethoven's Wig Ensemble Richard Perlmutter, vocal Rounder 8112

16:57:00 00:02:57 Isaac Albéniz Suite Española: Castilla Op 47 Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

17:05:00 00:04:53 Giuseppe Verdi Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

17:13:00 00:10:50 Johannes Brahms Finale from Piano Quartet No. 2 Op 26 Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 45846

17:27:00 00:08:01 Julius Fucik Little Ballerinas Waltz Op 226 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

17:40:00 00:04:00 Sir Edward Elgar La Capricieuse Op 17 Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

17:46:00 00:04:05 Igor Stravinsky Mavra: Chanson russe Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

17:52:00 00:03:44 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Changing of the Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

17:57:00 00:02:51 Horacio Salgán Don Agustín Bardi Mirian Conti, piano Steinway 30010

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:37 John Williams The Reivers Boston Pops Orchestra John Williams Burgess Meredith, narrator Sony 64147

18:29:00 00:06:16 John Williams Summon the Heroes John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

18:38:00 00:03:59 John Williams JFK: Prologue Symphony Orchestra John Williams Tim Morrison, trumpet Sony 51333

18:44:00 00:08:51 John Williams Cowboys Overture John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

18:55:00 00:04:08 John Williams Midway: March John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:12:20 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E flat major Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

19:16:00 00:39:37 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:14:55 Franz Joseph Haydn Trumpet Concerto in E flat major Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Michael Sachs, trumpet TCO 1024

20:19:00 00:35:29 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

20:56:00 00:03:10 Benjamin Britten Pizzicato from 'A Simple Symphony' Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

21:00 CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Boccherini & Brahms

Boccherini: String Quintet in C G 324 “La musica notturna delle strade di Madrid” Miro Quartet, together with David Finckel, cello

Brahms: Clarinet Quintet in b Op 115 David Shifrin, clarinet; Alexander Sitkovetsky, violin; Erin Keefe, violin; Mark Holloway, viola; Timothy Eddy, cello

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Recovery, Not Jail: It’s Time to Stop Abandoning America’s Mentally Ill.

Pete Earley, Mental Health Advocate and Author of Crazy: A Father’s Search Through America’s Mental Health Madness

QUIET HOUR

23:02:00 00:09:38 Joachim Raff In the Twilight from Symphony No. 3 Op 153 Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

23:11:00 00:09:07 Bright Sheng Moonlight Shadows from 'Never Far Away' San Diego Symphony Jahja Ling Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80719

23:23:00 00:05:12 Emil Darzins Valse mélancolique Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

23:28:00 00:02:55 Peter Tchaikovsky Valse sentimentale Op 51 Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

23:31:00 00:06:20 Claude Debussy La plus que lente Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:39:00 00:06:09 Johannes Brahms Intermezzo in C sharp minor Op 117 Orli Shaham, piano Canary 15

23:45:00 00:09:19 Joseph Joachim Notturno in A major Op 12 Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

23:56:00 00:02:31 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Romance Op 97 Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011