Program Guide 05-03-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:33:54 Franz Joseph Haydn Symphony No. 31 in D major

Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80156

00:38:00 00:35:49 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

01:16:00 00:30:08 Édouard Lalo Symphony in G minor

Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

01:48:00 00:21:52 Ernest Bloch Schelomo

Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta János Starker, cello Decca 4785437

02:12:00 00:27:30 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Quartet No. 2 in E flat major

Fauré Quartet DeutGram 6609

02:41:00 00:37:29 Dmitri Shostakovich Violin Concerto No. 1 in A minor Op 99

Oslo Philharmonic Orchestra Marek Janowski Hilary Hahn, violin Sony 89921

03:20:00 01:01:04 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 1 'A Sea Symphony'

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Christine Goerke, soprano; Brett Polegato, baritone; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80588

04:23:00 00:24:57 Felix Mendelssohn String Quartet No. 1 in E flat major Op 12

Juilliard String Quartet Sony 60579

04:50:00 00:29:39 Joaquín Rodrigo Concierto para una fiesta

Naples Philharmonic Erich Kunzel David Russell, guitar Telarc 80459

05:22:00 00:14:47 Claude Debussy Estampes

Paul Crossley, piano Sony 53111

05:39:00 00:07:10 Josef Myslivecek Symphony in C

Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

05:48:00 00:07:46 Josef Strauss Waltz 'My Life is Love and Laughter' Op 263

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

05:57:00 00:02:30 John Lennon/Paul McCartney Blackbird

Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:33 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Piano Trio No. 4 Op 65

Beaux Arts Trio Philips 446077

06:14:00 00:08:58 Wolfgang Amadeus Mozart Two Minuets from Divertimento No.2

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

06:25:00 00:03:04 Giuseppe Verdi La traviata: Brindisi 'Libiamo, ne'lieti

Vienna Philharmonic Carlo Rizzi Anna Netrebko, soprano; Rolando Villazón, tenor; Helene Schneiderman, mezzo; Vienna State Opera Chorus DeutGram 6188

06:30:00 00:04:13 Ola Gjeilo The Spheres

Chamber Orchestra of London Tenebrae Decca 24646

06:34:00 00:01:14 Thomas Morley Joyne Hands

Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132

06:40:00 00:08:49 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Baba Yaga & The Great Gate of Kiev

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 244920

06:51:00 00:02:17 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Lyric Waltz

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

06:55:00 00:03:12 Rudolph Ganz St. Louis Symphony March

Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 7716

07:05:00 00:06:03 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 19

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

07:12:00 00:05:52 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Final Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

07:20:00 00:05:08 John Johnson Lute Duet 'Greensleeves'

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

07:25:00 00:02:44 Benjamin Frankel Carriage and Pair

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

07:30:00 00:03:29 Philippe Gaubert Madrigal

Fenwick Smith, flute; Sally Pinkas, piano Naxos 557305

07:40:00 00:07:19 Claude Debussy Images: Gigues

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

07:50:00 00:03:38 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 12 Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

07:55:00 00:03:14 Joseph Fiala Finale from English Horn Concerto in C major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, English horn DeutGram 4792942

07:57:00 00:01:03 George Gershwin Girl Crazy: I Got Rhythm

Peter Donohoe, piano EMI 54280

08:07:00 00:05:56 Franz Liszt Spinning Song from Wagner's 'The Flying Dutchman'

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

08:15:00 00:10:48 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto de Aranjuez

London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

08:27:00 00:03:59 Gaetano Donizetti Don Pasquale: Servants' Chorus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

08:33:00 00:03:37 Erik Satie Gymnopédie No. 1

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

08:40:00 00:09:31 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Sea and Sinbad's Ship Op 35

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

08:50:00 00:04:53 Avner Dorman Memory Games

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

08:59:00 00:03:06 Cy Coleman Witchcraft

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 47235

09:08:00 00:17:59 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Suite

Tempesta di Mare Chandos 805

09:35:00 00:04:12 Robert Fuchs Finale from Serenade No. 3 Op 21

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

09:55:00 00:03:34 John Lennon/Paul McCartney Penny Lane

Canadian Brass Ensemble Robert Moody Ryan Anthony, piccolo trumpet OpeningDay 7347

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:01:56 Michael Praetorius Terpsichore: Bransle de la torche

New London Consort l'Oiseau 4759101

10:05:00 00:02:04 Sir Edward German Henry VIII: Torch Dance

Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

10:09:00 00:11:54 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in D minor Op 9

American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

10:22:00 00:06:35 Ludwig van Beethoven Overture 'Name Day' Op 115

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

10:30:00 00:03:46 Sir Malcolm Arnold Overseas March Op 70

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

10:38:00 00:05:06 Richard Rodgers Victory at Sea: The Song of the High Seas

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

10:44:00 00:04:28 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 3 in A flat major Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

10:51:00 00:26:06 Franz Joseph Haydn Symphony No. 57 in D major

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

11:19:00 00:08:55 Leos Janácek Moravian Dances

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

11:31:00 00:10:11 Camille Saint-Saëns Rhapsodie d'Auvergne Op 73

Royal Philharmonic André Previn Jean-Philippe Collard, piano EMI 49757

11:44:00 00:09:42 Felix Mendelssohn Overture for Wind Instruments Op 24

Claudio Abbado London Symphony Orchestra DeutGram 423104

11:55:00 00:03:29 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 17 in F sharp minor

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

12:06:00 00:08:04 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Overture

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:15:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

12:27:00 00:01:38 Déodat de Séverac An Old Music Box

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

12:32:00 00:05:22 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: The Great Gate of Kiev

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 244920

12:41:00 00:05:24 Claude Debussy Tarantelle styrienne 'Danse'

Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 74006

12:48:00 00:06:26 Franz Schreker Intermezzo for String Orchestra Op 8

James Conlon Gürzenich Orchestra Cologne EMI 56784

12:56:00 00:03:06 Scott Joplin Peacherine Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:42:14 Antonín Dvorák Symphony No. 4 in D minor Op 13

Libor Pesek Czech Philharmonic Orchestra VirginClas 91144

13:45:00 00:13:06 Peter Tchaikovsky Festival Overture Op 15

Geoffrey Simon London Symphony Orchestra Chandos 9190

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:14 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Wedding Dance Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

14:03:00 00:05:24 Iosif Ivanovici Waltz 'Danube Waves'

István Bogár Budapest Strauss Ensemble Naxos 550900

14:11:00 00:16:13 Arthur Foote Suite for Strings in E major Op 63

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

14:47:00 00:11:23 Igor Stravinsky Scherzo fantastique Op 3

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 471197

15:02:00 00:17:48 Claude Debussy Sonata for Flute, Viola & Harp

Joshua Smith, flute; Cynthia Phelps, viola; Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

15:22:00 00:08:21 Joseph Bodin de Boismortier Trio Sonata No. 5 in F

Geminiani Ensemble Christoph 74590

15:32:00 00:03:36 Johannes Brahms Capriccio in F sharp minor Op 76

Alessio Bax, piano Signum 309

15:40:00 00:04:30 Gabriel Fauré Impromptu No. 3 in A flat major Op 34

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

15:47:00 00:08:56 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 90

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:05:05 Henry Cowell Hymn for String Orchestra

David Amos City of London Sinfonia Harm Mundi 906011

16:07:00 00:01:49 Ola Gjeilo Reflections Chamber Ensemble

Ola Gjeilo, piano Decca 24646

16:13:00 00:10:39 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

16:27:00 00:02:46 Leigh Harline Snow White & the Seven Dwarfs: Heigh Ho

London Music Works Chorus Silva 1398

16:31:00 00:03:36 James Newton Howard Snow White and the Huntsman: Snow

City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:36:00 00:02:41 Reynaldo Hahn Danse from Piano Concerto

BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

16:41:00 00:07:26 Marcel Dupré Heroic Poem 'Verdun' Op 33

Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

16:52:00 00:02:48 Jeremiah Clarke Trumpet Voluntary 'Prince of Denmark's March'

Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

16:57:00 00:03:38 Adolph von Henselt Scherzo in B minor Op 9

Rüdiger Steinfatt, piano Schwann 310023

17:05:00 00:05:29 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 4 Op 36

Brett Mitchell Cleveland Orch Youth Orch COYO 61415

17:27:00 00:07:07 Erich Wolfgang Korngold Finale from Violin Concerto Op 35

Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley Daniel Hope, violin DeutGram 4792954

17:48:00 00:03:33 Ola Gjeilo The Crossing

Chamber Ensemble Ola Gjeilo, piano Decca 24646

17:51:00 00:05:15 Ola Gjeilo Ubi caritas

Voces8 Ola Gjeilo, piano Decca 24646

17:53:00 00:02:09 Marin Marais Alcyone: Sailors' March & Two Airs from Act 3

Tempesta di Mare Chandos 805

17:57:00 00:01:59 Alberto Ginastera Estancia: Rodeo

Gisèle Ben-Dor London Symphony Orchestra Naxos 570999

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:52 Ernest Bloch Schelomo

Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta János Starker, cello Decca 4785437

18:33:00 00:03:35 Ola Gjeilo The Ground Chamber Orchestra of London

Tenebrae; Ola Gjeilo, piano Decca 24646

18:39:00 00:04:36 Ola Gjeilo Sacred Heart (Ubi caritas III)

Chamber Ensemble Barnaby Smith Voces8 Decca 24646

18:45:00 00:06:55 Franz Schubert Scherzo from String Quartet No. 15

Takács Quartet Decca 452854

18:54:00 00:04:42 Ola Gjeilo Sanctus: London

Nigel Short Tenebrae Decca 24646

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:30 Jules Massenet Le Cid: Ballet Suite

Richard Bonynge National Philharmonic Decca 4785437

19:24:00 00:31:37 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 27 in B flat major

Southbank Sinfonia Simon Over Alessio Bax, piano Signum 321

19:57:00 00:01:48 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Gavottes

Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:20 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 1 in F major

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

20:20:00 00:35:49 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

20:57:00 00:01:34 Anthony Holborne Galliard "The Fairie Round"

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Jaap van Zweden, conductor; Simone Lamsma, violin

21:04:00 00:32:35 Benjamin Britten Violin Concerto Op 15

21:40:00 00:48:31 Dmitri Shostakovich Symphony No. 5 in D minor Op 47

22:33:00 00:22:06 Dmitri Shostakovich Piano Concerto No. 1 in C minor Op 35

22:58:00 00:00:43 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 8 in F

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:10:52 Franz Schubert Andante in B minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 75

23:12:00 00:04:02 Frédéric Chopin Prelude No. 25 in C sharp minor Op 45

Martha Argerich, piano DeutGram 4795448

23:19:00 00:07:33 Bill Evans Peace Piece

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

23:26:00 00:05:04 Ola Gjeilo Serenity

Nigel Short Tenebrae; Matthew Sharp, cello Decca 24646

23:31:00 00:06:04 Charles Koechlin Evening Peace from "The Persian Hours" Op 65

Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223504

23:40:00 00:03:32 Johannes Brahms Intermezzo in A minor Op 116

Emil Gilels, piano DeutGram 4793449

23:43:00 00:11:14 César Franck Sleep of Psyché

Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

23:56:00 00:02:47 Maria Theresia von Paradis Sicilienne

Lynn Harrell, cello; Bruno Canino, piano Decca 2334

23:56:00 00:02:20 Franz Liszt Consolation No. 5 in E

Nelson Freire, piano Decca 4782728