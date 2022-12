Program Guide 04-14-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:22:31 Joh. Christoph Friedrich Bach Symphony No. 20 in B flat major Morten Schuldt-Jensen Leipzig Chamber Orchestra Naxos 572217

00:27:00 00:30:17 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 26 in D major Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

00:59:00 00:41:47 Richard Strauss Aus Italien Op 16 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

01:43:00 00:26:36 Ferdinand Ries Symphony No. 1 in D major Op 23 Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999716

02:12:00 00:32:18 Aaron Copland Hear Ye! Hear Ye! Oliver Knussen London Sinfonietta Argo 443203

02:46:00 00:32:29 Hermann Goetz Symphony in F Op 9 Werner Andreas Albert NDR Radio Philharmonic CPO 999939

03:20:00 00:44:16 Sergei Taneyev Piano Quintet in G minor Op 30 Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Ilya Gringolts, violin; Nobuko Imai, viola; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

04:06:00 00:26:33 Sergei Prokofiev Violin Concerto No. 2 in G minor Op 63 Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons Nikolaj Znaider, violin RCA 87454

04:34:00 00:46:23 Peter Tchaikovsky Symphony No. 3 in D major Op 29 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 449967

05:22:00 00:14:27 Wolfgang Amadeus Mozart Oboe Quartet in F major Boston Sym Chamber Players BSO Clas 601

05:38:00 00:06:40 Franz Schubert Impromptu No. 3 in G flat major Orli Shaham, piano Canary 15

05:51:00 00:06:59 Anton Reicha Finale from Wind Quintet No. 23 Op 100 Aulos Wind Quintet Schwann 310011

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:10 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Italiana Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

06:15:00 00:08:06 Antonio Vivaldi Violin Concerto in C major Op 8 Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Monica Huggett, violin VirginClas 61172

06:25:00 00:09:10 Mily Balakirev Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18 Olga Kern, piano Harm Mundi 907399

06:40:00 00:07:17 Robert Schumann Finale from Piano Quintet Op 44 Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

06:51:00 00:03:47 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Prelude William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

06:53:00 00:01:12 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Ballet of the Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67018

06:55:00 00:04:01 Charles S. Belsterling March of the Steel Men Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:04:37 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

07:10:00 00:08:09 Michael Haydn Symphony No. 32 in D Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

07:20:00 00:04:18 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits: Jolly Rutterkin New Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

07:28:00 00:01:56 Hans Christian Lumbye Galop "Salute to August Bournonville" Giordano Bellincampi Tivoli Symphony Orchestra MarcoPolo 223743

07:30:00 00:05:11 Domenico Scarlatti Sonata in F minor Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

07:40:00 00:03:32 Reinhold Glière The Red Poppy: Russian Sailor's Dance Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

07:45:00 00:08:44 Anton Arensky Scherzo from Piano Quintet Op 51 Ying Quartet Adam Neiman, piano Sono Lumin 92143

07:59:00 00:01:13 Johann Sebastian Bach Fugue in C major Alan Feinberg, piano Steinway 30034

BBC NEWS

08:07:00 00:06:21 William Boyce Symphony No. 2 in A major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

08:19:00 00:08:17 Richard Rodgers Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

08:29:00 00:06:43 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Ballet des Tempesta di Mare Chandos 805

08:42:00 00:02:23 Leonard Bernstein West Side Story: Mambo Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

08:45:00 00:08:44 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 8 Op 88 Rafael Kubelik Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

08:50:00 00:04:14 Franz Anton Hoffmeister Rondo from Viola Concerto in D major Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Victoria Chiang, viola Naxos 572162

08:55:00 00:05:36 John Williams Star Wars: Main Theme Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

09:05:00 00:14:27 Dmitri Kabalevsky Violin Concerto in C Op 48 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Gil Shaham, violin DeutGram 457064

09:27:00 00:04:36 Peter Tchaikovsky The Snow Maiden: Dance of the Tumblers Vassily Sinaisky BBC Philharmonic BBC 248

09:35:00 00:06:23 Jack Gallagher Malambo from Sinfonietta for Strings JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

09:45:00 00:04:23 Johann Sebastian Bach Cantata No. 78: Duet Empire Brass Douglas Major, organ EMI 47395

09:50:00 00:06:13 Léo Delibes Lakmé: Flower Duet 'Viens, Mallika... SWR Symphony Orch Marco Armiliato Anna Netrebko, soprano; Elina Garanca, mezzo DeutGram 4777177

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:02:31 George Gershwin Rag 'Rialto Ripples' Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80445

10:03:00 00:03:14 Paul Hindemith Ragtime Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

10:09:00 00:12:55 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 35 in A flat Emanuel Ax, piano Sony 89363

10:24:00 00:04:34 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 4 Prelude 'Morning Mood' Oivin Fjeldstad London Symphony Orchestra Decca 4785437

10:31:00 00:03:42 Percy Grainger In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

10:37:00 00:06:10 Percy Grainger Colonial Song Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

10:44:00 00:04:00 Gustav Mahler Songs of a Wayfarer: Ging heut Morgen Bavarian Radio Symphony Rafael Kubelik Dietrich Fischer-Dieskau, bar. DeutGram 4793449

10:51:00 00:27:57 Franz Krommer Symphony No. 2 in D major Op 40 Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9275

11:20:00 00:08:53 Robert Schumann Adagio & Allegro in A flat major Op 70 Peter Landgren, horn; Ann Schein, piano Elan 82260

11:31:00 00:08:03 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45003

11:41:00 00:08:32 Ron Nelson Savannah River Holiday Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

11:52:00 00:06:00 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Entrée de Polymnie Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

BBC NEWS

12:07:00 00:09:43 George Gershwin Cuban Overture James Levine Chicago Symphony Orchestra DeutGram 4795448

12:18:00 00:06:56 Aaron Copland Danzón Cubano David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

12:26:00 00:03:05 Leonard Bernstein Candide: Paris Waltz John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

12:31:00 00:02:13 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Overture Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

12:36:00 00:03:55 Domenico Scarlatti Sonata in A major Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

12:41:00 00:12:28 Louis Moreau Gottschalk Variations on the Portuguese National Hot Springs Festival Orchestra Richard Rosenberg Michael Gurt, piano Naxos 559320

12:55:00 00:04:04 Sergei Prokofiev Toccata in D minor Op 11 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:00:00 00:35:27 Igor Stravinsky Symphony in E flat major Op 1 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

13:38:00 00:20:16 Alexander Glazunov Violin Concerto in A minor Op 82 Russian National Orchestra José Serebrier Rachel Barton Pine, violin Warner 67946

14:01:00 00:02:55 Louis Moreau Gottschalk La jota aragonesa Op 14 Cecile Licad, piano Naxos 559145

14:05:00 00:03:45 Camille Saint-Saëns La jota aragonese Op 64 Geoffrey Simon London Philharmonic Cala 4031

14:11:00 00:14:32 Franz Joseph Haydn Trumpet Concerto in E flat major English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 57497

14:28:00 00:10:41 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 9 in E flat major Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

14:54:00 00:03:30 Peter Tchaikovsky Impromptu in E minor Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

15:01:00 00:15:42 Gustav Holst Indra Op 13 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

15:19:00 00:09:50 Jean Sibelius The Oceanides Op 73 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60401

15:31:00 00:03:36 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 17 in A flat major Till Fellner, piano ECM 1853

15:39:00 00:03:49 Dieterich Buxtehude Fugue in G major Alan Feinberg, piano Steinway 30034

15:45:00 00:09:10 Sir William Walton Coronation Te Deum Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks John Scott, organ; Bach Choir Chandos 8760

15:58:00 00:05:55 Léo Delibes Lakmé: Flower Duet 'Viens, Mallika... Orch du Capitole de Toulouse Michel Plasson Natalie Dessay, soprano; Delphine Haidan, mezzo EMI 56569

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:08:00 00:02:01 Léo Delibes Sylvia: Pizzicato Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

16:13:00 00:12:12 Sergei Rachmaninoff Adagio from Symphony No. 2 Op 27 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 439888

16:29:00 00:04:03 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Ach, ich fühl's Philharmonia Zürich Nikolaus Harnoncourt Barbara Bonney, soprano Teldec 242716

16:35:00 00:03:58 Wolfgang Amadeus Mozart March in D Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

16:41:00 00:07:22 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Horns in F major European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

16:52:00 00:03:36 Domenico Scarlatti Sonata in C minor Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

16:57:00 00:01:58 Igor Stravinsky Valse Jenny Lin, piano Steinway 30028

17:05:00 00:05:16 Clint Needham Brass Quintet No. 1 American Brass Quintet Summit 484

17:27:00 00:06:55 Gustav Mahler Scherzo from Symphony No. 1 Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

17:40:00 00:05:14 Domenico Scarlatti Sonata in D major Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

17:47:00 00:02:44 Domenico Scarlatti Sonata in D minor Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

17:52:00 00:03:36 John Williams E.T.: Flying Theme John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

17:58:00 00:00:59 Frédéric Chopin Etude No. 21 in G flat major Op 25 Irena Portenko, piano Blue Griff 213

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:13:26 Nikolai Tcherepnin The Enchanted Kingdom Op 39 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

18:25:00 00:06:06 Peter Tchaikovsky Scherzo-fantaisie in E flat minor Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

18:34:00 00:03:36 Peter Tchaikovsky Distant Past Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

18:40:00 00:13:37 Sergei Rachmaninoff Finale from Symphony No. 3 Op 44 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457598

18:56:00 00:02:57 Peter Tchaikovsky Un poco di Schumann in D flat major Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:21:27 Franz Schubert Symphony No. 3 in D major Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

19:25:00 00:29:57 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 26 in D major Vienna Philharmonic Claudio Abbado Maria João Pires, piano DeutGram 4795448

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:11:10 Gioacchino Rossini Semiramide: Overture Piero Gamba London Symphony Orchestra Decca 4785437

20:15:00 00:40:10 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104 Indianapolis Symphony Jun Märkl Zuill Bailey, cello Telarc 32927

20:56:00 00:02:12 Mohammed Fairouz Piano Miniature No. 6 "Addio" Lara Downes, piano Steinway 30016

PITTSBURGH SYMPHONY WITH JIM CUNNINGHAM - Manfred Honeck, conductor; Augustin Hadelich, violin

21:04:00 00:16:38 Johann Sebastian Bach (arr. Hideo Saito) Violin Partita No. 2: Chaconne

21:28:00 00:26:18 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93

22:03:00 00:45:54 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:06:16 Claude Debussy Ballade Michel Beroff, piano Denon 18047

23:08:00 00:11:04 Jean Sibelius Rakastava Op 14 Mario Bernardi CBC Radio Orchestra CBC 5157

23:21:00 00:06:07 Domenico Scarlatti Sonata in F sharp major Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

23:27:00 00:07:47 Johann Sebastian Bach Largo from Trio Sonata No. 5 Arcadi Volodos, piano Sony 62691

23:37:00 00:05:20 Carl Stamitz Romance from Cello Concerto No. 1 Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

23:42:00 00:11:32 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 18 Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

23:55:00 00:02:56 Franz Liszt Consolation No. 4 in D flat major Nelson Freire, piano Decca 4782728

23:57:00 00:02:26 Claude Debussy Beau soir Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316