Program Guide 03-21-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:24:11 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 1 in D minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Avie 2207

00:28:00 00:45:45 Reinhold Glière Symphony No. 2 in C minor Op 25

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

01:16:00 00:13:19 Manuel de Falla Fantasía bética

Vanessa Perez, piano Steinway 30036

01:31:00 00:45:53 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 1 in D minor Op 13

Andrew Litton Royal Philharmonic VirginClas 90830

02:19:00 00:27:12 Johann Sebastian Bach Magnificat in D major

Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Julia Doyle, soprano; Rosa Lamoreaux, soprano; Daniel Taylor, countertenor; Benjamin Butterfield, tenor; Daniel Lichti, bass Analekta 9873

02:48:00 00:45:38 Antonín Dvorák Symphony No. 6 in D major Op 60

José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

03:36:00 00:41:24 Richard Strauss Sinfonia domestica Op 53

George Szell Cleveland Orchestra Sony 53511

04:19:00 00:21:57 Johann Sebastian Bach Violin Concerto in D minor

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

04:43:00 00:36:21 Peter Tchaikovsky Suite No. 1 in D minor Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

05:21:00 00:16:36 Frederick Delius Brigg Fair: An English Rhapsody

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 90845

05:39:00 00:05:49 Johann Sebastian Bach Cantata No. 209: Sinfonia

English Chamber Orchestra Simon Preston Philippe Racine, flute Novalis 150088

05:48:00 00:09:11 John Williams E.T.: Adventures on Earth

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 411185

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:03:09 William Boyce Allegro from Symphony No. 4 Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

06:13:00 00:08:36 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Serenade No. 7

Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Oldrich Vlcek, violin Telarc 80161

06:20:00 00:05:14 Franz Schubert Scherzo from 'Grand Duo' Sonata

Evgeny Kissin, piano; James Levine, piano RCA 69282

06:30:00 00:04:51 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5: Sarabande

Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001

06:40:00 00:07:14 Modest Mussorgsky Boris Godunov: Coronation Scene

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Karl Dent, tenor; Kevin Maynor, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

06:50:00 00:03:32 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Trumpet Concerto in E flat major

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

06:53:00 00:02:29 Aram Khachaturian Gayaneh: Sabre Dance

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

06:55:00 00:03:09 Edwin Franko Goldman March "On the Mall"

Blossom Festival Band Loras John Schissel Cleveland Orch Youth Chorus MAA 40601

07:05:00 00:04:41 Claude Debussy Lindaraja

Vanessa Perez, piano; Stephen Buck, piano Steinway 30036

07:11:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31

Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Teldec 90201

07:20:00 00:03:21 Alberto Ginastera Estancia: Malambo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

07:25:00 00:01:46 Leroy Anderson The Typewriter

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

07:30:00 00:03:43 Carlos Salzedo Chanson de la Nuit

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

07:32:00 00:02:14 Peter Warlock Pieds-en-l'air from 'Capriol Suite'

José Luis García English Chamber Orchestra Sony 82849

07:40:00 00:08:45 Anton Rubinstein Finale from Piano Concerto No. 4 Op 70

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

07:51:00 00:02:51 Igor Stravinsky Pastorale

Boston Sym Chamber Players Joseph Silverstein, violin DeutGram 463667

07:55:00 00:03:26 Igor Stravinsky Tango in D minor

Jenny Lin, piano Steinway 30028

08:07:00 00:05:50 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

08:15:00 00:07:39 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

08:25:00 00:06:19 George Frideric Handel Dixit Dominus: Gloria Patri et filio

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2270

08:30:00 00:03:53 Virgil Thomson The River: Finale

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

08:40:00 00:05:26 Giovanni Battista Sammartini Sonata Notturna Op 7

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

08:45:00 00:04:22 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Yundi, piano DeutGram 6090

08:50:00 00:03:24 Brian Dykstra The National Pastime

Robert Woolfrey, clarinet; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

08:55:00 00:05:41 George Gershwin Girl Crazy: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic BBC 63

09:05:00 00:16:19 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

09:28:00 00:05:56 Johann Sebastian Bach Finale from Concerto

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

09:35:00 00:03:37 Fernando Sor L'encouragement: Vals Op 34

Duo Amaral DuoAmaral 501592

09:55:00 00:03:09 Alexandre Tansman Foxtrot from "Sonatine Transatlantique"

Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849

09:56:00 00:03:33 Michael Praetorius Terpsichore: Passameze & Galliard

New London Consort l'Oiseau 4759101

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:03:15 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Humming Chorus

Utah Symphony Joseph Silverstein Mormon Tabernacle Choir Decca 436284

10:05:00 00:04:49 Pietro Mascagni L'amico Fritz: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

10:13:00 00:13:18 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat major

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

10:28:00 00:01:54 Johann Sebastian Bach The Art of Fugue: Canon at the Twelfth

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 10765

10:31:00 00:03:30 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 1 in C major Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

10:38:00 00:04:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Mazurka Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

10:43:00 00:05:50 Franz Schubert Scherzo from Symphony No. 6

Thomas Zehetmair Royal Northern Sinfonia Avie 2224

10:51:00 00:31:09 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

11:26:00 00:09:34 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 24 in F sharp major Op 78

Peter Takács, piano Cambria 1175

11:38:00 00:08:31 Johann Sebastian Bach Motet 'Fürchte dich nicht'

Chamber Ensemble Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Soli Deo 716

11:49:00 00:06:56 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture

Piero Gamba London Symphony Orchestra Decca 4785437

11:57:00 00:02:02 Ambroise Thomas Mignon: Gavotte

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:06:00 00:08:48 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Stephen Geber, cello Decca 430201

12:17:00 00:06:48 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

12:25:00 00:04:54 Frédéric Chopin Waltz No. 2 in A flat major Op 34

Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

12:32:00 00:03:10 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 5 in A major Op 46

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

12:38:00 00:03:46 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 2

Vanessa Perez, piano; Stephen Buck, piano Steinway 30036

12:43:00 00:07:01 Peter Tchaikovsky Andante cantabile Op 11

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

12:51:00 00:06:06 Sir William Walton Coronation March 'Crown Imperial'

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:49:35 Franz Schubert Symphony No. 9 in C major

Josef Krips London Symphony Orchestra Decca 4785437

13:53:00 00:04:04 Franz Schubert Marche militaire No. 1 in D major

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63052

13:59:00 00:01:48 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Gavottes

Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:01:34 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Bourrée

Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

14:05:00 00:13:19 Manuel de Falla Fantasía bética

Vanessa Perez, piano Steinway 30036

14:21:00 00:08:32 Michael Haydn Symphony No. 36 in B flat major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999379

14:44:00 00:10:00 Béla Bartók Rhapsody No. 1 City of Birmingham Symphony

Sir Simon Rattle Kyung Wha Chung, violin EMI 54211

14:55:00 00:03:10 Sergei Rachmaninoff Scherzo Op 11

Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

15:00:00 00:14:56 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 2: Chaconne

Soyeon Kate Lee, piano Koch Intl 7759

15:18:00 00:09:58 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

15:29:00 00:03:52 Stephen Hough Etude de concert

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

15:36:00 00:03:56 Marc-André Hamelin Etude No. 4 in C minor

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

15:42:00 00:12:25 Antonín Dvorák Hussite Overture Op 67

Theodore Kuchar Janácek Philharmonic Brilliant 92297

15:56:00 00:01:35 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:05:18 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in C major

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

16:07:00 00:02:24 Johann Sebastian Bach Partita No. 1: Gigue

Orli Shaham, piano Canary 15

16:13:00 00:11:54 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F major

Apollo's Fire Jeannette Sorrell John Thiessen, trumpet; Michael Lynn, recorder; Gonzalo X. Ruiz, oboe; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

16:31:00 00:05:14 Hans Zimmer Nine Months: Suite

Dirk Brossé Brussels Philharmonic Decca 467749

16:36:00 00:03:10 Johann Sebastian Bach Finale from Solo Violin Sonata No. 1

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

16:41:00 00:09:07 Modest Mussorgsky A Night on Bald Mountain

Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 2123

16:52:00 00:03:38 Felix Mendelssohn Elijah: Thanks be to God

Utah Symphony Joseph Silverstein Mormon Tabernacle Choir Decca 436284

16:57:00 00:02:04 Vincent Persichetti Divertimento for Band: March

Leopold Stokowski Stokowski Symphony Orchestra EMI 65614

17:05:00 00:05:40 Johann Sebastian Bach Fugue from Prelude & Fugue in D major

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

17:26:00 00:09:06 Sir Edward Elgar Bach's Fantasia & Fugue in C minor Op 86

Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 89012

17:40:00 00:05:43 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Solemn March

Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

17:47:00 00:03:28 Modest Mussorgsky Boris Godunov: Polonaise

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

17:53:00 00:02:04 Johann Sebastian Bach Alleluia from Cantata No. 51

Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp Edward Carroll, trumpet; Lee Soper, trumpet CBS 44652

17:57:00 00:02:16 Leroy Anderson The Syncopated Clock

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:04 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 2 in E major

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

18:30:00 00:03:29 Johann Sebastian Bach Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

18:36:00 00:02:56 Johann Sebastian Bach Fugue à la gigue in G major

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

18:42:00 00:12:36 Johann Sebastian Bach Italian Concerto in F major

Angela Hewitt, piano Hyperion 67306

18:55:00 00:03:59 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 6: Gavotte

Andrés Díaz, cello Azica 71252

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:06:19 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Moscow River'

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034

19:10:00 00:24:05 Franz Joseph Haydn Symphony No. 94 in G

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

19:36:00 00:20:24 Sir Edward Elgar Overture 'In the South' Op 50

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

19:57:00 00:02:59 Johannes Brahms Capriccio in C sharp minor Op 76

Alessio Bax, piano Signum 309

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:12:11 Georges Bizet Carmen Suite No. 1

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 417839

20:16:00 00:37:58 Camille Saint-Saëns Symphony No. 3 in C minor Op 78

Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Olivier Latry, organ Ondine 1094

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Conductors: Charles Munch; Leonard Bernstein; Kurt Masur

Walter Hendl, piano

Sylvia Marlowe, harpsichord

Christina Stavrache, harp

Sergei Leiferkus, baritone

Men of the New York Choral Artists; Joseph Flummerfelt, director

21:04:00 00:23:45 Ernest Bloch Concerto Grosso No. 1 for Strings

21:27:00 00:28:00 Paul Ben-Haim Sweet Psalmist of Israel

21:55:00 01:02:05 Dmitri Shostakovich Symphony No. 13 Op 113

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:56 Johann Sebastian Bach Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2008

23:06:00 00:05:18 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Shepherd Boy Op 54

Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522

23:12:00 00:05:10 Hector Berlioz L'Enfance du Christ: The Shepherds' Farewell

Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir; Simon Johnson, organ Decca 4789225

23:19:00 00:09:15 Béla Bartók Andante tranquillo from Violin Concerto

Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

23:28:00 00:09:44 Gerald Finzi Eclogue for Piano & Strings Op 10

English String Orchestra William Boughton Martin Jones, piano Nimbus 5366

23:40:00 00:07:30 Johann Sebastian Bach Largo from Concerto for 2 Violins

Royal Philharmonic Sir Eugene Goossens David Oistrakh, violin; Igor Oistrakh, violin DeutGram 4793449

23:47:00 00:07:22 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Sonata for 2 Pianos

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

23:56:00 00:02:38 Johann Sebastian Bach Siciliano from Violin Sonata No. 4

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

23:57:00 00:02:07 Charles-Valentin Alkan Prelude No. 13 "Cantique des cantiques" Op 31

Ronald Smith, piano Arabesque 6523