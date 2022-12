Program Guide 02-16-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:30:56 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

00:33:00 00:13:48 Alec Wilder Serenade for Winds

Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Members of Newport 85570

00:49:00 00:30:50 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 10 in E flat major Op 74

Cleveland Quartet Telarc 80351

01:22:00 01:16:47 Johannes Brahms A German Requiem Op 45

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Gundula Janowitz, soprano; Eberhard Waechter, baritone; Vienna Singverein DeutGram 4795448

02:41:00 00:27:22 Anton Arensky Piano Quintet in D major Op 51

Ying Quartet Adam Neiman, piano Sono Lumin 92143

03:10:00 00:31:40 Camille Saint-Saëns Symphony No. 1 in E flat major Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

03:44:00 00:33:21 Ferde Grofé Grand Canyon Suite

Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin Delos 3104

04:19:00 00:31:16 Mario Castelnuovo-Tedesco Violin Concerto No. 2 Op 66

SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

04:52:00 00:25:32 Ottorino Respighi Roman Festivals

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

05:20:00 00:15:50 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 4 in G major

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Olivier Brault, violin; Francis Colpron, recorder; Kathie Stewart, recorder ApolloFire 2005

05:38:00 00:06:34 Eric Fenby Overture "Rossini on Ilkla Moor"

Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:37 Frederick Delius Hassan: Serenade

Cleveland Sinfonietta Louis Lane Rafael Druian, violin; Martha Dalton, harp Sony 48260

06:16:00 00:05:47 Johann Sebastian Bach Mass in b: Sanctus

Munich Bach Orchestra Karl Richter Munich Bach Choir DeutGram 4795448

06:30:00 00:04:26 Jean-Philippe Rameau The Hen from Concert No. 6 en sextuor

Marc Minkowski Musicians of the Louvre DeutGram 4795448

06:42:00 00:05:57 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 14

Vienna Philharmonic Claudio Abbado Maria João Pires, piano DeutGram 4795448

06:57:00 00:02:08 Henry Fillmore March "His Excellency"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:04:00 00:03:07 George Gershwin Porgy and Bess: Tempo di Blues

Opus Two William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

07:14:00 00:05:08 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

07:29:00 00:04:09 Bruce Broughton Silverado: Themes

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

07:42:00 00:06:17 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Ballet & Final Tableau

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

08:05:00 00:02:35 Leonard Bernstein Candide: The Best of All Possible Worlds

Canadian Brass RCA 68633

08:15:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

08:29:00 00:04:14 Aaron Copland Rodeo: Saturday Night Waltz

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

08:44:00 00:05:33 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

09:09:00 00:05:43 Franz Lehár The Merry Widow: Waltz

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

09:21:00 00:01:40 Leroy Anderson Jazz Legato

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

09:31:00 00:05:13 John Williams The Reivers: Main title

John Williams Symphony Orchestra Sony 51333

09:43:00 00:06:05 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits

Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 437782

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:05:02 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Overture

Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

10:13:00 00:08:16 Daniel Auber La muette de Portici: Overture

Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4795448

10:27:00 00:06:41 Charles Avison Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti in D major

Roy Goodman Brandenburg Consort Hyperion 66891

10:41:00 00:08:33 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 3 Op 29

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 449967

11:00:00 00:05:06 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Flute Concerto in A major

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

11:12:00 00:07:13 Ignacio Cervantes Danzas Cubanas

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

11:25:00 00:07:14 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 1 Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

11:38:00 00:07:51 Josef Strauss Waltz "Water Colors" Op 258

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:04:00 00:04:41 Alec Wilder Slow Dance

Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Newport 85570

12:16:00 00:08:06 Charles Wildman Gypsy Fury: Swedish Rhapsody

Fairfax Symphony Orchestra William Hudson Santiago Rodriguez, piano Elan 82268

12:30:00 00:06:20 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in D major

Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448

12:41:00 00:06:07 Leroy Anderson A Harvard Festival

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

12:55:00 00:02:34 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 2 in D minor

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:21:57 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 17 in D minor Op 31

Hélène Grimaud, piano DeutGram 4795448

13:31:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

13:41:00 00:10:18 Antonín Dvorák Finale from Violin Concerto Op 53

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda James Ehnes, violin Chandos 10309

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:05:13 George Frideric Handel Chandos Anthem No. 2: Overture in D minor

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

14:12:00 00:07:59 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

14:19:00 00:08:22 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 39

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

14:29:00 00:06:25 Claude Debussy Three Nocturnes: Festivals

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

15:01:00 00:05:03 Sergei Rachmaninoff Slava Op 11

Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

15:15:00 00:08:32 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

15:30:00 00:07:24 Frédéric Chopin Ballade No. 3 in A flat Op 47

Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448

15:45:00 00:08:32 Franz Schubert Der Spiegelritter: Overture

Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:05:00 00:02:27 Igor Stravinsky Pétrouchka: Russian Dance

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

16:13:00 00:08:19 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74

Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4795448

16:31:00 00:03:59 John Williams JFK: Prologue Symphony Orchestra

John Williams Tim Morrison, trumpet Sony 51333

16:42:00 00:08:45 Philip Glass Violin Concerto: Second movement

Vienna Philharmonic Christoph von Dohnányi Gidon Kremer, violin DeutGram 4795448

17:06:00 00:02:33 John Williams The Force Awakens: March of the Resistance

John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

17:14:00 00:06:46 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz

Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

17:28:00 00:05:46 Hubert Bath Love Story: Cornish Rhapsody

Fairfax Symphony Orchestra William Hudson Santiago Rodriguez, piano Elan 82268

17:42:00 00:05:39 Johannes Brahms A German Requiem: How Lovely is Thy Dwelling Place

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Vienna Singverein DeutGram 4795448

17:48:00 00:03:04 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 6 in D major

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:06:00 00:02:04 Claudio Monteverdi Vespers of the Blessed Virgin: Deus in adjutorium

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir DeutGram 4795448

18:13:00 00:06:54 Ferruccio Busoni Duettino Concertante after Mozart

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

18:28:00 00:09:16 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 23 in D major

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 66859

18:44:00 00:05:50 Alfredo Catalani Loreley: Dance of the Water Nymphs

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:46 Franz Liszt Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes'

Sir Georg Solti London Philharmonic DeutGram 4779525

19:21:00 00:34:38 Johannes Brahms Concerto for Violin & Cello in A minor Op 102

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin; Antonio Meneses, cello DeutGram 4795448

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:18:26 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major

Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448

20:22:00 00:31:54 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D major Op 36

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Riccardo Muti, conductor

21:04:00 00:31:00 Mason Bates Anthology of Fantastic Zoology

21:40:00 00:45:30 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 5 in e Op 64

22:30:00 00:48:10 Igor Stravinsky: The Firebird: Suite (1919)

23:00 QUIET HOUR

23:02 00:05:57 Alec Wilder Air for Flute

Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Eugenia Zukerman, flute Newport 85570

23:09 00:10:06 Gerald Finzi Introit in F Op 6

Richard Hickox City of London Sinfonia Tasmin Liitle, violin Chandos 9888

23:21:00 00:11:39 Antonín Dvorák: Andante from Symphony No. 4 Op 13

Libor Pesek Czech Philharmonic Orchesta Virgin 91144

12:33:00 00:07:33 Sergei Rachmaninoff: Largo from Piano Concerto No. 4 Op 40

Vassily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Simon Trpceski, piano Avie 2191

12:42:00 00:07:59 Johannes Brahms: Andante from Horn Trio Op 40

Richard King, horn Amy Lee, violin Orli Shaham, piano Albany 1325

12:50:00 00:05:39 Alec Wilder: Air for Bassoon

Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Kenneth Pasmanack, bassoon Newport 85570

12:57:00 Carl Orff Carmina burana: In trutina

Kate Royal, soprano Academy of St. Martin in the Fields Edward Gardner EMI 94419