Program Guide 02-11-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:30:45 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Concerto in A major Vienna Philharmonic Karl Böhm Alfred Prinz, clarinet DeutGram 4795448

00:35:00 01:01:08 Anton Bruckner Symphony No. 6 in A major Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 4785437

01:38:00 00:36:07 George W. Chadwick Suite symphonique José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 2104

02:16:00 00:40:05 Antonín Dvorák String Quintet No. 2 in G major Op 77 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

02:58:00 00:25:00 Richard Strauss Death and Transfiguration Op 24 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425942

03:25:00 00:27:22 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 32 in C minor Op 111 Igor Levit, piano Sony 370387

03:54:00 00:25:31 Franz Berwald Symphony No. 4 in E flat major Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 415502

04:21:00 00:30:52 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20 in D minor Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

04:54:00 00:25:20 Robert Fuchs Serenade No. 4 in G minor Op 51 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

05:21:00 00:16:02 César Franck Symphonic Variations Cleveland Orchestra Lorin Maazel Pascal Rogé, piano Decca 4787779

05:39:00 00:06:32 Luigi Boccherini Symphony No. 1 in D major Chiara Banchini Ensemble 415 Harm Mundi 901291

05:56:00 00:03:30 Traditional Basle March Philip Jones Brass Ensemble Claves 600

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:06:00 00:03:07 Andrea Falconieri Ciaccona Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 4795448

06:15:00 00:07:20 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

06:30:00 00:05:11 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 14 Op 27 Peter Takács, piano Cambria 1175

06:44:00 00:06:45 Hugo Wolf Italian Serenade in G major Brodsky Quartet Chandos 10761

06:58:00 00:01:43 Giacomo Puccini March 'Electric Shock' Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

07:04:00 00:02:43 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

07:16:00 00:06:44 Johann Sebastian Bach Andante from Violin Concerto No. 1 Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Hilary Hahn, violin DeutGram 4795448

07:30:00 00:04:45 Johann Strauss Jr Artists Quadrille Op 201 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

07:45:00 00:06:21 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Finale Op 43 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

BBC NEWS

08:06:00 00:02:47 Erik Satie Gymnopédie No. 1 Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

08:16:00 00:06:14 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 3 Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

08:32:00 00:05:57 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 14 Vienna Philharmonic Claudio Abbado Maria João Pires, piano DeutGram 4795448

08:42:00 00:05:26 Johann Sebastian Bach Cantata No. 140: Chorale 'Wachet auf' Burning River Brass BurnRiver 2004

08:48:00 00:03:37 Reinhold Glière The Red Poppy: Russian Sailor's Dance Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

09:03:00 00:03:06 Scott Joplin The Ragtime Dance Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

09:14:00 00:06:58 Peter Tchaikovsky Finale from String Sextet Op 70 Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

09:30:00 00:06:43 Alfred Newman How to Marry a Millionaire: Overture Richard Glazier, piano Centaur 3347

09:43:00 00:07:11 Jean Sibelius Finale from Violin Concerto Op 47 Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Hilary Hahn, violin DeutGram 4795448

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:02:00 00:05:38 Nikolai Rimsky-Korsakov March from Symphony No. 2 Op 9 Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

10:14:00 00:07:58 George Frideric Handel Oboe Concerto No. 1 in B flat major English Concert Trevor Pinnock David Reichenberg, oboe Archiv 415291

10:29:00 00:06:46 Claude Debussy Preludes Book 1: La cathédral engloutie Michelangeli, piano DeutGram 4795448

10:43:00 00:08:30 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 5 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

11:02:00 00:05:47 Johann Sebastian Bach Mass in b: Sanctus Munich Bach Orchestra Karl Richter Munich Bach Choir DeutGram 4795448

11:14:00 00:07:59 Sergei Prokofiev Two Pushkin Waltzes Op 120 Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553624

11:28:00 00:07:03 Ludwig van Beethoven Variations on the 'Turkish March' Op 76 Emil Gilels, piano EMI 69509

11:41:00 00:08:46 Jaromir Weinberger Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

BBC NEWS

12:05:00 00:02:31 Claude Debussy Children's Corner: The Snow is Dancing Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

12:07:00 00:06:23 Gaetano Donizetti The Daughter of the Regiment: Overture Bruno Campanella Paris Opera Orchestra EMI 63128

12:13:00 00:06:41 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Waltz of the Flowers Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

12:20:00 00:02:35 Aram Khachaturian Masquerade: Mazurka Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:02:00 00:21:21 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 14 in E flat major Vienna Philharmonic Claudio Abbado Maria João Pires, piano DeutGram 4795448

13:29:00 00:04:48 Carl Philipp Emanuel Bach Piano Sonata in D Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459614

13:38:00 00:09:43 Luigi Cherubini Anacréon: Overture Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4795448

14:00:00 00:05:41 Antonín Dvorák Legend No. 6 in C sharp minor Op 59 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

14:05:00 00:08:04 Joaquín Rodrigo Bolero from Concierto Andaluz Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

14:13:00 00:06:58 Joseph Martin Kraus Olympie: Overture Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553734

14:42:00 00:08:47 Frédéric Chopin Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 21 Royal Concertgebouw Orchestra Jerzy Semkow Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795448

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

15:01:00 00:05:41 Franz Schubert Allegretto in C minor Maria João Pires, piano DeutGram 457550

15:13:00 00:08:28 Franz Schubert Finale from String Quartet No. 14 Hagen Quartet DeutGram 4795448

15:28:00 00:07:00 Johann Sebastian Bach WTC-2: Prelude & Fugue No. 10 in E minor Angela Hewitt, piano Hyperion 67303

15:42:00 00:08:33 Rodion Shchedrin Concerto No. 1 for Orchestra "Naughty Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553038

16:06:00 00:02:04 Peter Tchaikovsky Humoresque in G major Op 10 José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557645

16:13:00 00:08:53 Gustav Mahler Scherzo from Symphony No. 1 Leonard Bernstein Royal Concertgebouw Orchestra DeutGram 4795448

16:32:00 00:04:57 John Williams Empire of the Sun: Cadillac of the Skies Boston Pops Orchestra John Williams American Boychoir; Tanglewood Festival Chorus Sony 51333

16:45:00 00:05:52 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Final Dance Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

17:04:00 00:03:43 Mikhail Ippolitov-Ivanov Procession of the Sardar David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

17:15:00 00:06:29 Albert Lortzing Zar und Zimmermann: O sancta justitia! Berlin German Opera Orchestra Christian Thielemann Thomas Quasthoff, baritone DeutGram 4795448

17:29:00 00:06:24 John Williams The Force Awakens: Main Title & Attack John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

17:41:00 00:09:23 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor Helmut Walcha, organ DeutGram 4795448

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:05:00 00:02:13 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Danse des Sauvages Marc Minkowski Musicians of the Louvre DeutGram 4795448

18:13:00 00:09:37 Johann Sebastian Bach Concerto for 4 Keyboards in A minor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Sponseller, hc; Janina Ceaser, harpsichord; Paul Jenkins, harpsichord Eclectra 2059

18:30:00 00:02:55 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Voi che sapete Orch of Age of Enlightenment Sir Simon Rattle Magdalena Kozená, mezzo-sop DeutGram 4795448

18:33:00 00:02:18 Giacomo Puccini La bohème: Musetta's Waltz Berlin Radio Symphony Ernst Märzendorfer Rita Streich, soprano DeutGram 4795448

18:43:00 00:08:59 Carl Maria von Weber Euryanthe: Overture Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:19:30 Jules Massenet Le Cid: Ballet Suite Richard Bonynge National Philharmonic Decca 4785437

19:24:00 00:30:52 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20 in D minor Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

19:57:00 00:02:05 Edward MacDowell Suite No. 1: Summer Idyll Op 42 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:37:49 Béla Bartók Concerto for Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425694

20:42:00 00:15:08 Franz Liszt Totentanz Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448

20:56:00 00:03:34 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Gagliarda Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG - Nashville Symphony, Giancarlo Guerrero, conductor; Stephen Hough, piano

21:04:00 00:10:00 Richard Danielpour Toward the Splendid City

21:16:00 00:28:58 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 5 in F major Op 103

21:46:00 00:02:45 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan

21:49:00 00:44:33 Jean Sibelius Symphony No. 2 in D major Op 43

22:36:00 00:21:00 Roberto Sierra Carnaval

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:05:11 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 102 Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

23:07:00 00:09:33 Wolfgang Amadeus Mozart Romance from Piano Concerto No. 20 Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 15498

23:19:00 00:17:01 Anton Bruckner Adagio from Symphony No. 6 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436153

23:38:00 00:05:07 Francisco Tárrega Capricho árabe Jason Vieaux, guitar Azica 71287

23:43:00 00:11:23 Johan Svendsen Andante from Octet for Strings Op 3 Kontra Quartet Lars Bjornkjaer, violin; Per Lund Madsen, violin; Bjarne Boie Rasmussen, viola; Lars Holm Johansen, cello Bis 753

23:56:00 00:02:46 Yuzo Toyama Yugen: Dance of Celestials Oslo Philharmonic Orchestra Mariss Jansons Per Flemström, flute EMI 56576

23:58:00 00:01:25 Maurice Ravel Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601