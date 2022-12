Program Guide 02-10-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:15:47 Howard Hanson Merry Mount: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559702

00:20:00 00:31:08 Johannes Brahms Serenade No. 2 in A Op 16

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

00:53:00 00:24:25 Franz Joseph Haydn Symphony No. 99 in E flat major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

01:19:00 00:23:46 Ralph Vaughan Williams Mass in G minor

Norman Mackenzie Arietha Lockhart, soprano; Pamela Elrod, alto; Nin Hiles, tenor;

James Morrow, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80654

01:45:00 00:56:18 Marc Minkowski Jean-Philippe Rameau's 'Une symphonie

Marc Minkowski Musicians of the Louvre DeutGram 4795448

02:43:00 00:24:03 Peter Boyer Symphony No. 1

Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

03:09:00 01:09:20 Gustav Mahler Symphony No. 5 in C sharp minor

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

04:20:00 00:28:55 John Field Piano Concerto No. 7 in C major

London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9534

04:51:00 00:28:07 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

05:21:00 00:16:44 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in D major

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

05:40:00 00:05:55 Enrique Granados

Goyescas: The Lady and the Nightingale Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:58 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11

Gothenburg Symphony Edward Gardner Alison Balsom, trumpet EMI 53255

06:14:00 00:06:19 Gabriel Fauré Pavane Op 50

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

06:29:00 00:05:00 Giuseppe Verdi I Lombardi: Crusaders' Chorus

Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

06:43:00 00:07:30 Thomas Frost Little Suite from 'The Notebook for

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

06:57:00 00:01:43 John Philip Sousa March 'The Circumnavigators Club'

Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

07:04:00 00:03:12 Aaron Copland Rodeo: Hoedown

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

07:14:00 00:06:44 Antonín Dvorák Waltz from Serenade for Strings Op 22

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

07:29:00 00:04:37 Gaetano Donizetti L'elisir d'amore: Una furtiva lagrima

Los Angeles Philharmonic Carlo Maria Giulini Plácido Domingo, tenor DeutGram 4795448

07:44:00 00:06:21 Claude Debussy Marche écossaise

Jean Martinon Orchestre National de France EMI 72667

08:06:00 00:02:56 George Frideric Handel Messiah: Lift up your heads

Harry Christophers The Sixteen Choir & Orch Coro 16062

08:15:00 00:07:02 Johannes Brahms Rhapsody in G minor Op 79

Hélène Grimaud, piano DeutGram 4795448

08:29:00 00:06:26 Igor Stravinsky The Firebird: Lullaby & Finale

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

08:43:00 00:07:07 Sir Arthur Sullivan The Pirates of Penzance: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

09:05:00 00:02:27 Domenico Scarlatti Sonata in B flat major

Ivo Pogorelich, piano DeutGram 4795448

09:14:00 00:06:53 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

09:29:00 00:08:14 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Suite

Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Orch Denon 75288

09:43:00 00:07:59 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 88

Wilhelm Furtwängler Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:06:13 Claude Debussy Three Nocturnes: Clouds

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

10:13:00 00:08:29 Ludwig van Beethoven Scherzo from String Quartet No. 7 Op 59

Amadeus Quartet DeutGram 4795448

10:29:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Caractacus: Triumphal March Op 35

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

10:43:00 00:08:35 Pablo de Sarasate Zigeunerweisen Op 20 Vienna Philharmonic

James Levine Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795448

11:02:00 00:05:32 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98

Victor de Sabata Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

11:15:00 00:07:54 Ricardo Castro Vals Capricho Op 1

Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

11:31:00 00:07:33 Michael Praetorius Missa gantz Teudsch: Gloria

Gabrieli Players Paul McCreesh Gabrieli Consort; Roskilde Cathedral Choirs; Timothy Roberts, organ Archiv 4795448

11:46:00 00:08:18 Sir William Walton Scapino Comedy Overture

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

12:06:00 00:02:30 Carl Orff Carmina burana: O fortuna

Bavarian Radio Symphony Daniel Harding Bavarian Radio Chorus DeutGram 4778778

12:15:00 00:07:30 Peter Tchaikovsky Finale from Serenade for Strings Op 48

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

12:45:00 00:02:30 Robert Schumann Carnaval: Préambule Op 9

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

12:57:00 00:02:40 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 3 in F major

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:21:33 Joaquín Rodrigo Fantasía para un gentilhombre

Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar DeutGram 4795448

13:29:00 00:05:01 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.4 in G major Op 39

Sir Adrian Boult London Philharmonic EMI 28379

13:40:00 00:10:02 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:05:42 Giuseppe Torelli Trumpet Concerto in D major

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

14:12:00 00:07:55 Riccardo Drigo Pas de deux for Adam's "Le Corsaire"

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433862

14:13:00 00:06:55 Carl Reinecke Cavatina from Serenade for Strings Op 242

German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki Catherine Tunnell, cello CPO 999159

14:40:00 00:08:42 Antonio Vivaldi Trio Sonata in D minor Op 1

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua DeutGram 4795448

15:00:00 00:05:23 Maurice Ravel Jeux d'eau

Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

15:11:00 00:08:19 Frédéric Chopin Funeral March from Piano Sonata No. 2 Op 35

Yuja Wang, piano DeutGram 4795448

15:25:00 00:07:19 Alessandro Scarlatti Concerto Grosso No. 6 in E

Fabio Biondi Europa Galante VirginClas 45495

15:40:00 00:07:16 George W. Chadwick Symphonic Sketches: A Vagrom Ballad

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:05:00 00:02:04 Joaquín Rodrigo Danza from 'Fantasía para un

Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar DeutGram 4795448

16:14:00 00:07:32 Franz Schubert Theme & Variations from 'Trout' Quintet Cleveland Quartet

John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

16:32:00 00:04:45 Jerry Goldsmith The Generals' March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

16:47:00 00:06:02 Peter Boyer Scherzo/Dance from Symphony No. 1

Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

17:05:00 00:03:23 George Frideric Handel Semele: Endless pleasure, endless love

Les Arts Florissants William Christie Danielle de Niese, soprano Decca 10035

17:16:00 00:08:44 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 8 Op 88

Rafael Kubelik Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

17:33:00 00:07:57 Otto Klemperer Das Ziel: Merry Waltz

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

17:48:00 00:05:59 Johann Sebastian Bach Cantata No. 146: Duet 'My Spirit Be

Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp Edward Carroll, trumpet; Lee Soper, trumpet CBS 44651

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:06:00 00:02:49 Johannes Brahms Scherzo from Serenade No. 2 Op 16

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

18:15:00 00:06:25 Claude Debussy Three Nocturnes: Festivals

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

18:29:00 00:06:24 Isaac Albéniz Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

18:43:00 00:09:10 Carl Maria von Weber Oberon: Overture

George Szell Cleveland Orchestra MAA 10603

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:33 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 9 in B flat major

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

19:24:00 00:31:08 Johannes Brahms Serenade No. 2 in A Op 16

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

CLEVELAND OVATIONS: CIM Live – live from Mixon Hall,Mari Sato, violin; Annie Fullard, violin; Laura Shuster, viola; Tanya Ell, cello; Tracy Rowell, double bass; Frank Rosenwein, oboe; Daniel Gilbert, clarinet; Anita Pontremoli, piano



20:05:00 Domenico Dragonetti: String Quintet No. 18 in C (1810)

20:28:00 Sergei Prokofiev: Quintet for Oboe, Clarinet & Strings Op 39 (1924)

21:10:00 Franz Schubert: Piano Quintet in A D 667 'Trout' (1819)

21:55:55 03:45 Frederic Chopin Nocturne in f#, Op. 15 No. 2 Vladimir Ashkenazy, piano Decca 414 564

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by Leontyne Price



All from RCA Victor 09026-63908-2

Handel: Care selve

Handel: Bel piacere

Handel: Piangero la sorte mia

Barber: Nocturne

Barber: The Daisies

Barber: Sleep now

Hoiby: Winter song

Hoiby: In the wand of the wind

Poulenc: Tu vais le feu du soir

Poulenc: Main dominée par le cœur

Poulenc: Je nommerai ton front

Gershwin: Summertime

Puccini: Chi il bel sogno di Doretta

Puccini: Vissi d'arte

arr. Hall Johnson: His name so sweet

arr. Price: My soul's been anchored

arr. Bonds: Lord, I just can't keep from cryin'

arr. Bonds: He's got the whole world

QUIET HOUR

23:02:00 00:03:38 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle

Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano; Elina Garanca, mezzo; Prague Philharmonic Choir DeutGram 12217

23:05:00 00:10:08 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Prélude Op 50

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

23:18:00 00:09:20 Johannes Brahms Adagio from Violin Concerto Op 77

New York Philharmonic Kurt Masur Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 457075

23:27:00 00:10:52 Franz Schubert Andante in B minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 75

23:40:00 00:05:32 Peter Boyer Three Olympians: Aphrodite

Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

23:45:00 00:08:36 Ralph Vaughan Williams Six Studies in English Folk Song

Janet Hilton, clarinet; Keith Swallow, piano Chandos 2419

23:55:00 00:03:03 John Dowland Time stands still

La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

23:58:00 00:01:21 Maurice Duruflé Notre Père Op 14

King's Singers Naxos 572987