Program Guide 12-29-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:32:02 John Field Piano Concerto No. 2 in A flat major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370

00:36:00 00:28:04 Felix Mendelssohn Symphony No. 5 in D minor Op 107

Sir John Eliot Gardiner London Symphony Orchestra LSO Live 775

01:04:00 00:32:56 George Frideric Handel Dixit Dominus in G minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Sandra Simon, soprano; Kiera Duffy, soprano; Meg Bragle, mezzo-soprano; Scott Mello, tenor; Apollo's Singers Avie 2270

01:40:00 00:33:01 Aaron Copland Billy the Kid

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

02:15:00 00:55:53 Peter Tchaikovsky Manfred Symphony Op 58

Vladimir Ashkenazy Philharmonia Orchestra Decca 4785437

03:13:00 00:41:25 Max Reger Variations & Fugue on a Theme of Hiller Op 100

Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

03:56:00 00:13:59 Peggy Glanville-Hicks Etruscan Concerto

Brooklyn Philharmonic Dennis Russell Davies Keith Jarrett, piano MusicMast 67089

04:12:00 00:28:26 Wolfgang Amadeus Mozart Concertone for 2 Violins in C major

English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin; Hagai Shaham, violin Avie 2058

04:42:00 00:37:13 Igor Stravinsky Pulcinella - Ballet with Song after Pergolesi

Cleveland Orchestra Igor Stravinsky Mary Simmons, soprano; Glenn Schnittke, tenor; Phillip MacGregor, bass Sony 63325

05:21:00 00:14:48 Alexander Glazunov Stenka Razin Op 13

Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

05:37:00 00:08:32 Peter Cornelius The Barber of Bagdad: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

05:55:00 00:03:14 Carl Maria von Weber Momento capriccioso Op 12

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:06:00 00:04:46 Felix Mendelssohn Scherzo from Symphony No. 5 Op 107

Sir John Eliot Gardiner London Symphony Orchestra LSO Live 775

06:13:00 00:10:59 Frédéric Chopin Ballade No. 4 in F minor Op 52

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

06:25:00 00:09:13 Leopold Mozart Symphony in D major

Georg Mais Lithuanian Chamber Orchestra ArteNova 897710

06:39:00 00:07:44 Robert Schumann Arabeske in C Op 18

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

06:49:00 00:01:43 Giacomo Puccini March 'Electric Shock'

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

06:52:00 00:05:27 Eugène Gigout Grand Chorus in Dialogue

Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

07:04:00 00:06:20 Claude Debussy La plus que lente

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

07:13:00 00:11:45 Joseph Fiala English Horn Concerto in C major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, English horn DeutGram 4792942

07:27:00 00:09:47 Johann Strauss Jr Waltz 'Where the Lemons Blossom' Op 364

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

07:41:00 00:14:49 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Theme & Variations Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

07:57:00 00:02:31 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 13 in B flat minor Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

08:07:00 00:05:20 Hector Berlioz The Trojans: Trojan March

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80164

08:15:00 00:11:48 Felix Mendelssohn Overture 'Calm Sea and Prosperous Voyage'

Sir John Eliot Gardiner London Symphony Orchestra LSO Live 775

08:28:00 00:05:20 Traditional Quelle est cette odeur agréable?

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 102

08:36:00 00:07:58 Philip Lane Wassail Dances

Gavin Sutherland City of Prague Philharmonic Naxos 557099

08:46:00 00:07:24 Henry Charles Litolff Scherzo from Concerto Symphonique No. 4 Op 102

San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Yuja Wang, piano SF Sym 60

08:55:00 00:05:42 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 4 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

09:04:00 00:15:28 Alexandre Lagoya Spanish Dances from Bizet's "Carmen"

Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

09:23:00 00:04:47 Miklós Rózsa Madame Bovary: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:31:00 00:07:05 Bedrich Smetana The Two Widows: Overture

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

09:41:00 00:14:23 Lodewijk Mortelmans Morning Mood

Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

09:57:00 00:02:09 George Gershwin Porgy and Bess: There's a Boat That's Leavin' Soon

San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Brian Stokes Mitchell, bar. RCA 68931

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:04:27 Aaron Copland Rodeo: Saturday Night Waltz

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

10:06:00 00:13:36 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 4 in A major

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

10:21:00 00:08:55 Leos Janácek Moravian Dances

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

10:32:00 00:04:34 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 4 Prelude 'Morning Mood'

Oivin Fjeldstad London Symphony Orchestra Decca 4785437

10:40:00 00:03:32 Percy Grainger Early One Morning

Richard Hickox BBC Philharmonic Chandos 9584

10:45:00 00:02:46 George Frideric Handel Xerxes: Largo 'Ombra mai fu'

Paris Orchestral Ensemble John Nelson Stephanie Blythe, mezzo VirginClas 45475

10:50:00 00:31:49 Antonín Dvorák Slavonic Dances Op 46

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

11:24:00 00:07:45 Alexander Borodin In the Steppes of Central Asia

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

11:34:00 00:07:22 John Field Rondeau in A flat major

London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9534

11:44:00 00:10:50 Johann Strauss Jr Waltz 'You Millions, I Embrace You" Op 443

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

11:55:00 00:03:33 Sergei Rachmaninoff Prelude in G major Op 32

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

12:07:00 00:07:17 Felix Mendelssohn Ruy Blas Overture Op 95

Sir John Eliot Gardiner London Symphony Orchestra LSO Live 775

12:16:00 00:11:35 Claude-Michel Schönberg Les Misérables: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80498

12:31:00 00:04:32 Jacques Offenbach The Grand Duchess of Gérolstein:

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

12:43:00 00:05:05 Sir Arthur Sullivan The Yeoman of the Guard: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:35:44 Aaron Copland Appalachian Spring

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

13:39:00 00:20:04 Mario Castelnuovo-Tedesco Guitar Concerto No. 1 in D major Op 99

London Symphony Orchestra Luis Garcia-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:02:49 Carl Michael Ziehrer Schönfeld March Op 422

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

14:05:00 00:03:05 Carl Michael Ziehrer Fan Polonaise Op 525

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

14:12:00 00:15:44 Gioacchino Rossini String Sonata No. 6 in D major

Ensemble Explorations Harm Mundi 901847

14:30:00 00:11:33 Jean Sibelius Overture in E

Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

15:02:00 00:14:22 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 20 in B flat

Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

15:19:00 00:10:50 William Boyce Symphony No. 8 in D minor Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

15:32:00 00:03:35 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Waltz Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

15:39:00 00:03:36 George Balanchine Valse lente

Lera Auerbach, piano Bis 1502

15:45:00 00:09:48 Johann Melchior Molter Sinfonia Concertante for Trumpet & Winds in D

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:35 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Tsar's Farewell

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

16:07:00 00:02:54 Gabriel Fauré Dolly Suite: Kitty Waltz Op 56

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

16:12:00 00:14:26 Aaron Copland A Lincoln Portrait

Seattle Symphony Gerard Schwarz James Earl Jones, narrator Delos 3140

16:30:00 00:06:00 Maurice Ravel Pavane for a Princess of the Past

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

16:40:00 00:08:42 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 5 Op 107

Sir John Eliot Gardiner London Symphony Orchestra LSO Live 775

16:52:00 00:02:50 Josef Strauss Polka 'Fireproof' Op 269

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

16:57:00 00:02:30 Johann Strauss Jr Polka 'Express" Op 311

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

17:05:00 00:04:59 Emmanuel Chabrier L'étoile: Overture

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

17:13:00 00:11:59 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in A major

John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

17:27:00 00:08:44 Carl Nielsen Finale from Symphony No. 1 Op 7

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

17:40:00 00:05:00 Richard Rodgers Babes in Arms: Overture

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

17:47:00 00:02:42 Richard Rodgers My Heart Stood Still

Richard Rodgers, piano Harbinger 2501

17:52:00 00:03:10 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 5 in A major Op 46

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:33 Alan Hovhaness Symphony No. 1 Op 17

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3168

18:31:00 00:03:45 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Overture Op 112

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

18:37:00 00:03:44 Nikolai Rimsky-Korsakov Dubinushka Op 62

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

18:43:00 00:10:12 Charles Ives Finale from Symphony No. 2

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:49 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 15 in B flat major

Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Daniel Barenboim, piano Teldec 16827

19:28:00 00:28:04 Felix Mendelssohn Symphony No. 5 in D minor Op 107

Sir John Eliot Gardiner London Symphony Orchestra LSO Live 775

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:17:07 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor

Royal Philharmonic Sir Eugene Goossens David Oistrakh, violin; Igor Oistrakh, violin DeutGram 4793449

20:21:00 00:15:41 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 1 Op 46

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

20:36:00 00:16:59 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 2 Op 55

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

20:55:00 00:04:03 Manuel Ponce Chanson from Guitar Sonata No. 3

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Harry Bicket, conductor; Scott Hostetler, oboe d’amore; Jennifer Koh, Jaime Laredo, violins

21:04:00 00:16:00 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat major

21:24:00 00:13:28 Anna Clyne Prince of Clouds

21:38:00 00:14:52 Igor Stravinsky Concerto in E flat major

21:52:00 00:15:02 Johann Sebastian Bach Oboe d'amore Concerto in A major

22:07:00 00:15:25 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor

22:23:00 00:32:14 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Suite

22:57:00 00:01:59 Charles Tomlinson Griffes The Night Winds Op 5

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:08:15 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Balcony Scene

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 68288

23:10:00 00:10:06 Gerald Finzi Introit in F major Op 6

City of London Sinfonia Richard Hickox Tasmin Little, violin Chandos 9888

23:22:00 00:05:40 Edvard Grieg Two Elegiac Melodies: The Last Spring Op 34

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:27:00 00:09:07 Bright Sheng Moonlight Shadows from 'Never Far Away'

San Diego Symphony Jahja Ling Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80719

23:39:00 00:06:19 Gabriel Fauré Pavane Op 50

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:45:00 00:09:03 Erik Satie Deux préludes posthumes et une

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 168

23:55:00 00:02:56 Claude Debussy Preludes Book 1: Danseuses de Delphes

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

23:56:00 00:02:58 Gabriel Pierné Pastorale Op 14

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362